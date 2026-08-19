НУБИЯ

НУБИЯ - условное обобщающее название земель в средней части бассейна реки Нил и его притоков, а также совокупности государственных образований, сложившихся на этой территории после падения Кушитского царства около середины IV века н.э.; об­ра­зо­ва­но от эт­но­ни­ма ну­ба/но­ба, впер­вые от­ме­чен­но­го в позд­не­ан­тич­ных со­об­ще­ни­ях о на­ро­дах «Эфио­пии».

Как пред­по­ла­га­ет­ся, ну­бий­цы уже со II тысячелетия до н. э. по­сте­пен­но про­ни­ка­ли в Куш из оа­зи­сов современной Ли­вий­ской пус­ты­ни, что в конце I тысячелетия при­ве­ло к зна­чительным эт­но­по­ли­тическим из­ме­не­ни­ям в средней час­ти до­ли­ны Ни­ла. В III веке до н. э., со­глас­но гео­гра­фу Эра­тос­фе­ну (в пе­ре­ска­зе Стра­бо­на), пле­ме­на ну­ба на­се­ля­ли зем­ли по западному бе­ре­гу от «ост­ро­ва Ме­роэ» (ме­ж­ду­ре­чье Ни­ла и Ат­ба­ры) до из­лу­чин ре­ки, под­раз­де­ля­лись на «мно­го царств» и бы­ли не­за­ви­си­мы от «эфио­пов» (ку­ши­тов). В середине IV века н.э. Эза­на, пра­ви­тель Ак­сум­ско­го цар­ст­ва, в тек­сте по­бед­ной сте­лы со­об­ща­ет о по­хо­де на «чёр­ных» и «крас­ных» но­ба, а так­же упо­ми­на­ет о раз­гро­ме на­ро­да кас­су (ви­ди­мо, ку­ши­тов). Ве­ро­ят­но, Куш к это­му вре­ме­ни ут­ра­тил свой су­ве­ре­ни­тет, а ну­ба/но­ба ста­ли пре­об­ла­даю­щей си­лой в средней час­ти до­ли­ны Ни­ла.

Ста­нов­ле­ние но­вой ци­ви­ли­за­ции в Нубии ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся в основном по дан­ным ар­хео­ло­гии. В об­лас­ти ме­ж­ду 1-м и 3-м по­ро­га­ми Ни­ла вы­яв­ле­на так называемая куль­ту­ра Бал­ла­на (по названию клад­би­ща пер­вых ну­бий­ских ца­рей, об­на­ру­жен­но­го к се­ве­ру от 2-го по­ро­га), но­си­те­ля­ми ко­то­рой счи­та­ют­ся обе оби­тав­шие здесь на­род­но­сти - ну­бий­цы и блем­мии (со­юз пле­мён, пре­ж­де ко­че­вав­ших в Восточной пус­ты­не). К югу от 3-го по­ро­га про­сле­жи­ва­ет­ся так называемая по­ст­ме­ро­ит­ская куль­ту­ра - пре­ем­ник по­зд­ней куль­ту­ры Ку­ша. Су­дя по на­ход­кам, ну­бий­ские об­ще­ст­ва, не­смот­ря на ут­ра­ту многих дос­ти­же­ний ци­ви­ли­за­ции Ку­ша (го­су­дар­ст­вен­но­сти, ре­ли­гии, ме­ро­ит­ско­го язы­ка и пись­ма), на­ко­пи­ли зна­чительный куль­тур­ный по­тен­ци­ал.

К VI веку в средней час­ти до­ли­ны Ни­ла об­ра­зо­ва­лись три ну­бий­ских цар­ст­ва: Но­ба­дия (араб. - эль-Ма­рис; от 1-го до 3-го по­ро­га; сто­ли­ца - Фaрас), Му­кур­ра (Ма­ку­рия; от 3-го по­ро­га до слия­ния рек Нил и Ат­ба­ра пред­по­ло­жи­тель­но; сто­ли­ца - Дoнгола) и Ал­ва (Алоа, лат. Ало­дия; при­мер­но от слия­ния Ни­ла и Ат­ба­ры до области Сен­нар на реке Го­лу­бой Нил; сто­ли­ца - Сoба), по­ми­мо ко­то­рых ис­точ­ни­ки ино­гда упо­ми­на­ют и бо­лее мел­кие государственные об­ра­зо­ва­ния: До­та­во, эль-Аб­ваб, Кок­ка и др.

Ме­ж­ду 543 и 580 годами в об­ста­нов­ке внеш­не­по­ли­тических ин­триг с уча­сти­ем Егип­та и Ви­зан­тии цар­ст­ва ну­бий­цев бы­ли об­ра­ще­ны в хри­сти­ан­ст­во. При этом Му­кур­ра при­ня­ла ор­то­док­саль­ное хри­сти­ан­ст­во , а Но­ба­дия и Ал­ва - мо­но­фи­зит­ст­во [объ­яв­лен­ное ере­сью на IV Все­лен­ском (Хал­ки­дон­ском) со­бо­ре 451], что свя­за­ло их с Копт­ской цер­ко­вью Егип­та и ещё бо­лее ос­лож­ни­ло дав­нюю борь­бу за ге­ге­мо­нию в Ну­бии.

Ви­ди­мо, в начале VII века Му­кур­ра при не­яс­ных об­стоя­тель­ст­вах при­сое­ди­ни­ла к се­бе Но­ба­дию, а в середине VII века от­ра­зи­ла на­ше­ст­вие ара­бов (слу­чай бес­пре­це­дент­ный в ис­то­рии арабских за­вое­ва­ний), уже по­ко­рив­ших Еги­пет и всю Северную Аф­ри­ку. По­сле двух столк­но­ве­ний в 652 году бы­ло за­клю­че­но пе­ре­ми­рие с ря­дом обо­юд­ных обя­за­тельств, важ­ней­шим из ко­то­рых стал так называемый бакт - еже­год­ная дос­тав­ка ара­бам около 360 (в ис­точ­ни­ках циф­ры варь­и­ру­ют от 300 до 442) ра­бов в об­мен на зер­но, ви­но, тка­ни, ло­ша­дей. Со­хра­нив­шая су­ве­ре­ни­тет Му­кур­ра с этих пор - основной пред­ста­ви­тель Нубии в от­но­ше­ни­ях с Ха­ли­фа­том. До­го­вор не рас­про­стра­нял­ся на Ал­ву и про­чие государственные об­ра­зо­ва­ния Нубии, со­об­ще­ния о ко­то­рых в арабских ис­точ­ни­ках край­не скуд­ны.

Пред­по­ло­жи­тель­но во 2-й половине VII века, ви­ди­мо из-за ос­лаб­ле­ния свя­зей с Ви­зан­ти­ей, цер­ковь Му­кур­ры пе­ре­шла в мо­но­фи­зит­ст­во (при­сое­ди­нив­шись к Копт­ской церк­ви Егип­та и под­чи­нив­шись пат­ри­ар­ху в Алек­сан­д­рии), что спо­соб­ст­во­ва­ло по­сле­дую­ще­му сбли­же­нию с Ал­вой, хо­тя вос­со­еди­не­ния царств не про­изош­ло. Пра­ви­те­ля Му­кур­ры Ки­риа­ко­са (середина VIII века) позд­ней­шие ис­точ­ни­ки на­зы­ва­ют «ца­рём три­на­дца­ти ца­рей» - при­знак по­ли­тической не­од­но­род­но­сти Ну­бии.

В VIII-XI веках Нубия дос­тиг­ла рас­цве­та в хо­зяйственной и куль­тур­ной жиз­ни. Ук­руп­ни­лись по­се­ле­ния, раз­ви­ва­лись зем­ле­де­лие, ре­мёс­ла (в ча­ст­но­сти, гон­чар­ное) и тор­гов­ля с уча­сти­ем куп­цов-му­суль­ман. Про­цве­та­ли ис­кус­ст­ва (рос­пись ке­ра­ми­ки, фре­ско­вая жи­во­пись ), ши­ро­ко ве­лось строи­тель­ст­во, осо­бен­но цер­ков­ное. Су­дя по мно­го­численным письменным па­мят­ни­кам (в основном религиозного со­дер­жа­ния) на древне-ну­бий­ском, копт­ском и греческом язы­ках, зна­чи­тель­но рас­про­стра­ни­лась гра­мот­ность.

По­ли­тические от­но­ше­ния Нубии с му­сульманским ми­ром ос­та­ва­лись срав­ни­тель­но ров­ны­ми по­ка в Ха­ли­фа­те пра­ви­ли Аб­ба­си­ды (VIII-X века), Фа­ти­ми­ды (X-XII века) и Ай­ю­би­ды (XII-XIII веках). При­шед­шие к вла­сти в Егип­те в 1250 году мам­лю­ки ста­ли вме­ши­вать­ся в на­чав­шие­ся в Му­кур­ре ди­на­стические рас­при, под­дер­жи­вая про­ис­лам­ских пре­тен­ден­тов на пре­стол. Ис­ла­ми­за­ция и ара­би­за­ция Нубии при­об­ре­ли осо­бый раз­мах с рос­том арабской ми­гра­ции из Егип­та под дав­ле­ни­ем мам­лю­ков. В хо­де меж­до­усо­би­цы сто­ли­ца Му­кур­ры - Дон­го­ла бы­ла раз­ру­ше­на, и к концу XIV века цар­ст­во па­ло. К XIV веку при­шло в упа­док и цар­ст­во Ал­ва, по­сле вол­ны ми­гра­ций ара­бов-бе­дуи­нов с северо-вос­то­ка и пле­мён фунд­жей (фун­гов) с юго-за­па­да рас­пав­шее­ся на «кня­же­ст­ва». По­ли­тическим цен­тром Нубии, ви­ди­мо, ста­ло из­вест­ное с XII века цар­ст­во До­та­во (ме­ж­ду 1-м и 2-м по­ро­га­ми), пра­ви­тель ко­то­ро­го ещё в конце XV века но­сил ти­тул «царь ца­рей». К XVI веку основная вол­на арабской ми­гра­ций в Нубии спа­ла; на­чал­ся пе­ри­од эт­нической и куль­тур­ной ас­си­ми­ля­ции в ус­ло­ви­ях феодальной раз­дроб­лен­но­сти.

Северная часть Нубии бы­ла от­торг­ну­та Егип­том вско­ре по­сле его за­хва­та Ос­ман­ской им­пе­ри­ей в 1517 году; зем­ли вы­ше 3-го по­ро­га пе­ре­шли под власть Фундж­ско­го (или Сен­нар­ско­го - по названию сто­ли­цы) сул­та­на­та. В 1820-е годы за­вое­ва­ние Нубии во­зоб­но­ви­лось, она пре­вра­ти­лась в ко­ло­нию Егип­та. В ре­зуль­та­те аг­рес­сив­ной по­ли­ти­ки турецко-египетских ко­ло­ни­аль­ных вла­стей (при уча­стии чи­нов­ни­ков-ев­ро­пей­цев) тер­ри­то­рия стра­ны к 1880-м годам рас­ши­ри­лась поч­ти вдвое на за­па­де, юге и вос­то­ке, при­об­ре­тя и но­вое название Су­дан, под ко­то­рым она и во­шла в но­вей­шую ис­то­рию.

В ис­сле­до­ва­тель­ской литературе сло­во «Нубия» ино­гда вы­сту­па­ет как ус­лов­ное гео­гра­фическое обо­зна­че­ние северных об­лас­тей Су­да­на, под­раз­де­ляе­мых на Ниж­нюю (от 1-го до 2-го по­ро­га Ни­ла) и Верх­нюю (от 2-го до 3-го по­ро­га) Нубию. Как ис­то­рическое название «Нубия» по­рой ис­поль­зу­ет­ся рас­ши­ри­тель­но, под ним под­ра­зу­ме­ва­ют­ся не толь­ко сред­не­ве­ко­вые, но и все про­чие государственные об­ра­зо­ва­ния северного Су­да­на с древ­но­сти (смотри Кер­ма) до начала XIX века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)