НОВЫЙ ОСКОЛ
НОВЫЙ ОСКОЛ - город в России, в центральной части Белгородской области, центр Новооскольского района.
Население 19,2 тыс. человек (2012 год). Расположен на левом берегу р. Оскол. Железнодорожная станция. Узел автодорог.
Основан как город Царёв-Алексеев по решению Боярской думы, принятому 3(13) февраля 1647 года. Строительство города начато 12(22) мая 1647 года под руководством французского инжинера Д. Николя. Возведённая крепость (имела 13 шестистенных деревянных башен, соединённых деревянным острожными стенами) вошла в систему укреплений Белгородской черты. В 1655 году переименован в Новый Оскол. В 1676-1680 годы пострадал от крымских ханов набегов. Уездный город Азовской (1708-1719 годы), Киевской (1719-1727 годы), Белгородской (1727-1779 годы) и Курской (1779-1797, 1802-1924 годы; до 1796 года Курское наместничество) губерний.
С XVIII века в Новом Осколе развивались винокурение, производство кирпича, селитры и кожевенный промысел. В 1885 года здесь создана одна из первых в России постоянных метеостанций. В 1895 году открыто постоянное движение по прошедшей через Новый Оскол железнодорожной линии Харьков - Балашов.
Советская власть установлена 27 дкабря 1917 года (9 января 1918 год). Весной - осенью 1919 года, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, город трижды переходил из рук в руки. 25 ноября 1919 года занят частями РККА в ходе Харьковской операции. В 1924-1928 годы Новый Оскол входил в состав Старооскольского уезда Курской губернии. Районный центр Острогожского (1928-1929 годы) и Старооскольского (1929-1930 годы) округов Центрально-Чернозёмной области, Центрально-Чернозёмной (1930-1934 годы), Курской (1934-1954 годы), с 1954 года Белгородской областей. В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 3 июля 1942 года, сильно разрушен. Освобождён частями Красной Армии 28 января 1943 года.
Среди сохранившихся построек - ансамбль Успенской церкви (1803 год, колокольня - 1996 год), обнесённой оградой с воротами (XIX век), женская гимназия (XIX век), жилые дома конца XIX - начала XX веков (в т. ч. купца Дерябина, XIX век, ныне отдел краеведения Центральной районной б-ки). Памятник царю Алексею Михайловичу (2010 год). Краеведческий музей (1998 год).
Центр сельскохозяйственной района (выращивают пшеницу, ячмень, сахарную свёклу, подсолнечник и др.; разводят домашнюю птицу, крупный рогатый скот, свиней). Предприятия по переработке местного сельско-хозяйственного сырья, производству стройматериалов.
К северу от Нового Оскола, на правом берегу р. Оскол, - Свято-Троицкий Холковский монастырь (бывший пещерный Холковский Царёв- Николаевский монастырь; основан предположительно в XIV веке; упоминается с 1620 года; подземная Троицкая церковь второй половины XVII века; упразднён в 1764 году, возобновлён в 1998 году). Близ Нового Оскола сохранились также: в с. Слоновка - церковь Свт. Николая (1775 год); в с. Старая Безгинка - Покровская церковь типа «восьмерик на четверике» (1777 год); в с. Песчанка - Покровская церковь (1790 год).