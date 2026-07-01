НОВОРОССИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО
НОВОРОССИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО - до 1856 года Дунайское казачье войско, иррегулярное военное формирование в Российской империи в 1828-1868 годы, находившееся на территории Южной Бессарабии.
После ликвидации Запорожской Сечи (1775 год) б. ч. запорожцев бежали в Османскую империю и осели в низовьях Дуная, где получили название усть-дунайских и буджакских казаков.
Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов часть из них приняла российское подданство и переселилась на Кубань. Остальные перешли на сторону Российской империи с началом русско-турецкой войны 1806-1812 годов. В феврале 1807 года из них сформировано Усть-Дунайское казачье войско, однако уже в конце того же года оно было переведено на положение поселенных войск. В 1816 году к нему присоединены бывшие волонтёры (добровольцы) из южно-славянских государств, сражавшиеся во время последней войны против турок в составе рос. войск и после её окончания оставшиеся в России. В 1827 году усть-дунайские казаки переселены в Аккерманский у. Бессарабской обл., где образовали несколько станиц, которые вскоре составили Дунайский казачий полк.
В ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов дунайские казаки выставили конный полк, который затем пополнялся за счёт задунайских запорожцев и волонтёров из южно-славянских государств. В 1836 году к Дунайскому казачьему войску причислены местные оседлые цыгане, а в 1844 году - служившие в российской армии в русско-турецкой войне 1828-1829 годов добровольцы - греки, сербы, болгары и албанцы (с 1844 года было развёрнуто 2 конных полка).
Основной задачей дунайских казаков было несение пограничной службы на реках Дунай и Прут, а также охрана северо-западной части Черноморского побережья. В военно-административном отношении Дунайское казачье войско подчинялось новороссийскому и бессарабскому генерал-губернатору.
Дунайские казаки участвовали в Крымской войне 1853-1856 годов.
В середине 1850-х годов Новороссийское казачье войско состояло из 10 станиц с населением свыше 12 тыс. человек и в военное время выставляло до 4 конных полков.
Дальнейшее развитие войска было ограничено нехваткой земель. В конце 1850-х годов начался процесс миграции населения, что привело к быстрому сокращению служилого сословия. Уже в начале 1860-х годов Новороссийское казачье войско с большим трудом могло выставить лишь 1 конный полк. В декабре 1868 года Новороссийское казачье войско было упразднено, а остатки новороссийских казаков выведены из казачьего сословия.