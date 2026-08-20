НОВОРЖЕВСКИЙ МУЗЕЙ

Новоржевский историко-краеведческий музей.

В 1977 году в Новоржеве открылся краеведческий музей, с 1979 года - филиал Псковского музея. Основная экспозиция музея: «Ржева - Пусторжев - Новоржев» - отражает события, происходившие в крае, повествует о быте, труде и общественной деятельности населения с 1496 года по 1917 год.

Через фотографии, документы, личные вещи, восстановленную купеческую лавку с многочисленным товаром показана жизнь купечества провинциального городка. В Новоржеве А.С. Пушкин менял лошадей.

Второй раздел экспозиции «Новоржев и новоржевцы в 1941-1945 годах» показывает годы оккупации, участников партизанского движения, подполья, боев на фронтах, узников немецких концлагерей, Героев Советского Союза, восстановления уничтоженного города и разоренного сельского хозяйства. В выставочном зале организуются выставки художников, народных мастеров, новых поступлений в музей.

Иллюстрации:

Новоржевский историко-краеведческий музей.