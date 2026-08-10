НОВЫЙ ГОД
Главный календарный праздник (см. Календарные обряды), отмечающий начало годового цикла.
Дата Нового года определяется принятым в данной культуре календарём. У народов северных и умеренных широт Северного полушария Новый год чаще приходится на зимний период (обычно - на зимнее солнцестояние; отсюда восходящая к европейской традиции наиболее распространённая ныне дата Нового года 1 января, приблизительно соответствующая солнцестоянию), у народов субтропического пояса - на весеннее (например, Ноуруз) или приближается к осеннему равноденствию (например, еврейский Рош ашана, Новый год в Византии, перенесённый также и в Россию, где он бытовал до 1700 года); реже (например, в Древних Афинах) Новый год приурочивался к летнему солнцестоянию.
Символика Нового года связана с семантикой обновления, творения, победы нового над старым, жизни над смертью. Поэтому к Новому году обычно приурочивались очиститительные обряды (например, пост Йом киппур с выведением «козла отпущения» в древнем иудаизме, люстрации на Луперкалии в Древнем Риме; ср. также обычай выкидывать или ломать на Новый год старые вещи), жертвоприношения, гадания (например, новогодние гадания на Святках), а также обряды, воспроизводящие сотворение мира, - исполнение космогонических мифов (например, вавилонская поэма «Энума элиш»), создание ритуальных пространственных моделей Космоса (например, современный символ «мирового древа» - рождественская и новогодняя ёлка), зажигание нового огня в очаге и т. п. С Новым годом также связывались обряды культа плодородия (у многих народов Новый год совпадает с праздником урожая) и культа предков.
В СССР Новый год торжественно отмечается с 1 января 1936 года, вытеснив традиционное празднование Рождества Христова и частично заимствовав его символику; эта традиция в основном сохраняется в РФ. Отмечается и «Старый Новый год» по юлианскому календарю (14 января), традиционно составлявший часть святочного цикла.