НУТКА

НУТКА - индейский народ группы южных вакашей на юго-западе Канады (провинция Британская Ко­лум­бия).

Чис­лен­ность 8,8 тысяч человек (2006, дан­ные пле­мен­но­го Со­ве­та). Го­во­рят в основном по-анг­лий­ски, часть со­хра­ня­ет язы­ки нут­ка (510 человек) и ни­ти­нат (8 человек) южной груп­пы ва­каш­ских язы­ков (2006, пе­ре­пись). В основном ка­то­ли­ки (главным образом на се­ве­ре) и про­тес­тан­ты (главным образом пре­сви­те­риа­не).

Жи­вут на западном по­бе­ре­жье острова Ван­ку­вер. Де­лят­ся на груп­пы: се­вер­ные (чек­ле­сет, или кай­ю­ку­от, эхат­ти­сат, ну­чат­лат и ма­ча­лат, или му­ва­чат) - ме­ж­ду полуостровом Брукс и мы­сом Эс­те­ван; цен­траль­ные (хиш­куи­ат, или хес­ку­ит; аху­сат; тлао­ки­ат, или клей­о­ку­от; ук­лу­элет, или ют­лу­тат; то­ку­ат, или ту­куаат) - ме­ж­ду бух­той Нут­ка и заливом Барк­ли; юж­ные, или ни­ти­нат (учук­ле­сат, или ху­чук­ти­сат, ху­па­ка­сат, хуиат, чи­ша­ат, па­чи­дат и ни­ти­нат-языч­ные ди­ти­дат), - в рай­оне за­ли­вов Барк­ли и Ал­бер­ни. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев Северо-Западного по­бе­ре­жья Северной Аме­ри­ки. За­ни­ма­лись ры­бо­лов­ст­вом (ло­сось, сельдь и др.), охо­той на морского зве­ря и во­до­плаваю­щую пти­цу, со­би­ра­тель­ст­вом, во внутренних об­лас­тях - охо­той на оле­ня (в том числе за­гон­ной); до­бы­ва­ли ра­ко­ви­ны кау­ри, слу­жив­шие ме­но­вым эк­ви­ва­лен­том. Осо­бое ри­ту­аль­ное и пре­стиж­ное зна­че­ние имел ки­то­бой­ный про­мы­сел, в ко­то­ром ве­ду­щую роль (пра­во пер­вым гар­пу­ни­ро­вать ки­та) иг­рал вождь. Ре­мёс­ла - резь­ба по де­ре­ву, пле­те­ние (ха­рак­тер­ны пле­тё­ные на­кид­ки из кед­ро­вой ко­ры, ко­нические шля­пы), тка­че­ст­во, из­го­тов­ле­ние долб­лё­нок из крас­но­го кед­ра. Прак­ти­ко­ва­лась рас­крас­ка ли­ца. Ло­каль­но-род­ст­вен­ные груп­пы во гла­ве с на­след­ст­вен­ны­ми во­ж­дя­ми час­то об­ра­зо­вы­ва­ли «пле­ме­на» и их кон­фе­де­ра­ции. В XIX веке из­вест­но свыше 20 «пле­мён», позд­нее транс­фор­ми­ро­вав­ших­ся в современные ло­каль­ные груп­пы. Счёт род­ст­ва би­ли­ней­ный, на­сле­до­ва­ние главным образом пат­ри­ли­ней­ное. Пре­об­ла­дал пат­ри­ло­каль­ный брак, бы­ли обыч­ны ле­ви­рат и со­ро­рат, у во­ж­дей - по­ли­ги­ния. Бы­ли рас­про­стра­не­ны со­ци­аль­ная диф­фе­рен­циа­ция, де­ле­ние на ро­до­вую знать, про­стых об­щин­ни­ков и ра­бов, обы­чай по­тла­ча. Прак­ти­ко­ва­лись куль­ты ду­хов и ми­фо­ло­гических су­ществ («Че­ты­ре Вла­ды­ки» - вер­ха, го­ри­зон­та, зем­ли и под­мо­рья; Пти­ца Гро­ма и др.), зим­ние це­ре­мо­нии, ша­ма­низм.

Кон­так­ты с ев­ро­пей­ца­ми с 1770-х годов. До конца XVIII века уча­ст­во­ва­ли в пуш­ной тор­гов­ле. Гиб­ко адап­ти­ро­ва­лись к конъ­юнк­ту­ре, пе­ре­хо­дя от од­них ком­мерческих про­мы­слов к дру­гим (ры­бо­лов­ст­во, до­бы­ча ко­ти­ков и т. п.). С 1870-х годов об­ра­ща­лись в хри­сти­ан­ст­во , в 1880-х годах на мес­те тра­диционных по­се­ле­ний об­ра­зо­ва­ны ре­зер­ва­ции. В XX - начале XXI веков за­ня­ты в ком­мерческом ры­бо­лов­ст­ве, кон­серв­ной промышленности, на ле­со­за­го­тов­ках. С 1950-х годов пе­ре­се­ля­ют­ся в го­ро­да. В 1958 году соз­да­на организация «Со­юз­ные пле­ме­на За­пад­но­го бе­ре­га» (с 1979 года пле­мен­ной со­вет ну­ча­нулх). Со­хра­ня­ет­ся прак­ти­ка по­тла­ча.

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