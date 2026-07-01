НОВОМУЧЕНИКИ
НОВОМУЧЕНИКИ - святые православной Церкви, принявшие смерть за веру во Христа в относительно недавнее время (в отличие от мучеников, пострадавших в ходе гонений на христиан в первые века христианства).
Термин «новомученники» стал применяться в отношении православных мучеников, пострадавших от иноверцев после арабского завоевания Святой земли (напр., новомученником называется Илия, казнённый в 779 году в Дамаске), и получил широкое распространение в Османской империи. Мученичество христиан в Османской империи продолжалось до XX века. Наиболее чтимые из них - Георгий Новый Софийский, или Кратовский (умер 1515 год), Злата (умер 1795 год), Георгий Янинский (умер 1838 год). Канонизация новомученников продолжается доныне. Так, 26 июня 2011 года Элладской православной церковью прославлен 1241 году Наусский новомученник, пострадавший в 1822 году в г. Науса (ныне Греция).
Новомучениками и исповедниками Церкви Русской называют православных христиан, пострадавших от атеистической власти в СССР в период с 1917 года по начало 1950-х годов и причисленных к лику святых.
Массовые репрессии (см. Массовые репрессии 1920 - начала 1950-х годов в СССР) против верующих развернулись с начала Гражданской войны 1917-1922 годов и, как правило, имели характер внесудебных расправ, часто с применением пыток, чтобы принудить христиан отречься от веры [напр., сщмч. Андроник (Никольский), архиеп. Пермский, был закопан в землю живым; сщмч. Александр Малиновский задушен епитрахилью]. В 1922-1924 годы был организован ряд судебных процессов, имевших целью разрушение организационных структур Русской церкви. Значительное число верующих, в т. ч. архиереев, было отправлено в ссылку, некоторые приговорены к смертной казни. В 1928-1931 годы в связи с проведением раскулачивания и насильственной коллективизации тяжёлый удар нанесён государством по сельскому приходскому духовенству, которое часто причислялось к категории кулаков. В это же время были закрыты последние монастыри и большинство городских храмов, многие из священнослужителей подверглись арестам.
Самой масштабной в отношении жертв среди верующих стала репрессивная кампания 1937-1938 годов (см. в статье «Большой террор»), давшая наибольшее число новомученников. К началу 1940-х годов проводившаяся в СССР политика построения «безрелигиозного общества» привела к гибели почти всего состава священно- и церковнослужителей РПЦ и большого числа мирян. Власти утверждали, что преследуют верующих не за саму принадлежность к христианству, а за государственные преступления (доказательства преступлений фабриковались карательными органами). Тем не менее известно много случаев арестов священников за благотворительную и миссионерскую деятельность, за проповеди в храмах, за привлечение внимания верующих запрещённым колокольным звоном, за совершение тайных богослужений и треб на дому по причине закрытия храмов [преподобноисповедники Леонтий (Стасевич), Севастиан (Фомин) и др.]. Под угрозой пыток и смерти христиане принуждались к попиранию христианских заповедей, лжесвидетельству против себя или других, а также к сотрудничеству с органами госбезопасности.
Впервые принявшие смерть от коммунистического режима православные христиане были названы новыми мучениками в апреле 1918 года патриархом Московским и всея Руси Тихоном (Белавиным). Сведения о мученичестве собирались в Русской православной церкви за границей свящ. Михаилом Польским (1891-1960 годы); в 1940-1950-х годах им был опубликован труд «Новые мученики Российские». В соответствии с решением Поместного собора РПЦ 1988 года в 1989 году была создана Синодальная комиссия по канонизации святых [первый председатель в 1989-2011 годы - митр. Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков)], в задачу которой вошло и изучение подвига новомученников. Фактически эти исследования и последующая канонизация новомученников и исповедников стали возможны после Указа Президента РФ от 23 июня 1992 года «О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служащих основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека».
Первая канонизация в лике новомучеников и исповедников состоялась на Архиерейском соборе РПЦ 1992 года [Архиерейский собор 1989 года канонизировал патриарха Тихона (Белавина) не как исповедника, а как святителя, тем не менее ныне он фактически возглавляет Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской] - были канонизированы сщмч. Владимир (Богоявленский), митр. Киевский и Галицкий; сщмч. Вениамин (Казанский), митр. Петроградский и Гдовский; преподобномученик Сергий (Шеин); мученики Юрий Новицкий и Иоанн Ковшаров; преподобномученицы великая княгиня Елизавета Фёдоровна и инокиня Варвара (Яковлева).
16 апреля 1999 года Синод принял решение о соборном прославлении новомучеников и исповедников с включением после предварительного изучения материалов в состав Собора как поименованных, так и безымянных новомученников и исповедников. Юбилейный Архиерейский собор 2000 года постановил прославить для общецерковного почитания в лике новомучеников и исповедников более 1200 подвижников веры, включая тех, кто ранее был канонизирован для местного почитания.
К 2011 году прославленных поимённо новомучеников и исповедников российских насчитывалось 1770. Процесс рассмотрения дел репрессированных православных на предмет их канонизации продолжается. Места, связанные с подвигом новомученников, и места их особого почитания - Соловецкий монастырь (см. также Соловецкий лагерь особого назначения), Бутовский полигон под Москвой и др.
В Римско-католической церкви также существуют мученики Нового и Новейшего времени, напродные католики-китайцы, пострадавшие в Китае в XVII-XX веках, мученики войны «кристерос» 1926-1929 годов в Мексике, Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов, польские мученики Второй мировой войны, украинские мученики (в основном униаты из Западной Украины и Закарпатья), мученики из числа жертв нацизма и различных диктаторских режимов XX века. Однако эти мученики не объединены в особый чин святости, поэтому понятия новомученников в литургическом календаре Римско-католической церкви нет, т. е. память пострадавших за веру в Новое и Новейшее время никак особо не выделяется.
Литература:
Польский М., протопресвитер. Новые мученики Российские. Jordanville, 1949-1957. Т. 1-2;
Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия ХХ столетия Русской Православной Церкви. Тверь, 1992-2002. Кн. 1-7;
Μαϰάρι- ος, μητρ. Κορίνθου, Νιϰόδημος ’Αγιορείτης, Νιϰήφορος ιερομον., ’Αθανάσιος ο Πάριος. Συναξαριστής νεομαρτύρων. Θεσσαλονίϰη, 1996;
Новомученики Балканские. М., 1999;
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ в. / Сост. игумен Дамаскин (Орловский). Тверь, 2005-2008. [Январь–июнь].