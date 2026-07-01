НОВЫЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР

НОВЫЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР («El nuevo teatro latinoameri­ca­no») - те­ат­раль­ное дви­же­ние, воз­ник­шее в Латинской Аме­ри­ке в 1960-х годах в кон­тек­сте искусства со­ци­аль­но­го про­тес­та.

Им­пуль­сом по­слу­жи­ло ус­та­нов­ле­ние в ря­де го­су­дарств ре­гио­на ав­то­ри­тар­ных во­енных ре­жи­мов.

В чис­ле наи­бо­лее яр­ких про­яв­ле­ний «Нового латиноамериканского театра» - дви­же­ние те­ат­ров «кол­лек­тив­но­го твор­че­ст­ва», по­лу­чив­шее в 1960-1970-е годы об­ще­кон­ти­нен­таль­ный мас­штаб, и спек­так­ли «От­кры­то­го те­ат­ра» Ар­ген­ти­ны (ос­но­ван в Бу­энос- Ай­ре­се в 1981 году).

Од­ним из пер­вых тео­рети­ков и прак­ти­ков дви­же­ния «кол­лектив­но­го твор­че­ст­ва» стал ко­лум­бий­ский дра­ма­тург и режисер Э. Бу­эна­вен­ту­ра, сфор­му­ли­ро­вав­ший его основные прин­ци­пы: ак­тив­ное уча­стие всех соз­да­те­лей спек­так­ля (вклю­чая ав­то­ра пье­сы, тех­нический пер­со­нал и др.) в про­цес­се его по­ста­нов­ки; об­ра­ще­ние к национальной про­бле­ма­ти­ке, тес­но свя­зан­ной с те­мой борь­бы стран Латинской Аме­ри­ки за по­ли­тическую, эко­но­мическую и ду­хов­ную не­за­ви­си­мость; соз­да­ние но­во­го сце­нич. про­стран­ст­ва; по­ис­ки собств. вы­ра­зи­тель­ных ху­дож. средств, мак­си­маль­ное рас­ши­ре­ние зри­тель­ской ау­ди­то­рии.

Сре­ди ве­ду­щих тео­ре­ти­ков дви­же­ния: ре­жис­сё­ры и дра­ма­тур­ги А. Бо­ал, С. Гар­сия (Ко­лум­бия), У. Эс­т­ре­лья (Эк­ва­дор), А. Больт (Ни­ка­ра­гуа). В рус­ле «Нового латиноамериканского театра» ра­бо­та­ли круп­ней­шие дра­ма­тур­ги Латинской Аме­ри­ки - Э. Кар­баль­идо ( Мек­си­ка ), Р. Кос­са (Ар­ген­ти­на), П. Мар­кус (Бра­зи­лия), С. Рен­хи­фо (Ве­не­су­эла) и мн. др.

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