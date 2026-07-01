НЬЮ-БРАНСУИК

НЬЮ-БРАНСУИК - историческая область и провинция на Востоке Канады, на атлантическом побережье.

Сто­ли­ца - Фре­де­рик­тон. До по­яв­ле­ния ев­ро­пей­цев тер­ри­то­рию современного Нью-Брансуика на­се­ля­ли ин­дей­цы мик­ма­ки, бе­о­тук, абе­на­ки. Пер­вое французское по­се­ле­ние на острове Сент-Круа ос­но­ва­но в 1604 году С. де Шам­плей­ном. В по­сле­дую­щие го­ды зем­ли на по­бе­ре­жье залива Фан­ди и до­ли­ны реки Сент-Джон во­шли в со­став французского ко­ло­ни­аль­но­го вла­де­ния Ака­дия. В XVII - начале XVIII веков в Нью-Брансуике про­ис­хо­ди­ли во­енные столк­но­ве­ния ме­ж­ду анг­ли­ча­на­ми и фран­цу­за­ми (смотри Анг­ло-фран­цуз­ские вой­ны в Ка­на­де XVII-XVIII веков). В 1710 году тер­ри­то­рия Нью-Брансуика пе­ре­шла под английское управ­ле­ние, по Ут­рехт­ско­му ми­ру 1713 года ста­ла ча­стью Но­вой Шот­лан­дии. Британские вла­сти де­пор­ти­ро­ва­ли бо­лее 5 тысяч ака­дий­цев в другие ко­ло­нии (не­ко­торые из де­пор­ти­ро­ван­ных вер­ну­лись в Нью-Брансуик по­сле за­клю­че­ния Па­риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1763 года ). Во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов в Нью-Брансуик при­бы­ли около 14 тысяч лоя­ли­стов, ко­то­рые рас­се­ли­лись на по­бе­ре­жье залива Фан­ди и в до­ли­нах рек Сент-Джон и Сент-Крой. В 1784 году они до­би­лись для Нью-Брансуика ста­ту­са отдельной про­вин­ции с из­би­рае­мой ас­самб­ле­ей в со­ста­ве Но­вой Шот­лан­дии. В XIX веке в Нью-Брансуике поя­ви­лись но­вые им­ми­гран­ты - шот­ланд­цы, ир­ланд­цы, дат­ча­не, гре­ки, италь­ян­цы, ев­реи, ки­тай­цы; к 1860 году на­се­ле­ние Нью-Брансуика со­ста­ви­ло около 270 тысяч. В 1854 году Нью-Брансуик по­лу­чил от­ветственное пра­ви­тель­ст­во. Эко­но­ми­ка про­вин­ции раз­ви­ва­лась главным образом за счёт де­ре­во­об­ра­бот­ки и смеж­ных от­рас­лей, ко­раб­ле­строе­ния. Пос­ле Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов Нью-Брансуик в 1866 году под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям от­ря­дов американских фе­ни­ев. 1 июля 1867 года во­шёл в со­став британского до­ми­нио­на Ка­на­да в ка­че­ст­ве отдельной про­вин­ции. В 1876-1889 годах со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с другими канадскими про­вин­ция­ми. В 1-й половине XX века от­ста­вал по уров­ню раз­ви­тия и стан­дар­ту жиз­ни от ос­таль­ной Ка­на­ды. В 1960-х годах про­ве­де­ны ре­фор­мы по мо­дер­ни­за­ции эко­но­ми­ки Нью-Брансуика; по­лу­чи­ли раз­ви­тие ма­ши­но­строе­ние, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная промышленность, энер­ге­ти­ка, на­ча­лась раз­ра­бот­ка гор­но­руд­ных ме­сто­ро­ж­де­ний.

Нью-Брансуик - един­ст­вен­ная ка­надская про­вин­ция, имею­щая два официальных язы­ка - английский и фран­цуз­ский.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)