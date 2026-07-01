НОЙОНЫ (монг. ноён ‒ господин, князь)

НОЙОНЫ (монг. но­ён - гос­по­дин, князь) - со­сло­вие лич­но сво­бод­ных, бо­га­тых и знат­ных лю­дей.

С XI века нойоны - гла­вы монгольских ари­сто­кра­тических ро­дов, за­тем пред­ста­ви­те­ли степ­ной ско­то­водческой зна­ти.

Нойоны но­си­ли различные ти­ту­лы («ба­тур» - бо­га­тырь, «бу­кэ» - си­ла, «сэ­чэн» - муд­рый и др.), час­то за­им­ст­во­ван­ные у со­сед­них на­ро­дов, в т. ч. ки­да­ней и чжур­чжэ­ней. В Мон­голь­ской им­пе­рии Нойоны яв­ля­лись гла­ва­ми во­енно-административных еди­ниц (ты­сяч, со­тен) и их во­енных пред­во­ди­те­ля­ми. Из сы­но­вей нойоны фор­ми­ро­ва­лась лич­ная гвар­дия все­мон­голь­ско­го ха­на - кэ­шиг.

В XIV-XVII веках в ус­ло­ви­ях государственной раз­дроб­лен­но­сти нойонов ста­ли не­за­ви­си­мы­ми от центральной хан­ской вла­сти ре­гио­наль­ны­ми пра­ви­те­ля­ми. По­сле маньчжурских за­вое­ва­ния (см. Мань­чжу­ры ) и вхо­ж­де­ния южно-монгольских зе­мель в со­став Ки­тая (см. Мон­го­лия Внут­рен­няя ) нойоны по­те­ря­ли по­ли­тическую са­мо­стоя­тель­ность.

В ре­зуль­та­те Мон­голь­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1911 года вос­ста­но­ви­ли свои по­зи­ции. От­стра­не­ны от вла­сти по­сле Мон­голь­ской на­цио­наль­но- де­мо­кра­ти­че­ской ре­во­лю­ции 1921 года и об­ра­зо­ва­ния в 1924 году Монгольской народной рес­пуб­ли­ки (МНР). Ин­сти­тут нойонов окон­ча­тель­но ис­чез к 1940 году в ре­зуль­та­те из­ме­не­ния со­ци­аль­но-эко­но­мических ус­ло­вий в МНР.

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