НУРДРОК РИКАРД
НУРДРОК РИКАРД - норвежский композитор, общественный деятель.
С 1857 года брал уроки у датского певца и композитора К.Л. Герлаха в Копенгагене, в 1859 учился у Т. Куллака (фортепиано) и Ф. Киля (композиция) в Берлине, затем в течение 2 лет у композитора Р. Магнуса в Кристиании. Под влиянием норвежского композитора и фольклориста Л.M. Линдемана и скрипача У. Булля увлёкся идеей национального обновления музыки; оказал сильное влияние на Э. Грига, с которым был дружен. В 1864 году в Копенгагене вместе с Григом, композиторами Э. Хорнеманом и Готфридом Маттисоном-Хансеном основал музыкальное общество «Евтерпа», задачей которого была поддержка молодых скандинавских авторов и исполнение их сочинений. Основные творческие достижения композитора сосредоточены в вокальной музыке (Нурдрок сочинял главным образом на норвежские тексты своего кузена Б. Бьёрнсона): романсы и песни op. 1a; 5 песен op. 2; музыка к пьесе Бьёрнсона «Мария Стюарт в Шотландии» (1870). Автор национального гимна Норвегии (слова Бьёрнсона, 1864). Среди других сочинений: музыка к драме Бьёрнсона «Сигурд Злой» (не окончена), хоры «Улаф Трюгвасон», «Песня норвежца», фортепианные пьесы. В 1865 году Нурдрок переехал в Берлин, где скоропостижно умер от туберкулёза; Григ посвятил его памяти Траурный марш для фортепиано (1866, оркестровая версия - 1892) и 1-е издание своего Фортепианного концерта (Лейпциг, 1872).