Нью-­Йорк

Нью-­Йорк — крупнейший город США, важнейший мировой финансовый центр. Численность населения — 8,8 млн человек (2020), 30,9 % белые, 28,7 % латиноамериканского происхождения, 20,2 % африканцы или афроамериканцы, 15,6 % азиатского происхождения, 0,2 % индейцы; 36,6 % жителей родились не в США (2013). Агломерация («Большой Н.-Й.») общей площадью около 17,4 тыс. кв. км с населением около 20,14 млн человек состоит из пяти округов (borough): Манхэттена (Manhattan) и Стейтен-­Айленда (Staten Island) на одноименных островах, Бруклина (Brooklyn) и Куинса (Queens) на западе о. Лонг-­Айленд, Бронкса (Bronx) на материке. Сердце Н.-Й. — скальный о. Манхэттен (21 км в длину и до 3,7 км в ширину общей площадью 51,8 кв. км), в центре которого разбит Центральный парк площадью 3,41 кв. км.

Земли дельты р. Гудзон и островов пролива Лонг-­Айленд принадлежали индейцам-­ирокезам. Освоение европейцами началось с открытия в 1524 Дж. да Верраццано (на французской службе) и детального обследования Г. Гудзоном в 1609. В 1625–1626 основана колония Новые Нидерланды , на выкупленном у коренных жителей о. Манхэттен расположился город Новый Амстердам, в котором уже в 1644 говорили на 18 языках.

В 1664 Новый Амстердам захвачен британцами и переименован в Н.-Й., в честь герцога Йоркского, брата короля Карла II , впоследствии Якова II . Стал столицей колонии Нью-­Йорк. В 1673–1674 вновь под нидерландским контролем (см. Англо-голландские вой­ны ). Нидерландские семьи (Ван Кортландты, Вандербильты, Рузвельты, Ван Бюрены и др.) остались в Н.-Й., полностью ассимилировавшись только к XIX в. Привилегии купцов и крупных землевладельцев вызвали восстание бывшего солдата, торговца Якоба Лейслера 1689–1691 — крупнейший акт социального протеста в британских колониях до Вой­ны за независимость США 1775–1783 .

В 1754 открыт англиканский Кингс-колледж, ныне Колумбийский университет. В годы Вой­ны за независимость в Северной Америке 1775–1783 Н.-Й. оказался расколот: значительная часть его населения поддержала британцев, в том числе потому что сторонниками независимости были многие крупные землевладельцы; вой­ска метрополии оставались в Н.-Й. в 1776–1783. В 1785–1790 — временная столица США. 30 апреля 1789 в Федерал-­холле на Уолл-стрит прошла инаугурация первого президента Дж. Вашингтона . В 1792 на Уолл-стрит открыта Нью-­Йоркская фондовая биржа. В 1797 — столица штата Нью-­Йорк перенесена в г. Олбани. В 1811 разработан план развития Н.-Й., разбивший Манхэттен на квадраты улиц: 11 продольных (ave­nues) и 155 (ныне 220) поперечных (streets); нерегулярная застройка сохранилась в уже заселенном Нижнем Манхэттене.

В 1817–1825 усилиями губернатора штата Нью-­Йорк Деуитта Клинтона построен канал Эри, соединивший Гудзон с Великими озерами — т. е. Атлантику с рынками Канады и Среднего Запада. Если в 1790 Н.-Й. уступал Филадельфии и Бостону, к 1820 он стал крупнейшим городом США (почти 124 тыс. человек). К 1840 население выросло до почти 313 тыс., а к 1850 — до 696 тыс. жителей, за счет притока немецких и ирландских эмигрантов после революции 1848 и голода в Ирландии 1845–1849. В 1863, во время Гражданской вой­ны США 1861–1865 , среди рабочих-­ирландцев вспыхнули бунты против призыва.

В 1860 население составило 1,175 млн человек, в 1890 — 2,507 млн, в 1900 с 3,437 млн жителей Н.-Й. стал вторым городом в мире после Лондона, в 1910 население достигло 4,767 млн. С 1892 открыт пропускной прием для иммигрантов в США на о. Эллис-­Айленд, близ Статуи Свободы (1886) — дара французского правительства. Крупнейшие иммигрантские общины в 1900: немцы, ирландцы, евреи, итальянцы. Возник тип дешевой застройки — обычно 5‑этажные краснокирпичные дома (tenements), квартиры в которых арендовали рабочие-иммигранты. С 1920‑х растет афроамериканское население города, в основном в Гарлеме (Верхний Манхэттен). Ярким выражением его новой культуры стал так называемый Гарлемский ренессанс 1920–1930‑х.

В политической жизни с середины XIX в. господствовала коррумпированная машина Демократической партии (Таммани-холл), в значительной степени опиравшаяся на поддержку рабочих-­ирландцев. Это влияние удалось преодолеть только в 1930‑е под давлением мэра Фьорелло Ла Гуардии (1934–1945), соратника президента Ф. Д. Рузвельта , уроженца Н.-Й.

В последней трети XIX в. основаны Центральный парк (открыт в 1876), художественный музей Метрополитен (1870), Метрополитен-­опера (1880, открылась в 1883).

В 1898 в Нью-­Йорк влились четыре округа: Бруклин, Куинс, Бронкс, Стейтен-­Айленд. На рубеже XIX–XX вв. развернулось строительство небоскребов, объяснявшееся стремительным удорожанием земли. В 1925–1965 Нью-­Йорк был крупнейшим городом мира (в 1925 обошел Лондон, в 1965 уступил Токио).

После Второй мировой вой­ны 1939–1945 окончательно стал финансовым центром мирового капитализма. На земле, подаренной Рокфеллерами , разместилась штаб-квартира Организации Объединенных Наций (1951). В 1960–1970‑е, подобно многим другим большим городам США, Н.-Й. пережил тяжелые времена, связанные с выводом промышленности на быстро развивавшийся Юг страны и переездом среднего класса в пригороды. В 1975 город c трудом избежал банкротства. Резко возросла преступность. Во время отключения электроэнергии в 1977 Н.-Й. захлестнула волна мародерства. Население сократилось с 7,892 млн человек (1950) до 7,323 млн человек (1990).

В 1980–1990‑е началось возрождение города, в экономике которого определяющее место заняла сфера услуг, в первую очередь финансовых. Сегодня, если считать Н.-Й. отдельным государством, он стал бы 8‑й экономикой мира по номинальному ВВП. Рудольф Джулиани (мэр в 1994–2001, в 1983–1988 — прокурор Южного округа штата Нью-­Йорк) энергично боролся с преступностью, взял под контроль главнейшие источники доходов итальянской мафии: уборку мусора, оптовый рыбный рынок Фултон, некоторые деловые центры. В 2000 население Н.-Й. составило 8,008 млн человек, в 2010 — 8,175 млн.

11 сентября 2001 подвергся нападению террористов-­смертников, взорвавших две башни Всемирного торгового центра.

Лит. : The Memorial History of the City of New-­York / Ed. by J. G. Wilson. 4 vols. New York, 1892–1893; Иконников А. В. Нью-­Йорк. Л., 1980; Homberger E. The Historical Atlas of New York City. New York, 2005; Хомбергер Э. Нью-­Йорк. История города / Пер. с англ. М., 2008; The Encyclopedia of New York City / Ed. by K. T. Jackson. 2nd ed. New Haven (Ct.), 2010. А. А. Исэров .