НУРДРОК РИКАРД

НУРДРОК РИКАРД - норвежский композитор, общественный деятель.

С 1857 года брал уро­ки у датского пев­ца и ком­по­зи­то­ра К.Л. Гер­ла­ха в Ко­пен­га­ге­не, в 1859 учил­ся у Т. Кул­ла­ка (фортепиано) и Ф. Ки­ля (ком­по­зи­ция) в Бер­ли­не, за­тем в те­че­ние 2 лет у ком­по­зи­то­ра Р. Маг­ну­са в Кри­стиа­нии. Под влия­ни­ем норвежского ком­по­зи­то­ра и фольк­ло­ри­ста Л.M. Лин­де­ма­на и скри­па­ча У. Бул­ля ув­лёк­ся иде­ей национального об­нов­ле­ния му­зы­ки; ока­зал силь­ное влия­ние на Э. Гри­га , с ко­то­рым был дру­жен. В 1864 году в Ко­пен­га­ге­не вме­сте с Гри­гом, ком­по­зи­то­ра­ми Э. Хор­не­ма­ном и Гот­фри­дом Мат­ти­со­ном-Хан­се­ном ос­но­вал музыкальное об­ще­ст­во «Ев­тер­па», за­да­чей ко­то­ро­го бы­ла под­держ­ка мо­лодых скандинавских ав­то­ров и ис­пол­не­ние их со­чи­не­ний. Основные творческие дос­ти­же­ния ком­по­зи­то­ра со­сре­до­то­че­ны в во­каль­ной му­зы­ке (Нурдрок со­чи­нял главным образом на норвежские тек­сты сво­его ку­зе­на Б. Бьёрн­со­на): ро­ман­сы и пес­ни op. 1a; 5 пе­сен op. 2; му­зы­ка к пье­се Бьёрн­со­на «Ма­рия Стю­арт в Шот­лан­дии» (1870). Ав­тор национального гим­на Нор­ве­гии (сло­ва Бьёрн­со­на, 1864). Сре­ди других со­чи­не­ний: му­зы­ка к дра­ме Бьёрн­со­на «Си­гурд Злой» (не окон­че­на), хо­ры «Улаф Трюг­ва­сон», «Пес­ня нор­веж­ца», фортепианные пье­сы. В 1865 году Нурдрок пе­ре­ехал в Бер­лин, где ско­ро­по­стиж­но умер от ту­бер­ку­лё­за; Григ по­свя­тил его па­мя­ти Тра­ур­ный марш для фортепиано (1866, ор­ке­ст­ро­вая вер­сия - 1892) и 1-е издание сво­его Фортепианного кон­цер­та (Лейп­циг, 1872).