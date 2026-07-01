НОВОРОССИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

НОВОРОССИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО - до 1856 года Ду­най­ское ка­за­чье вой­ско, ир­ре­гу­ляр­ное во­енное фор­ми­ро­ва­ние в Российской им­пе­рии в 1828-1868 годы, на­хо­див­шее­ся на тер­ри­то­рии Южной Бес­са­ра­бии .

По­сле ли­к­ви­да­ции За­по­рож­ской Се­чи (1775 год) б. ч. за­по­рож­цев бе­жа­ли в Ос­ман­скую им­пе­рию и осе­ли в ни­зовь­ях Ду­ная, где по­лу­чи­ли название усть-ду­най­ских и буд­жак­ских ка­за­ков.

Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов часть из них при­ня­ла российское под­дан­ст­во и пе­ре­се­ли­лась на Ку­бань. Ос­таль­ные пе­ре­шли на сто­ро­ну Российской им­пе­рии с на­ча­лом русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов. В феврале 1807 года из них сфор­ми­ро­ва­но Усть-Ду­най­ское ка­за­чье вой­ско, од­на­ко уже в кон­це то­го же го­да оно бы­ло пе­ре­ве­де­но на по­ло­же­ние по­се­лен­ных войск . В 1816 году к не­му при­сое­ди­не­ны бывшие во­лон­тё­ры (доб­ро­воль­цы) из южно-славянских го­су­дарств, сра­жав­шие­ся во вре­мя по­след­ней вой­ны про­тив ту­рок в со­ста­ве рос. войск и по­сле её окон­ча­ния ос­тав­шие­ся в Рос­сии. В 1827 году усть-ду­най­ские ка­за­ки пе­ре­се­ле­ны в Ак­кер­ман­ский у. Бес­са­раб­ской обл., где об­ра­зо­ва­ли несколько ста­ниц, ко­то­рые вско­ре со­ста­ви­ли Ду­най­ский ка­за­чий полк.

В хо­де русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов ду­най­ские ка­за­ки вы­ста­ви­ли кон­ный полк, ко­то­рый за­тем по­пол­нял­ся за счёт за­ду­най­ских за­по­рож­цев и во­лон­тё­ров из южно-славянских го­су­дарств. В 1836 году к Ду­най­ско­му ка­зачь­е­му вой­ску при­чис­ле­ны ме­ст­ные осед­лые цы­га­не, а в 1844 году - слу­жив­шие в российской ар­мии в русско-турецкой вой­не 1828-1829 годов доб­ро­воль­цы - гре­ки, сер­бы, бол­га­ры и ал­бан­цы (с 1844 года бы­ло раз­вёр­ну­то 2 кон­ных пол­ка).

Основной за­да­чей ду­най­ских ка­за­ков бы­ло не­се­ние по­гра­нич­ной служ­бы на ре­ках Ду­най и Прут, а так­же ох­ра­на северо-западной час­ти Чер­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья. В во­енно-административном от­но­ше­нии Ду­най­ское ка­за­чье вой­ско под­чи­ня­лось но­во­рос­сий­ско­му и бес­са­раб­ско­му генерал-гу­бер­на­то­ру.

Ду­най­ские ка­за­ки уча­ст­во­ва­ли в Крым­ской вой­не 1853-1856 годов.

В середине 1850-х годов Новороссийское казачье войско со­стоя­ло из 10 ста­ниц с населением свыше 12 тыс. человек и в во­енное вре­мя вы­став­ля­ло до 4 кон­ных пол­ков.

Даль­ней­шее раз­ви­тие вой­ска бы­ло ог­ра­ни­че­но не­хват­кой зе­мель. В конце 1850-х годов на­чал­ся про­цесс ми­гра­ции на­се­ле­ния, что при­ве­ло к бы­ст­ро­му со­кра­ще­нию слу­жи­ло­го со­сло­вия. Уже в начале 1860-х годов Новороссийское казачье войско с боль­шим тру­дом мог­ло вы­ста­вить лишь 1 кон­ный полк. В декабре 1868 года Новороссийское казачье войско бы­ло уп­разд­не­но, а ос­тат­ки но­во­рос­сий­ских ка­за­ков вы­ве­де­ны из ка­зачь­е­го со­сло­вия.

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