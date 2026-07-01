НУТКА
НУТКА - индейский народ группы южных вакашей на юго-западе Канады (провинция Британская Колумбия).
Численность 8,8 тысяч человек (2006, данные племенного Совета). Говорят в основном по-английски, часть сохраняет языки нутка (510 человек) и нитинат (8 человек) южной группы вакашских языков (2006, перепись). В основном католики (главным образом на севере) и протестанты (главным образом пресвитериане).
Живут на западном побережье острова Ванкувер. Делятся на группы: северные (чеклесет, или кайюкуот, эхаттисат, нучатлат и мачалат, или мувачат) - между полуостровом Брукс и мысом Эстеван; центральные (хишкуиат, или хескуит; ахусат; тлаокиат, или клейокуот; уклуэлет, или ютлутат; токуат, или тукуаат) - между бухтой Нутка и заливом Баркли; южные, или нитинат (учуклесат, или хучуктисат, хупакасат, хуиат, чишаат, пачидат и нитинат-язычные дитидат), - в районе заливов Баркли и Алберни. Традиционная культура типична для индейцев Северо-Западного побережья Северной Америки. Занимались рыболовством (лосось, сельдь и др.), охотой на морского зверя и водоплавающую птицу, собирательством, во внутренних областях - охотой на оленя (в том числе загонной); добывали раковины каури, служившие меновым эквивалентом. Особое ритуальное и престижное значение имел китобойный промысел, в котором ведущую роль (право первым гарпунировать кита) играл вождь. Ремёсла - резьба по дереву, плетение (характерны плетёные накидки из кедровой коры, конические шляпы), ткачество, изготовление долблёнок из красного кедра. Практиковалась раскраска лица. Локально-родственные группы во главе с наследственными вождями часто образовывали «племена» и их конфедерации. В XIX веке известно свыше 20 «племён», позднее трансформировавшихся в современные локальные группы. Счёт родства билинейный, наследование главным образом патрилинейное. Преобладал патрилокальный брак, были обычны левират и сорорат, у вождей - полигиния. Были распространены социальная дифференциация, деление на родовую знать, простых общинников и рабов, обычай потлача. Практиковались культы духов и мифологических существ («Четыре Владыки» - верха, горизонта, земли и подморья; Птица Грома и др.), зимние церемонии, шаманизм.
Контакты с европейцами с 1770-х годов. До конца XVIII века участвовали в пушной торговле. Гибко адаптировались к конъюнктуре, переходя от одних коммерческих промыслов к другим (рыболовство, добыча котиков и т. п.). С 1870-х годов обращались в христианство, в 1880-х годах на месте традиционных поселений образованы резервации. В XX - начале XXI веков заняты в коммерческом рыболовстве, консервной промышленности, на лесозаготовках. С 1950-х годов переселяются в города. В 1958 году создана организация «Союзные племена Западного берега» (с 1979 года племенной совет нучанулх). Сохраняется практика потлача.