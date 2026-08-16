НОВЫЙ ОЛЬГОВ ГОРОДОК
НОВЫЙ ОЛЬГОВ ГОРОДОК, Новый городок Ольгов на усть Проне - древнерусский город XIII-XIV веков.
Упомянут в списке городов Рязанского княжества в «Списке русских городов дальних и ближних» (между 1375 и 1381 годами). Отождествляется со 2-м Никитинским (Новоольговским) городищем, расположенным на мысу, образованном правым коренным берегом р. Ока (высота более 30 м) и оврагом, напротив устья р. Проня, в 300 м к северу от современной дер. Никитино Спасского р-на Рязанской обл. (Россия), в 5 км выше по течению Оки от Рязани Старой. Городище имеет форму треугольника с высоты 190 м и основанием 100 м, с напольной (северо-восточной и восточной) стороны сохранился вал и ров. В центральной части вал имеет разрыв. Здесь один участок вала заходит за другой; по видимому, это следы ворот в форме «захаба». Мощность культурного слоя 20-30 см; находки в основном XIII - начале XIV веков. К северу - селище с находками XIV-XV веков.
Перед воротами на площадке городища располагалась церковь (раскопки А.В. Селиванова в 1888 году, повторно в 1970 году - А.Л. Монгайта, П.А. Раппопорта, М.Б. Чернышёва). Она была кирпичной (кирпич 27,5×18-19×3,5-4 см; есть шириной 13-14 см, с полукруглым в плане торцом), на фундаменте из необработанных кусков известняка, который сверху был пролит раствором, бесстолпная, в плане - крестообразная с сильно уплощённой апсидой. Размеры: по фундаментным рвам 18,09×14,39 м; центрального (подкупольного) квадрата изнутри - 7,85×7,87 м. Находки лекальных кирпичей позволяют полагать, что храм имел профилированные лопатки с тонкими полуколонками на них. По плану Селиванова, толщина стен - 2,5 аршина (около 4,3-4,4 м), что стало основанием для предположения об оборонительном характере храма. Раскопками в 1970 году определено, что стены имели нормальную толщину (чуть более 1 м), но принадлежность храма к системе обороны не исключается. Г.Ф. Корзухина и А.И. Некрасов соотносили план церкви Нового Ольгова городка с планами кавказских церквей. Г.К. Вагнер поднял вопрос о возможности участия в её строительстве болгарских мастеров. Раппопорт и Н.Н. Воронин выявили сходство её плана с рядом памятников смоленского зодчества, предложили реконструкцию объёмного решения: ступенчато-башнеобразное построение в виде системы арок, служивших опорой купола, 3-лопастное завершение фасадов. Эти и другие особенности позволили им датировать храм около конца XII - начала XIII веков.
В «Списке русских городов…», наряду с Новым Ольговым городком, назван «Старый Льгов», упомянутый в летописи в связи с конфликтом владимирского кн. Всеволода Юрьевича Большое Гнездо с рязанскими князьями в 1207-1208 годы как «Ольгов»; т. е. вероятно, что Новый Ольгов городок в 1208 году ещё не существовал. Наряду с археологическими и архитектурными датировками, это позволяет предполагать, что Новый Ольгов городок назван Ингварем Игоревичем (рязанский князь в 1217-1235 годы) в честь его сына Олега (княжил в 1252-1258 годы). Учитывая обособленное положение городища (вокруг неизвестны одновременные ему селища), то, что оно было хорошо укреплено, наличие каменной церкви при небольшой площади, Новый Ольгов городок гипотетически можно рассмат- ривать как резиденцию ряда рязанских князей XIII века.