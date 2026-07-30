НОВОСИБИРСК
НОВОСИБИРСК - город в России, административный центр Новосибирской области.
Население 1498,9 тыс. человек (2012 год; 3-й по числу жителей город страны после Москвы и Санкт-Петербурга). Вместе с городами Бердск, Обь, Искитим, посёлками городского типа Кольцово и Краснообск и рядом др. населённых пунктов образует т. н. Новосибирскую городскую агломерацию с населением около 1,7 млн. человек (крупнейшая в Сибири). Расположен на р. Обь (в южной части города перегорожена плотиной ГЭС, в 1957-1959 годы создано Новосибирское водохранилище). Узел железных и автомобильных дорог. В городской черте 4 вокзала, в т. ч. Новосибирск- Главный (крупнейший в Азиат. части России), крупные сортировочные станции Клещиха и Инская. Через город проходит федеральная автотрасса «Байкал»; Новосибрск - начальный пункт Чуйского тракта. Речной порт. Междунар. аэропорт Толмачёво (близ Новосибирска, на окраине г. Обь). Метрополитен (с 1985 года).
Возникновение города связано с сооружением железнодорожного моста через Обь при строительстве Транссибирской магистрали. На месте современного города на левом берегу Оби располагалось с. Кривощёково (основано в первой половине XVIII века), на правом - небольшие выселки из Кривощёковской вол. Летом 1893 года на правом берегу вместе со строительством моста возникли посёлки строителей и заложена железнодорожная станция Обь (в 1909-1926 годы Николаевск, с 1926 года Новосибирск-Главный). В 1894 году они объединились в пос. Александровский (в 1898 году переименован в Новониколаевский). С 1903/1904 года заштатный город Новониколаевск Томской губ. Стал важным транспортным узлом: пристань на Оби, в 1915 году открыто движение по железнодорожной линии Новониколаевск - Семипалатинск.
Сразу после Февральской революции 1917 года в Новониколаевске организован Комитет общественной безопасности, представлявший власть Временного правительства. Уездный город Томской губ. (1917-1921 годы). В июле 1917 года власть в городе перешла к уездному земскому собранию и управе. 13(26) декабря 1917 года провозглашена советская власть. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов, в ходе Чехословацкого корпуса выступления 1918 года, город занят его частями 26 мая 1918 года. Находился под контролем Временного сибирского правительства, Уфимской директории, «Омского правительства» (ноябрь 1918 год – декабрь 1919 год). 14 декабря 1919 года занят частями РККА в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов.
Центр Новониколаевской губернии (1921-1925 годы). В 1921 годы сюда из Омска переведены Сиббюро ЦК РКП(б), Сибревком и др. общесибирские органы власти и управления. Центр Сибирского края (1925-1930 годы) и Новониколаевского (с 1926 года Новосибирского) окр. (1925-1930 годы), Западно-Сибирского края (1930-1937 годы), с 1937 года Новосибирской обл. В 1926 году город получил современное название. В 1930 году в городскую черту включены поселения на левом берегу Оби. В 1930-е годы Новосибирск развивался как пром. центр: построены горный завод (ныне авиационный ПО им. В.П. Чкалова), завод «Сибкомбайн» (ныне «Сибсельмаш») и др. В 1936 году открыто движение по железнодорожной линии Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий.
В Великую Отечественную войну в Новосибирске, наряду с медицинскими, научными и образовательными учреждениями, эвакуировано свыше 50 промышленных предприятий. На их базе были созданы приборостроительный и электровакуумный заводы, завод «Электросигнал», оловянный комбинат и др. В послевоенные годы в Новосибирске построены крупные предприятия среднего и тяжёлого машиностроения. В 1950-1970-е годы Новосибирск превратился в один из крупнейших научных центров СССР. В 1960-х годы численность населения Новосибирска достигла 1 млн. человек, значительно расширилась территория города.
Первые регулярные кварталы появились около 1896 года (план утверждён в 1897) на правом берегу Оби, близ железнодорожной станции Обь и по берегам р. Каменка (убрана в коллектор в 1966-1970 годы). Застройка до пожара 1909 года была в основном деревянной (контора инжинера Г.М. Будагова, 1893 год; Покровская церковь, 1901 год; 2-этажный дом общества приказчиков, около 1904-1914 годы; 3-этажный дом купца И.Т. Сурикова, 1905 год). Богатой пропильной резьбой покрыты дома К.А. Самохина (1905 год), К.П. Бузолина (1910-е годы) и др. В 1893-1897годы возведён железнодорожный мост (инженеры Н.А. Белелюбский, Н.А. Богуславский, Будагов; разобран в 2001 году; сохранился 1 пролёт). Среди первых кирпичных построек - водоподъёмное здание (1894 год), паровозное депо (1896 год, оба - инжинер В.К. Жандр), церковь Св. Александра Невского в неовизантийском стиле (1897-1899 годы, архитекторы К.К. Лыгин, Н. Соловьёв, инжинер Н.М. Тихомиров; с 1915 года собор). В 1900-1910-х годах преимущественно в духе эклектизма и кирпичного стиля построены дома Р.М. Копылова (1901 год), купцов Ф.Д. Маштакова (1903 год), З.Г. Крюкова (1908 год); отель «Метрополь» (1905 год), бывший Русско-Китайский банк (1906 год); «Красные казармы» военно-остановочного пункта (1900-е годы) и 31 здание воен. городка на левом берегу р. Каменка (1910-1913 годы); бывшее реальное училище им. Дома Романовых (1910-1912 годы; ныне детская клиническая больница), торговый корпус Богородско-Глуховской мануфактуры (1914-1916 годы; ныне главный почтамт), Дом инвалидов (1916 год, все арх. А.Д. Крячков; 3-й этаж достроен в 1923-1925 годы; ныне Дом офицеров); мечеть (1916 год, перестроена в 1936 году). В стиле модерн - Городской торговый корпус (1910-1911 годы; ныне центральное здание Краеведческого музея), начальные школы и училища (1910-1912 годы; все - Крячков), деревянные особняки середины 1910-х годов; в стиле неоклассицизма - здание бывшего Коммерческого собрания (ныне театр «Красный факел», 1912-1914 годы, Крячков; реконструировано в 1935-1937 годы, архитекторы К.Е. Осипов, Ф. Вадимов, Н.И. Болотин, и в 2004-2008 годы).
Современный облик центра города с прямоугольной системой улиц и центральной пл. Ленина во многом определяется постройками 1920-1930-х годов (проекты новой планировки 1925-1929 годов, архитекторы И.И. Загривко, Б.А. Коршунов; генплан 1935-1936 годов, арх. Л.Е. Розенберг и др.). На широком Красном просп. (до 1920 года Николаевский просп.; главная магистраль Новосибирска, длина около 8 км; замыкается зданием аэровокзала Новосибирск-Северный, 1956-1957 годы, архитекторы О.И. Жигалова, Н.И. Углицких) построено много зданий в стиле конструктивизма: дом-памятник В.И. Ленину (1924-1925 годы, архитекторы Н.А. Бурлаков, М.А. Купцов, Н.И. Загривко; реконструирован в 1944 году, архитекторы А.А. Рубан, В.М. Тейтель; ныне Камерный зал филармонии), Сибревком (ныне Государственный художественный музей), Сибкрайсоюз (1925-1926 годы, А.Д. Крячков), «Промбанк» (1926-1927 годы, архитекторы А.В. Швидковский, Г.П. Гольц; надстроено в 1935–37, фасад реконструирован в 1954, пристройки - 1972 и 1981 годы), Госбанк (1929-1930 годы, Крячков; с использованием проекта М.Я. Гинзбурга), управление «Запсибзолото» (1931-1932 годы, арх. А.И. Бобров, реконструировано в 1936 году, арх. Тейтель, фриз скульптора С. Р. Надольского), крайисполком (ныне здание администрации области; 1931-1933 годы, архитекторы Б.А. Гордеев, С.П. Тургенев, Н.В. Никитин, Крячков), штаб Сибирского ВО (1934-1936 годы, арх. А.В. Ширяев), жилые дома («Дом с часами», 1931-1934 годы, архитекторы Гордеев, Тургенев, Никитин; 100-квартирный дом, 1935-1937 годы, архитекторы Крячков, В.С. Масленников). Среди других памятников в стиле конструктивизма в Н. также здание «Сибдальгосторга» (1923-1924 годы, Крячков), Дом культуры им. Октябрьской революции (1927-1928 годы, Гордеев), окружная больница (1928 - середины 1930-х годов, арх. А.З. Гринберг); «сады-кварталы» кооперативов «Печатник», «Кузбассуголь», «Сибирь на рельсы» и др.; спортивный клуб «Динамо» (1928-1933 годы), Химико-политехнический техникум (1932 год, Бобров), управление Западно-Сибирской железной дороги (1934-1936 годы, архитекторы Ширяев, Венгеров). В стиле советского неоклассицизма – железнодорожный вокзал (1932-1939 годы, проект арх. Н.Г. Волошинова, переработан Гордеевым, Г.Б. Бархиным, Гринбергом и др.), жилой дом Речного флота (1936-1937 годы, арх. К.Е. Осипов), ротондальная водонапорная башня (1938-1939 годы), бывшее здание Западно-Сибирского филиала АН СССР (1937, 1944-1947 годы, Крячков и др.), жилые дома р-на «Красная горка» (1947 год, А.Ф. Якусевич, В.К. Петровский и др.), 8-колонный портик кинотеатра «Победа» (1951-1952 годы, Г.Ф. Кравцов), Дом культуры им. М. Горького (1953-1956 годы, А.С. Михайлов).
С 1930-х годов застраивается левобережье Оби (проект планировки 1931 год, арх. Д.Е. Бабенков и др.), связанное с правым берегом вторым железнодорожным мостом (1930-1939 годы), Коммунальным автодорожным мостом (1952-1955 годы; с 1973 года Октябрьский) и метромостом (1980-1985 годы). На правом берегу Оби перспективу Коммунального моста и ул. Восход замыкает здание Научно-технической бибилотеки СО РАН в духе модернизма (1962-1966 годы, архитекторы А.А. Воловик, Г.Н. Бурханов, Е.В. Амосов); в 1965-1969 годы сформирована пл. им. М.И. Калинина. С 1968 года строительство ведётся по новому генплану (под руководством Л.Н. Михалёва): цирк (1968-1971 годы, архитекторы С.М. Гельфер, Г.В. Наприенко), Димитровский автодорожный мост через р. Обь (1971-1978 годы), Вознесенский собор (1974-1988 годы, арх. В.П. Авсентюк; с сохранением форм деревянной церкви 1913 года), 24-этажная гостиница «Новосибирск» (1986 год), 14-этажная гостиница «Сибирь» (1991 год) и др. В 1993 году восстановлена часовня Свт. Николая, возведённая в память 300-летия Дома Романовых в 1914 году (разрушена в 1929 году). Среди построек 1990-2000-х годов: церкви - Мч. Евгения (1992-1995 годы), Знаменской Абалацкой иконы Божией Матери (1994-1998 годы), Свт. Николая в р-не Нижняя Ельцовка (1998-2006 годы), католический Преображенский собор (1997 год); Соборная мечеть (1998 год), старообрядч. собор Рождества Богородицы (1990-1999 годы). На левом берегу Оби - Троицкий собор (1999-2008 годы), Иоанно-Предтеченский мон. в р-не Левые Чемы (2001 год; церковь Архангела Михаила, 1999-2003 годы). Среди общественных зданий: комплекс «Бэтмен», построенные с обилием остеклённых поверхностей бизнес-центры «Якутия» (2005 год), «Кронос» (2007 год), «Гринвич» (2008 год, арх. В.В. Фефелов).
Памятники: «Героям Великого Октября» (1922 год, скульптор В.Н. Сибиряков; панно - 1960 год, художник А.С. Чернобровцев), В.И. Ленину (1927 год, скульптор В.В. Козлов; 1970 год, скульптор И.Ф. Бродский), С.М. Кирову (скульптор В. Ковшов, арх. О.Я. Овчинников), А.И. Покрышкину (1949 год, скульптор М.Г. Манизер, арх. И.Г. Лангбард; 2005 год), Монумент Славы (1967 год, худ. Чернобровцев, скульптор Б.Л. Ермишин и др.), хирургу С.С. Юдину (1996 год).
К юго-востоку от центра Новосибирска, на правом берегу Новосибирского водохранилища, - Новосибирский научный центр СО РАН (Академгородок; решение о его создании принято в 1957 году), застроенный по генплану 1958 года (архитекторы М.А. Белый, А.С. Михайлов, И.Б. Орлов, Т.Н. Сафонова, И.А. Путешова, С.П. Пономарёв, Н.И. Симонов, Ю.С. Ушаков, С.С. Целярицкий) 4-5-этажными жилыми домами, комплексом зданий Новосибирского государственного университета (1957-1959 годы) и научно-исследовательскими институтами. Одна из первых построек - коттедж основателя Академгородка М.А. Лаврентьева (с 1991 года музей Института истории СО РАН). Среди зданий 1960-х годов на Морском просп. и прилегающих улицах - торговый центр (1966 год, арх. А.С. Образцов и др.), состоящий из 3 корпусов Дом учёных (1962-1968 годы, архитекторы Л. Лавров, М. Левин и др.).
Новосибирск - главный центр науки, образования и культуры Сибири. Помимо научного центра СО РАН, в составе которого 33 НИИ (основная часть - в Академгородке, в т. ч. Институт археологии и этнографии, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева, Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева, Институт математики им. С.Л. Соболева), здесь расположены Президиум и 8 НИИ СО РАМН (основано в 1970 году как Сибирский филиал, с 1979 года Отделение АМН СССР, с 1992 года современное название).
В Новосибирске находятся 34 вуза (включая филиалы), из них 16 - государственные, в т. ч. Новосибирский государственный университет, Архитектурно-художественная академия (ведёт историю с 1909 года, совр. статус с 1996 года; в бывшем здании т. н. Сибирского подворья в стиле конструктивизма, 1923-1925 годы, надстроено в 1935-1937 годы), Архитектурно-строительный университет (1930 год), Университет путей сообщения (1932 год), Сибирская геодезическая академия (1933 год), Аграрный университет (1935 год; современный статус с 1991 года), Медицинский университет (1935 год; современный статус с 2005 года), Педагогический университет (1935 год; современный статус с 1993 года), Технический университет (основан в 1950 году как электротехнический институт, современное название с 1992 года), Академия водного транспорта (основана в 1951 году как институт инженеров водного транспорта, современное название с 1994 года; в здании бывшего Дворца труда, 1925-1926 годы, арх. С.А. Шестов; реконструировано в 1936 году, архитекторы И.С. Алексеев, Т.Я. Бардт), Консерватория (Академия) им. М.И. Глинки (1956 год) и др. Среди негосударственных вузов - Новосибирский гуманитарный институт (1993 год), Новый Сибирский институт (1997 год), Сибирский институт международных отношений (1998 год). Действуют около 80 библиотек, в т. ч. Новосибирская госудпрственная областная научная бибилотека (1929 год).
Музеи: государственный краеведческий (1920 год; его филиал - Музей «С.М. Киров в Сибири», 1947 год, в доме извозчика Е. Метлина, 1905 год), гос. художественный (1957 год; до 2004 года картинная галерея; иконы, живопись, скульптура, графика XVIII-XX веков; в здании быв. Сибревкома с элементами рационального модерна), истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина (1995 год), автографов им. Императора Николая Второго (1988 год), железнодорожной техники им. Н.А. Акулинина (2000 год), «Сибирская береста» (2002 год; в деревянном доме 1917 года), истории и этнографии российских немцев (1999 год), казачьей славы (2007 год), Н.К. Рериха (2007 год), Солнца (2000 год; фактически существует с 1994 года), города Новосибирска (2010 год). Сибирский центр современного искусства [создан в 2010 году на базе научно-мемориального центра им. Ю.В. Кондратюка (1993 год)]. Центральный сибирский ботанический сад (1946 год).
Новосибирский театр оперы и балета.
Театр музыкальной комедии (с 1959 года работал как филиал Театра оперы и балета; с 1961 года современное название; здание в стиле сов. неоклассицизма, 1950-1958 годы, арх. С. П. Скобликов и др.). Драматические театры: академич. молодёжный «Глобус» (основан в 1930 году как театр юного зрителя, с 1999 года современное название; здание в виде корабля-парусника, 1970-1984 годы, архитекторы А.А. Сабиров, М.И. Стародумов), «Красный факел» (1920 год, первоначально в Одессе; с 1932 года постоянно в Новосибирске), «Старый дом» (основан в 1933 году как колхозно-совхозный передвижной театр; с 1991 года современное название), под руководством С.Н. Афанасьева (1988 год), «На левом берегу» (1997 год) и др. Областной театр кукол (1933 год; здание - 1999 год, арх. А.С. Михайлов). Цирк (1971 год). Государственная филармония (1937 год), в её составе: Новосибирский симфонический оркестр, Русский академический оркестр (основан в 1927 году как Оркестр русских народных инструментов Новосибирского радио, с 2005 года современное название и статус), Камерный хор (1981 год), «Биг-бэнд Владимира Толкачёва» (основан в 1985 году, с 1994 года филармоничекий), «Сибирский диксиленд» (1988 год), Камерный оркестр, квартет «Filarmonica» (оба 1990 год), ансамбль ранней музыки «Insula Magica» (1991 год), Концертный духовой оркестр (1993 год), хоровой ансамбль «Маркелловы голоса», фольклорный ансамбль «Рождество» (оба 1993 год), ансамбль «Новосибирская камерата» (1994 год), ансамбль медных духовых инструментов «Сибирский Брасс» (основан в 2000 году, с 2002 года филармонический), Эстрадный оркестр под управлением В. Иванова (2008 год), Детско-юношеская филармония. Камерный оркестр «Musica Aeterna Ensemble» и хор «New Siberian Singers», созданные в 2004 году на базе театра оперы и балета, специализируются в области аутентичного исполнительства (оба с 2011 года в Перми). Сибирский русский народный хор. Городской духовой оркестр (2006 год). В Большом концертном зале консерватории им. М.И. Глинки в 1968 году установлен орган фирмы «Wilhelm Sauer».
Ежегодно проводятся: региональный фестиваль-премия «Парадиз» (с 1987 года), фестиваль русской музыки «Покровская осень» (с 1998 года, ежегодно), Межрегиональный фестиваль-конкурс проф. театров Сибири, Урала и Дальнего Востока «Ново-Сибирский транзит» (с 2001 года «Сибирский транзит», с 2010 года современное название), международные фестивали - скрипичной музыки (с 2000 года), уличных театров «Три вороны» (с 2009 года), каждые 2 года - Международный рождественский фестиваль искусств (с 1995 года). Междунар. джазовые фестивали: Сибирские джазовые игрища (с 2008 года), «Sib Jazz Fest» (с 2009 года, название с 2010 года). Международный конкурс скрипачей (с 1995 года, один раз в 3 года), Открытый межрегиональный конкурс вокалистов им. Л.В. Мясниковой (с 2008 года).
Наиболее известны спортивные клубы по хоккею с шайбой, хоккею с мячом, футболу и волейболу. Хоккейный клуб «Сибирь» выступает в Континентальной хоккейной лиге; принимает соперников в Ледовом дворце спорта (ЛДС) «Сибирь» (свыше 7 тыс. мест). Хоккейный клуб «Сибсельмаш» выступает в высшей лиге хоккея с мячом; принимает соперников на стадионе «Сибсельмаш» (около 8 тыс. мест). Футбольный клуб «Сибирь» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ); принимает соперников на многоцелевом стадионе «Спартак» (свыше 12 тыс. мест). Мужская волейбольная команда «Локомотив» - победитель Кубка России (2011 год) и Лиги чемпионов (2013 год). Среди др. известных спортивных комплексов - крупный биатлонный центр, лыжные базы, ипподром, сноуборд-парк «Горский», горнолыжные комплексы «Вираж», «Иня», «Альбатрос».
Новосибирск - важный центр деловой активности (штаб-квартиры рос. торговой компании «Обувь России» и др.), разработок в сфере ИТ (головные офисы группы компаний «Центр финансовых технологий», НЭТА) и финансовой деятельности (головной офис «МДМ Банка» и др.). Крупнейший промышленнй центр области. Ведущие отрасли - машиностроение, металлургия и металлообработка, химич., пищевая. В машиностроении основнуб роль играют предприятия по выпуску продукции для нужд ОПК и различные оборудования. Среди ведущих производителей оборонной продукции - авиационные ПО имени В.П. Чкалова (в составе авиационного холдинга «Сухой»; истребители-бомбардировщики Су-34; также ремонт и модернизация самолётов Су-24 и др.), приборостроительный завод (разработка и производство оптических прицелов для всех видов стрелкового вооружения, приборы для наблюдения, разведки, целеуказания и др.), «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна» (в составе Концерна ПВО «Алмаз-Антей»; разведывательно-информационного средства, в т. ч. радиолокационные станции обнаружения для ЗРК С300, С400). Действует ряд предприятий тяжёлого машиностроения: НПО «Элсиб» (проектирование и производство гидро- и турбогенераторов для электростанций, в т. ч. на экспорт, асинхронных двигателей и др.; крупный производитель оборудования для российских электростанций), «Сибэлектротерм» (тяжёлое электротермич. оборудование для металлургии: дуговые, руднотермической электропечи и др., в т. ч. на экспорт); «Сиблитмаш» (машины для литья под давлением, оборудование для коксохимич. батарей, тюбинговые крепи, чугунное литьё). Производство сельско-хозяйственной техники, горно-шахтного оборудования (НПО «Сибсельмаш», в составе гос. корпорации «Ростехнологии»), металло- и деревообрабатывающего оборудования («Станкосиб»), фрезерных станков, гидравлическких прессов (ПО «Тяжстанкогидропресс»), низковольтного коммутационного оборудования (электромеханический завод), электронной и электротехнической продукции (предприятия холдинга «Новосибирский электровакуумный завод - Союз»), слесарно-монтажного, зажимного инструмента (инструментальный завод), стрелочной продукции для железнодорожных, трамвайных путей и метрополитена (стрелочный завод - дочернее предприятие компании РЖД), средств радиосвязи для авиации, железнодорожного транспорта, промышленных нужд («Корпорация - Новосибирский завод "Электросигнал"»), оборудования для очистки воздуха, для нужд метеорологических станций (ПО «Луч»).
В Новосибирске - важные предприятия российский цветной и чёрной металлургии: оловянный комбинат (единственное в России предприятие по выплавке олова и производству его сплавов; также произ-во припоев; в 2011году пущена обогатительная фабрика, в т. ч. для глубокой переработки отходов производства), аффинажный завод (золото, серебро, платина, палладий; произведённым здесь слиткам из золота и серебра с содержанием металла 99,999% на Лондонской бирже драгоценных металлов присвоен статус высшей междунар. марки «good delivery»), металлургический завод им. Кузьмина (специальной листовой прокат, электросварные трубы разл. диаметра, профили и холоднокатаная лента), завод химконцентратов (в составе корпорации ТВЭЛ; крупное производство топлива для энергетических и исследовательских ядерных реакторов, а также лития и его соединений). Среди металлообрабатывающих предприятий - Сибирский завод металлоконструкций, «Контактные сети Сибири» (металлоконструкции, в т. ч. для монтажа линий энергоснабжения, связи и контактной сети на железных дорогах; при заводе действует цех горячего цинкования).
Действуют: «Химпласт» (продукция на основе пластифицированного поливинилхлорида: пластикаты, ленты, плёнки; изделия из фторопласта и др.), ряд предприятий по выпуску продукции медицинского назначения (лекарственных препаратов, биологически активных добавок к пище, диагностического оборудования, медицинской техники и др.); одна из крупнейших российских типографий «Советская Сибирь» (основная специализация - выпуск газет, журналов, рекламной продукции); компания «Оптосиб» (аттракционы и развлекательное оборудование). Производство стройматериалов, швейных изделий и др.
Ведущие предприятия пищевой промышленности - фабрика «Сибирский берег» (принадлежит «КДВ Групп»; крупное произ-во сухариков, чипсов; фасовка морепродуктов), «Восход-Бейкер» (кондитерские и хлебобулочные, в т. ч. замороженные, изделия), шоколадная фабрика «Новосибирская» (в составе холдинга «Объединённые кондитеры»). Заводы по выпуску молочной (в т. ч. филиал группы компаний «Danone-Юнимилк») и мясной продукции, пива («Сибирская пивоварня Хейнекен»). Важная отрасль городского хозяйства - производство электроэнергии. Действуют 4 ТЭЦ (общая мощность свыше 2400 МВт), Новосибирская ГЭС (455 МВт).
Близ Новосибирска, в поселке городского типа Краснообск (на левом берегу Оби), - Новосибирский научный центр СО РАСХН (создан в 1969 году как СО ВАСХНИЛ, современное название с 1992 года; в его составе 9 НИИ); в пос. гор. типа Кольцово (на правом берегу Оби; в 2003 году получил статус наукограда до 31 декабря 2025 года) - ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» (1974 год) и несколько предприятий по производству лекарственных препаратов. В 4 км к востоку от Академгородка - Историко-архитектурный музей под открытым небом (начал создаваться в 1970 году по инициативе А.П. Окладникова) с коллекцией каменных баб с территории Алтая, Хакасии, Казахстана, дерев. Спасской церкви с колокольней из с. Зашиверское (Якутия; конец XVII века), Казымским (Юильским) острогом из Ср. Приобья (начало XVIII века), ветряной мельницей из Барабинского р-на, избами, амбарами.
Дополнительная литература:
Ащепков Е.А. Новосибирск. М., 1949;
Крячков А.Д. Архитектура Новосибирска за 50 лет // Архитектура Сибири. Ежегодник НОСА. Новосиб., 1951;
Улицы расскажут вам... Новосиб., 1973;
Баландин С.Н. Новосибирск. История градостроительства. 1893–1945 гг. Новосиб., 1978;
он же. Новосибирск. История градостроительства, 1945–1985. Новосиб., 1986;
Горюшкин Л.М., Бочанова Г. А., Цепляев Л. Н. Новосибирск в историческом прошлом (конец XIX – начало XX вв.). Новосиб., 1978;
Памятники Новосибирска. Новосиб., 1982;
Оглы Б.И. Новосибирск: от прошлого к будущему. Новосиб., 1991;
Мизин В., Ложкин А. Неизвестная архитектура Новосибирска, 1982–1994. Екатеринбург, 1997;
Цыплаков И.Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска. Новосиб., 1997;
Правоторова А.А., Гусаченко В. Л. Город и наследие. Новосиб., 2002;
Шабунин Е.А. Храмы Новосибирска. Новосиб., 2002;
Новосибирск: Энциклопедия. Новосиб., 2003;
Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области. 2-е изд. Новосиб., 2003. Кн. 1;
Архитектура конфессиональных зданий Новосибирска. Новосиб., 2004;
История промышленности Новосибирска. Новосиб., 2004–2005. Т. 1–5;
История города Новониколаевск – Новосибирск: Исторические очерки. Новосиб., 2005–2006. Т. 1–2;
Музыкальная культура Новосибирска. Новосиб., 2005.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)