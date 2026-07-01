НУВЕЛЬ ЖАН

НУВЕЛЬ ЖАН - французский архитектор.

Учил­ся в Выс­шей национальной шко­ле изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же (1966-1972), ра­бо­тал в мас­тер­ской К. Па­ра­на и П. Ви­ри­льо (1967-1970). Ос­но­ва­тель ар­хитектурного дви­же­ния «Mars 1976» (1976), в 1980-е годы ху­дожественный ру­ко­во­ди­тель ар­хитектурной сек­ции па­риж­ской би­ен­на­ле. Про­ек­ти­ро­вал ча­ст­ные до­ма, ин­терь­е­ры квар­тир и кон­тор в Па­ри­же и других французских го­ро­дах, в том числе в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (дом Де­воль­дер в Труа, 1979, и др.). Об­ра­щал­ся к сти­лю хай-тек (боль­ни­ца в Без­оне, 1979), ин­ду­ст­ри­аль­ная эс­те­ти­ка ко­то­ро­го от­ра­же­на во мно­гих ра­бо­тах Нувеля (2 кор­пу­са со­ци­аль­но­го жи­лья «Не­ма­уз» в Ни­ме, 1987; административный ком­плекс INIST в Нан­си, 1989, и др.). В пер­вой круп­ной по­строй­ке Нувеля - зда­нии Института арабского ми­ра в Па­ри­же (1987) - южный фа­сад со­став­лен из ре­гу­ли­рую­щих сте­пень ос­ве­щён­но­сти ин­терь­е­ра ав­то­ма­тических «диа­фрагм», ко­то­рые на­по­ми­на­ют де­ревянные окон­ные ре­шёт­ки-маш­ра­бийя, тра­диционный эле­мент ис­лам­ской ар­хи­тек­ту­ры. Од­на­ко, от­верг­нув как пря­мое ци­ти­ро­ва­ние и сим­во­лизм по­стмо­дер­низ­ма, так и жё­ст­кость прин­ци­пов мо­дер­низ­ма, Нувель при­шёл к «кон­тек­сту­аль­но­му» ме­то­ду про­ек­ти­ро­ва­ния: ка­ж­дая по­строй­ка рас­смат­ри­ва­ет­ся им как уни­каль­ный слу­чай, за­ви­ся­щий от при­род­ной, ис­то­рической, куль­тур­ной сре­ды, ко­то­рую ар­хитек­тор обо­га­ща­ет с по­мо­щью сво­его зда­ния «не­дос­таю­щи­ми» ей свой­ст­ва­ми. Так­же он стре­мит­ся скрыть от зри­те­ля функ­цио­наль­ный и да­же ма­те­ри­аль­ный ас­пект про­ек­та, за­ме­нив его се­ри­ей ви­зу­аль­ных впе­чат­ле­ний. В про­ек­те не­бо­скрё­ба «Баш­ня без кон­ца» для па­риж­ско­го района Де­фанс (1989, не реа­ли­зо­ван), ре­кон­ст­руи­ро­ван­ном зда­нии Опер­но­го те­ат­ра в Лио­не (1993), зда­нии фон­да «Кар­тье» в Па­ри­же (1994) и др. Нувель до­бил­ся с по­мо­щью ши­ро­ко­го ис­поль­зо­ва­ния ос­тек­ле­ния эф­фек­та «рас­тво­ре­ния» со­ору­же­ния в воз­ду­хе. В ра­бо­те с ар­хитектурными па­мят­ни­ка­ми Нувель вы­дви­га­ет на пер­вый план ис­то­рическое зда­ние, под­чёр­ки­вая его осо­бен­но­сти с по­мо­щью тща­тель­но­го под­бо­ра ма­те­риа­лов, вы­бо­ра мар­шру­та ос­мот­ра, пре­об­ла­даю­щих то­чек зре­ния и т. д. [ре­кон­ст­рук­ция од­но­го из га­зо­мет­ров в вен­ском районе Зим­ме­ринг (2001; смотри иллюстрации к статье Ве­на); Гал­ло-рим­ский му­зей на руи­нах римской вил­лы в Пе­ри­гё (2003)]. Про­ек­ты не­бо­скрё­бов («Аг­бар» в Бар­се­ло­не, 2005; вы­сот­ное зда­ние в До­хе, 2005-2012) ос­но­ва­ны на ар­хе­ти­пической фор­ме круг­лой баш­ни; их от­ли­ча­ет де­ко­ра­тив­ная трак­тов­ка фа­са­дов. Те­атр Гат­ри в Мин­неа­по­ли­се (2006), рас­по­ло­жен­ный в бывшей промышленной зо­не, со­че­та­ет эле­мен­ты ин­ду­ст­ри­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры и те­ат­ра­ли­за­цию, а так­же ис­поль­зо­ва­ние на­сы­щен­но­го ко­ло­ри­та, как и яр­ко-крас­ный лет­ний па­виль­он ху­дожественной га­ле­реи «Сер­пен­тайн» в Лон­до­не (2010). В про­ек­те гос­ти­ни­цы «Со­фи­тель» в Ве­не (2010) Нувель соз­дал современную вер­сию ге­замт­кун­ст­вер­ка, ра­бо­тая совместно с мас­те­ром ме­диаар­та П. Рист; он так­же за­ни­мал­ся внутренней от­дел­кой зда­ния вплоть до ме­бе­ли, све­тиль­ни­ков и пр. Офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (2010).

Сочинения:

Architecture and design 1976–1995: a lec­ture in Italy. Mil., 1997;

Les objets singuliers: architecture et philosophie. P., 2000 (avec J. Baudrillard);

Manifeste de Louisiana. Hum­le­bæk, 2008.

Дополнительная литература:

J. Nouvel, la obra reciente, 1987–1990. Barcelona, 1989;

Boissière O. J. Nouvel. Ba­sel; Boston, 1996.