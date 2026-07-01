НУВЕЛЬ ЖАН
НУВЕЛЬ ЖАН - французский архитектор.
Учился в Высшей национальной школе изящных искусств в Париже (1966-1972), работал в мастерской К. Парана и П. Вирильо (1967-1970). Основатель архитектурного движения «Mars 1976» (1976), в 1980-е годы художественный руководитель архитектурной секции парижской биеннале. Проектировал частные дома, интерьеры квартир и контор в Париже и других французских городах, в том числе в стиле постмодернизма (дом Девольдер в Труа, 1979, и др.). Обращался к стилю хай-тек (больница в Безоне, 1979), индустриальная эстетика которого отражена во многих работах Нувеля (2 корпуса социального жилья «Немауз» в Ниме, 1987; административный комплекс INIST в Нанси, 1989, и др.). В первой крупной постройке Нувеля - здании Института арабского мира в Париже (1987) - южный фасад составлен из регулирующих степень освещённости интерьера автоматических «диафрагм», которые напоминают деревянные оконные решётки-машрабийя, традиционный элемент исламской архитектуры. Однако, отвергнув как прямое цитирование и символизм постмодернизма, так и жёсткость принципов модернизма, Нувель пришёл к «контекстуальному» методу проектирования: каждая постройка рассматривается им как уникальный случай, зависящий от природной, исторической, культурной среды, которую архитектор обогащает с помощью своего здания «недостающими» ей свойствами. Также он стремится скрыть от зрителя функциональный и даже материальный аспект проекта, заменив его серией визуальных впечатлений. В проекте небоскрёба «Башня без конца» для парижского района Дефанс (1989, не реализован), реконструированном здании Оперного театра в Лионе (1993), здании фонда «Картье» в Париже (1994) и др. Нувель добился с помощью широкого использования остекления эффекта «растворения» сооружения в воздухе. В работе с архитектурными памятниками Нувель выдвигает на первый план историческое здание, подчёркивая его особенности с помощью тщательного подбора материалов, выбора маршрута осмотра, преобладающих точек зрения и т. д. [реконструкция одного из газометров в венском районе Зиммеринг (2001; смотри иллюстрации к статье Вена); Галло-римский музей на руинах римской виллы в Перигё (2003)]. Проекты небоскрёбов («Агбар» в Барселоне, 2005; высотное здание в Дохе, 2005-2012) основаны на архетипической форме круглой башни; их отличает декоративная трактовка фасадов. Театр Гатри в Миннеаполисе (2006), расположенный в бывшей промышленной зоне, сочетает элементы индустриальной архитектуры и театрализацию, а также использование насыщенного колорита, как и ярко-красный летний павильон художественной галереи «Серпентайн» в Лондоне (2010). В проекте гостиницы «Софитель» в Вене (2010) Нувель создал современную версию гезамткунстверка, работая совместно с мастером медиаарта П. Рист; он также занимался внутренней отделкой здания вплоть до мебели, светильников и пр. Офицер ордена Почётного легиона (2010).
Сочинения:
Architecture and design 1976–1995: a lecture in Italy. Mil., 1997;
Les objets singuliers: architecture et philosophie. P., 2000 (avec J. Baudrillard);
Manifeste de Louisiana. Humlebæk, 2008.
Дополнительная литература:
J. Nouvel, la obra reciente, 1987–1990. Barcelona, 1989;
Boissière O. J. Nouvel. Basel; Boston, 1996.