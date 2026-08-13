Нуакшóт

Нуакшóт — столица Мавритании , образует самостоятельный административный округ (дистрикт), управление которым осуществляет губернатор, назначаемый президентом. Численность населения — 958 тыс. человек (2013).

В начале XX в. на побережье Атлантического океана был основан укрепленный пост, получивший с 1905 название Н. ( бербер . «ветреное место»). В 1929, ввиду стратегически важного расположения, снабжен фортом (ксар, ныне на окраине Н.). Строительство города начато после 1957 (центром Французской территории Мавритания провозглашен в 1958) по регулярному плану — прямоугольная сеть широких улиц, застроенных преимущественно одно- и двухэтажными жилыми домами, кварталами вилл, на фоне которых выделяются административные и общественные здания, возведенные после обретения независимости (с ноября 1960): Дворец президента, Национальное собрание, Дворец юстиции. В Н. находятся Национальная библиотека (с 1965), педагогический институт (c 1971), Национальный музей (с 1972 как историко-­краеведческий), Высшая школа администрации (1966), Мавританcкий университет (1981), Институт высших научных исследований (1986) с богатой коллекцией арабских рукописей. Т. К. Кораев.