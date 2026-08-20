НУПЕ
НУПЕ - средневековое государство народа нупе в районе слияния рек Нигер и Кадуна.
Сложилось, по разным источникам, между X и XV веками. Легендарным основателем Нупе считается Тсоеде, сын правителя государства Игала, занимавшего в древности территории, прилегающие к реке Нигер. В отдельные периоды своей истории Нупе подчинялось хауса государствам и йоруба государствам. В Нупе получили развитие многочисленные ремёсла: художественное литьё из медных сплавов, кузнечное дело, производство стекла, обработка кожи, ткачество. В общественном строе Нупе в XV-XVI веках раннефеодальные государственные институты сочетались с элементами общинно-родовых организаций. В середине XVIII века правители Нупе приняли ислам. В 1796 году в результате внутренних войн Нупе разделилось на восточную (центр - город Гбара) и западную (город Раба) области. Позднее вследствие опустошительных набегов работорговцев фактически распалось на 7 независимых эмиратов. В начале XIX века попало под власть фульбе. С начала 1890-х годов земли Нупе контролировались британской Королевской нигерской компанией. В 1901 году Нупе вошло в состав провинции Нупе (с 1908 года провинции Нигер) британского протектората Северная Нигерия.