НОЙОНЫ (монг. ноён ‒ господин, князь)
НОЙОНЫ (монг. ноён - господин, князь) - сословие лично свободных, богатых и знатных людей.
С XI века нойоны - главы монгольских аристократических родов, затем представители степной скотоводческой знати.
Нойоны носили различные титулы («батур» - богатырь, «букэ» - сила, «сэчэн» - мудрый и др.), часто заимствованные у соседних народов, в т. ч. киданей и чжурчжэней. В Монгольской империи Нойоны являлись главами военно-административных единиц (тысяч, сотен) и их военных предводителями. Из сыновей нойоны формировалась личная гвардия всемонгольского хана - кэшиг.
В XIV-XVII веках в условиях государственной раздробленности нойонов стали независимыми от центральной ханской власти региональными правителями. После маньчжурских завоевания (см. Маньчжуры) и вхождения южно-монгольских земель в состав Китая (см. Монголия Внутренняя) нойоны потеряли политическую самостоятельность.
В результате Монгольской национально-освободительной революции 1911 года восстановили свои позиции. Отстранены от власти после Монгольской национально- демократической революции 1921 года и образования в 1924 году Монгольской народной республики (МНР). Институт нойонов окончательно исчез к 1940 году в результате изменения социально-экономических условий в МНР.