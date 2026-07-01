НЬЮ-БРАНСУИК
НЬЮ-БРАНСУИК - историческая область и провинция на Востоке Канады, на атлантическом побережье.
Столица - Фредериктон. До появления европейцев территорию современного Нью-Брансуика населяли индейцы микмаки, беотук, абенаки. Первое французское поселение на острове Сент-Круа основано в 1604 году С. де Шамплейном. В последующие годы земли на побережье залива Фанди и долины реки Сент-Джон вошли в состав французского колониального владения Акадия. В XVII - начале XVIII веков в Нью-Брансуике происходили военные столкновения между англичанами и французами (смотри Англо-французские войны в Канаде XVII-XVIII веков). В 1710 году территория Нью-Брансуика перешла под английское управление, по Утрехтскому миру 1713 года стала частью Новой Шотландии. Британские власти депортировали более 5 тысяч акадийцев в другие колонии (некоторые из депортированных вернулись в Нью-Брансуик после заключения Парижского мирного договора 1763 года). Во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов в Нью-Брансуик прибыли около 14 тысяч лоялистов, которые расселились на побережье залива Фанди и в долинах рек Сент-Джон и Сент-Крой. В 1784 году они добились для Нью-Брансуика статуса отдельной провинции с избираемой ассамблеей в составе Новой Шотландии. В XIX веке в Нью-Брансуике появились новые иммигранты - шотландцы, ирландцы, датчане, греки, итальянцы, евреи, китайцы; к 1860 году население Нью-Брансуика составило около 270 тысяч. В 1854 году Нью-Брансуик получил ответственное правительство. Экономика провинции развивалась главным образом за счёт деревообработки и смежных отраслей, кораблестроения. После Гражданской войны в США 1861-1865 годов Нью-Брансуик в 1866 году подвергался нападениям отрядов американских фениев. 1 июля 1867 года вошёл в состав британского доминиона Канада в качестве отдельной провинции. В 1876-1889 годах соединён железной дорогой с другими канадскими провинциями. В 1-й половине XX века отставал по уровню развития и стандарту жизни от остальной Канады. В 1960-х годах проведены реформы по модернизации экономики Нью-Брансуика; получили развитие машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, энергетика, началась разработка горнорудных месторождений.
Нью-Брансуик - единственная канадская провинция, имеющая два официальных языка - английский и французский.