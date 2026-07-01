НУШИЧ БРАНИСЛАВ
НУШИЧ БРАНИСЛАВ - сербский писатель, академик Сербской АН (1933).
Из семьи торговца. Получил юридическое образование в Белградском университете (1885). Опыт участия в сербско-болгарской войне 1885-1886 годов отразился в цикле «Рассказы капрала» («Приповетке jедного каплара», 1886). В 1889-1900 годах на дипломатической службе в городах Салоники, Скопье, Приштина и др.; в 1900-1902 годах заместитель директора Народного театра в Белграде. С начала 1903 года руководил отделом национальной пропаганды при правительстве Сербии; в мае 1903 года после государственного переворота отправлен на пенсию. В 1904-1905 годах директор Сербского народного театра в городе Нови-Сад. В 1908 году активно участвовал в акциях протеста против аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. В 1913-1915 годах директор театра в Скопье. В 1915 году отступал вместе с сербской армией через Албанию на остров Корфу; в 1916-1918 годах жил в Италии, Франции, Швейцарии. После возвращения на родину работал в Министерстве просвещения (1919-1923), затем возглавлял Народный театр в Сараеве. С 1934 года председатель Сообщества югославских драматургов.
Первые сочинения - сатирические комедии «Народный депутат» («Народни посланник», 1883, поставлена в 1896 году, опубликована в 1924 году) и «Подозрительная личность» («Сумњ иво лице», 1887, поставлена в 1923 году) - написаны в реалистическом духе и созвучны традициям русской драматургии (в частности, творчеству Н.В. Гоголя); в комедиях «Протекция» («Протекциjа», 1888), «Свет» (1906), «Кругосветное путешествие» («Пут око света», 1910) и др. сатира уступает место юмористическому началу. Широкое признание снискали национально-исторические драмы: «Князь Иво Семберийский» («Кнез Иво од Сембериjе», 1900), «Дань кровью» («Данак у крви», 1910) и др. В конце 1920-х -1930-е годы в творчестве Нушича усиливаются социально-критические мотивы; обличение власти денег, мещанства, обывательской тупости и тщеславия доходит порой до сарказма: комедии «Госпожа министерша» («Госпођа министарка», 1929), «Мистер Доллар» («Мистер Долар», 1932), «Опечаленная семья» («Ожалошћ ена породица», 1935), «Доктор философии» («Д-р», 1936), «Покойник» («Покоjник», 1937) и др. В снискавших мировую известность комедиях Нушича фарс и водевиль, свободная игра воображения и элементы гротеска сочетаются с глубоким постижением национального характера, сущности человека и законов развития общества. Автор многочисленных юмористических рассказов, фельетонов, романа «Дитя общины» («Општинско дете», 1902), повести «Автобиография» («Аутобиографиja», 1924); военной хроники «Девятьсот пятнадцатый» («Девет-сто петнаеста», 1921) и др. На русском языке сочинения Нушича издавались с 1903 года.
Сочинения:
Сабрана дела. Београд, 1966. Књ. 1–25;
Избранное: В 3 т. М., 1988;
Teatar za decu. Beograd, 2007.
Дополнительная литература:
Хватов А. Б. Нушич. Л.; М., 1964;
Lešić J. Nušićev smijeh. Beograd, 1981.