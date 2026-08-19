Новоогарёвский проце́сс 1991

Новоогарёвский проце́сс 1991 — переговоры об отношениях союзных республик в процессе распада СССР , проходившие в резиденции Президента СССР М. С. Горбачева в Ново-­Огарёво 23 апреля — 23 июля и 6 сентября — 25 ноября 1991. Весной-­летом в переговорах участвовали президент СССР и высшие руководители РСФСР, Азербайджанской, Белорусской, Казахской, Киргизской, Таджикской, Туркменской, Узбекской и Украинской ССР, автономных республик, Верховного Совета СССР. Предметом обсуждения был проект союзного договора, который должен был определить полномочия республик и центральных органов СССР. В итоге был согласован проект договора о принципах организации Союза Советских Суверенных Республик (СССР). Он предусматривал широкие полномочия союзных республик при сохранении федеративного государства. 30 июля М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин и H. A. Назарбаев договорились о подписании договора 20 августа, но оно было сорвано выступлением Государственного комитета по чрезвычайному положению . Союзные республики объявили о своей независимости, но Горбачеву удалось договориться о возобновлении переговоров в рамках Государственного совета СССР о создании Союза суверенных государств (ССГ). Представители Украины не приняли в них участие. Горбачев настаивал, что ССГ должен остаться единым государством с максимально широкими полномочиями республик, Ельцин стремился к сохранению в объединении Украины — даже ценой отказа от единого государства. 1 декабря независимость Украины была подтверждена референдумом. Н. п. потерял смысл после подписания Беловежского соглашения 8 декабря 1991.

Лит.: Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994; Горбачёв М. С. Жизнь и реформы. М., 1995. Кн. 2; Распад СССР. М., 2006; Союз можно было сохранить: Документы и факты о политике М. С. Горбачёва по реформированию и сохранению многонационального государства. М., 2007. А. В. Шубин .