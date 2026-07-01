НУШИЧ БРАНИСЛАВ

НУШИЧ БРАНИСЛАВ - сербский писатель, академик Сербской АН (1933).

Из се­мьи тор­гов­ца. По­лу­чил юри­дическое об­разо­ва­ние в Бел­град­ском университете (1885). Опыт уча­стия в серб­ско-бол­гар­ской вой­не 1885-1886 годов от­ра­зил­ся в цик­ле «Рас­ска­зы кап­ра­ла» («При­по­вет­ке jедного ка­п­ла­ра», 1886). В 1889-1900 годах на ди­пло­ма­тической служ­бе в го­ро­дах Са­ло­ни­ки, Ско­пье, При­шти­на и др.; в 1900-1902 годах заместитель ди­рек­то­ра Народного те­ат­ра в Бел­гра­де. С на­ча­ла 1903 года ру­ко­во­дил от­де­лом национальной про­па­ган­ды при пра­ви­тель­ст­ве Сер­бии; в мае 1903 года по­сле государственного пе­ре­во­ро­та от­прав­лен на пен­сию. В 1904-1905 годах ди­рек­тор Сербского народного те­ат­ра в городе Но­ви-Сад. В 1908 году ак­тив­но уча­ст­во­вал в ак­ци­ях про­тес­та про­тив ан­нек­сии Ав­ст­ро-Венг­ри­ей Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны. В 1913-1915 годах ди­рек­тор те­ат­ра в Ско­пье. В 1915 году от­сту­пал вме­сте с сербской ар­ми­ей че­рез Ал­ба­нию на остров Кор­фу; в 1916-1918 годах жил в Ита­лии, Фран­ции, Швей­ца­рии. По­сле воз­вра­ще­ния на ро­ди­ну ра­бо­тал в Министерстве про­све­ще­ния (1919-1923), за­тем воз­глав­лял Народный те­атр в Са­рае­ве. С 1934 года председатель Со­об­ще­ст­ва югославских дра­ма­тур­гов.

Пер­вые со­чи­не­ния - са­ти­рические ко­ме­дии «На­род­ный де­пу­тат» («На­род­ни по­слан­ник», 1883, поставлена в 1896 году, опубликована в 1924 году) и «По­доз­ри­тель­ная лич­ность» («Сумњ и­во ли­це», 1887, поставлена в 1923 году) - на­пи­са­ны в реа­ли­стическом ду­хе и со­звуч­ны тра­ди­ци­ям русской дра­ма­тур­гии (в ча­ст­но­сти, твор­че­ст­ву Н.В. Го­го­ля ); в ко­ме­ди­ях «Про­тек­ция» («Протекциjа», 1888), «Свет» (1906), «Кру­го­свет­ное пу­те­ше­ст­вие» («Пут око све­та», 1910) и др. са­ти­ра ус­ту­па­ет ме­сто юмо­ри­стическому на­ча­лу. Ши­ро­кое при­зна­ние сни­ска­ли национально-ис­то­рические дра­мы: «Князь Иво Сем­бе­рий­ский» («Кнез Иво од Сембериjе», 1900), «Дань кро­вью» («Да­нак у крви», 1910) и др. В конце 1920-х -1930-е годы в твор­че­ст­ве Нушича уси­ли­ва­ют­ся со­ци­аль­но-кри­тические мо­ти­вы; об­ли­че­ние вла­сти де­нег, ме­щан­ст­ва, обы­ва­тель­ской ту­по­сти и тще­сла­вия до­хо­дит по­рой до сар­каз­ма: ко­ме­дии «Гос­по­жа ми­ни­стер­ша» («Гос­по­ђа ми­ни­стар­ка», 1929), «Мис­тер Дол­лар» («Мис­тер До­лар», 1932), «Опе­ча­лен­ная се­мья» («Ожалош­ћ ена по­ро­ди­ца», 1935), «Док­тор фи­ло­со­фии» («Д-р», 1936), «По­кой­ник» («Покоjник», 1937) и др. В сни­скав­ших ми­ро­вую из­вест­ность ко­ме­ди­ях Нушича фарс и во­де­виль, сво­бод­ная иг­ра во­об­ра­же­ния и эле­мен­ты гро­те­ска со­че­та­ют­ся с глу­бо­ким по­сти­же­ни­ем национального ха­рак­те­ра, сущ­но­сти че­ло­ве­ка и за­ко­нов раз­ви­тия об­ще­ст­ва. Ав­тор мно­го­численных юмо­ри­стических рас­ска­зов, фель­е­то­нов, ро­ма­на «Ди­тя об­щи­ны» («Оп­штин­ско де­те», 1902), по­вес­ти «Ав­то­био­гра­фия» («Ауто­биографиja», 1924); во­енной хро­ни­ки «Де­вять­сот пят­на­дца­тый» («Де­вет-сто пет­нае­ста», 1921) и др. На русском язы­ке со­чи­не­ния Нушича из­да­ва­лись с 1903 года.

Сочинения:

Саб­ра­на де­ла. Бео­град, 1966. Књ. 1–25;

Из­бран­ное: В 3 т. М., 1988;

Teatar za decu. Beograd, 2007.

Дополнительная литература:

Хва­тов А. Б. Ну­шич. Л.; М., 1964;

Lešić J. Nušićev smijeh. Beograd, 1981.