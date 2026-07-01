НОВЫЙ ОРЛЕАН
НОВЫЙ ОРЛЕАН (New Orleans) - город на юге США, в юго-восточной части штата Луизиана.
Крупнейший город штата. Население 344,7 тыс. человек (2013 год, перепись; 454,9 тыс. человек в 2005 году; 223,4 тыс. человек в 2006 году), в т. ч. 67% - афроамериканцы, ок. 5% - выходцы из стран Азии и Латинской Америки. Главный центр городской агломерации - метрополитенского ареала Новый Орлеан - Метери - Кеннер с населением свыше 1,3 млн. человек (2012 год).
Расположен в низовье р. Миссисипи (в 169 км от её устья; ширина русла в Новом Орлеане около 2400 м), преим. на её левом берегу (Новый Орлеан называют «городом-полумесяцем» из-за его положения в излучине р. Миссисипи); с севера ограничен оз. Понтчартрейн (его берега соединяет мост-дамба длиной 38,4 км - один из самых протяжённых в мире, связывает города Метери и Мандевилл); в 32 км к востоку от Нового Орлеана - заболоченное побережье оз. Борнь (акватория Мексиканского зал.). Около 70% площади города находится ниже уровня моря на 1,6 м; по оценкам, его территория ежегодно опускается в ср. на 8 мм; для защиты от наводнений сооружены дамбы, насосные станции, осушительные каналы и закрытые дренажные системы. Узел железнодорожных и автомобильных магистралей. Крупный морской порт, «морские ворота» Ср. Запада. Узел внутренних водных путей; здесь сходятся р. Миссисипи и каналы: Внутренний портовый судоходный (или Промышленный; соединяет р. Миссисипи и оз. Понтчартрейн; 1923 год), Береговой, Миссисипи- Ривер - Галф-Аутлет (сокращает путь в Мексиканский зал.; 1965 год). Международный аэропорт им. Луи Армстронга (в г. Кеннер, в 17 км к западу от центра Нового Орлеана); региональный аэропорт Лейкфронт (на побережье оз. Понтчартрейн).
Основан в 1718 году французами на левом берегу р. Миссисипи, на прирусловом валу среди заболоченных низменностей, в стратегически важном месте, как опорная база для освоения бассейна р. Миссисипи. Назван в честь герцога Филиппа Орлеанского, регента при малолетнем французского короле Людовике XV. С 1722 года админисративный центр Луизианы. Быстро развивался как крупный торгово-перевалочный пункт (5 тыс. жителей в 1732 году). По условиям Парижского мирного договора 1763 года передан Испании. В XVII-XVIII веках на базе французско-испанских и вест-индских традиций сформировалась местная культура. В 1800 году вновь перешёл под контроль Франции, в 1803 году вместе с Луизианой продан США (население около 10 тыс. человек), с 1812 года в составе новообразованного штата Луизиана. Сражением под Новым Орлеаном 8 января 1815 года (победу одержал американский генерал Э. Джэксон) фактически завершилась англо-американская война 1812-1814 гдоы.
Население города состояло преимущественно из лиц европейского происхождения, в основном франко- и испаноязычных, африканских невольников и их потомков, т. н. свободных цветных (gens de couleur libres). После Гаитянской революции рабов 1791-1803 годы город пережил волну эмиграции с о. Гаити (как белых, так и цветных, приезжавших в Новый Орлеан со своими рабами); с 1820-х годов в Новом Орлеане стали прибывать немецкие и ирланские иммигранты, усилилось влияние северо-американской протестантской культуры (французский язык был окончательно вытеснен английским только к начале XX века). В первой половине XIX века стал крупнейшим хлопковым портом США: в 1820-1840 годы по р. Миссисипи ходило ок. 400 пароходов, грузооборот порта составлял ок. 500 тыс. т в год.
К 1840 году (перепись) население города достигло 102,2 тыс. человек, Новый Орлеан стал третьим по числу жителей городом страны после Нью-Йорка и Балтимора и первым к западу от Аппалачей и на Юге.
С середины XIX века связан железными дорогами с Нью-Йорком и др. крупными городами США. Выросло его значение как финансового центра (в 1838-1861 и 1879-1909 годы в Новом Орлеане действовало отделение Монетного двора США). До отмены работорговли в 1862 году Новый Орлеан крупнейший рынок рабов в США (здесь было продано около 2/3 чернокожих рабов). В период Гражданской войны в США 1861-1865 годы - важнейший стратегический пункт конфедератов; в апреле 1862 года взят силами флотилии северян под руководством адм. Д.Г. Фаррагута. В 1871 году открыта хлопковая биржа, через которую проходило около 1/3 хлопка США (закрыта в 1964 году). В последней трети XIX века Новый Орлеан утратил свои экономические позиции, в т. ч. в связи с уменьшением значения речного судоходства. С конца XIX века в городе действовала система расовой сегрегации (см. Джимкроуизм), резко ухудшилось положение т. н. свободных цветных, приравненных в правах к афроамериканцам. К началу XX века Новый Орлеан по числу жителей занимал 12-е место среди американских городов (287,1 тыс. чел. в 1900 году).
После Второй мировой войны Новый Орлеан переживал экономический подъём, связанный гл. обр. с развитием нефтедобычи и нефтепереработки в штате Луизиана, туризма, а также торговли с латино-американскими странами и со странами - покупателями продовольствия (Японией, Китаем, Египтом, Мексикой, Колумбией, Испанией и др.). Со втрой половины 1950-х годов один из центров Движения за гражданские права. В 1960 году численность населения города достигла исторического максимума - 627,5 тыс. человек. В 1950-1975 годы за счёт осушения болот территория Нового Орлеана увеличилась в 2 раза (в т. ч. на побережье оз. Понтчартрейн осушен участок 2×10 км, где ныне размещаются Университет Нового Орлеана и аэропорт Лейкфронт). С 1970-х годов застраивалась восточная часть города, наиболее подверженная наводнениям. В 1979 году морской порт Нового Орлеана по величине грузооборота стал крупнейшим в США, обогнав Нью-Йорк.
Нового Орлеана, по оценке Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США, является самым уязвимым для ураганов городом страны (расположен на траектории движения тропич. ураганов, приходящих с акватории Мексиканского зал. в августе – ноябре; учёт ведётся с 1852 года). Сильно пострадал от наводнений, вызванных ураганами, в 1909, 1915, 1947, 1956, 1965, 1969, 1998, 2004, 2005 годы (из-за прорыва дамб ураганом Катрина уровень воды поднялся на 7,6 м, было затоплению 80% территории города; свыше половины населения было эвакуировано; число погибших превысило 1,5 тыс. человек; общий ущерб составил 125 млрд. долл. - самый большой за всю историю США) и 2008 год.
Старейшая часть города - выходящий на побережье р. Миссисипи Французский квартал (или «Старый квадрат») с прямоугольной сеткой улиц (геплан 1721 года, инж. А. де Поже): 7 улиц идут вдоль р. Миссисипи и 14 улиц направлены перпендикулярно ей (всего образуется 98 квадратных кварталов). Во Франц. квартале находятся: самая ранняя сохранившаяся постройка Нового Орлеана - монастырь урсулинок в стиле французское барокко (1745-1753 годы, архитекторы И.Ф. Брутен, А. де Бац) и пл. Джэксон-сквер (быв. Плас-д’Арм) с собором Св. Людовика (1789-1794 годы, перестроен в стиле неоготики в 1850 году арх. Ж.Н.Б. де Пуйи), барочными административными зданиями «Кабильдо» (1795-1799 годы) и «Пресвитерия» (1795-1847 годы; ныне оба - музеи; все - арх. Ж. Гиймар) и парными корпусами старейших в стране много- квартирных доходных домов «Понтальба» (1849-1851 годы, арх. Дж. Галье), а также здание банка штата Луизиана (1822 год, по проекту арх. Б. Латроба) и классицистич. Старый монетный двор (1835-1838 годы, арх. У. Стрикленд; ныне музей). Французский квартал застроен жилыми домами преимущественно первая половина XIX века французского (с открытыми галереями на фасаде, чугунными балконными решётками; старейший сохранившийся - «Наследство мадам Джон», 1788 год) и испанского (с патио) типов. С запада к Французскому кварталу примыкает центральный деловой район. Его восточной границей является Канал-стрит; она делит город на «даунтаун» (или центр, расположен ниже по течению р. Миссисипи) и «аптаун» (верхний город; выше по течению). Исторически аптаун называется Американский квартал. Улицы в этом районе расходятся веером; силуэт района формируют небоскрёбы (в т. ч. башня Всемирного торгового центра в русле позднего модернизма, 1967 год, арх. Э.Д. Стоун; здание «Уан Шелл Сквер» в стиле постмодернизма, 1972 год, архитектурное бюро «Skidmore, Owings & Merrill», самое высокое в Новом Орлеане, 212 м), а также неоготическая церковь Св. Патрика (1837-1839 годы, архитекторы Дж.Х. и Ч.Б. Дейкины,Дж. Галье), классицистический «Зал Галье» (бывшая ратуша, 1845-1850 годы, арх. Галье), Музей южного искусства Огдена (расположен в неороманском здании быв. Мемориальной библиотеки Говарда, 1889 год, арх. Г. Ричардсон, и в корпусе «Зал Стивена Голдринга», 2003 год, архитекторы Э. Баррон, М. Тупс), спортивный и выставочный комплекс «Луизиана Сьюпердоум» (1975 год, архитектурное бюро «Curtis and Davis»), ансамбль пл. Пьяцца д’Италия, ключевое сооружение постмодернизма (1977-1978 годы, арх. Ч. Мур). Вокруг центрального делового района и Французского квартала, между р. Миссисипи и оз. Понтчартрейн, расположены историч. жилые районы (Мид-Сити, Треме, Байуотер и др.), где сохранилась застройка XIX - первой половины XX веков (напр., особняки середины XIX века в исторических стилях в Гарден-дистрикт, или Садовом р-не). На побережье оз. Понтчартрейн выходит Городской парк (основан в 1854 году; пл. 526 га), где находится Музей искусств (здание в стиле неоклассицизма, 1911 год, арх. С. Маркс) с примыкающим садом скульптур Бестхофф (2003 год).
В агломерации Нового Орелана преобладает типовая малоэтажная жилая застройка с многочисленными транспортно-логистическими объектами и промзонами; на незастроенных участках вдоль р. Миссисипи - орошаемое земледелие.
Крупный центр науки (ок. 50 научно-исследовательских учреждений), образования (11 вузов, ок. 50 тыс. студентов) и культуры. Ведущие вузы - Тулейнский университет (основан в 1834 гоуд как медицинский колледж, совр. статус с 1884 года; 12,6 тыс. студентов, негосударств.), Университет Дилларда (1869 год, негосударственный), Иезуитский университет И. Лойолы (1904 год, современный статус с 1912 года), католический Луизианский университет Св. Франциска Ксаверия (1915 год), Южный университет (1956 год), Университет Нового Орлеана (1958 год; единственный университет США с преобладанием студентов-афроамериканцев), Центр медицинских наук Университета штата Луизиана (1931 год), Делгадо-коммьюнити-колледж (1921 год) и др. Публичная библиотека (1843 год). Музеи: Луизианский музей Гражданскойвойны (мемориальный зал Конфедерации; 1891 год), штата Луизиана (1906 год), искусств (1911 год), фармацевтический (1950 год), колдовства (1972 год), Афроамериканский, Национальный музей Второй мировой войны и др. Историческая коллекция Нового Орлеана (1966 год), Центр современного искусства (1976 год). Театры: Малый (1916 год), «Дельта фестивал балле» (1969 год).
Новый Орлеан считается родиной джаза. В честь Л. Армстронга, одного из основателей традиционного джаза, назван Армстронг-парк. Луизианский филармонический оркестр (1991 год). На сцене «Театра исполнительских искусств Махалии Джексон» (1973 год) проводятся представления мюзиклов, опер, симфонические и джазовые концерты и др. Ежегодные фестивали: международный джазовый «Джаз-Фест» (New Orleans Jazz & Heritage Festival; с 1970 года), афроамериканской музыки «Эссенс» (по назв. одноим. журнала; с 1995 года), джазовой, нар. и традиционной музыки «Французский квартал» (с 1984 года).
Ежегодно проводятся: карнавал Марди Гра (с XVIII века), фестиваль «Вуду», литературный фестиваль «Теннесси Уильямс». Новой Орлеан - место съёмок многочисленных кинофильмов (за городом закрепилось неофициальное название «Южный Голливуд»). Городской зоопарк.
Крупный спортивный центр. Наиболее известные профессиональные клубы: «Нью-Орлеанс Сентс» (американский футбол), «Нью-Орлеанс Хорнетс» (баскетбол), «Нью-Орлеанс Зефирс» (бейсбол). Состязания проводятся на стадионах «Мерседес-Бенц Сьюпердоум» (до 2011 года «Луизиана Сьюпердоум»; 76,5 тыс. мест; крупнейший в мире крытый стадион) и «Нью-Орлеанс Арена» (св. 18 тыс. мест). Среди крупнейших состязаний, традиционно проводящихся в Новом Орлеане, турниры по гольфу «Цюрих-Классик», входящие в чемпионат ПГА (Ассоциации проф. гольфистов), решающие состязания студенческих команд по баскетболу (финал четырёх Национальной студенческой спортивной ассоциации) и по американскому футболу (Шугар Боул) и мн. др.
Среди других крупных городов США Нового Орлеана выделяется разнообразием языков: широко распространены французский язык, диалект его канадского варианта, на котором говорят франкоканадцы, иммигрировавшие сюда из пров. Акадия (совр. Новая Шотландия; их в Луизиане называют каджунами), и луизианский креольский язык, сложившийся в среде гаитянских негров. Культурное и этническое многообразие проявляется также в области гастрономической традиций (многочисленные блюда из морепродуктов, овощей и др.) и уличных праздников.
Ведущая отрасль экономики агломерации Нового Орлеана - сфера услуг (занято около 85% работающих, создаётся около 66% ВРП, 2009 год); в обрабатывающей промышленности занято 5% (20% ВРП), в строительстве 7% (4%), добывающей промышленности, сельском хозяйстве и рыболовстве 3% (10%). Основного сектора сферы услуг: транспортно-логистический (гл. обр. обслуживание портового хозяйства) и туристический бизнес.
Портовый комплекс Луизианы - один из крупнейших в мире (общий грузооборот 364,2 млн. т в год, 2010 год), главный интермодальный порт США (осуществляет полный набор услуг по транспортировке и дальнейшей комплексной обработке смешанных грузов). В его составе - порт Нового Орлеана (грузооборот 72,4 млн. т; 2010 год), порт Южной Луизианы (236,3 млн. т, самый крупный в стране; расположен между Новыйм Орлеаном и Батон-Ружем; около 70% грузооборота приходится на сырую нефть) и порт Батон-Ружа (55,5 млн. т). Новый Орлеан - один из главный портов страны по ввозу сырой нефти (ок. 20% грузооборота), стали, кофе, растительных масел и натурального каучука, вывозу зерна и соевых бобов. В пределах порта - один из самых длинных причалов в мире (св. 3,2 км, способен одновременно принять 15 крупных мор. судов), ок. 3,4 км2 погрузо- разгрузочных площадей, около 1 км2 крытых складских помещений, 10 супермощных холодильников (около 24,6 тыс. м2), 14 складов (ок. 8,5 тыс. м2) для хранения кофе, контейнерный терминал «Наполеон» (мощность св. 360 тыс. контейнеров ДФЭ в год). Крупный круизный порт (ежегодно свыше 700 тыс. пассажиров); регулярные рейсы в Мексику и страны Карибского бассейна, экскурсии по внутр. водной системе США. Крупный центр туризма (8,3 млн. человек в 2010 году; расходы туристов оцениваются в 5,3 млрд. долл. - около 2/5 дохода городского бюджета). Новый Орлеан - крупный центр деловых услуг (административных, юридических, финансовых, консалтинговых и др.), а также образования, здравоохранения и социальной помощи. Большое значение имеет обслуживание военных объектов (в пределах агломерации Нового Орлеана - авиабаза ВМС США и др.).
Новый Орлеан - крупный организационный центр добычи, хранения и переработки нефти. Здесь базируются отделения нескольких крупных нефтяных ТНК («Royal Dutch Shell», «Eni», «Chevron Corporation»), многочисл. обслуживающие отрасль компании («Petrotech», «Newpark Resources», «Superior Energy Services», «Era Helicopters» и др.), Центр управления Стратегич. нефтяным резервом США. Действуют НПЗ компаний «Valero Energy Corporation» (пос. Норко), «ConocoPhillips» (пос. Белл-Часс), «ExxonMobil», «Murphy Oil USA», «Air Products and Chemicals» (пос. Шалметт), «Marathon Petroleum Corporation» (пос. Гэривилл), нефтехимич. комбинат компании «Dow Chemical Company» (пос. Ханвилл), предприятие по производству агрохимикатов «Monsanto Company» (пос. Лулинг). От Нового Орлеана проложено несколько крупных нефте-, нефтепродукто- и газопроводов.
Среди отраслей машиностроения выделяются авиаракетно-космическая промышленность, судостроение и судоремонт. В Новом Орлеане - предприятия компании «Lockheed Martin» (с 1961 года; комплектующие детали для космич. кораблей). Нужды порта, ВМС и армии США обслуживают компании «Bollinger Shipyards» (производство и ремонт различных типов судов и нефтяных платформ), «Huntington Ingalls Industries» (пос. Эйвондейл; вспомогательного военного суда), «Textron Marine & Land Systems» (г. Слайделл; малые военные суда, суда- амфибии и бронетехника) и др. Предприятия цветной металлургии (выплавка первичного алюминия), пром-сти стройматериалов (в т. ч. добыча строит. камня и глины, произ-во изделий из стекла), по производству стиральных машин (завод компании «Pellerin Milnor Corporation», г. Кеннер), одежды, разл. продуктов питания, полиграфич. продукции. В Новом Орлеане - крупнейший в мире центр по первичной обработке кофейных зёрен («Silocaf of New Orleans») и их обжарке (6 фабрик, в т. ч. «Folger Coffee Company»).
Близ города - АЭС «Waterford» (пос. Киллона; мощность 1218 МВт) и несколько крупных ТЭС. В окрестностях Нового Орлеана - рыболовство, фермы по разведению раков и устриц; выращивают рис, сахарный тростник, фрукты и овощи. Заповедники - Байю-Соваж, Жан-Лафитт и др.