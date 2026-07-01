НУСЕЙРИТЫ
НУСЕЙРИТЫ - этноконфессиональная мусульманская община, сложившаяся в X веке среди крайних шиитов Северной Сирии.
Другое название - алавиты (сторонники Али ибн Аби Талиба). Основателем течения считается Мухаммед ибн Нусайр ан-Намири (умер около 883 года), любимый ученик 11-го шиитского имама Хасана аль-Аскари (умер в 873 или 874 году), который объявил себя его уполномоченным (баба), получившим новое божественное откровение. Фактический организатор общины нусейритов - шиитский богослов Мухаммед аль-Джаннан аль-Джунбулани (умер в городе Халеб между 957 и 968 годами). Основу учения нусейритов заложили труды Сурура ибн аль-Касима ат-Табарани (умер в 1034 или 1035 году). Его могила в Латакии служит местом паломничества. Вследствие постоянных преследований община крайне замкнута, а учение нусейритов, имеющее синкретический характер, плохо известно. В нём заметно влияние учения исмаилитов об эманации, христианского гностицизма и астральных культов. Эманацией Бога считается неразрывная триада Смысл - Имя - Врата, ассоциирующаяся с Луной, Солнцем и небесами и периодически воплощающаяся в пророках, последними из которых нусейриты называют шиитского имама Али, пророка Мухаммеда и его сподвижника Салмана аль-Фариси (VII век). Нусейриты верят в переселение душ мужчин, отвергают отдельные обряды и ритуальные запреты ислама, но практикуют обрезание. Они почитают христианских апостолов, некоторых святых и мучеников, отмечают некоторые христианские праздники, включая Рождество и Пасху. Нусейриты делятся на простых верующих (амма) и избранных (хасса), прошедших инициацию и постигших сокровенный смысл священных книг нусейритов, знание которых скрыто от непосвящённых. Во главе общины стоят имамы, совершающие тайные религиозные обряды по ночам в культовых сооружениях - куббах, построенных в честь религиозных авторитетов нусейритов и расположенных на возвышенностях.
Около трети нусейритов сосредоточено в Южной Турции, где они подвергаются активной ассимиляции, и в Северном Ливане. В начале XXI века большая часть нусейритов живёт в Сирии и составляет около 10-15% её населения. В 1920-1930-х годах, в период нахождения Сирии под управлением Франции в качестве мандатной территории, здесь существовало государственное образование нусейритов (Автономная территория алавитов со столицей в Латакии). Нусейриты играют заметную роль в политической жизни Сирии. К ним принадлежат бывший президент Х. Асад и сменивший его на этом посту в 2000 году его сын Б. Асад.