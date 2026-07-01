НОВЫЙ ОСКОЛ

НОВЫЙ ОСКОЛ - го­род в Рос­сии, в центральной час­ти Бел­го­род­ской области, центр Но­во­ос­коль­ско­го района.

Население 19,2 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу р. Ос­кол. Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­до­рог.

Ос­но­ван как го­род Ца­рёв-Алек­се­ев по ре­ше­нию Бо­яр­ской ду­мы, при­ня­то­му 3(13) февраля 1647 года. Строи­тель­ст­во го­ро­да на­ча­то 12(22) мая 1647 года под руководством французского инжинера Д. Ни­ко­ля. Воз­ве­дён­ная кре­пость (име­ла 13 шес­ти­стен­ных де­ревянных ба­шен, со­еди­нён­ных де­ревянным ост­рож­ны­ми сте­на­ми) во­шла в сис­те­му ук­ре­п­ле­ний Бел­го­род­ской чер­ты. В 1655 году пе­ре­име­но­ван в Новый Оскол. В 1676-1680 годы по­стра­дал от крым­ских ха­нов на­бе­гов. Уезд­ный го­род Азов­ской (1708-1719 годы), Ки­ев­ской (1719-1727 годы), Бел­го­род­ской (1727-1779 годы) и Кур­ской (1779-1797, 1802-1924 годы; до 1796 года Кур­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) гу­бер­ний.

С XVIII века в Новом Осколе раз­ви­ва­лись ви­но­ку­ре­ние, про­изводство кир­пи­ча, се­лит­ры и ко­же­вен­ный про­мы­сел. В 1885 года здесь соз­да­на од­на из пер­вых в Рос­сии по­сто­ян­ных ме­тео­стан­ций. В 1895 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Новый Оскол железнодорожной ли­нии Харь­ков - Ба­ла­шов.

Советская власть ус­та­нов­ле­на 27 дкабря 1917 года (9 января 1918 год). Вес­ной - осе­нью 1919 года, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, го­род три­ж­ды пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки. 25 ноября 1919 года за­нят час­тя­ми РККА в хо­де Харь­ков­ской опе­ра­ции. В 1924-1928 годы Новый Оскол вхо­дил в со­став Ста­ро­ос­коль­ско­го уезда Кур­ской губернии. Рай­он­ный центр Ост­ро­гож­ско­го (1928-1929 годы) и Ста­ро­ос­коль­ско­го (1929-1930 годы) ок­ру­гов Цен­траль­но-Чер­но­зём­ной области, Цен­траль­но-Чер­но­зём­ной (1930-1934 годы), Кур­ской (1934-1954 годы), с 1954 года Бел­го­род­ской об­лас­тей. В Великую Отечественную вой­н у ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 3 июля 1942 года, силь­но раз­ру­шен. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии 28 января 1943 года.

Сре­ди со­хра­нив­ших­ся по­стро­ек - ан­самбль Ус­пен­ской церкви (1803 год, ко­ло­коль­ня - 1996 год), об­не­сён­ной ог­ра­дой с во­ро­та­ми (XIX век), жен­ская гим­на­зия (XIX век), жи­лые до­ма конца XIX - начала XX веков (в т. ч. куп­ца Де­ря­би­на, XIX век, ны­не от­дел крае­ве­де­ния Центральной рай­он­ной б-ки). Па­мят­ник ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу (2010 год). Крае­ведческий му­зей (1998 год).

Центр сельскохозяйственной рай­она (вы­ра­щи­ва­ют пше­ни­цу, яч­мень, са­хар­ную свёк­лу, под­сол­неч­ник и др.; раз­во­дят до­маш­нюю пти­цу, круп­ный ро­га­тый скот, сви­ней). Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сельско-хозяйственного сы­рья, про­изводству строй­ма­те­риа­лов.

К се­ве­ру от Нового Оскола, на пра­вом бе­ре­гу р. Ос­кол, - Свя­то-Тро­иц­кий Хол­ков­ский монастырь (бывший пе­щер­ный Хол­ков­ский Ца­рёв- Ни­ко­ла­ев­ский монастырь; ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но в XIV веке; упо­ми­на­ет­ся с 1620 года; под­зем­ная Тро­иц­кая церковь второй половины XVII века; уп­разд­нён в 1764 году, во­зоб­нов­лён в 1998 году). Близ Нового Оскола со­хра­ни­лись так­же: в с. Сло­нов­ка - церковь Свт. Ни­ко­лая (1775 год); в с. Ста­рая Без­гин­ка - По­кров­ская церковь ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1777 год); в с. Пес­чан­ка - По­кров­ская церковь (1790 год).

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