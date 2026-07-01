НОВЫЙ ОРЛЕАН

НОВЫЙ ОРЛЕАН (New Orleans) - го­род на юге США, в юго-восточной час­ти шта­та Луи­зиа­на.

Круп­ней­ший го­род шта­та. Население 344,7 тыс. человек (2013 год, пе­ре­пись; 454,9 тыс. человек в 2005 году; 223,4 тыс. человек в 2006 году), в т. ч. 67% - аф­роа­ме­ри­кан­цы, ок. 5% - вы­ход­цы из стран Азии и Латинской Аме­ри­ки. Главный центр городской аг­ло­ме­ра­ции - ме­тро­по­ли­тен­ско­го аре­ала Но­вый Ор­ле­ан - Ме­те­ри - Кен­нер с населением свыше 1,3 млн. человек (2012 год).

Рас­по­ло­жен в ни­зо­вье р. Мис­си­си­пи (в 169 км от её устья; ши­ри­на рус­ла в Новом Орлеане около 2400 м), пре­им. на её ле­вом бе­ре­гу (Новый Орлеан на­зы­ва­ют «го­ро­дом-по­луме­ся­цем» из-за его по­ло­же­ния в из­лу­чи­не р. Мис­си­си­пи); с се­ве­ра ог­ра­ни­чен оз. Понт­чар­трейн (его бе­ре­га со­еди­ня­ет мост-дам­ба дли­ной 38,4 км - один из са­мых про­тя­жён­ных в ми­ре, свя­зы­ва­ет горо­да Ме­те­ри и Ман­де­вилл); в 32 км к вос­то­ку от Нового Орлеана - забо­ло­чен­ное по­бе­ре­жье оз. Борнь (ак­ва­то­рия Мек­си­кан­ско­го зал.). Около 70% пло­ща­ди го­ро­да на­хо­дит­ся ни­же уров­ня мо­ря на 1,6 м; по оцен­кам, его тер­ри­то­рия еже­год­но опус­ка­ет­ся в ср. на 8 мм; для за­щи­ты от на­вод­не­ний со­ору­же­ны дам­бы, на­сос­ные стан­ции, осу­ши­тель­ные ка­на­лы и за­кры­тые дре­наж­ные сис­те­мы. Узел железнодорожных и ав­то­мо­биль­ных ма­ги­стра­лей. Круп­ный морской порт, «мор­ские во­ро­та» Ср. За­па­да. Узел внутренних вод­ных пу­тей; здесь схо­дят­ся р. Мис­си­си­пи и ка­на­лы: Внут­рен­ний пор­то­вый су­до­ход­ный (или Про­мыш­лен­ный; со­еди­ня­ет р. Мис­си­си­пи и оз. Понт­чар­трейн; 1923 год), Бе­ре­го­вой, Мис­си­си­пи- Ри­вер - Галф-Аут­лет (со­кра­ща­ет путь в Мек­си­кан­ский зал.; 1965 год). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт им. Луи Арм­ст­рон­га (в г. Кен­нер, в 17 км к за­па­ду от цен­тра Нового Орлеана); ре­гио­наль­ный аэ­ро­порт Лейк­фронт (на по­бе­ре­жье оз. Понт­чар­трейн).

Ос­но­ван в 1718 году фран­цу­за­ми на ле­вом бе­ре­гу р. Мис­си­си­пи , на при­ру­сло­вом ва­лу сре­ди за­бо­ло­чен­ных низ­мен­но­стей, в стра­те­ги­че­ски важ­ном мес­те, как опор­ная ба­за для ос­вое­ния бас­сей­на р. Мис­си­си­пи. На­зван в честь гер­цо­га Фи­лип­па Ор­ле­ан­ско­го, ре­ген­та при ма­ло­лет­нем французского ко­ро­ле Лю­до­ви­ке XV. С 1722 года админисративный центр Луи­зиа­ны. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся как круп­ный тор­го­во-пе­ре­ва­лоч­ный пункт (5 тыс. жителей в 1732 году). По ус­ло­ви­ям Па­риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1763 года пе­ре­дан Ис­па­нии. В XVII-XVIII веках на ба­зе французско-испанских и вест-инд­ских тра­ди­ций сфор­ми­ро­ва­лась ме­ст­ная куль­ту­ра. В 1800 году вновь пе­ре­шёл под кон­троль Фран­ции, в 1803 году вме­сте с Луи­зиа­ной про­дан США (население около 10 тыс. человек), с 1812 года в со­ста­ве но­во­об­ра­зо­ван­но­го шта­та Луи­зиа­на. Сра­же­ни­ем под Новым Орлеаном 8 января 1815 года (по­бе­ду одер­жал американский генерал Э. Джэксон) фак­ти­че­ски за­вер­ши­лась анг­ло-аме­ри­кан­ская вой­на 1812-1814 гдоы.

На­се­ле­ние го­ро­да со­стоя­ло пре­имущественно из лиц ев­ропейского про­ис­хо­ж­де­ния, в основном фран­ко- и ис­па­ноя­зыч­ных, африканских не­воль­ни­ков и их по­том­ков, т. н. сво­бод­ных цвет­ных (gens de couleur libres). По­сле Гаи­тян­ской ре­во­лю­ции ра­бов 1791-1803 годы го­род пе­ре­жил вол­ну эмиг­ра­ции с о. Гаи­ти (как бе­лых, так и цвет­ных, при­ез­жав­ших в Новый Орлеан со свои­ми ра­ба­ми); с 1820-х годов в Новом Орлеане ста­ли при­бы­вать немецкие и ирланские им­ми­гран­ты, уси­ли­лось влия­ние северо-американской про­тес­тант­ской куль­ту­ры (французский язык был окон­чатель­но вы­тес­нен анг­лий­ским толь­ко к начале XX века). В первой половине XIX века стал круп­ней­шим хлоп­ко­вым пор­том США: в 1820-1840 годы по р. Мис­си­си­пи хо­ди­ло ок. 400 па­ро­хо­дов, гру­зо­обо­рот пор­та со­став­лял ок. 500 тыс. т в год.

К 1840 году (пе­ре­пись) на­се­ле­ние го­ро­да дос­тиг­ло 102,2 тыс. человек, Новый Орлеан стал тре­тьим по чис­лу жи­те­лей го­ро­дом стра­ны по­сле Нью-Йор­ка и Бал­ти­мо­ра и пер­вым к за­па­ду от Ап­па­ла­чей и на Юге.

С середины XIX века свя­зан же­лез­ны­ми до­ро­га­ми с Нью-Йор­ком и др. круп­ны­ми го­ро­да­ми США. Вы­рос­ло его зна­че­ние как фи­нан­со­во­го цен­тра (в 1838-1861 и 1879-1909 годы в Новом Орлеане дей­ст­во­ва­ло от­де­ле­ние Мо­нет­но­го дво­ра США). До от­ме­ны ра­бо­тор­гов­ли в 1862 году Новый Орлеан круп­ней­ший ры­нок ра­бов в США (здесь бы­ло про­да­но око­ло 2/3 чер­но­ко­жих рабов). В пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годы - важ­ней­ший стра­те­гический пункт кон­фе­де­ра­тов; в апреле 1862 года взят си­ла­ми фло­ти­лии се­ве­рян под руководством адм. Д.Г. Фар­ра­гу­та. В 1871 году от­кры­та хлоп­ко­вая бир­жа, че­рез ко­то­рую про­хо­ди­ло около 1/3 хлоп­ка США (за­кры­та в 1964 году). В по­след­ней тре­ти XIX века Новый Орлеан ут­ра­тил свои эко­но­мические по­зи­ции, в т. ч. в свя­зи с умень­ше­ни­ем зна­че­ния реч­но­го су­до­ход­ст­ва. С конца XIX века в го­ро­де дей­ст­вова­ла сис­те­ма ра­со­вой сег­ре­га­ции (см. Джим­кроу­изм ), рез­ко ухуд­ши­лось по­ло­же­ние т. н. сво­бод­ных цвет­ных, при­рав­нен­ных в пра­вах к аф­роа­ме­ри­кан­цам. К началу XX века Новый Орлеан по чис­лу жи­те­лей за­ни­мал 12-е ме­сто сре­ди американских го­ро­дов (287,1 тыс. чел. в 1900 году).

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны Новый Орлеан пе­ре­жи­вал эко­но­мический подъ­ём, свя­зан­ный гл. обр. с раз­ви­ти­ем неф­те­до­бы­чи и неф­те­пе­ре­ра­бот­ки в шта­те Луи­зиа­на, ту­риз­ма, а так­же тор­гов­ли с латино-американскими стра­на­ми и со стра­на­ми - по­ку­па­те­ля­ми про­до­воль­ст­вия (Япо­ни­ей, Ки­та­ем, Егип­том, Мек­си­кой, Ко­лум­би­ей, Ис­па­ни­ей и др.). Со втрой половины 1950-х годов один из цен­тров Дви­же­ния за гра­ж­дан­ские пра­ва. В 1960 году чис­лен­ность на­се­ления го­ро­да до­стиг­ла ис­то­рического мак­си­му­ма - 627,5 тыс. человек. В 1950-1975 годы за счёт осу­ше­ния бо­лот тер­ри­то­рия Нового Орлеана уве­ли­чи­лась в 2 раза (в т. ч. на по­бе­режье оз. Понт­чар­трейн осу­шен уча­сток 2×10 км, где ны­не раз­ме­ща­ют­ся Университет Нового Орлеана и аэ­ро­порт Лейк­фронт). С 1970-х годов за­страи­ва­лась восточная часть го­ро­да, наи­бо­лее под­вер­жен­ная на­вод­не­ни­ям. В 1979 году морской порт Нового Орлеана по ве­ли­чи­не гру­зо­обо­ро­та стал круп­ней­шим в США, обо­гнав Нью-Йорк.

Нового Орлеана, по оцен­ке Фе­де­раль­но­го агент­ст­ва по чрез­вы­чай­ным си­туа­ци­ям США, яв­ля­ет­ся са­мым уяз­ви­мым для ура­га­нов го­ро­дом стра­ны (рас­по­ло­жен на тра­ек­то­рии дви­же­ния тро­пич. ура­га­нов, при­хо­дя­щих с ак­ва­то­рии Мек­си­кан­ско­го зал. в ав­гу­сте – но­яб­ре; учёт ве­дёт­ся с 1852 года). Силь­но по­стра­дал от на­вод­не­ний, вы­зван­ных ура­га­на­ми, в 1909, 1915, 1947, 1956, 1965, 1969, 1998, 2004, 2005 годы (из-за про­ры­ва дамб ура­га­ном Кат­ри­на уро­вень во­ды под­нял­ся на 7,6 м, бы­ло за­то­п­ле­нию 80% тер­ри­то­рии го­ро­да; свы­ше по­ло­ви­ны на­се­ле­ния бы­ло эва­куи­ро­ва­но; чис­ло по­гиб­ших пре­вы­си­ло 1,5 тыс. человек; об­щий ущерб со­ста­вил 125 млрд. долл. - са­мый боль­шой за всю ис­то­рию США) и 2008 год.

Ста­рей­шая часть го­ро­да - вы­хо­дя­щий на по­бе­ре­жье р. Мис­си­си­пи Французский квар­тал (или «Ста­рый квад­рат») с пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц (ге­план 1721 года, инж. А. де По­же): 7 улиц идут вдоль р. Мис­си­си­пи и 14 улиц на­прав­ле­ны пер­пен­ди­ку­ляр­но ей (все­го об­ра­зу­ет­ся 98 квад­рат­ных квар­та­лов). Во Франц. квар­та­ле на­хо­дят­ся: са­мая ран­няя со­хра­нив­шая­ся по­строй­ка Нового Орлеана - мо­на­стырь ур­су­ли­нок в сти­ле французское ба­рок­ко (1745-1753 годы, ар­хи­тек­то­ры И.Ф. Бру­тен, А. де Бац) и пл. Джэксон-сквер (быв. Плас-д’Арм) с со­бо­ром Св. Лю­до­ви­ка (1789-1794 годы, пе­ре­стро­ен в сти­ле нео­го­ти­ки в 1850 году арх. Ж.Н.Б. де Пуйи), ба­роч­ны­ми административными зда­ния­ми «Ка­биль­до» (1795-1799 годы) и «Пре­сви­те­рия» (1795-1847 годы; ны­не оба - му­зеи; все - арх. Ж. Гий­мар) и пар­ны­ми кор­пу­са­ми ста­рей­ших в стра­не мно­го- квар­тир­ных до­ход­ных до­мов «Пон­таль­ба» (1849-1851 годы, арх. Дж. Га­лье), а так­же зда­ние бан­ка шта­та Луи­зиа­на (1822 год, по про­ек­ту арх. Б. Лат­ро­ба) и клас­си­ци­стич. Ста­рый мо­нет­ный двор (1835-1838 годы, арх. У. Стрик­ленд; ны­не му­зей). Французский квар­тал за­стро­ен жи­лы­ми до­ма­ми пре­имущественно первая половина XIX века фран­цуз­ско­го (с от­кры­ты­ми га­ле­рея­ми на фа­са­де, чу­гун­ны­ми бал­кон­ны­ми ре­шёт­ка­ми; ста­рей­ший со­хра­нив­ший­ся - «На­след­ст­во ма­дам Джон», 1788 год) и ис­пан­ско­го (с па­тио) ти­пов. С за­па­да к Французскому квар­та­лу при­мы­ка­ет центральный де­ло­вой рай­он. Его восточной гра­ни­цей яв­ля­ет­ся Ка­нал-стрит; она де­лит го­род на «да­ун­та­ун» (или центр, рас­по­ло­жен ни­же по те­че­нию р. Мис­си­си­пи) и «ап­та­ун» (верх­ний го­род; вы­ше по те­че­нию). Ис­то­ри­че­ски ап­та­ун на­зы­ва­ет­ся Американский квар­тал. Ули­цы в этом рай­оне рас­хо­дят­ся вее­ром; си­лу­эт рай­она фор­ми­ру­ют не­бо­скрё­бы (в т. ч. баш­ня Все­мир­но­го тор­го­во­го цен­тра в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма, 1967 год, арх. Э.Д. Сто­ун; зда­ние «Уан Шелл Сквер» в стиле постмо­дер­низ­ма, 1972 год, ар­хитектурное бю­ро «Ski­d­more, Owings & Merrill», са­мое вы­со­кое в Новом Орлеане, 212 м), а так­же нео­го­тическая церковь Св. Пат­ри­ка (1837-1839 годы, ар­хи­тек­то­ры Дж.Х. и Ч.Б. Дей­ки­ны,Дж. Га­лье), клас­си­ци­стический «Зал Га­лье» (бывшая ра­ту­ша, 1845-1850 годы, арх. Га­лье), Му­зей юж­но­го искусства Огде­на (рас­по­ло­жен в нео­ро­ман­ском зда­нии быв. Ме­мо­ри­аль­ной библиотеки Го­вар­да, 1889 год, арх. Г. Ри­чард­сон, и в кор­пу­се «Зал Сти­ве­на Гол­д­рин­га», 2003 год, ар­хи­тек­то­ры Э. Бар­рон, М. Тупс), спор­тив­ный и вы­ста­воч­ный ком­плекс «Луи­зиа­на Сью­пер­до­ум» (1975 год, ар­хитектурное бю­ро «Curtis and Davis»), ан­самбль пл. Пьяц­ца д’Италия, клю­че­вое со­ору­же­ние постмо­дер­низ­ма (1977-1978 годы, арх. Ч. Мур). Во­круг центрального де­ло­во­го рай­она и Французского квар­та­ла, ме­ж­ду р. Мис­си­си­пи и оз. Понт­чар­трейн, рас­по­ло­же­ны ис­то­рич. жи­лые рай­оны (Мид-Си­ти, Тре­ме, Бай­уо­тер и др.), где со­хра­ни­лась за­строй­ка XIX - первой половины XX веков (напр., особ­ня­ки середины XIX века в ис­то­ри­че­ских сти­лях в Гар­ден-ди­ст­рикт, или Са­до­вом р-не). На по­бе­ре­жье оз. Понт­чар­трейн вы­хо­дит Городской парк (ос­но­ван в 1854 году; пл. 526 га), где на­хо­дит­ся Му­зей ис­кусств (зда­ние в сти­ле не­оклас­си­циз­ма, 1911 год, арх. С. Маркс) с при­мы­каю­щим са­дом скульп­тур Бест­хофф (2003 год).

В аг­ло­ме­ра­ции Нового Орелана пре­об­ла­да­ет ти­по­вая ма­ло­этаж­ная жи­лая за­строй­ка с мно­го­численными транс­порт­но-ло­ги­стическими объ­ек­та­ми и про­мзо­на­ми; на не­за­стро­ен­ных уча­ст­ках вдоль р. Мис­си­си­пи - оро­шае­мое зем­ле­де­лие.

Круп­ный центр нау­ки (ок. 50 научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний), об­ра­зо­ва­ния (11 ву­зов, ок. 50 тыс. сту­ден­тов) и куль­ту­ры. Ве­ду­щие ву­зы - Ту­лейн­ский университет (ос­но­ван в 1834 гоуд как медицинский кол­ледж, совр. ста­тус с 1884 года; 12,6 тыс. сту­ден­тов, не­го­су­дар­ств.), Университет Дил­лар­да (1869 год, не­го­су­дар­ст­вен­ный), Ие­зу­ит­ский университет И. Лой­о­лы (1904 год, современный ста­тус с 1912 года), ка­то­лический Луи­зи­анский университет Св. Фран­ци­ска Кса­ве­рия (1915 год), Юж­ный университет (1956 год), Университет Нового Орлеана (1958 год; един­ст­вен­ный университет США с пре­об­ла­да­ни­ем сту­ден­тов-аф­роа­ме­ри­кан­цев), Центр медицинских на­ук Университета шта­та Луизиа­на (1931 год), Дел­га­до-ком­мь­ю­ни­ти-кол­ледж (1921 год) и др. Пуб­лич­ная библиотека (1843 год). Му­зеи: Луи­зи­ан­ский му­зей Гражданскойвой­ны (ме­мо­ри­аль­ный зал Кон­фе­де­ра­ции; 1891 год), шта­та Луи­зиана (1906 год), ис­кусств (1911 год), фар­ма­цев­ти­че­ский (1950 год), кол­дов­ст­ва (1972 год), Аф­ро­аме­ри­кан­ский, Национальный му­зей Второй ми­ро­вой вой­ны и др. Ис­то­рическая кол­лек­ция Нового Орлеана (1966 год), Центр современного искусства (1976 год). Те­ат­ры: Ма­лый (1916 год), «Дель­та фес­ти­вал бал­ле» (1969 год).

Новый Орлеан счи­та­ет­ся ро­ди­ной джа­за. В честь Л. Арм­ст­рон­га, од­но­го из ос­но­ва­те­лей тра­диционного джа­за, на­зван Арм­ст­ронг-парк. Луи­зи­ан­ский фи­лар­мо­нический ор­кестр (1991 год). На сце­не «Те­ат­ра ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств Ма­ха­лии Джек­сон» (1973 год) про­во­дят­ся пред­став­ле­ния мю­зик­лов, опер, сим­фо­нические и джа­зо­вые кон­цер­ты и др. Еже­год­ные фес­ти­ва­ли: ме­ж­ду­народный джа­зо­вый «Джаз-Фест» (New Orleans Jazz & Heritage Festival; с 1970 года), аф­ро­а­ме­ри­кан­ской му­зы­ки «Эс­сенс» (по назв. од­но­им. жур­на­ла; с 1995 года), джа­зо­вой, нар. и тра­диционной му­зы­ки «Фран­цуз­ский квар­тал» (с 1984 года).

Еже­год­но про­во­дят­ся: кар­на­вал Мар­ди Гра (с XVIII века), фес­ти­валь «Ву­ду», литературный фес­ти­валь «Тен­нес­си Уиль­ямс». Новой Орлеан - ме­сто съё­мок мно­го­численных ки­но­филь­мов (за го­ро­дом за­кре­пи­лось не­официальное название «Юж­ный Гол­ли­вуд»). Городской зоо­парк.

Круп­ный спор­тив­ный центр. Наи­бо­лее из­вест­ные профессиональные клу­бы: «Нью-Ор­ле­анс Сентс» (американский фут­бол), «Нью-Ор­ле­анс Хор­нетс» (бас­кет­бол), «Нью-Ор­ле­анс Зе­фирс» (бейс­бол). Со­стя­за­ния про­во­дят­ся на ста­дио­нах «Мер­се­дес-Бенц Сью­пер­до­ум» (до 2011 года «Луи­зиа­на Сью­пер­до­ум»; 76,5 тыс. мест; круп­ней­ший в ми­ре кры­тый ста­ди­он) и «Нью-Ор­ле­анс Аре­на» (св. 18 тыс. мест). Сре­ди круп­ней­ших со­стя­за­ний, тра­ди­ци­он­но про­во­дящих­ся в Новом Орлеане, тур­ни­ры по голь­фу «Цю­рих-Клас­сик», вхо­дя­щие в чем­пио­нат ПГА (Ас­со­циа­ции проф. голь­фи­стов), ре­шаю­щие со­стя­за­ния сту­ден­че­ских ко­манд по бас­кет­бо­лу (фи­нал че­ты­рёх Национальной сту­ден­че­ской спор­тив­ной ас­со­циа­ции) и по американскому фут­бо­лу (Шу­гар Бо­ул) и мн. др.

Сре­ди других круп­ных го­ро­дов США Нового Орлеана вы­де­ля­ет­ся раз­но­об­ра­зи­ем язы­ков: ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны французский язык, диа­лект его ка­над­ско­го ва­ри­ан­та, на ко­то­ром го­во­рят фран­ко­ка­над­цы, им­миг­ри­ро­вав­шие сю­да из пров. Ака­дия (совр. Но­вая Шот­лан­дия; их в Луи­зиа­не на­зы­ва­ют кад­жу­на­ми), и луи­зи­ан­ский кре­оль­ский язык, сло­жив­ший­ся в сре­де гаи­тян­ских нег­ров. Куль­тур­ное и эт­ническое мно­го­об­ра­зие про­яв­ля­ет­ся так­же в об­лас­ти гас­тро­но­мической тра­ди­ций (мно­го­численные блю­да из мо­ре­про­дук­тов, ово­щей и др.) и улич­ных празд­ни­ков.

Ве­ду­щая от­расль эко­но­ми­ки аг­ло­ме­ра­ции Нового Орлеана - сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 85% ра­бо­таю­щих, соз­да­ёт­ся около 66% ВРП, 2009 год); в об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности за­ня­то 5% (20% ВРП), в строи­тель­ст­ве 7% (4%), до­бы­ваю­щей промышленности, сельском хозяйстве и ры­бо­лов­ст­ве 3% (10%). Основного сек­то­ра сфе­ры ус­луг: транс­порт­но-ло­ги­сти­че­ский (гл. обр. об­слу­жи­ва­ние пор­то­во­го хо­зяй­ст­ва) и ту­ри­стический биз­нес.

Пор­то­вый ком­плекс Луи­зиа­ны - один из круп­ней­ших в ми­ре (об­щий гру­зо­обо­рот 364,2 млн. т в год, 2010 год), главный ин­тер­мо­даль­ный порт США (осу­ще­ст­в­ля­ет пол­ный на­бор ус­луг по транс­пор­ти­ров­ке и даль­ней­шей ком­плекс­ной об­ра­бот­ке сме­шан­ных гру­зов). В его со­ста­ве - порт Нового Орлеана (гру­зо­обо­рот 72,4 млн. т; 2010 год), порт Южной Луи­зиа­ны (236,3 млн. т, са­мый круп­ный в стра­не; рас­по­ло­жен ме­ж­ду Новыйм Орлеаном и Ба­тон-Ру­жем; около 70% гру­зо­обо­ро­та при­хо­дит­ся на сы­рую нефть) и порт Ба­тон-Ру­жа (55,5 млн. т). Новый Орлеан - один из главный пор­тов стра­ны по вво­зу сы­рой неф­ти (ок. 20% гру­зо­обо­ро­та), ста­ли, ко­фе, рас­тительных ма­сел и на­ту­раль­но­го кау­чу­ка, вы­во­зу зер­на и со­евых бо­бов. В пре­де­лах пор­та - один из са­мых длин­ных при­ча­лов в ми­ре (св. 3,2 км, спо­со­бен од­но­вре­мен­но при­нять 15 круп­ных мор. су­дов), ок. 3,4 км2 по­гру­зо- раз­гру­зоч­ных пло­ща­дей, около 1 км2 кры­тых склад­ских по­ме­ще­ний, 10 су­пер­мощ­ных хо­ло­диль­ни­ков (около 24,6 тыс. м2), 14 скла­дов (ок. 8,5 тыс. м2) для хра­не­ния ко­фе, кон­тей­нер­ный тер­ми­нал «На­по­ле­он» (мощ­ность св. 360 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ в год). Круп­ный кру­из­ный порт (еже­год­но свыше 700 тыс. пас­са­жи­ров); ре­гу­ляр­ные рей­сы в Мек­си­ку и стра­ны Ка­риб­ско­го бас­сей­на, экс­кур­сии по внутр. вод­ной сис­те­ме США. Круп­ный центр ту­риз­ма (8,3 млн. человек в 2010 году; рас­хо­ды ту­ри­стов оце­ни­ва­ют­ся в 5,3 млрд. долл. - около 2/5 до­хо­да городского бюд­же­та). Новый Орлеан - круп­ный центр де­ло­вых ус­луг (ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных, юри­дических, фи­нан­со­вых, кон­сал­тин­го­вых и др.), а так­же об­ра­зо­ва­ния, здра­во­охра­не­ния и со­ци­аль­ной по­мо­щи. Боль­шое зна­че­ние име­ет об­слу­жи­ва­ние во­енных объ­ек­тов (в пре­де­лах аг­ло­ме­ра­ции Нового Орлеана - авиа­ба­за ВМС США и др.).

Новый Орлеан - круп­ный ор­га­ни­за­ци­он­ный центр до­бы­чи, хра­не­ния и пе­ре­ра­бот­ки неф­ти. Здесь ба­зи­ру­ют­ся от­де­ле­ния не­сколь­ких круп­ных неф­тя­ных ТНК («Ro­yal Dutch Shell», «Eni», «Chevron Corporation»), мно­го­числ. об­слу­жи­ваю­щие от­расль ком­па­нии («Petrotech», «New­park Resources», «Superior Energy Services», «Era Helicopters» и др.), Центр управ­ле­ния Стра­те­гич. неф­тя­ным ре­зер­вом США. Дей­ст­ву­ют НПЗ ком­па­ний «Valero Energy Corporation» (пос. Нор­ко), «ConocoPhillips» (пос. Белл-Часс), «ExxonMobil», «Murphy Oil USA», «Air Products and Chemicals» (пос. Шал­метт), «Marathon Petroleum Corporation» (пос. Гэ­ри­вилл), неф­те­хи­мич. ком­би­нат ком­па­нии «Dow Chemical Compa­ny» (пос. Хан­вилл), пред­при­ятие по про­изводству аг­ро­хи­ми­ка­тов «Monsanto Com­pany» (пос. Лу­линг). От Нового Орлеана про­ло­же­но несколько круп­ных неф­те-, неф­те­про­дук­то- и га­зо­про­во­дов.

Сре­ди от­рас­лей ма­ши­но­строе­ния вы­де­ля­ют­ся авиа­ра­кет­но-кос­мическая промышленность, су­до­строе­ние и су­до­ре­монт. В Новом Орлеане - пред­при­ятия ком­па­нии «Lockheed Martin» (с 1961 года; ком­плек­тую­щие де­та­ли для кос­мич. ко­раб­лей). Ну­ж­ды пор­та, ВМС и ар­мии США об­слу­жи­ва­ют ком­па­нии «Bollinger Shipyards» (про­изводство и ре­монт различных ти­пов су­дов и неф­тя­ных плат­форм), «Huntington Ingalls Industries» (пос. Эй­вон­дейл; вспо­мо­гательного во­енного су­да), «Textron Marine & Land Systems» (г. Слай­делл; ма­лые во­енные су­да, су­да- ам­фи­бии и бро­не­тех­ни­ка) и др. Пред­при­ятия цвет­ной ме­тал­лур­гии (вы­плав­ка пер­вич­но­го алю­ми­ния), пром-сти строй­ма­те­риа­лов (в т. ч. до­бы­ча стро­ит. кам­ня и гли­ны, про­из-во из­де­лий из стек­ла), по про­изводству сти­раль­ных ма­шин (за­вод ком­па­нии «Pellerin Milnor Corpo­ration», г. Кен­нер), оде­ж­ды, разл. про­дук­тов пи­та­ния, по­ли­гра­фич. про­дук­ции. В Новом Орлеане - круп­ней­ший в ми­ре центр по пер­вич­ной об­ра­бот­ке ко­фей­ных зё­рен («Silocaf of New Orleans») и их об­жар­ке (6 фаб­рик, в т. ч. «Folger Coffee Company»).

Близ го­ро­да - АЭС «Waterford» (пос. Кил­ло­на; мощ­ность 1218 МВт) и несколько круп­ных ТЭС. В ок­ре­ст­но­стях Нового Орлеана - ры­бо­лов­ст­во, фер­мы по раз­ве­де­нию ра­ков и уст­риц; вы­ра­щи­ва­ют рис, са­хар­ный тро­ст­ник, фрук­ты и ово­щи. За­по­вед­ни­ки - Байю-Со­важ, Жан-Ла­фитт и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)