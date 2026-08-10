НОВЫЙ ГОД

Глав­ный ка­лен­дар­ный празд­ник (см. Ка­лен­дар­ные об­ря­ды), от­ме­чаю­щий на­ча­ло го­до­во­го цик­ла.

Дата Нового года определяется принятым в данной куль­туре календарём. У на­ро­дов се­вер­ных и уме­рен­ных ши­рот Северного по­лу­ша­рия Новый год ча­ще при­хо­дит­ся на зим­ний пе­ри­од (обыч­но - на зим­нее солн­це­стоя­ние; отсюда восходящая к европейской традиции наиболее распространённая ныне дата Нового года 1 ян­варя, приблизительно соответствующая солнцестоянию), у на­ро­дов суб­тро­пического поя­са - на ве­сен­нее (например, Но­уруз) или при­бли­жа­ет­ся к осен­не­му рав­но­ден­ст­вию (например, еврейский Рош аша­на, Новый год в Ви­зан­тии , перенесённый также и в Рос­сию, где он бытовал до 1700 года); ре­же (например, в Древ­них Афи­нах) Новый год при­уро­чи­вал­ся к лет­не­му солн­це­стоя­нию.

Сим­во­ли­ка Нового года свя­за­на с се­ман­ти­кой об­нов­ле­ния, тво­ре­ния, по­бе­ды нового над старым, жиз­ни над смер­тью. По­это­му к Новому году обыч­но при­уро­чи­ва­лись очи­ститительные об­ря­ды (например, пост Йом кип­пур с вы­ве­де­ни­ем «коз­ла от­пу­ще­ния» в древ­нем иу­да­из­ме, люс­т­ра­ции на Лу­пер­ка­лии в Древ­нем Ри­ме; ср. так­же обы­чай вы­ки­ды­вать или ло­мать на Новый год ста­рые ве­щи), жерт­во­при­но­ше­ния, га­да­ния (например, но­во­год­ние га­да­ния на Свят­ках), а так­же об­ря­ды, вос­про­из­во­дя­щие со­тво­ре­ние ми­ра, - ис­пол­не­ние кос­мо­гони­че­ских ми­фов (например, ва­ви­лон­ская по­эма «Эну­ма элиш»), соз­да­ние ри­ту­аль­ных про­стран­ст­вен­ных мо­де­лей Кос­мо­са (например, современный сим­вол «ми­ро­во­го дре­ва» - ро­ж­де­ст­вен­ская и но­во­год­няя ёл­ка), за­жи­га­ние но­во­го ог­ня в оча­ге и т. п. С Новым годом так­же свя­зы­ва­лись об­ря­ды куль­та пло­до­ро­дия (у многих народов Новый год совпадает с праздником урожая) и куль­та пред­ков.

В СССР Новый год торжественно отмечается с 1 января 1936 года, вытеснив традиционное празднование Рождества Христова и частично заимствовав его символику; эта тради­ция в основном сохраняется в РФ. Отмечает­ся и «Старый Новый год» по юлианскому ка­лендарю (14 января), традиционно составляв­ший часть святочного цикла.

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