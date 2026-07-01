НУБА
НУБА - вид профессиональной арабской музыки устной традиции; цикличная вокально-инструментальная композиция.
Главный вид классической музыки в странах Магриба (арабский Запад). Основан на принципах макама.
Термин известен со 2-й половины VIII века, первоначально обозначал придворное представление при дворе багдадского халифа, в ходе которого музыканты и поэты поочерёдно демонстрировали своё мастерство. К IX веку сложилась своеобразная последовательность пьес или песен. Традиция была ввезена в IX веке в Магриб (включая юг Пиренейского полуострова), и здесь в творчестве арабского музыканта Зирьяба (умер в 852 году) нуба оформилась как музыкальный жанр. Зирьяб, с которым связано начало так называемой андалусской школы в арабской музыке, установил 24 нубы, каждая из которых представляла собой 4-частную структуру, включающую инструментальные и вокальные разделы в свободном и формульном метрах, текст вокальных разделов основан на метрике аруда. К XIV веку нуба заняла центральное место в классической музыке Магриба; композиция объединялась единым ладом (таб) и этосом, количество частей возросло до 6 (в нубу вошли в том числе вокально-инструментальные части в жанрах мувашшах и заджаль). При этом на востоке региона в XIV веке продолжала практиковаться 4-частная нуба, создаталем 5-частной нубы считается Абд аль-Кадир. В XVI веке жанр нуба на арабском Востоке вытеснен другими жанрами традиционной классической музыки, однако сохранил своё значение в искусстве стран Магриба.
В современной музыкальной практике различаются локальные стили нубы, выраженные различными наименованиями. В Ливии, Тунисе и в районе города Константина (Восточный Алжир) это малуф (букв. - традиционный; восходит к севильской традиции), в городе Алжир и его окрестностях - сана (буквально - совершенное произведение; близок кордовской традиции), в районе города Тлемсен (Северо- Западный Алжир) - гарнати (буквально - гранадский; сохраняет особенности нуб Гранады и Валенсии), в Фесе и Тетуане (Марокко) - ала (буквально - инструментальный). В процессе длительного устного бытования некоторые части и даже целые композиции были утрачены, и к концу XX века в Алжире сохранилось 12 основных нуб, в Марокко 11, в Тунисе 13, в Ливии менее 10.
Нуба исполняется певцом-солистом, хором и инструментальным ансамблем (малуф), состоящим из традиционных инструментов (уд, канун, най, ребаб, нагара, барабан дарбука и др.), либо современным оркестром, включающим традиционные и европейские инструменты. В качестве поэтических текстов используются классические формы (жанры) - касыда, мувашшах, заджаль и др. Любая магрибская нуба состоит из ряда инструментальных и вокальных разделов, например в тунис. Н. 9 осн. разделов, к которым могут быть добавлены дополнительные. Каждая Нуба принимает название лада (таб), в котором звучит (например, нубат аль-диль - нуба в ладе диль, нубат аль-майя - нуба в ладе майя). Кроме лада, в нубе чрезвычайно велика роль ритма, в связи с чем важнейшие инструменты при исполнении нубы - ударные (мембранофоны); как правило, игру на ударных поручают зрелым мастерам с богатым опытом и репертуаром. При исполнении нубы певец строго придерживается заданной ритмической формулы - усуля. Согласно традиции, каждая нуба соответствует своему времени суток, сохраняется также установленный порядок в чередовании нуб (он имеет отличия в разных традициях). Некоторые нубы связаны с определёнными обрядами и праздниками; например, в Ливии религиозный праздник мавлад начинается нубой нава и завершается нубой мазмум (мухайяр), в свадебные ночи музыканты исполняют нубу раст. Среди крупнейших мастеров нубата XX века - тунис. музыкант Хамис Тарнан (1894-1964).