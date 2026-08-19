НУБИЯ
НУБИЯ - условное обобщающее название земель в средней части бассейна реки Нил и его притоков, а также совокупности государственных образований, сложившихся на этой территории после падения Кушитского царства около середины IV века н.э.; образовано от этнонима нуба/ноба, впервые отмеченного в позднеантичных сообщениях о народах «Эфиопии».
Как предполагается, нубийцы уже со II тысячелетия до н. э. постепенно проникали в Куш из оазисов современной Ливийской пустыни, что в конце I тысячелетия привело к значительным этнополитическим изменениям в средней части долины Нила. В III веке до н. э., согласно географу Эратосфену (в пересказе Страбона), племена нуба населяли земли по западному берегу от «острова Мероэ» (междуречье Нила и Атбары) до излучин реки, подразделялись на «много царств» и были независимы от «эфиопов» (кушитов). В середине IV века н.э. Эзана, правитель Аксумского царства, в тексте победной стелы сообщает о походе на «чёрных» и «красных» ноба, а также упоминает о разгроме народа кассу (видимо, кушитов). Вероятно, Куш к этому времени утратил свой суверенитет, а нуба/ноба стали преобладающей силой в средней части долины Нила.
Становление новой цивилизации в Нубии реконструируется в основном по данным археологии. В области между 1-м и 3-м порогами Нила выявлена так называемая культура Баллана (по названию кладбища первых нубийских царей, обнаруженного к северу от 2-го порога), носителями которой считаются обе обитавшие здесь народности - нубийцы и блеммии (союз племён, прежде кочевавших в Восточной пустыне). К югу от 3-го порога прослеживается так называемая постмероитская культура - преемник поздней культуры Куша. Судя по находкам, нубийские общества, несмотря на утрату многих достижений цивилизации Куша (государственности, религии, мероитского языка и письма), накопили значительный культурный потенциал.
К VI веку в средней части долины Нила образовались три нубийских царства: Нобадия (араб. - эль-Марис; от 1-го до 3-го порога; столица - Фaрас), Мукурра (Макурия; от 3-го порога до слияния рек Нил и Атбара предположительно; столица - Дoнгола) и Алва (Алоа, лат. Алодия; примерно от слияния Нила и Атбары до области Сеннар на реке Голубой Нил; столица - Сoба), помимо которых источники иногда упоминают и более мелкие государственные образования: Дотаво, эль-Абваб, Кокка и др.
Между 543 и 580 годами в обстановке внешнеполитических интриг с участием Египта и Византии царства нубийцев были обращены в христианство. При этом Мукурра приняла ортодоксальное христианство, а Нобадия и Алва - монофизитство [объявленное ересью на IV Вселенском (Халкидонском) соборе 451], что связало их с Коптской церковью Египта и ещё более осложнило давнюю борьбу за гегемонию в Нубии.
Видимо, в начале VII века Мукурра при неясных обстоятельствах присоединила к себе Нобадию, а в середине VII века отразила нашествие арабов (случай беспрецедентный в истории арабских завоеваний), уже покоривших Египет и всю Северную Африку. После двух столкновений в 652 году было заключено перемирие с рядом обоюдных обязательств, важнейшим из которых стал так называемый бакт - ежегодная доставка арабам около 360 (в источниках цифры варьируют от 300 до 442) рабов в обмен на зерно, вино, ткани, лошадей. Сохранившая суверенитет Мукурра с этих пор - основной представитель Нубии в отношениях с Халифатом. Договор не распространялся на Алву и прочие государственные образования Нубии, сообщения о которых в арабских источниках крайне скудны.
Предположительно во 2-й половине VII века, видимо из-за ослабления связей с Византией, церковь Мукурры перешла в монофизитство (присоединившись к Коптской церкви Египта и подчинившись патриарху в Александрии), что способствовало последующему сближению с Алвой, хотя воссоединения царств не произошло. Правителя Мукурры Кириакоса (середина VIII века) позднейшие источники называют «царём тринадцати царей» - признак политической неоднородности Нубии.
В VIII-XI веках Нубия достигла расцвета в хозяйственной и культурной жизни. Укрупнились поселения, развивались земледелие, ремёсла (в частности, гончарное) и торговля с участием купцов-мусульман. Процветали искусства (роспись керамики, фресковая живопись), широко велось строительство, особенно церковное. Судя по многочисленным письменным памятникам (в основном религиозного содержания) на древне-нубийском, коптском и греческом языках, значительно распространилась грамотность.
Политические отношения Нубии с мусульманским миром оставались сравнительно ровными пока в Халифате правили Аббасиды (VIII-X века), Фатимиды (X-XII века) и Айюбиды (XII-XIII веках). Пришедшие к власти в Египте в 1250 году мамлюки стали вмешиваться в начавшиеся в Мукурре династические распри, поддерживая происламских претендентов на престол. Исламизация и арабизация Нубии приобрели особый размах с ростом арабской миграции из Египта под давлением мамлюков. В ходе междоусобицы столица Мукурры - Донгола была разрушена, и к концу XIV века царство пало. К XIV веку пришло в упадок и царство Алва, после волны миграций арабов-бедуинов с северо-востока и племён фунджей (фунгов) с юго-запада распавшееся на «княжества». Политическим центром Нубии, видимо, стало известное с XII века царство Дотаво (между 1-м и 2-м порогами), правитель которого ещё в конце XV века носил титул «царь царей». К XVI веку основная волна арабской миграций в Нубии спала; начался период этнической и культурной ассимиляции в условиях феодальной раздробленности.
Северная часть Нубии была отторгнута Египтом вскоре после его захвата Османской империей в 1517 году; земли выше 3-го порога перешли под власть Фунджского (или Сеннарского - по названию столицы) султаната. В 1820-е годы завоевание Нубии возобновилось, она превратилась в колонию Египта. В результате агрессивной политики турецко-египетских колониальных властей (при участии чиновников-европейцев) территория страны к 1880-м годам расширилась почти вдвое на западе, юге и востоке, приобретя и новое название Судан, под которым она и вошла в новейшую историю.
В исследовательской литературе слово «Нубия» иногда выступает как условное географическое обозначение северных областей Судана, подразделяемых на Нижнюю (от 1-го до 2-го порога Нила) и Верхнюю (от 2-го до 3-го порога) Нубию. Как историческое название «Нубия» порой используется расширительно, под ним подразумеваются не только средневековые, но и все прочие государственные образования северного Судана с древности (смотри Керма) до начала XIX века.