НОВОСИБИРСК

НОВОСИБИРСК - го­род в Рос­сии, административный центр Но­во­си­бир­ской области.

Население 1498,9 тыс. человек (2012 год; 3-й по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Мо­ск­вы и Санкт-Пе­тер­бур­га). Вме­сте с го­ро­да­ми Бердск, Обь, Ис­ки­тим, по­сёл­ка­ми городского ти­па Коль­цо­во и Крас­но­обск и ря­дом др. на­се­лён­ных пунк­тов об­ра­зу­ет т. н. Но­во­си­бир­скую городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением около 1,7 млн. человек (круп­ней­шая в Си­би­ри). Рас­по­ло­жен на р. Обь (в южной час­ти го­ро­да пе­ре­го­ро­же­на пло­ти­ной ГЭС, в 1957-1959 годы соз­да­но Но­во­си­бир­ское во­до­хра­ни­ли­ще). Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. В городской чер­те 4 во­кза­ла, в т. ч. Но­во­си­бирск- Глав­ный (круп­ней­ший в Ази­ат. час­ти Рос­сии), круп­ные сор­ти­ро­воч­ные стан­ции Кле­щи­ха и Ин­ская. Че­рез го­род про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Бай­кал»; Новосибрск - на­чаль­ный пункт Чуй­ско­го трак­та. Реч­ной порт. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Тол­ма­чё­во (близ Новосибирска, на ок­раи­не г. Обь). Мет­ро­по­ли­тен (с 1985 года).

Воз­ник­но­ве­ние го­ро­да свя­за­но с со­ору­же­ни­ем железнодорожного мос­та че­рез Обь при строи­тель­ст­ве Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли. На мес­те современного го­ро­да на ле­вом бе­ре­гу Оби рас­по­ла­га­лось с. Кри­во­щё­ко­во (ос­но­ва­но в первой половине XVIII века), на пра­вом - не­боль­шие вы­сел­ки из Кри­во­щё­ков­ской вол. Ле­том 1893 года на пра­вом бе­ре­гу вме­сте со строи­тель­ст­вом мос­та воз­ник­ли по­сёл­ки строи­те­лей и за­ло­же­на железнодорожная станция Обь (в 1909-1926 годы Ни­ко­ла­евск, с 1926 года Но­во­си­бирск-Глав­ный). В 1894 году они объ­е­ди­ни­лись в пос. Алек­сан­д­ров­ский (в 1898 году пе­ре­име­но­ван в Но­во­ни­ко­ла­ев­ский). С 1903/1904 года за­штат­ный го­род Но­во­ни­ко­ла­евск Том­ской губ. Стал важ­ным транс­порт­ным уз­лом: при­стань на Оби, в 1915 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Но­во­ни­ко­ла­евск - Се­ми­па­ла­тинск.

Сра­зу по­сле Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года в Но­во­ни­ко­ла­ев­ске ор­га­ни­зо­ван Комитет об­щественной безо­пас­но­сти, пред­став­ляв­ший власть Временного пра­ви­тель­ст­ва. Уезд­ный го­род Том­ской губ. (1917-1921 годы). В ию­ле 1917 года власть в го­ро­де пе­ре­шла к уезд­но­му зем­ско­му со­б­ра­нию и упра­ве. 13(26) декабря 1917 года про­воз­гла­ше­на советская власть. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, в хо­де Че­хо­словац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года, го­род за­нят его час­тя­ми 26 мая 1918 года. На­хо­дил­ся под кон­тро­лем Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, Уфим­ской ди­рек­то­рии, «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (но­ябрь 1918 год – декабрь 1919 год). 14 декабря 1919 года за­нят час­тя­ми РККА в хо­де Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов.

Центр Но­во­ни­ко­ла­ев­ской гу­бер­нии (1921-1925 годы). В 1921 годы сю­да из Ом­ска пе­ре­ве­де­ны Сиб­бю­ро ЦК РКП(б), Сиб­рев­ком и др. об­ще­си­бир­ские ор­га­ны вла­сти и управ­ле­ния. Центр Си­бир­ско­го края (1925-1930 годы) и Но­во­ни­ко­ла­ев­ско­го (с 1926 года Но­во­си­бир­ско­го) окр. (1925-1930 годы), За­пад­но-Си­бир­ско­го края (1930-1937 годы), с 1937 года Но­во­си­бир­ской обл. В 1926 году го­род по­лу­чил современное название. В 1930 году в городскую чер­ту вклю­че­ны по­се­ле­ния на ле­вом бе­ре­гу Оби. В 1930-е годы Новосибирск раз­ви­вал­ся как пром. центр: по­строе­ны гор­ный за­вод (ны­не авиационный ПО им. В.П. Чка­ло­ва), за­вод «Сиб­ком­байн» (ны­не «Сиб­сель­маш») и др. В 1936 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Но­во­си­бирск - Ле­нинск-Куз­нец­кий.

В Великую Отечественную вой­ну в Новосибирске, на­ря­ду с медицинскими, на­учными и об­ра­зо­вательными уч­ре­ж­де­ния­ми, эва­куи­ро­ва­но свыше 50 промышленных пред­при­ятий. На их ба­зе бы­ли соз­да­ны при­бо­ро­строи­тель­ный и элек­тро­ва­ку­ум­ный за­во­ды, за­вод «Элек­тро­сиг­нал», оло­вян­ный ком­би­нат и др. В по­сле­во­ен­ные го­ды в Новосибирске по­строе­ны круп­ные пред­при­ятия сред­не­го и тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния. В 1950-1970-е годы Новосибирск пре­вра­тил­ся в один из круп­ней­ших на­учных цен­тров СССР. В 1960-х годы чис­лен­ность на­се­ле­ния Новосибирска дос­тиг­ла 1 млн. человек, зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лась тер­ри­то­рия го­ро­да.

Пер­вые ре­гу­ляр­ные квар­та­лы поя­ви­лись около 1896 года (план ут­вер­ждён в 1897) на пра­вом бе­ре­гу Оби, близ железнодорожной станции Обь и по бе­ре­гам р. Ка­мен­ка (уб­ра­на в кол­лек­тор в 1966-1970 годы). За­строй­ка до по­жа­ра 1909 года бы­ла в основном де­ре­вян­ной (кон­тора инжинера Г.М. Бу­да­го­ва, 1893 год; По­кров­ская церковь, 1901 год; 2-этаж­ный дом общества при­каз­чи­ков, около 1904-1914 годы; 3-этаж­ный дом куп­ца И.Т. Су­ри­ко­ва, 1905 год). Бо­га­той про­пиль­ной резь­бой по­кры­ты до­ма К.А. Са­мо­хи­на (1905 год), К.П. Бу­зо­ли­на (1910-е годы) и др. В 1893-1897годы воз­ве­дён железнодорожный мост (ин­же­не­ры Н.А. Бе­ле­люб­ский, Н.А. Бо­гу­слав­ский, Бу­да­гов; ра­зо­бран в 2001 году; со­хра­нил­ся 1 про­лёт). Сре­ди пер­вых кир­пич­ных по­стро­ек - во­до­подъ­ём­ное зда­ние (1894 год), па­ро­воз­ное де­по (1896 год, оба - инжинер В.К. Жандр), церковь Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1897-1899 годы, ар­хи­тек­то­ры К.К. Лы­гин, Н. Со­ловь­ёв, инжинер Н.М. Ти­хо­ми­ров; с 1915 года со­бор). В 1900-1910-х годах пре­имущественно в ду­хе эк­лек­тиз­ма и кир­пич­но­го сти­ля по­строе­ны до­ма Р.М. Ко­пы­ло­ва (1901 год), куп­цов Ф.Д. Маш­та­ко­ва (1903 год), З.Г. Крю­ко­ва (1908 год); отель «Мет­ро­поль» (1905 год), бывший Рус­ско-Ки­тай­ский банк (1906 год); «Крас­ные ка­зар­мы» во­ен­но-ос­та­но­воч­но­го пунк­та (1900-е годы) и 31 зда­ние во­ен. го­род­ка на ле­вом бе­ре­гу р. Ка­мен­ка (1910-1913 годы); бывшее ре­аль­ное училище им. До­ма Ро­ма­но­вых (1910-1912 годы; ны­не дет­ская кли­ническая боль­ни­ца), тор­го­вый кор­пус Бо­го­род­ско-Глу­хов­ской ма­ну­фак­ту­ры (1914-1916 годы; ны­не главный поч­тамт), Дом ин­ва­ли­дов (1916 год, все арх. А.Д. Кряч­ков; 3-й этаж до­стро­ен в 1923-1925 годы; ны­не Дом офи­це­ров); ме­четь (1916 год, пе­ре­строе­на в 1936 году). В сти­ле мо­дерн - Городской тор­го­вый кор­пус (1910-1911 годы; ны­не центральное зда­ние Крае­ведческого му­зея), на­чаль­ные шко­лы и учи­ли­ща (1910-1912 годы; все - Кряч­ков), де­ревянные особ­ня­ки середины 1910-х годов; в сти­ле не­оклас­си­циз­ма - зда­ние бывшего Ком­мерческого со­б­ра­ния (ны­не те­атр «Крас­ный фа­кел», 1912-1914 годы, Кряч­ков; ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1935-1937 годы, ар­хитек­то­ры К.Е. Оси­пов, Ф. Ва­ди­мов, Н.И. Бо­ло­тин, и в 2004-2008 годы).

Современный об­лик цен­тра го­ро­да с пря­мо­уголь­ной сис­те­мой улиц и центральной пл. Ле­ни­на во мно­гом оп­ре­де­ля­ет­ся по­строй­ка­ми 1920-1930-х годов (про­ек­ты но­вой пла­ни­ров­ки 1925-1929 годов, ар­хи­тек­то­ры И.И. За­грив­ко, Б.А. Кор­шу­нов; ген­план 1935-1936 годов, арх. Л.Е. Ро­зен­берг и др.). На ши­ро­ком Крас­ном просп. (до 1920 года Ни­ко­ла­ев­ский просп.; главная ма­ги­ст­раль Новосибирска, дли­на около 8 км; за­мы­ка­ет­ся зда­ни­ем аэ­ро­во­к­за­ла Но­во­си­бирск-Се­вер­ный, 1956-1957 годы, ар­хи­тек­то­ры О.И. Жи­га­ло­ва, Н.И. Уг­лиц­ких) по­строе­но мно­го зда­ний в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма: дом-па­мят­ник В.И. Ле­ни­ну (1924-1925 годы, ар­хи­тек­то­ры Н.А. Бур­ла­ков, М.А. Куп­цов, Н.И. За­грив­ко; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1944 году, ар­хи­тек­то­ры А.А. Ру­бан, В.М. Тей­тель; ны­не Ка­мер­ный зал фи­лар­мо­нии), Сиб­рев­ком (ны­не Государственный ху­дожественный му­зей), Сиб­край­со­юз (1925-1926 годы, А.Д. Кряч­ков), «Пром­банк» (1926-1927 годы, ар­хи­тек­то­ры А.В. Швид­ков­ский, Г.П. Гольц; над­строе­но в 1935–37, фа­сад ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1954, при­строй­ки - 1972 и 1981 годы), Гос­банк (1929-1930 годы, Кряч­ков; с ис­поль­зо­ва­ни­ем про­ек­та М.Я. Гинз­бур­га), управ­ле­ние «За­п­сиб­зо­ло­то» (1931-1932 годы, арх. А.И. Боб­ров, ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1936 году, арх. Тей­тель, фриз скульп­тора С. Р. На­доль­ско­го), край­ис­пол­ком (ны­не зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции об­лас­ти; 1931-1933 годы, ар­хи­тек­то­ры Б.А. Гор­де­ев, С.П. Тур­ге­нев, Н.В. Ни­ки­тин, Кряч­ков), штаб Си­бир­ско­го ВО (1934-1936 годы, арх. А.В. Ши­ря­ев), жи­лые до­ма («Дом с ча­са­ми», 1931-1934 годы, ар­хи­тек­то­ры Гор­де­ев, Тур­ге­нев, Ни­ки­тин; 100-квар­тир­ный дом, 1935-1937 годы, ар­хи­тек­то­ры Кряч­ков, В.С. Мас­лен­ни­ков). Сре­ди других па­мят­ни­ков в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма в Н. так­же зда­ние «Сиб­даль­го­стор­га» (1923-1924 годы, Кряч­ков), Дом куль­ту­ры им. Октябрьской ре­во­лю­ции (1927-1928 годы, Гор­де­ев), ок­руж­ная боль­ни­ца (1928 - середины 1930-х годов, арх. А.З. Грин­берг); «са­ды-квар­та­лы» коо­пе­ра­ти­вов «Пе­чат­ник», «Куз­басс­уголь», «Си­бирь на рель­сы» и др.; спор­тив­ный клуб «Ди­на­мо» (1928-1933 годы), Хи­ми­ко-по­ли­тех­нический тех­ни­кум (1932 год, Боб­ров), управ­ле­ние Западно-Си­бир­ской железной дороги (1934-1936 годы, ар­хи­тек­то­ры Ши­ря­ев, Вен­ге­ров). В сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма – железнодорожный во­кзал (1932-1939 годы, про­ект арх. Н.Г. Во­ло­ши­но­ва, пе­ре­ра­бо­тан Гор­дее­вым, Г.Б. Бар­хи­ным, Грин­бер­гом и др.), жи­лой дом Реч­но­го фло­та (1936-1937 годы, арх. К.Е. Оси­пов), ро­тон­даль­ная во­до­на­пор­ная баш­ня (1938-1939 годы), бывшее зда­ние За­пад­но-Си­бир­ско­го фи­лиа­ла АН СССР (1937, 1944-1947 годы, Кряч­ков и др.), жи­лые до­ма р-на «Крас­ная гор­ка» (1947 год, А.Ф. Яку­се­вич, В.К. Пет­ров­ский и др.), 8-ко­лон­ный пор­тик ки­но­те­ат­ра «По­бе­да» (1951-1952 годы, Г.Ф. Крав­цов), Дом куль­туры им. М. Горь­ко­го (1953-1956 годы, А.С. Ми­хай­лов).

С 1930-х годов за­страи­ва­ет­ся ле­во­бе­ре­жье Оби (про­ект пла­ни­ров­ки 1931 год, арх. Д.Е. Ба­бен­ков и др.), свя­зан­ное с пра­вым бе­ре­гом вто­рым железнодорожным мос­том (1930-1939 годы), Ком­му­наль­ным ав­то­до­рож­ным мос­том (1952-1955 годы; с 1973 года Ок­тябрь­ский) и мет­ро­мо­стом (1980-1985 годы). На пра­вом бе­ре­гу Оби пер­спек­ти­ву Ком­му­наль­но­го мос­та и ул. Вос­ход за­мы­ка­ет зда­ние На­учно-тех­нической бибилотеки СО РАН в ду­хе мо­дер­низ­ма (1962-1966 годы, ар­хи­тек­то­ры А.А. Во­ло­вик, Г.Н. Бур­ха­нов, Е.В. Амо­сов); в 1965-1969 годы сфор­ми­ро­ва­на пл. им. М.И. Ка­ли­ни­на. С 1968 года строи­тель­ст­во ве­дёт­ся по но­во­му ген­пла­ну (под руководством Л.Н. Ми­ха­лё­ва): цирк (1968-1971 годы, ар­хи­тек­то­ры С.М. Гель­фер, Г.В. На­при­ен­ко), Ди­мит­ров­ский ав­то­до­рож­ный мост че­рез р. Обь (1971-1978 годы), Воз­не­сен­ский со­бор (1974-1988 годы, арх. В.П. Ав­сен­тюк; с со­хра­не­ни­ем форм де­ревянной церк­ви 1913 года), 24-этаж­ная гос­ти­ни­ца «Но­во­си­бирск» (1986 год), 14-этаж­ная гос­ти­ни­ца «Си­бирь» (1991 год) и др. В 1993 году вос­ста­нов­ле­на ча­сов­ня Свт. Ни­ко­лая, воз­ве­дён­ная в па­мять 300-ле­тия До­ма Ро­ма­но­вых в 1914 году (раз­ру­ше­на в 1929 году). Сре­ди по­стро­ек 1990-2000-х годов: церк­ви - Мч. Ев­ге­ния (1992-1995 годы), Зна­мен­ской Аба­лац­кой ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1994-1998 годы), Свт. Ни­ко­лая в р-не Ниж­няя Ель­цов­ка (1998-2006 годы), ка­то­лический Пре­об­ра­жен­ский со­бор (1997 год); Со­бор­ная ме­четь (1998 год), ста­ро­об­рядч. со­бор Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1990-1999 годы). На ле­вом бе­ре­гу Оби - Тро­иц­кий со­бор (1999-2008 годы), Иоан­но-Пред­те­чен­ский мон. в р-не Ле­вые Че­мы (2001 год; церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, 1999-2003 годы). Сре­ди об­щественных зда­ний: ком­плекс «Бэт­мен», по­стро­ен­ные с оби­ли­ем ос­тек­лён­ных по­верх­но­стей биз­нес-цен­тры «Яку­тия» (2005 год), «Кро­нос» (2007 год), «Грин­вич» (2008 год, арх. В.В. Фе­фе­лов).

Па­мят­ни­ки: «Ге­ро­ям Ве­ли­ко­го Ок­тяб­ря» (1922 год, скульп­тор В.Н. Си­би­ря­ков; пан­но - 1960 год, художник А.С. Чер­но­бров­цев), В.И. Ле­ни­ну (1927 год, скульп­тор В.В. Коз­лов; 1970 год, скульп­тор И.Ф. Брод­ский), С.М. Ки­ро­ву (скульп­тор В. Ков­шов, арх. О.Я. Ов­чин­ни­ков), А.И. По­крыш­ки­ну (1949 год, скульп­тор М.Г. Ма­ни­зер, арх. И.Г. Лан­гбард; 2005 год), Мо­ну­мент Сла­вы (1967 год, худ. Чер­но­бров­цев, скульп­тор Б.Л. Ер­ми­шин и др.), хи­рур­гу С.С. Юди­ну (1996 год).

К юго-вос­то­ку от цен­тра Новосибирска, на пра­вом бе­ре­гу Но­во­си­бир­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща, - Но­во­си­бир­ский на­учный центр СО РАН (Ака­дем­го­ро­док; ре­ше­ние о его соз­да­нии при­ня­то в 1957 году), за­стро­ен­ный по ген­пла­ну 1958 года (ар­хи­тек­то­ры М.А. Бе­лый, А.С. Ми­хай­лов, И.Б. Ор­лов, Т.Н. Са­фо­но­ва, И.А. Пу­те­шо­ва, С.П. По­но­ма­рёв, Н.И. Си­мо­нов, Ю.С. Уша­ков, С.С. Це­ля­риц­кий) 4-5-этаж­ны­ми жи­лы­ми до­ма­ми, ком­плек­сом зда­ний Но­во­си­бир­ско­го го­сударственного университета (1957-1959 годы) и научно-исследовательскими института­ми. Од­на из пер­вых по­стро­ек - кот­тедж ос­но­ва­те­ля Ака­дем­го­род­ка М.А. Лав­рен­ть­е­ва (с 1991 года му­зей Института ис­то­рии СО РАН). Сре­ди зда­ний 1960-х годов на Мор­ском просп. и при­ле­гаю­щих ули­цах - тор­говый центр (1966 год, арх. А.С. Об­раз­цов и др.), со­стоя­щий из 3 кор­пу­сов Дом учё­ных (1962-1968 годы, ар­хи­тек­то­ры Л. Лав­ров, М. Ле­вин и др.).

Новосибирск - главный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Си­би­ри. По­ми­мо на­учного цен­тра СО РАН, в со­ста­ве ко­то­ро­го 33 НИИ (основная часть - в Ака­дем­го­род­ке, в т. ч. Институт ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии, Институт гео­ло­гии и ми­не­ра­ло­гии им. В.С. Со­бо­ле­ва, Институт гид­ро­ди­на­ми­ки им. М.А. Лав­рен­ть­е­ва, Институт ма­те­ма­ти­ки им. С.Л. Со­бо­ле­ва), здесь рас­по­ло­же­ны Пре­зи­ди­ум и 8 НИИ СО РАМН (ос­но­ва­но в 1970 году как Си­бир­ский фи­ли­ал, с 1979 года От­де­ле­ние АМН СССР, с 1992 года современное название).

В Новосибирске на­хо­дят­ся 34 ву­за (вклю­чая фи­лиа­лы), из них 16 - го­су­дар­ст­вен­ные, в т. ч. Но­во­си­бир­ский государственный университет, Ар­хитектурно-ху­дожественная ака­де­мия (ве­дёт ис­то­рию с 1909 года, совр. ста­тус с 1996 года; в бывшем зда­нии т. н. Си­бир­ско­го под­во­рья в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма, 1923-1925 годы, над­строе­но в 1935-1937 годы), Ар­хитектурно-стро­ительный университет (1930 год), Университет пу­тей со­об­ще­ния (1932 год), Си­бир­ская гео­де­зическая ака­де­мия (1933 год), Аг­рар­ный университет (1935 год; современный ста­тус с 1991 года), Медицинский университет (1935 год; современный ста­тус с 2005 года), Пе­да­го­гический университет (1935 год; современный ста­тус с 1993 года), Тех­нический университет (ос­но­ван в 1950 году как элек­тро­тех­нический институт, современное название с 1992 года), Ака­де­мия вод­но­го транс­пор­та (ос­но­ва­на в 1951 году как институт ин­же­не­ров вод­но­го транс­пор­та, современное название с 1994 года; в зда­нии бывшего Двор­ца тру­да, 1925-1926 годы, арх. С.А. Шес­тов; ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1936 году, ар­хи­тек­то­ры И.С. Алек­се­ев, Т.Я. Бардт), Кон­сер­ва­то­рия (Ака­де­мия) им. М.И. Глин­ки (1956 год) и др. Сре­ди не­го­су­дарственных ву­зов - Но­во­си­бир­ский гу­ма­ни­тар­ный институт (1993 год), Но­вый Си­бир­ский институт (1997 год), Си­бир­ский институт ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний (1998 год). Дей­ст­ву­ют около 80 биб­лио­тек, в т. ч. Но­во­си­бир­ская госудпрственная об­ла­ст­ная на­учная бибилотека (1929 год).

Му­зеи: государственный крае­вед­че­ский (1920 год; его фи­ли­ал - Му­зей «С.М. Ки­ров в Си­бири», 1947 год, в до­ме из­воз­чи­ка Е. Мет­ли­на, 1905 год), гос. ху­до­же­ст­вен­ный (1957 год; до 2004 года кар­тин­ная га­ле­рея; ико­ны, жи­во­пись, скульп­ту­ра, гра­фи­ка XVIII-XX веков; в зда­нии быв. Сиб­рев­ко­ма с эле­мен­та­ми ра­цио­наль­но­го мо­дер­на), ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры Си­би­ри им. С.Н. Ба­лан­ди­на (1995 год), ав­то­гра­фов им. Императора Ни­ко­лая Вто­ро­го (1988 год), железнодорожной тех­ни­ки им. Н.А. Аку­ли­ни­на (2000 год), «Си­бир­ская бе­ре­ста» (2002 год; в де­ревянном до­ме 1917 года), ис­то­рии и эт­но­гра­фии российских нем­цев (1999 год), ка­зачь­ей сла­вы (2007 год), Н.К. Ре­ри­ха (2007 год), Солн­ца (2000 год; фак­ти­че­ски су­ще­ст­ву­ет с 1994 года), го­ро­да Новосибирска (2010 год). Си­бир­ский центр современного искусства [соз­дан в 2010 году на ба­зе на­уч­но-ме­мо­ри­аль­но­го цен­тра им. Ю.В. Кон­д­ра­тю­ка (1993 год)]. Центральный си­бир­ский бо­та­нический сад (1946 год).

Но­во­си­бир­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та.

Те­атр музыкальной ко­ме­дии (с 1959 года ра­бо­тал как фи­ли­ал Те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та; с 1961 года современное название; зда­ние в сти­ле сов. нео­клас­си­циз­ма, 1950-1958 годы, арх. С. П. Скоб­ли­ков и др.). Дра­ма­тические те­ат­ры: ака­де­мич. мо­ло­дёж­ный «Гло­бус» (ос­но­ван в 1930 году как те­атр юно­го зри­те­ля, с 1999 года современное название; зда­ние в ви­де ко­раб­ля-па­рус­ни­ка, 1970-1984 годы, ар­хи­тек­то­ры А.А. Са­би­ров, М.И. Ста­ро­ду­мов), «Крас­ный фа­кел» (1920 год, пер­во­на­чаль­но в Одес­се; с 1932 года по­сто­ян­но в Новосибирске), «Ста­рый дом» (ос­но­ван в 1933 году как кол­хоз­но-сов­хоз­ный пе­ре­движ­ной те­атр; с 1991 года современное название), под руководством С.Н. Афа­нась­е­ва (1988 год), «На ле­вом бе­ре­гу» (1997 год) и др. Об­ла­ст­ной те­атр ку­кол (1933 год; зда­ние - 1999 год, арх. А.С. Ми­хай­лов). Цирк (1971 год). Государственная фи­лар­мо­ния (1937 год), в её со­ста­ве: Но­во­си­бир­ский сим­фо­ни­че­ский ор­кестр, Русский ака­де­мический ор­кестр (ос­но­ван в 1927 году как Ор­кестр русских народных ин­ст­ру­мен­тов Но­во­си­бир­ско­го ра­дио, с 2005 года современное название и ста­тус), Ка­мер­ный хор (1981 год), «Биг-бэнд Вла­ди­ми­ра Тол­ка­чё­ва» (ос­но­ван в 1985 году, с 1994 года фи­лар­мо­ничекий), «Си­бир­ский дик­си­ленд» (1988 год), Ка­мер­ный ор­кестр, квар­тет «Fi­larmonica» (оба 1990 год), ан­самбль ран­ней му­зы­ки «Insula Magica» (1991 год), Кон­церт­ный ду­хо­вой ор­кестр (1993 год), хо­ро­вой ан­самбль «Мар­кел­ло­вы го­ло­са», фольк­лор­ный ан­самбль «Ро­ж­де­ст­во» (оба 1993 год), ан­самбль «Но­во­си­бир­ская ка­ме­ра­та» (1994 год), ан­самбль мед­ных ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов «Си­бир­ский Брасс» (ос­но­ван в 2000 году, с 2002 года фи­лар­мо­нический), Эс­т­рад­ный ор­кестр под управлением В. Ива­но­ва (2008 год), Дет­ско-юно­ше­ская фи­лар­мо­ния. Ка­мер­ный ор­кестр «Musica Aeterna Ensemble» и хор «New Siberian Singers», соз­дан­ные в 2004 году на ба­зе те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся в об­лас­ти ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва (оба с 2011 года в Пер­ми). Си­бир­ский рус­ский на­род­ный хор. Городской ду­хо­вой ор­кестр (2006 год). В Боль­шом кон­церт­ном за­ле консерватории им. М.И. Глин­ки в 1968 году ус­та­нов­лен ор­ган фир­мы «Wilhelm Sauer».

Еже­год­но про­во­дят­ся: ре­гио­наль­ный фес­ти­валь-пре­мия «Па­ра­диз» (с 1987 года), фес­ти­валь русской му­зы­ки «По­кров­ская осень» (с 1998 года, еже­год­но), Меж­ре­гио­наль­ный фес­ти­валь-кон­курс проф. те­ат­ров Си­би­ри, Ура­ла и Даль­не­го Вос­то­ка «Но­во-Си­бир­ский тран­зит» (с 2001 года «Си­бир­ский тран­зит», с 2010 года современное название), ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли - скри­пич­ной му­зы­ки (с 2000 года), улич­ных те­ат­ров «Три во­ро­ны» (с 2009 года), ка­ж­дые 2 го­да - Ме­ж­ду­народный ро­ж­де­ст­вен­ский фес­ти­валь ис­кусств (с 1995 года). Междунар. джа­зо­вые фе­сти­ва­ли: Си­бир­ские джа­зо­вые иг­ри­ща (с 2008 года), «Sib Jazz Fest» (с 2009 года, название с 2010 года). Ме­ж­ду­народный кон­курс скри­па­чей (с 1995 года, один раз в 3 го­да), От­кры­тый меж­регио­наль­ный кон­курс во­ка­ли­стов им. Л.В. Мяс­ни­ко­вой (с 2008 года).

Наи­бо­лее из­вест­ны спор­тив­ные клу­бы по хок­кею с шай­бой, хок­кею с мя­чом, фут­бо­лу и во­лей­бо­лу. Хок­кей­ный клуб «Си­бирь» вы­сту­па­ет в Кон­ти­нен­таль­ной хок­кей­ной ли­ге; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков в Ле­до­вом двор­це спор­та (ЛДС) «Си­бирь» (свыше 7 тыс. мест). Хок­кей­ный клуб «Сиб­сель­маш» вы­сту­па­ет в выс­шей ли­ге хок­кея с мя­чом; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Сиб­сель­маш» (около 8 тыс. мест). Фут­боль­ный клуб «Си­бирь» вы­сту­па­ет в Фут­боль­ной на­цио­наль­ной ли­ге (ФНЛ); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на мно­го­це­ле­вом ста­дио­не «Спар­так» (свыше 12 тыс. мест). Муж­ская во­лей­боль­ная ко­ман­да «Ло­ко­мо­тив» - по­бе­ди­тель Куб­ка Рос­сии (2011 год) и Лиги чемпионов (2013 год). Сре­ди др. из­вест­ных спор­тив­ных ком­плек­сов - круп­ный би­ат­лон­ный центр, лыж­ные ба­зы, ип­по­дром, сно­уборд-парк «Гор­ский», гор­но­лыж­ные ком­плек­сы «Ви­раж», «Иня», «Аль­бат­рос».

Новосибирск - важ­ный центр де­ло­вой ак­тив­но­сти (штаб-квар­ти­ры рос. тор­го­вой ком­па­нии «Обувь Рос­сии» и др.), раз­ра­бо­ток в сфе­ре ИТ (го­лов­ные офи­сы груп­пы ком­па­ний «Центр фи­нан­со­вых тех­но­ло­гий», НЭТА) и фи­нан­со­вой дея­тель­но­сти (го­лов­ной офис «МДМ Бан­ка» и др.). Круп­ней­ший промышленнй центр об­лас­ти. Ве­ду­щие от­рас­ли - ма­ши­но­строе­ние, ме­тал­лур­гия и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, хи­мич., пи­ще­вая. В ма­ши­но­строе­нии основнуб роль иг­ра­ют пред­при­ятия по вы­пус­ку про­дук­ции для нужд ОПК и различные обо­ру­до­ва­ния. Сре­ди ве­ду­щих про­из­во­ди­те­лей обо­рон­ной про­дук­ции - авиационные ПО име­ни В.П. Чка­ло­ва (в со­ста­ве авиационного хол­дин­га «Су­хой»; ис­тре­би­те­ли-бом­бар­ди­ров­щи­ки Су-34; так­же ре­монт и мо­дер­ни­за­ция са­мо­лё­тов Су-24 и др.), при­бо­ро­строительный за­вод (раз­ра­бот­ка и про­изводство оп­тических при­це­лов для всех ви­дов стрелкового воо­ру­же­ния, при­бо­ры для на­блю­де­ния, раз­вед­ки, це­ле­ука­за­ния и др.), «НИИ из­ме­ри­тель­ных при­бо­ров - Но­во­си­бир­ский за­вод име­ни Ко­мин­тер­на» (в со­ста­ве Кон­цер­на ПВО «Ал­маз-Ан­тей»; раз­ве­ды­ва­тель­но-ин­фор­мационного сред­ст­ва, в т. ч. ра­дио­ло­кационные стан­ции об­на­ру­же­ния для ЗРК С300, С400). Дей­ст­ву­ет ряд пред­при­ятий тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния: НПО «Эл­сиб» (про­ек­ти­ро­ва­ние и про­изводство гид­ро- и тур­бо­ге­не­ра­то­ров для элек­тро­стан­ций, в т. ч. на экс­порт, асин­хрон­ных дви­га­те­лей и др.; круп­ный про­из­во­ди­тель обо­ру­до­ва­ния для российских элек­тро­стан­ций), «Си­бэ­лек­тро­терм» (тя­жё­лое элек­тро­тер­мич. обо­ру­до­ва­ние для ме­тал­лур­гии: ду­го­вые, руд­но­тер­мической элек­тро­пе­чи и др., в т. ч. на экс­порт); «Сиб­лит­маш» (ма­ши­ны для ли­тья под дав­ле­ни­ем, обо­ру­до­ва­ние для кок­со­хи­мич. ба­та­рей, тю­бин­го­вые кре­пи, чу­гун­ное ли­тьё). Про­изводство сельско-хозяйственной тех­ни­ки, гор­но-шахт­но­го обо­ру­до­ва­ния (НПО «Сиб­сель­маш», в со­ста­ве гос. кор­по­ра­ции «Рос­тех­но­ло­гии»), ме­тал­ло- и де­ре­во­об­ра­батывающего обо­ру­до­ва­ния («Стан­ко­сиб»), фре­зер­ных стан­ков, гид­рав­лическких прес­сов (ПО «Тяж­стан­ко­гид­ро­пресс»), низ­ко­вольт­но­го ком­му­тационного обо­ру­до­ва­ния (элек­тро­ме­ха­нический за­вод), элек­трон­ной и элек­тро­тех­нической про­дук­ции (пред­при­ятия хол­дин­га «Но­во­си­бир­ский элек­тро­ва­ку­ум­ный за­вод - Со­юз»), сле­сар­но-мон­таж­но­го, за­жим­но­го ин­ст­ру­мен­та (ин­ст­ру­мен­таль­ный за­вод), стре­лоч­ной про­дук­ции для железнодорожных, трам­вай­ных пу­тей и мет­ро­по­ли­те­на (стре­лоч­ный за­вод - до­чер­нее пред­при­ятие ком­па­нии РЖД), средств ра­дио­свя­зи для авиа­ции, железнодорожного транс­пор­та, промышленных нужд («Кор­по­ра­ция - Но­во­си­бир­ский за­вод "Элек­тро­сиг­нал"»), обо­ру­до­ва­ния для очи­ст­ки воз­ду­ха, для нужд ме­тео­ро­ло­гических стан­ций (ПО «Луч»).

В Новосибирске - важ­ные пред­при­ятия российский цвет­ной и чёр­ной ме­тал­лур­гии: оло­вян­ный ком­би­нат (един­ст­вен­ное в Рос­сии пред­при­ятие по вы­плав­ке оло­ва и про­изводству его спла­вов; так­же про­из-во при­по­ев; в 2011году пу­ще­на обо­га­тительная фаб­ри­ка, в т. ч. для глу­бо­кой пе­ре­ра­бот­ки от­хо­дов про­изводства), аф­фи­наж­ный за­вод (зо­ло­то, се­реб­ро, пла­ти­на, пал­ла­дий; про­из­ве­дён­ным здесь слит­кам из зо­ло­та и се­реб­ра с со­дер­жа­ни­ем ме­тал­ла 99,999% на Лон­дон­ской бир­же дра­го­цен­ных ме­тал­лов при­сво­ен ста­тус выс­шей ме­ж­ду­нар. мар­ки «good delivery»), ме­тал­лур­гический за­вод им. Кузь­ми­на (специальной лис­то­вой про­кат, элек­тро­свар­ные тру­бы разл. диа­мет­ра, про­фи­ли и хо­лод­но­ка­та­ная лен­та), за­вод хи­мкон­цен­тра­тов (в со­ста­ве кор­по­ра­ции ТВЭЛ; круп­ное про­изводство то­п­ли­ва для энер­ге­тических и ис­сле­до­ва­тель­ских ядер­ных ре­ак­то­ров, а так­же ли­тия и его со­еди­не­ний). Сре­ди ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щих пред­при­ятий - Си­бир­ский за­вод ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, «Кон­такт­ные се­ти Си­би­ри» (ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции, в т. ч. для мон­та­жа ли­ний энер­го­снаб­же­ния, свя­зи и кон­такт­ной се­ти на же­лез­ных до­ро­гах; при за­во­де дей­ст­ву­ет цех го­ря­че­го цин­ко­ва­ния).

Дей­ст­ву­ют: «Хим­пласт» (про­дук­ция на ос­но­ве пла­сти­фи­ци­ро­ван­но­го по­ли­ви­нил­хло­ри­да: пла­сти­ка­ты, лен­ты, плён­ки; из­де­лия из фто­ро­пла­ста и др.), ряд пред­при­ятий по вы­пус­ку про­дук­ции медицинского на­зна­че­ния (ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов, био­ло­ги­че­ски ак­тив­ных до­ба­вок к пи­ще, ди­аг­но­стического обо­ру­до­ва­ния, медицинской тех­ни­ки и др.); од­на из круп­ней­ших российских ти­по­гра­фий «Со­вет­ская Си­бирь» (основная спе­циа­ли­за­ция - вы­пуск га­зет, жур­на­лов, рек­лам­ной про­дук­ции); ком­па­ния «Оп­то­сиб» (ат­трак­цио­ны и раз­вле­кательное обо­ру­до­ва­ние). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов, швей­ных из­де­лий и др.

Ве­ду­щие пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности - фаб­ри­ка «Си­бир­ский бе­рег» (при­над­ле­жит «КДВ Групп»; круп­ное про­из-во су­ха­ри­ков, чип­сов; фа­сов­ка мо­ре­про­дук­тов), «Вос­ход-Бей­кер» (кон­ди­тер­ские и хле­бо­бу­лоч­ные, в т. ч. за­мо­ро­жен­ные, из­де­лия), шо­ко­лад­ная фаб­ри­ка «Но­во­си­бир­ская» (в со­ста­ве хол­дин­га «Объ­е­ди­нён­ные кон­ди­те­ры»). За­во­ды по вы­пус­ку мо­лоч­ной (в т. ч. фи­ли­ал груп­пы ком­па­ний «Danone-Юни­милк») и мяс­ной про­дук­ции, пи­ва («Си­бир­ская пи­во­вар­ня Хей­не­кен»). Важ­ная от­расль городского хо­зяй­ст­ва - про­изводство элек­тро­энер­гии. Дей­ст­ву­ют 4 ТЭЦ (об­щая мощ­ность свыше 2400 МВт), Но­во­си­бир­ская ГЭС (455 МВт).

Близ Новосибирска, в поселке городского ти­па Крас­но­обск (на ле­вом бе­ре­гу Оби), - Но­во­си­бир­ский на­учный центр СО РАСХН (соз­дан в 1969 году как СО ВАСХНИЛ, современное название с 1992 года; в его со­ста­ве 9 НИИ); в пос. гор. ти­па Коль­цо­во (на пра­вом бе­ре­гу Оби; в 2003 году по­лу­чил ста­тус нау­ко­гра­да до 31 декабря 2025 года) - ГНЦ ви­ру­со­ло­гии и био­тех­но­ло­гии «Век­тор» (1974 год) и несколько пред­при­ятий по про­изводству ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов. В 4 км к вос­то­ку от Ака­дем­го­род­ка - Ис­то­ри­ко-ар­хитектурный му­зей под от­кры­тым не­бом (на­чал соз­да­вать­ся в 1970 году по ини­циа­ти­ве А.П. Ок­лад­ни­ко­ва) с кол­лек­ци­ей ка­мен­ных баб с тер­ри­то­рии Ал­тая, Ха­ка­сии, Ка­зах­ста­на, де­рев. Спас­ской церкви с ко­ло­коль­ней из с. За­ши­вер­ское (Яку­тия; конец XVII века), Ка­зым­ским (Юиль­ским) ост­ро­гом из Ср. При­обья (начало XVIII века), вет­ря­ной мель­ни­цей из Ба­ра­бин­ско­го р-на, из­ба­ми, ам­ба­ра­ми.

Дополнительная литература:

Ащеп­ков Е.А. Но­во­си­бирск. М., 1949;

Кряч­ков А.Д. Ар­хи­тек­ту­ра Но­во­си­бир­ска за 50 лет // Ар­хи­тек­ту­ра Си­би­ри. Еже­год­ник НОСА. Но­во­сиб., 1951;

Ули­цы рас­ска­жут вам... Но­во­сиб., 1973;

Ба­лан­дин С.Н. Но­во­си­бирск. Ис­то­рия гра­до­строи­тель­ст­ва. 1893–1945 гг. Но­во­сиб., 1978;

он же. Ново­си­бирск. Ис­то­рия гра­до­строи­тель­ст­ва, 1945–1985. Но­во­сиб., 1986;

Го­рюш­кин Л.М., Бо­ча­но­ва Г. А., Це­п­ля­ев Л. Н. Но­во­си­бирск в ис­то­ри­че­ском про­шлом (ко­нец XIX – на­ча­ло XX вв.). Но­во­сиб., 1978;

Па­мят­ни­ки Но­во­си­бир­ска. Но­во­сиб., 1982;

Ог­лы Б.И. Но­во­си­бирск: от про­шло­го к бу­ду­ще­му. Но­во­сиб., 1991;

Ми­зин В., Лож­кин А. Не­из­вест­ная ар­хи­тек­ту­ра Но­во­си­бир­ска, 1982–1994. Ека­те­рин­бург, 1997;

Цы­п­ла­ков И.Ф. Крат­кая ис­то­ри­че­ская эн­цик­ло­пе­дия Но­во­си­бир­ска. Но­во­сиб., 1997;

Пра­во­то­ро­ва А.А., Гу­са­чен­ко В. Л. Го­род и на­сле­дие. Но­во­сиб., 2002;

Ша­бу­нин Е.А. Хра­мы Но­во­си­бир­ска. Но­во­сиб., 2002;

Но­во­си­бирск: Эн­цик­ло­пе­дия. Но­во­сиб., 2003;

Па­мят­ни­ки ис­то­рии, ар­хи­тек­ту­ры и мо­ну­мен­таль­но­го ис­кус­ст­ва Но­во­си­бир­ской об­лас­ти. 2-е изд. Но­во­сиб., 2003. Кн. 1;

Ар­хи­тек­ту­ра кон­фес­сио­наль­ных зда­ний Но­во­си­бир­ска. Но­во­сиб., 2004;

Ис­то­рия про­мыш­лен­но­сти Но­во­си­бир­ска. Но­во­сиб., 2004–2005. Т. 1–5;

Ис­то­рия го­ро­да Но­во­ни­ко­ла­евск – Но­во­си­бирск: Ис­то­ри­че­ские очер­ки. Но­во­сиб., 2005–2006. Т. 1–2;

Му­зы­каль­ная куль­ту­ра Но­во­си­бир­ска. Но­во­сиб., 2005.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)