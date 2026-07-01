НУМАДЗУ
НУМАДЗУ - город в Японии, префектура Сидзуока.
Население 196,6 тысяч человек (2013). Расположен на юге центральной части острова Хонсю, на северо-восточном побережье залива Суруга, при впадении в него реки Кано, примерно в 30 км к югу от вулкана Фудзияма. В пределах городской территории (общая площадь 187,1 км2) находятся южный склон вулкана Аситака (высота 1187 м) и северо-западная часть гористого полуострова Идзу. Узел железных и автомобильных дорог. Через Нумадзу проходит линия «Токайдо» (Токио - Осака) высокоскоростной железной дороги «Синкансен» (ближайшие станции расположены в соседних городах Фудзи и Мисима) и скоростная автомагистраль «Томэй» (Токио - Комаки). Нумадзу - важный рыболовецкий порт; в пределах города - малые порты Хеда и Утиура.
Известен с VII века как административный центр провинции Суруга. В период сёгуната Токугавы входил во владение (хан) Одавара. В 1777 году в связи со строительством замка стал центром одноименного владения. В 1871 году вошёл в префектуру Сидзуока. В 1889 году соединён железной дорогой с другими городами страны. С конца XIX века морской курорт. Статус города с 1923 года. В 1945 году подвергся разрушительным бомбардировкам американской авиации.
В городе сохранились: синтоистское святилище Осэ-дзиндзя (на мысе Осэдзаки; по легенде, основано в 684 году, современное здание - 1939), буддийский храм Котёдзи (1276, главный храм буддийской секты Хоккэ в течение 600 лет; ворота Ниомон - 1645), императорская вилла (1893, сохранились два флигеля; ныне музей) в окружении парка. В парке Тюо, созданном на месте замка Нумадзу (1777, не сохранился), - мемориал военной академии (располагалась там в 1868-1872 годах). Среди сооружений XX - начала XXI веков: фабрика компании «Tosho Printing Co.» (1954, архитектор Тангэ Кэндзо) и начальная школа Като-Гакуэн (1972, архитектор Маки Фумихико) в русле модернизма, здание Музея истории эпохи Мэйдзи в стиле постмодернизма (1984; создан в память о политическом деятеле Эбаре Сороку, внёсшем вклад в развитие промышленности и образования в Нумадзу), Центральная школа (1999-2002, архитектор Хасегава Ицуко) в формах неомодернизма. В порту Нумадзу для защиты от цунами сооружён специальный шлюз (2004; высота 32 м, один из крупнейших в Японии) с двумя смотровыми площадками.
В Нумадзу - кампус Университета Токай (негосударственный вуз), представительство Университета префектуры Сидзуока. Мемориальный музей поэта Вакаямы Бокусуя (в доме, построенном в 1920 году, где он провёл последние годы жизни), Литературный музей Сэридзава (1970; посвящён писателям Сэридзаве Кодзиро и Иноуэ Ясуси), Художественный музей Сёдзи. На южной окраине Нумадзу, в порту Хеда, - Музей судостроения и краеведения [в экспозиции обломки русского фрегата «Диана», который был сильно повреждён в результате цунами 11(23) декабря 1854 года в заливе Симода и затонул 24 декабря 1854 года (5 января 1855 года) при транспортировке в бухту Хеда, личные вещи командира фрегата вице-адмирала Е.В. Путятина и моряков; представлена история строительства в Хеде русскими моряками новой шхуны «Хеда», на которой часть членов экспедиции смогли отправиться на родину 14(26) мая 1855 года], Музей глубоководных рыб (около 300 видов). Океанариумы «Izu Mito Sea Paradise» (1930) и «Awashima Marine Park» (1984; на прибрежном одноименном острове, связанном с берегом канатной дорогой и паромом).
Нумадзу - деловой и промышленный центр. Основа городской экономики - сфера услуг (занято около 2/3 работающих): финансовый сектор, туристический бизнес, торговля, ИТ и НИОКР (в том числе в области медицины). В Нумадзу - головные офисы региональных банков Suruga Bank (1895), Shizuoka Chuo Bank (1926), Numazu Shinkin Bank (1950). Важное значение имеет туризм (культурно-познавательный, пляжный отдых и сопутствующие водные виды спорта - дайвинг и др.). Полуостров Идзу - популярный рекреационный район с термальными источниками, побережье которого входит в состав национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу.
Ведущая отрасль промышленности - машиностроение. Производство металлообрабатывающих станков, литьевых машин, экструдеров (в Нумадзу - штаб-квартира и завод компании «Toshiba Machine Co.»), различного высокотехнологичного оборудования («Toray Engineering Co.»), электронной техники, включая компьютерную («Meidensha Corporation», «Fujitsu», «Toppan Electronics Products Co.»), электротехнической продукции (электросетевое оборудование - «Japan AE Power Systems Corporation», кабельно-проводниковые изделия - «Fujikura» и «Yazaki Electric Wire Co.», люминесцентные лампы - «Toshiba Lighting & Technology Corporation»). Выпуск комплектующих для автомобилей и других транспортных средств, электромоторов и генераторов («Kokusan Denki Co.»), переносной сельскохозяйственной техники и пожарных насосов («Makita Numazu Corporation»), аппаратов для диализа и другой медицинской техники («Toray Medical Co.»), оборудования для многоуровневых парковок («IHI Transport Machinery Co.»). Предприятия химической («N. E. CHEMCAT Corporation»; «The Toyo Fibre Co.» - вулканизованная фибра), полиграфической («Tosho Printing Co.») промышленности. Производство теплопоглощающих материалов и устройств (в том числе для электроники), рыболовных снастей («Atec»), картонной тары, стройматериалов. Развита пищевая промышленность, в том числе рыбоперерабатывающая (в Нумадзу выпускается около 40% японской сушёной ставриды). В пределах города на землях сельскохозяйственного назначения выращивают мандарины, чай, овощи (брюссельскую капусту и др.), а также рис (в том числе на террасированных склонах).