НУБА

НУБА - вид профессиональной арабской музыки устной традиции; цикличная вокально-инструментальная композиция.

Главный вид клас­сической му­зы­ки в стра­нах Маг­ри­ба (арабский За­пад). Ос­но­ван на прин­ци­пах ма­ка­ма .

Тер­мин из­вес­тен со 2-й половины VIII века, пер­во­на­чаль­но обо­зна­чал при­двор­ное пред­став­ле­ние при дво­ре ба­гдад­ско­го ха­ли­фа, в хо­де ко­то­ро­го му­зы­кан­ты и по­эты по­оче­рёд­но де­мон­ст­ри­ро­ва­ли своё мас­тер­ст­во. К IX веку сло­жи­лась свое­об­раз­ная по­сле­до­ва­тель­ность пьес или пе­сен. Тра­ди­ция бы­ла вве­зе­на в IX веке в Маг­риб (вклю­чая юг Пи­ре­ней­ско­го полуострова), и здесь в твор­че­ст­ве арабского му­зы­кан­та Зирь­я­ба (умер в 852 году) нуба офор­ми­лась как музыкальный жанр. Зирь­яб, с ко­то­рым свя­за­но на­ча­ло так называемой ан­да­лус­ской шко­лы в арабской му­зы­ке, ус­та­но­вил 24 нубы, ка­ж­дая из ко­то­рых пред­став­ля­ла со­бой 4-ча­ст­ную струк­ту­ру, вклю­чаю­щую ин­ст­ру­мен­таль­ные и во­каль­ные раз­де­лы в сво­бод­ном и фор­муль­ном мет­рах , текст во­каль­ных раз­де­лов ос­но­ван на мет­ри­ке ару­да. К XIV веку нуба за­ня­ла центральное ме­сто в клас­сической му­зы­ке Маг­ри­ба; ком­по­зи­ция объ­е­ди­ня­лась еди­ным ла­дом (таб) и это­сом, ко­ли­че­ст­во час­тей воз­рос­ло до 6 (в нубу во­шли в том числе во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные час­ти в жан­рах му­ваш­шах и за­джаль). При этом на вос­то­ке ре­гио­на в XIV веке про­дол­жа­ла прак­ти­ко­вать­ся 4-ча­ст­ная нуба, соз­да­та­лем 5-ча­ст­ной нубы счи­та­ет­ся Абд аль-Ка­дир. В XVI веке жанр нуба на арабском Вос­то­ке вы­тес­нен другими жан­ра­ми тра­диционной классической му­зы­ки, од­на­ко со­хра­нил своё зна­че­ние в искусстве стран Маг­ри­ба.

В современной музыкальной прак­ти­ке раз­ли­ча­ют­ся ло­каль­ные сти­ли нубы, вы­ра­жен­ные различными на­име­но­ва­ния­ми. В Ли­вии, Ту­ни­се и в рай­оне города Кон­стан­ти­на (Восточный Ал­жир) это ма­луф (букв. - тра­ди­ци­он­ный; вос­хо­дит к се­виль­ской тра­ди­ции), в городе Ал­жир и его ок­ре­ст­но­стях - са­на (буквально - со­вер­шен­ное про­из­ве­де­ние; бли­зок кор­дов­ской тра­ди­ции), в рай­оне города Тлем­сен (Северо- Западный Ал­жир) - гар­на­ти (буквально - гра­над­ский; со­хра­ня­ет осо­бен­но­сти нуб Гра­на­ды и Ва­лен­сии), в Фе­се и Те­туа­не (Ма­рок­ко) - ала (буквально - ин­ст­ру­мен­таль­ный). В про­цес­се дли­тель­но­го уст­но­го бы­то­ва­ния не­ко­то­рые час­ти и да­же це­лые ком­по­зи­ции бы­ли ут­ра­че­ны, и к концу XX века в Ал­жи­ре со­хра­ни­лось 12 основных нуб, в Ма­рок­ко 11, в Ту­ни­се 13, в Ли­вии ме­нее 10.

Нуба ис­пол­ня­ет­ся пев­цом-со­лис­том, хо­ром и ин­ст­ру­мен­таль­ным ан­самб­лем (ма­луф), со­стоя­щим из тра­диционных ин­ст­ру­мен­тов (уд, ка­нун , най, ре­баб, на­га­ра, бара­бан дар­бу­ка и др.), ли­бо современным ор­ке­ст­ром, вклю­чаю­щим тра­диционные и ев­ропейские ин­ст­ру­мен­ты. В ка­че­ст­ве по­этических тек­стов ис­поль­зу­ют­ся клас­сические фор­мы (жан­ры) - ка­сы­да, му­ваш­шах, за­джаль и др. Лю­бая маг­риб­ская нуба со­сто­ит из ря­да ин­ст­ру­мен­таль­ных и во­каль­ных раз­де­лов, например в ту­нис. Н. 9 осн. раз­де­лов, к ко­то­рым мо­гут быть до­бав­ле­ны до­пол­ни­тель­ные. Ка­ж­дая Нуба при­ни­ма­ет название ла­да (таб), в ко­то­ром зву­чит (например, ну­бат аль-диль - нуба в ла­де диль, ну­бат аль-майя - нуба в ла­де майя). Кро­ме ла­да, в нубе чрез­вы­чай­но ве­ли­ка роль рит­ма, в свя­зи с чем важ­ней­шие ин­ст­ру­мен­ты при ис­пол­не­нии нубы - удар­ные (мем­бра­но­фо­ны); как пра­ви­ло, иг­ру на удар­ных по­ру­ча­ют зре­лым мас­те­рам с бо­га­тым опы­том и ре­пер­туа­ром. При ис­пол­не­нии нубы пе­вец стро­го при­дер­жи­ва­ет­ся за­дан­ной рит­мической фор­му­лы - усу­ля. Со­глас­но тра­ди­ции, ка­ж­дая нуба со­от­вет­ст­ву­ет свое­му вре­ме­ни су­ток, со­хра­ня­ет­ся так­же ус­та­нов­лен­ный по­ря­док в че­ре­до­ва­нии нуб (он име­ет от­ли­чия в раз­ных тра­ди­ци­ях). Не­ко­то­рые нубы свя­за­ны с оп­ре­де­лён­ны­ми об­ря­да­ми и празд­ни­ка­ми; например, в Ли­вии ре­лигиозный празд­ник мав­лад на­чи­на­ет­ся ну­бой на­ва и за­вер­ша­ет­ся ну­бой маз­мум (му­хай­яр), в сва­деб­ные но­чи му­зы­кан­ты ис­пол­ня­ют ну­бу раст. Сре­ди круп­ней­ших мас­те­ров ну­ба­та XX века - ту­нис. му­зы­кант Ха­мис Тар­нан (1894-1964).

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