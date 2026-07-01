НОВОСВОБОДНЕНСКИЕ КУРГАНЫ

Курганы раннего бронзового века, раскопанные профессором Н.И. Веселовским в 1898 г. в могильнике «Клады» у станицы Новосвободной (бывш. Царской). Они получили особую известность в числе гробниц, принадлежавших знати этого периода. Все находки хранятся в Государственном Эрмитаже.

Курган 1

Высота первого кургана достигала 9,6 м. Погребальное сооружение представляло собой дольмен. Еще два захоронения находились в насыпи кургана на возвышениях из утрамбованной земли, высотой до 1,05 м. Обе гробницы располагались по одной линии в восточной и западной части на расстоянии 1,4 м друг от друга.

Восточное погребение оказалось разрушенным. Разрозненные остатки костяка были окрашены в красный цвет. При нём был найден кремневый наконечник копья.

Захороненный в западной части лежал в скорченном положении головой на юг и был густо засыпан красной охрой. В области черепа были найдены два маленьких золотых сосуда с заходящими друг за друга концами, а у ног ‒ глиняный сосуд.

Основное погребение ‒ дольмен в виде большой каменной гробницы, ориентированный по оси север ‒ юг-юго-восток. Он был сооружен на уровне древнего горизонта и находился под насыпью кургана. Сверху и по бокам его завалили речными булыжниками. Вокруг дольмена на том же уровне зафиксирован кольцеобразный кромлех из голышей.

Сам дольмен был сложен из трёх массивных каменных плит толщиной 0,18-0,27 м. Его двускатную крышу составляли две цельные плиты длиной 3,17 м. Внутри сооружение было разделено поперечной плитой на две неравные части. На нижней части этой плиты имелось прямоугольное отверстие 0,38х0,27 м, плотно заложенное каменной втулкой такой же формы. Еще одна плита служила основанием одной половины камеры.

Погребенный лежал у западной стены в большей части гробницы. Положение тела ‒ скорченное, голова ориентирована на юг; костяк окрашен в красный цвет, под ним также была посыпка охрой.

Инвентарь, сопровождавший погребенного, отличался богатством и разнообразием. В области черепа найдено множество драгоценных украшений: это две тонкие золотые серьги с лазуритовыми подвесками, четыре золотых кольца, среди которых одно очень массивное и два с заходящими друг за друга концами; золотые, серебряные, хрустальные и сердоликовые бусины, одна из хрустальных подвесок была в золотой оправе; одна золотая игла с ушком, две серебряные иглы с одним загнутым концом (т.н. посоховидные булавки), пять серебряных пронизей.

Набор бронзовых орудий труда и оружия был положен около груди. Это три желобчатых долота; три плоских клиновидных топора-тесла; девять плоских ножей-кинжалов; наконечник копья с четырехгранным стержнем для насадки; четыре проушных топора, один из которых был украшен рядами насечек и «жемчужинок» на обушной части. Отдельно следует выделить большую ложку-черпак с длинным стержнем и три вилообразных предмета: два с круглой втулкой и двумя крюками, один с длинным четырехгранным стержнем и двумя человеческими фигурками.

У восточной стенки дольмена стояли два или три котла плохой сохранности из тонкой листовой бронзы, по тулову проходил «жемчужный» орнамент. Рядом находились две бронзовые чаши с вогнутым дном и украшенные рядом симметрично расположенных «жемчужин» ниже края венчика. Одна из чаш содержала сердоликовые, хрустальные и золотые бусины. Вместе с ними были расположены пять глиняных ангобированных и лощеных сосудов, три из которых украшены жемчужным, нарезным ёлочным или вдавленным орнаментом.

В меньшей части дольмена также помещалась некоторая часть погребального инвентаря. Это круглый пращевидный камень диаметром около 3 см, выполненный предположительно из белой пасты; шесть кремневых наконечников дротиков; два точильных камня; камень овальной формы с поперечной выемкой в центре; пять медных шильев; костяные бусы и каплевидные подвески. Три из четырех глиняных сосудов были орнаментированы аналогично тем, что в большей части гробницы.

Курган 2

К юго-востоку от первого кургана был раскопан второй курган. Он также содержал дольмен в центре под насыпью на уровне древнего горизонта, ориентированный по оси север-юг. Со всех сторон сооружение было обложено речными булыжниками. На том же уровне дольмен был окружен каменным кромлехом высотой 1,05 м. Гробница была сложена из восьми хорошо обработанных и подогнанных друг к другу каменных плит. Две из них являлись продольными стенами, две ‒ поперечными. Одна из поперечных плит также делила внутреннее помещение на большую (1,8х1,6) и меньшую части (1,15х1,6) и имела круглое отверстие диаметром 0,40 м, плотно заложенное камнем такой же формы. Две плиты составляли плоское горизонтальное перекрытие дольмена. Еще одна плита лежала в основании большей камеры с погребенным.

Погребенный лежал в большей камере дольмена, у его западной стенки. Положение тела ‒ скорченное, голова ориентирована на юг. Он был густо засыпан охрой, её крупные куски лежали также и в ногах.

На костяке сохранились фрагменты одежды ‒ черный мех, надетый шерстью наружу, пуховая ткань желтоватого цвета с продольными и поперечными черными линиями, остатки пурпурной холщовой ткани, покрытой красными нитями в виде кистей.

Набор орудий труда и оружия был расположен в области черепа. Это семь кремневых наконечников стрел и предметы из бронзы: обушной топор, плоский топор-тесло, нож с рукояткой, кинжал в медных ножнах, два четырехгранных шила.

Украшения помещались в специальной нише поперечной плиты ‒ там лежали три золотых кольца из тонкой и толстой проволоки, одно из которых было с заходящими друг за друга концами; золотые, серебряные и сердоликовые бусы, нанизанные на красный плетеный шнурок. Еще у головы были найдены две серебряные посоховидные булавки.

С восточной стороны черепа лежал обломок предмета ‒ деревянная изогнутая палка с медным крюком, закрепленным в стержне бронзовым спиральным кольцом и обмотанным сверху тонкой проволокой.

У восточной стенки камеры стояли четыре лощеных сосуда красного и черного цветов, три из которых были украшены елочными, и один жемчужным орнаментом. Возле сосудов лежали три пращевидных круглых шарика из цветного камня и точильный брусок.

Вторая камера меньшего размера не содержала значительных предметов, зато на её земляном полу находилось множество красных костяных бус, между которыми лежали бронзовое четырехгранное шило и два кабаньих клыка.

В дальнейшем памятники, аналогичные новосвободненским курганам, были открыты как в этом же могильнике «Клады», так и в других районах Северного Кавказа.