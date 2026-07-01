НУСЕЙРИТЫ

НУСЕЙРИТЫ - этноконфессиональная мусульманская община, сложившаяся в X веке среди крайних шиитов Северной Сирии.

Дру­гое название - ала­ви­ты (сто­рон­ни­ки Али ибн Аби Та­ли­ба). Ос­но­ва­те­лем те­че­ния счи­та­ет­ся Му­хам­мед ибн Ну­сайр ан-На­ми­ри (умер около 883 года), лю­би­мый уче­ник 11-го ши­ит­ско­го има­ма Ха­са­на аль-Ас­ка­ри (умер в 873 или 874 году), ко­то­рый объ­я­вил се­бя его упол­но­мо­чен­ным (ба­ба), по­лу­чив­шим но­вое бо­же­ст­вен­ное от­кро­ве­ние. Фак­тический ор­га­ни­за­тор об­щи­ны нусейритов - ши­ит­ский бо­го­слов Му­хам­мед аль-Джан­нан аль-Джун­бу­ла­ни (умер в городе Ха­леб ме­ж­ду 957 и 968 годами). Ос­но­ву уче­ния нусейритов за­ло­жи­ли тру­ды Су­ру­ра ибн аль-Ка­си­ма ат-Та­ба­ра­ни (умер в 1034 или 1035 году). Его мо­ги­ла в Ла­та­кии слу­жит ме­стом па­лом­ни­че­ст­ва. Вслед­ст­вие по­сто­ян­ных пре­сле­до­ва­ний об­щи­на край­не замк­ну­та, а уче­ние нусейритов, имею­щее син­кре­тический ха­рак­тер, пло­хо из­вест­но. В нём за­мет­но влия­ние уче­ния ис­маи­ли­тов об эма­на­ции, хри­сти­ан­ско­го гно­сти­циз­ма и ас­т­раль­ных куль­тов. Эма­на­ци­ей Бо­га счи­та­ет­ся не­раз­рыв­ная триа­да Смысл - Имя - Вра­та, ас­со­ции­рую­щая­ся с Лу­ной, Солн­цем и не­бе­са­ми и пе­рио­ди­че­ски во­пло­щаю­щая­ся в про­ро­ках, по­след­ни­ми из ко­то­рых нусейриты на­зы­ва­ют ши­ит­ско­го има­ма Али, про­ро­ка Му­хам­ме­да и его спод­виж­ни­ка Сал­ма­на аль-Фа­ри­си (VII век). Нусейриты ве­рят в пе­ре­се­ле­ние душ муж­чин, от­вер­га­ют отдельные об­ря­ды и ри­ту­аль­ные за­пре­ты ис­ла­ма, но прак­ти­ку­ют об­ре­за­ние. Они по­чи­та­ют хри­сти­ан­ских апо­сто­лов, не­ко­то­рых свя­тых и му­че­ни­ков, от­ме­ча­ют не­ко­то­рые хри­сти­ан­ские празд­ни­ки, вклю­чая Ро­ж­де­ст­во и Пас­ху. Нусейриты де­лят­ся на про­стых ве­рую­щих (ам­ма) и из­бран­ных (хас­са), про­шед­ших ини­циа­цию и по­стиг­ших со­кро­вен­ный смысл свя­щен­ных книг нусейритов, зна­ние ко­то­рых скры­то от не­по­свя­щён­ных. Во гла­ве об­щи­ны сто­ят има­мы, со­вер­шаю­щие тай­ные ре­лигиозные об­ря­ды по но­чам в куль­то­вых со­ору­же­ни­ях - куб­бах, по­стро­ен­ных в честь ре­лигиозных ав­то­ри­те­тов нусейритов и рас­по­ло­жен­ных на воз­вы­шен­но­стях.

Око­ло тре­ти нусейритов со­сре­до­то­че­но в Южной Тур­ции, где они под­вер­га­ют­ся ак­тив­ной ас­си­ми­ля­ции, и в Северном Ли­ва­не. В начале XXI века большая часть нусейритов жи­вёт в Си­рии и со­став­ля­ет около 10-15% её на­се­ле­ния. В 1920-1930-х годах, в пе­ри­од на­хо­ж­де­ния Си­рии под управ­ле­ни­ем Фран­ции в ка­че­ст­ве ман­дат­ной тер­ри­то­рии, здесь су­ще­ст­во­ва­ло государственное об­ра­зо­ва­ние нусейритов (Ав­то­ном­ная тер­ри­то­рия ала­ви­тов со сто­ли­цей в Ла­та­кии ). Нусейриты иг­ра­ют за­мет­ную роль в по­ли­тической жиз­ни Си­рии. К ним при­над­ле­жат бывший пре­зи­дент Х. Асад и сме­нив­ший его на этом по­сту в 2000 году его сын Б. Асад.

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