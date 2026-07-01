НОВЫЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР
НОВЫЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР («El nuevo teatro latinoamericano») - театральное движение, возникшее в Латинской Америке в 1960-х годах в контексте искусства социального протеста.
Импульсом послужило установление в ряде государств региона авторитарных военных режимов.
В числе наиболее ярких проявлений «Нового латиноамериканского театра» - движение театров «коллективного творчества», получившее в 1960-1970-е годы общеконтинентальный масштаб, и спектакли «Открытого театра» Аргентины (основан в Буэнос- Айресе в 1981 году).
Одним из первых теоретиков и практиков движения «коллективного творчества» стал колумбийский драматург и режисер Э. Буэнавентура, сформулировавший его основные принципы: активное участие всех создателей спектакля (включая автора пьесы, технический персонал и др.) в процессе его постановки; обращение к национальной проблематике, тесно связанной с темой борьбы стран Латинской Америки за политическую, экономическую и духовную независимость; создание нового сценич. пространства; поиски собств. выразительных худож. средств, максимальное расширение зрительской аудитории.
Среди ведущих теоретиков движения: режиссёры и драматурги А. Боал, С. Гарсия (Колумбия), У. Эстрелья (Эквадор), А. Больт (Никарагуа). В русле «Нового латиноамериканского театра» работали крупнейшие драматурги Латинской Америки - Э. Карбальидо (Мексика), Р. Косса (Аргентина), П. Маркус (Бразилия), С. Ренхифо (Венесуэла) и мн. др.