НОВОСЕЛЬЦЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

НОВОСЕЛЬЦЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ - российский ис­то­рик, вос­то­ко­вед, член-корреспондент Российской академии наук (1984 год).

Окон­чил ис­то­рический факультет МГУ (1955 год); уче­ник М.М. Дья­ко­но­ва и И.М. Рейс­не­ра. С 1958 года в Институте ис­то­рии АН СССР (с 1968 года Институт ис­то­рии СССР АН СССР, с 1992 года Институт российской ис­то­рии РАН): стар­ший на­учный со­труд­ник (1968-1983 годы), заведующий сек­то­ром ис­тории древ­ней­ших го­су­дарств на тер­ри­то­рии СССР (1983-1988 годы), ди­рек­тор (1988-1993 годы), ру­ко­во­ди­тель на­учного цен­тра ис­то­рии Рос­сии в сред­ние ве­ка и ран­нее Но­вое вре­мя (1993-1995 годы). С 1976 года преподавал в МГУ, профессор (1982 год). Председатель Российского Па­ле­стин­ско­го общества (1985-1988 годы). В 1985-1995 годы от­ветственный редактор еже­год­ни­ка «Древ­ней­шие го­су­дар­ст­ва на тер­ри­то­рии СССР» (с 1994 года «Древ­ней­шие го­су­дар­ст­ва Вос­точ­ной Ев­ро­пы») и заместитель от­ветственного ре­дак­то­ра се­рии «Древ­ней­шие ис­точ­ни­ки по ис­то­рии на­ро­дов СССР» (с 1993 года «Древ­ней­шие ис­точ­ни­ки по ис­то­рии Вос­точ­ной Ев­ро­пы»).

Изу­чал ис­то­рию и эт­но­ге­нез на­ро­дов За­кав­ка­зья, Средней Азии, Восточной Ев­ро­пы, русско-восточной свя­зи в сред­ние ве­ка и ран­нее Но­вое вре­мя. Ввёл в на­учный обо­рот боль­шое ко­ли­че­ст­во ар­хив­ных ис­точ­ни­ков. Ис­поль­зо­вал ме­тод тер­ми­но­ло­гического ана­ли­за раз­но­языч­ных письменных па­мят­ни­ков (А.П. Новосельцев знал св. 20 язы­ков), в т. ч. впер­вые - древ­не­ар­мян­ско­го и древ­не­гру­зин­ско­го пе­ре­во­дов Биб­лии (V век). Уточ­нил зна­че­ние многих по­ня­тий эпо­хи позд­ней ан­тич­но­сти и ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья За­кав­ка­зья, что по­зво­ли­ло вы­явить ви­ды экс­плуа­та­ции, эта­пы ста­нов­ле­ния форм ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю, со­ци­аль­ную струк­ту­ру, об­щие чер­ты ран­не­клас­со­во­го об­ще­ст­ва в ре­гио­не. Оп­ро­верг рас­про­стра­нён­ное в советской ис­то­рио­гра­фии пред­став­ле­ние о том, что го­су­дар­ст­ва Южного Кав­ка­за про­шли ста­дию ра­бо­вла­дельч. строя, счи­тал, что со­ци­аль­но-эко­но­мические от­но­ше­ния в них с V века до н. э. по VIII-IX века н. э. раз­ви­ва­лись по пу­ти к фео­да­лиз­му че­рез по­сте­пен­ное раз­ло­же­ние до­клас­со­вых и ран­не­клас­со­вых свя­зей и при на­ли­чии оп­ре­де­лён­ной до­ли ра­бо­вла­дельческого ук­ла­да. Осу­ще­ст­вил тек­сто­ло­гическое срав­не­ние различных ва­ри­ан­тов средне-вековых со­чи­не­ний арабских, персидских и турецких ав­то­ров, со­дер­жав­ших све­де­ния по ис­то­рии восточных сла­вян и Древне-русского государства IX-X веков, вы­де­лил наи­бо­лее дос­то­вер­ные тек­сты, вы­пол­нил их но­вые пе­ре­во­ды, что по­зво­ли­ло су­ще­ст­вен­но уточ­нить ин­фор­ма­цию о тор­го­вых пу­тях куп­цов-ру­сов, трёх груп­пах ру­сов - Куя­вии, Сла­вии и Ар­са­нии и др. Ис­сле­до­вал ис­то­рию Ха­зар­ско­го ка­га­на­та в кон­тек­сте от­но­ше­ний Ха­ли­фа­та, Ви­зан­тии , го­су­дарств За­кав­ка­зья, Древне-русского государства и Бул­га­рии Волж­ско-Кам­ской. На ос­но­ве ана­ли­за древне-еврейских, арабских, пер­сид­ских, древ­не­ар­мян­ских, си­рий­ских, древ­не­гру­зин­ских, ви­зантийских и древне-русских пись­мен­ных ис­точ­ни­ков изу­чил во­про­сы эт­но­ге­не­за, внеш­них кон­так­тов, ре­ли­гии ха­зар (в т. ч. рас­про­стра­не­ния иу­да­из­ма), осо­бен­но­сти со­ци­аль­но-по­ли­тич. уст­рой­ст­ва Ха­зар­ско­го ка­га­на­та. При­шёл к вы­во­ду, что ни од­на мо­но­теи­стич. ре­ли­гия в ха­зар­ском об­ще­ст­ве не во­зоб­ла­да­ла, что, по мне­нию А.П, Новосельцева, сви­де­тель­ст­во­ва­ло о сла­бой со­ци­аль­ной кон­со­ли­да­ции Ха­за­рии.

Ав­тор ря­да раз­де­лов в обоб­щаю­щих ис­то­рических тру­дах («Древ­не­рус­ское го­су­дар­ст­во и его ме­ж­ду­на­род­ное зна­че­ние», 1965 год; «Пу­ти раз­ви­тия фео­да­лиз­ма», 1972 год; «Ис­то­рия кре­сть­ян­ст­ва в СССР», т. 1, 1987 год; «Ис­то­рия Ев­ро­пы с древ­ней­ших вре­мен до на­ших дней», т. 2, 1992 год; «Ис­то­рия Вос­то­ка», т. 2, 3, 1995 год, и др.). Пред­ста­вил в них кар­ти­ну пе­ре­ме­ще­ния на­ро­дов на Кав­ка­зе, в Северное При­чер­но­мо­рье и на рав­ни­нах Восточной Ев­ро­пы, опи­сал ста­нов­ле­ние государственных об­ра­зо­ва­ний, взаи­мо­дей­ст­вие ме­ж­ду ни­ми и ок­ру­жаю­щи­ми стра­на­ми.

Сочинения:

Ге­не­зис фео­да­лиз­ма в стра­нах За­кав­казья. (Опыт срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ско­го ис­сле­до­ва­ния). М., 1980;

К во­про­су об од­ном из древ­ней­ших ти­ту­лов рус­ско­го кня­зя // Ис­то­рия СССР. 1982. № 4;

«Ху­дуд ал-алам» как ис­точ­ник о стра­нах и на­ро­дах Вос­точ­ной Ев­ро­пы // Там же. 1986. № 5;

Хри­сти­ан­ст­во, ис­лам и иу­да­изм в стра­нах Вос­точ­ной Ев­ро­пы и Кав­ка­за в сред­ние ве­ка // Во­про­сы ис­то­рии. 1989. № 9;

Ха­зар­ское го­су­дар­ст­во и его роль в ис­то­рии Вос­точ­ной Ев­ро­пы и Кав­ка­за. М., 1990;

Об­ра­зо­ва­ние Древ­не­рус­ско­го го­су­дар­ст­ва и пер­вый его пра­ви­тель // Во­про­сы ис­то­рии. 1991. № 2/3.