НУМАДЗУ

НУМАДЗУ - го­род в Япо­нии, пре­фек­ту­ра Сид­зуо­ка.

Население 196,6 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на юге центральной ча­сти острова Хон­сю, на северо-восточном по­бе­ре­жье залива Су­ру­га, при впа­де­нии в не­го реки Ка­но, при­мер­но в 30 км к югу от вул­ка­на Фуд­зия­ма. В пре­де­лах городской тер­ри­то­рии (об­щая площадь 187,1 км2) на­хо­дят­ся южный склон вул­ка­на Аси­та­ка (высота 1187 м) и северо-западная часть го­ри­сто­го полуострова Ид­зу. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Че­рез Нумадзу про­хо­дит ли­ния «То­кай­до» (То­кио - Оса­ка) вы­со­ко­ско­ро­ст­ной железной дороги «Син­кан­сен» (бли­жай­шие стан­ции рас­по­ло­же­ны в со­сед­них го­ро­дах Фуд­зи и Ми­си­ма) и ско­рост­ная ав­то­ма­ги­страль «То­мэй» (То­кио - Кома­ки). Нумадзу - важ­ный ры­бо­ло­вец­кий порт; в пре­де­лах го­ро­да - ма­лые пор­ты Хе­да и Утиу­ра.

Из­вес­тен с VII века как административный центр провинции Су­ру­га. В пе­ри­од сё­гу­на­та То­ку­га­вы вхо­дил во вла­де­ние (хан) Ода­ва­ра. В 1777 году в свя­зи со строи­тель­ст­вом зам­ка стал цен­тром од­но­именного вла­де­ния. В 1871 году во­шёл в пре­фек­ту­ру Сид­зуо­ка. В 1889 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с другими го­ро­да­ми стра­ны. С конца XIX века морской ку­рорт. Ста­тус го­ро­да с 1923 года. В 1945 году под­верг­ся раз­ру­шительным бом­бар­ди­ров­кам американской авиа­ции.

В го­ро­де со­хра­ни­лись: син­тои­ст­ское свя­ти­ли­ще Осэ-дзинд­зя (на мы­се Осэд­за­ки; по ле­ген­де, ос­но­ва­но в 684 году, современное зда­ние - 1939), буд­дий­ский храм Ко­тёд­зи (1276, главный храм буд­дий­ской сек­ты Хок­кэ в те­че­ние 600 лет; во­ро­та Нио­мон - 1645), императорская вил­ла (1893, сохранились два фли­ге­ля; ны­не му­зей) в ок­ру­же­нии пар­ка. В пар­ке Тюо, соз­дан­ном на мес­те зам­ка Нумадзу (1777, не сохранился), - ме­мо­ри­ал во­енной ака­де­мии (рас­по­ла­га­лась там в 1868-1872 годах). Сре­ди со­ору­же­ний XX - начала XXI веков: фаб­ри­ка ком­па­нии «Tosho Prin­ting Co.» (1954, архитектор Тан­гэ Кэнд­зо) и на­чаль­ная шко­ла Ка­то-Га­ку­эн (1972, архитектор Ма­ки Фу­ми­хи­ко) в рус­ле мо­дер­низ­ма , зда­ние Му­зея ис­то­рии эпо­хи Мэйд­зи в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1984; соз­дан в па­мять о по­ли­тическом дея­те­ле Эба­ре Со­ро­ку, внёс­шем вклад в раз­ви­тие промышленности и об­ра­зо­ва­ния в Нумадзу), Центральная шко­ла (1999-2002, архитектор Ха­се­га­ва Ицу­ко) в фор­мах не­омо­дер­низ­ма. В пор­ту Нумадзу для за­щи­ты от цу­на­ми со­ору­жён специальный шлюз (2004; высота 32 м, один из круп­ней­ших в Япо­нии) с дву­мя смот­ро­вы­ми пло­щад­ка­ми.

В Нумадзу - кам­пус Университета То­кай (не­го­су­дарственный вуз), пред­ста­ви­тель­ст­во Университета пре­фек­ту­ры Сид­зуо­ка. Ме­мо­ри­аль­ный му­зей по­эта Ва­кая­мы Бо­ку­суя (в до­ме, по­стро­ен­ном в 1920 году, где он про­вёл по­след­ние го­ды жиз­ни), Литературный му­зей Сэ­ри­д­за­ва (1970; по­свя­щён пи­са­те­лям Сэ­ри­д­за­ве Код­зи­ро и Ино­уэ Ясу­си), Ху­дожественный му­зей Сёд­зи. На южной ок­раи­не Нумадзу, в пор­ту Хе­да, - Му­зей су­до­строе­ния и крае­ве­де­ния [в экс­по­зи­ции об­лом­ки русского фре­га­та «Диа­на», ко­то­рый был силь­но по­вре­ж­дён в ре­зуль­та­те цу­на­ми 11(23) декабря 1854 года в заливе Си­мо­да и за­то­нул 24 декабря 1854 года (5 января 1855 года) при транс­пор­ти­ров­ке в бух­ту Хе­да, лич­ные ве­щи ко­ман­ди­ра фре­га­та ви­це-адмирала Е.В. Пу­тя­ти­на и мо­ря­ков; пред­став­ле­на ис­то­рия строи­тель­ст­ва в Хе­де русскими мо­ря­ка­ми но­вой шху­ны «Хе­да», на ко­то­рой часть чле­нов экс­пе­ди­ции смог­ли от­пра­вить­ся на ро­ди­ну 14(26) мая 1855 года], Му­зей глу­бо­ко­вод­ных рыб (около 300 ви­дов). Океа­на­риу­мы «Izu Mito Sea Para­dise» (1930) и «Awashima Marine Park» (1984; на при­бреж­ном од­но­именном ост­ро­ве, свя­зан­ном с бе­ре­гом ка­нат­ной до­ро­гой и па­ро­мом).

Нумадзу - де­ло­вой и промышленный центр. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 2/3 ра­бо­таю­щих): фи­нан­со­вый сек­тор, ту­ри­стический биз­нес, тор­гов­ля, ИТ и НИОКР (в том числе в об­лас­ти ме­ди­ци­ны). В Нумадзу - го­лов­ные офи­сы ре­гио­наль­ных бан­ков Suruga Bank (1895), Shizuoka Chuo Bank (1926), Numazu Shinkin Bank (1950). Важ­ное зна­че­ние име­ет ту­ризм (куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, пляж­ный от­дых и со­пут­ст­вую­щие вод­ные ви­ды спор­та - дай­винг и др.). Полуостров Ид­зу - по­пу­ляр­ный рек­реа­ци­он­ный рай­он с тер­маль­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми, по­бе­ре­жье ко­то­ро­го вхо­дит в со­став национального пар­ка Фуд­зи-Ха­ко­не-Ид­зу.

Ве­ду­щая от­расль промышленности - ма­ши­но­строе­ние. Про­изводство ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щих стан­ков, лить­е­вых ма­шин, экс­тру­де­ров (в Нумадзу - штаб-квар­ти­ра и за­вод ком­па­нии «Toshiba Ma­chine Co.»), различного вы­со­ко­тех­но­ло­гич­но­го обо­ру­до­ва­ния («To­ray Engineering Co.»), элек­тро­нной техники, вклю­чая ком­пь­ю­тер­ную («Meidensha Corporation», «Fu­jitsu», «Toppan Elec­tronics Products Co.»), элек­тро­тех­нической про­дук­ции (элек­тро­се­те­вое обо­ру­до­ва­ние - «Japan AE Power Systems Corpo­ration», ка­бель­но-про­вод­ни­ко­вые из­де­лия - «Fujikura» и «Ya­za­ki Electric Wi­re Co.», лю­ми­нес­цент­ные лам­пы - «Toshi­ba Lighting & Techno­lo­gy Corporation»). Вы­пуск ком­плек­тую­щих для ав­то­мо­би­лей и других транс­порт­ных средств, элек­тро­мо­то­ров и ге­не­ра­то­ров («Kokusan Denki Co.»), пе­ре­нос­ной сельскохозяйственной тех­ни­ки и по­жар­ных на­со­сов («Ma­kita Numazu Corporation»), ап­па­ра­тов для диа­ли­за и другой медицинской тех­ни­ки («Toray Me­dical Co.»), обо­ру­до­ва­ния для мно­го­уров­не­вых пар­ко­вок («IHI Transport Machinery Co.»). Пред­при­ятия хи­мической («N. E. CHEMCAT Corporation»; «The Toyo Fibre Co.» - вул­ка­ни­зо­ван­ная фиб­ра), по­ли­гра­фической («Tosho Printing Co.») промышленности. Про­изводство те­п­ло­по­гло­щаю­щих ма­те­риа­лов и уст­ройств (в том числе для элек­тро­ни­ки), ры­бо­лов­ных сна­стей («Atec»), кар­тон­ной та­ры, строй­ма­те­риа­лов. Раз­ви­та пи­ще­вая промышленность, в том числе ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая (в Нумадзу вы­пус­ка­ет­ся около 40% японской су­шёной став­ри­ды). В пре­де­лах го­ро­да на зем­лях сельскохозяйственного на­зна­че­ния вы­ра­щи­ва­ют ман­да­ри­ны, чай, ово­щи (брюс­сель­скую ка­пус­ту и др.), а также рис (в том числе на тер­ра­си­ро­ван­ных скло­нах).

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