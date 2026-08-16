НОВЫЙ ОЛЬГОВ ГОРОДОК

НОВЫЙ ОЛЬГОВ ГОРОДОК, Но­вый го­ро­док Оль­гов на усть Про­не - древнерусский го­род XIII-XIV веков.

Упо­мя­нут в спи­ске го­ро­дов Ря­зан­ско­го кня­же­ст­ва в «Спи­ске рус­ских го­ро­дов даль­них и ближ­них» (ме­ж­ду 1375 и 1381 годами). Ото­жде­ст­в­ля­ет­ся со 2-м Ни­ки­тин­ским (Но­во­оль­гов­ским) го­ро­ди­щем, рас­по­ло­жен­ным на мы­су, об­ра­зо­ван­ном пра­вым ко­рен­ным бе­ре­гом р. Ока (высота бо­лее 30 м) и ов­ра­гом, на­про­тив устья р. Про­ня, в 300 м к се­ве­ру от современной дер. Ни­ки­ти­но Спас­ско­го р-на Ря­зан­ской обл. (Рос­сия), в 5 км вы­ше по те­че­нию Оки от Ря­за­ни Ста­рой. Го­ро­ди­ще име­ет фор­му тре­уголь­ни­ка с высоты 190 м и ос­но­ва­ни­ем 100 м, с на­поль­ной (се­ве­ро-вос­точ­ной и вос­точ­ной) сто­ро­ны со­хра­нил­ся вал и ров. В центральной час­ти вал име­ет раз­рыв. Здесь один уча­сток ва­ла за­хо­дит за дру­гой; по ви­ди­мо­му, это сле­ды во­рот в фор­ме «за­ха­ба». Мощ­ность куль­тур­но­го слоя 20-30 см; на­ход­ки в основном XIII - начале XIV веков. К се­ве­ру - се­ли­ще с на­ход­ка­ми XIV-XV веков.

Пе­ред во­ро­та­ми на пло­щад­ке го­ро­дища рас­по­ла­га­лась цер­ковь (рас­коп­ки А.В. Се­ли­ва­но­ва в 1888 году, по­втор­но в 1970 году - А.Л. Мон­гай­та, П.А. Рап­по­пор­та, М.Б. Чер­ны­шё­ва). Она бы­ла кир­пич­ной (кир­пич 27,5×18-19×3,5-4 см; есть ши­ри­ной 13-14 см, с по­лу­круг­лым в пла­не тор­цом), на фун­да­мен­те из не­об­ра­бо­тан­ных кус­ков из­вест­ня­ка, ко­то­рый свер­ху был про­лит рас­тво­ром, бес­столп­ная, в пла­не - кре­сто­об­раз­ная с силь­но уп­ло­щён­ной ап­си­дой. Раз­ме­ры: по фун­да­мент­ным рвам 18,09×14,39 м; цен­траль­но­го (под­ку­поль­но­го) квад­ра­та из­нут­ри - 7,85×7,87 м. На­ход­ки ле­каль­ных кир­пи­чей по­зво­ля­ют по­ла­гать, что храм имел про­фи­ли­ро­ван­ные ло­пат­ки с тон­ки­ми по­лу­ко­лон­ка­ми на них. По пла­ну Се­ли­ва­но­ва, тол­щи­на стен - 2,5 ар­ши­на (около 4,3-4,4 м), что ста­ло ос­но­ва­ни­ем для пред­по­ло­же­ния об обо­ро­ни­тель­ном ха­рак­те­ре хра­ма. Рас­коп­ка­ми в 1970 году оп­ре­де­ле­но, что сте­ны име­ли нор­маль­ную тол­щи­ну (чуть бо­лее 1 м), но при­над­леж­ность хра­ма к сис­те­ме обо­ро­ны не ис­клю­ча­ет­ся. Г.Ф. Кор­зу­хи­на и А.И. Не­кра­сов со­от­но­си­ли план церк­ви Нового Ольгова городка с пла­на­ми кав­каз­ских церк­вей. Г.К. Ваг­нер под­нял во­прос о воз­мож­но­сти уча­стия в её строи­тель­ст­ве болгарских мас­те­ров. Рап­по­порт и Н.Н. Во­ро­нин вы­яви­ли сход­ст­во её пла­на с ря­дом па­мят­ни­ков смо­лен­ско­го зод­че­ст­ва, пред­ло­жи­ли ре­кон­ст­рук­цию объ­ём­но­го ре­ше­ния: сту­пен­ча­то-баш­не­об­раз­ное по­строе­ние в ви­де сис­те­мы арок, слу­жив­ших опо­рой ку­по­ла, 3-ло­па­ст­ное за­вер­ше­ние фа­са­дов. Эти и другие осо­бен­но­сти по­зво­ли­ли им да­ти­ро­вать храм около конца XII - начала XIII веков.

В «Спи­ске рус­ских го­ро­дов…», на­ряду с Новым Ольговым городком, на­зван «Ста­рый Льгов», упо­мя­ну­тый в ле­то­пи­си в свя­зи с кон­флик­том вла­ди­мир­ско­го кн. Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча Боль­шое Гнез­до с ря­зан­ски­ми князь­я­ми в 1207-1208 годы как «Оль­гов»; т. е. ве­ро­ят­но, что Новый Ольгов городок в 1208 году ещё не су­ще­ст­во­вал. На­ря­ду с ар­хео­ло­гическими и ар­хитектурными да­ти­ров­ка­ми, это по­зво­ля­ет пред­по­ла­гать, что Новый Ольгов городок на­зван Ин­гва­рем Иго­ре­ви­чем (ря­зан­ский князь в 1217-1235 годы) в честь его сы­на Оле­га (кня­жил в 1252-1258 годы). Учи­ты­вая обо­соб­лен­ное по­ло­же­ние го­ро­ди­ща (во­круг не­из­вест­ны од­но­вре­мен­ные ему се­ли­ща), то, что оно бы­ло хо­ро­шо ук­ре­п­ле­но, на­ли­чие ка­мен­ной церк­ви при не­боль­шой пло­ща­ди, Новый Ольгов городок ги­по­те­ти­че­ски мож­но рас­смат- ривать как ре­зи­ден­цию ря­да ря­зан­ских кня­зей XIII века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)