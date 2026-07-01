НОВОМУЧЕНИКИ

НОВОМУЧЕНИКИ - свя­тые пра­во­слав­ной Церк­ви, при­няв­шие смерть за ве­ру во Хри­ста в от­но­си­тель­но не­дав­нее вре­мя (в от­ли­чие от му­че­ни­ков, по­стра­дав­ших в хо­де го­не­ний на хри­сти­ан в пер­вые ве­ка хри­сти­ан­ст­ва).

Тер­мин «новомученники» стал при­ме­нять­ся в от­но­ше­нии пра­во­слав­ных му­че­ни­ков, по­стра­дав­ших от ино­вер­цев по­сле арабского за­вое­ва­ния Свя­той зем­ли (напр., новомученником на­зы­ва­ет­ся Илия, каз­нён­ный в 779 году в Да­ма­ске), и по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Ос­ман­ской им­пе­рии. Му­че­ни­че­ст­во хри­сти­ан в Ос­ман­ской им­пе­рии про­дол­жа­лось до XX века. Наи­бо­лее чти­мые из них - Ге­ор­гий Но­вый Со­фий­ский, или Кра­тов­ский (умер 1515 год), Зла­та (умер 1795 год), Ге­ор­гий Янин­ский (умер 1838 год). Ка­но­ни­за­ция новомученников про­дол­жа­ет­ся до­ны­не. Так, 26 июня 2011 года Эл­лад­ской пра­вослав­ной цер­ко­вью про­слав­лен 1241 году На­ус­ский новомученник, по­стра­дав­ший в 1822 году в г. Нау­са (ны­не Гре­ция).

Но­во­му­че­ни­ка­ми и ис­по­вед­ни­ка­ми Церкви Рус­ской на­зы­ва­ют пра­во­слав­ных хри­сти­ан, по­стра­дав­ших от атеи­стической вла­сти в СССР в пе­ри­од с 1917 года по начало 1950-х годов и при­чис­лен­ных к ли­ку свя­тых.

Мас­со­вые ре­прес­сии (см. Мас­со­вые ре­прес­сии 1920 - на­ча­ла 1950-х годов в СССР) про­тив ве­рую­щих раз­вер­ну­лись с на­ча­ла Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов и, как пра­ви­ло, име­ли ха­рак­тер вне­су­деб­ных рас­прав, час­то с при­ме­не­ни­ем пы­ток, что­бы при­ну­дить хри­сти­ан от­речь­ся от ве­ры [напр., сщмч. Ан­д­ро­ник (Ни­коль­ский), ар­хи­еп. Перм­ский, был за­ко­пан в зем­лю жи­вым; сщмч. Алек­сандр Ма­ли­нов­ский за­ду­шен епит­ра­хилью]. В 1922-1924 годы был ор­га­ни­зо­ван ряд су­деб­ных про­цес­сов, имев­ших це­лью раз­ру­ше­ние ор­га­ни­за­ци­он­ных струк­тур Русской церк­ви. Зна­чительное чис­ло ве­рую­щих, в т. ч. ар­хие­ре­ев, бы­ло от­прав­ле­но в ссыл­ку, не­ко­то­рые при­го­во­ре­ны к смерт­ной каз­ни. В 1928-1931 годы в свя­зи с про­ве­де­ни­ем рас­кула­чи­ва­ния и на­силь­ст­вен­ной кол­лек­ти­ви­за­ции тя­жёлый удар на­не­сён го­су­дар­ст­вом по сель­ско­му при­ход­ско­му ду­хо­вен­ст­ву, ко­то­рое час­то при­чис­ля­лось к ка­те­го­рии ку­ла­ков. В это же вре­мя бы­ли за­кры­ты по­след­ние мо­на­сты­ри и боль­шин­ст­во городских хра­мов, мно­гие из свя­щен­но­слу­жи­те­лей под­верг­лись аре­стам.

Са­мой мас­штаб­ной в от­но­ше­нии жертв сре­ди ве­рую­щих ста­ла ре­прес­сив­ная кам­па­ния 1937-1938 годов (см. в статье «Боль­шой тер­рор»), дав­шая наи­боль­шее чис­ло новомученников. К началу 1940-х годов про­во­див­шая­ся в СССР по­ли­ти­ка по­строе­ния «без­ре­ли­ги­оз­но­го об­ще­ст­ва» при­ве­ла к ги­бе­ли поч­ти все­го со­ста­ва свя­щен­но- и цер­ков­но­слу­жи­те­лей РПЦ и боль­шо­го чис­ла ми­рян. Вла­сти ут­вер­жда­ли, что пре­сле­ду­ют ве­рую­щих не за са­му при­над­леж­ность к хри­сти­ан­ст­ву, а за государственные пре­сту­п­ле­ния (до­ка­за­тель­ст­ва пре­сту­п­ле­ний фаб­ри­ко­ва­лись ка­ра­тель­ны­ми ор­га­на­ми). Тем не ме­нее из­вест­но мно­го слу­ча­ев аре­стов свя­щен­ни­ков за бла­го­тво­рительную и мис­сио­нер­скую дея­тель­ность, за про­по­ве­ди в хра­мах, за при­вле­че­ние вни­ма­ния ве­рую­щих за­пре­щён­ным ко­ло­коль­ным зво­ном, за со­вер­ше­ние тай­ных бо­го­слу­же­ний и треб на до­му по при­чи­не за­кры­тия хра­мов [пре­по­доб­но­ис­по­вед­ни­ки Ле­он­тий (Ста­се­вич), Се­ва­сти­ан (Фо­мин) и др.]. Под уг­ро­зой пы­ток и смер­ти хри­стиа­не при­ну­ж­да­лись к по­пи­ра­нию хри­сти­ан­ских за­по­ве­дей, лже­сви­де­тель­ст­ву про­тив се­бя или дру­гих, а так­же к со­труд­ни­че­ст­ву с ор­га­на­ми гос­безо­пас­но­сти.

Впер­вые при­няв­шие смерть от ком­му­ни­стического ре­жи­ма пра­во­слав­ные хри­стиа­не бы­ли на­зва­ны но­вы­ми му­че­ни­ка­ми в апреле 1918 года пат­ри­ар­хом Мо­с­ков­ским и всея Ру­си Ти­хо­ном (Бе­ла­ви­ным). Све­де­ния о му­че­ни­че­ст­ве со­би­ра­лись в Русской пра­во­слав­ной церк­ви за гра­ни­цей свящ. Ми­хаи­лом Поль­ским (1891-1960 годы); в 1940-1950-х годах им был опуб­ли­ко­ван труд «Но­вые му­че­ни­ки Рос­сий­ские». В со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ни­ем По­ме­ст­но­го со­бо­ра РПЦ 1988 года в 1989 году бы­ла соз­да­на Си­но­даль­ная ко­мис­сия по ка­но­ни­за­ции свя­тых [пер­вый председатель в 1989-2011 годы - митр. Кру­тиц­кий и Ко­ло­мен­ский Юве­на­лий (По­яр­ков)], в за­да­чу ко­то­рой во­шло и изу­че­ние под­ви­га новомученников. Фак­ти­че­ски эти ис­сле­до­ва­ния и по­сле­дую­щая ка­но­ни­за­ция новомученников и ис­по­вед­ни­ков ста­ли воз­мож­ны по­сле Ука­за Пре­зи­ден­та РФ от 23 июня 1992 года «О сня­тии ог­ра­ни­чи­тель­ных гри­фов с за­ко­но­да­тель­ных и иных ак­тов, слу­жа­щих ос­но­ва­ни­ем для мас­со­вых ре­прес­сий и по­ся­га­тельств на пра­ва че­ло­ве­ка».

Пер­вая ка­но­ни­за­ция в ли­ке но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков со­стоя­лась на Ар­хие­рей­ском со­бо­ре РПЦ 1992 года [Ар­хие­рей­ский со­бор 1989 года ка­но­ни­зи­ро­вал пат­ри­ар­ха Ти­хо­на (Бе­ла­ви­на) не как ис­по­вед­ни­ка, а как свя­ти­те­ля, тем не ме­нее ны­не он фак­ти­че­ски воз­глав­ля­ет Со­бор но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Церкви Русской] - бы­ли ка­но­ни­зи­ро­ва­ны сщмч. Вла­ди­мир (Бо­го­яв­лен­ский), митр. Ки­ев­ский и Га­лиц­кий; сщмч. Ве­ниа­мин (Ка­зан­ский), митр. Пет­ро­град­ский и Гдов­ский; пре­по­доб­но­му­че­ник Сер­гий (Ше­ин); му­че­ни­ки Юрий Но­виц­кий и Ио­анн Ков­ша­ров; пре­по­доб­но­му­че­ни­цы великая княгиня Ели­за­ве­та Фё­до­ров­на и ино­ки­ня Вар­ва­ра (Яков­ле­ва).

16 апреля 1999 года Си­нод при­нял ре­ше­ние о со­бор­ном про­слав­ле­нии но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков с вклю­че­ни­ем по­сле пред­ва­рительного изу­че­ния ма­те­риа­лов в со­став Со­бо­ра как по­име­но­ван­ных, так и бе­зы­мян­ных новомученников и ис­повед­ни­ков. Юби­лей­ный Ар­хие­рей­ский со­бор 2000 года по­ста­но­вил про­сла­вить для об­ще­цер­ков­но­го по­чи­та­ния в ли­ке но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков бо­лее 1200 по­движ­ни­ков ве­ры, вклю­чая тех, кто ра­нее был ка­но­ни­зи­ро­ван для ме­ст­но­го по­чи­та­ния.

К 2011 году про­слав­лен­ных по­имён­но но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков рос­сий­ских на­счи­ты­ва­лось 1770. Про­цесс рас­смот­ре­ния дел ре­прес­си­ро­ван­ных пра­во­слав­ных на пред­мет их ка­но­ни­зации про­дол­жа­ет­ся. Мес­та, свя­зан­ные с под­ви­гом новомученников, и мес­та их осо­бо­го по­чита­ния - Со­ло­вец­кий мо­на­стырь (см. так­же Со­ло­вец­кий ла­герь осо­бо­го на­зна­че­ния), Бу­тов­ский по­ли­гон под Мо­ск­вой и др.

В Рим­ско-ка­то­ли­че­ской церк­ви так­же су­ще­ст­ву­ют му­че­ни­ки Но­во­го и Но­вей­ше­го вре­ме­ни, напродные ка­то­ли­ки-ки­тай­цы, по­стра­дав­шие в Ки­тае в XVII-XX веках, му­че­ни­ки вой­ны «кри­сте­рос» 1926-1929 годов в Мек­си­ке, Гражданской вой­ны в Ис­па­нии 1936-1939 годов, польские му­че­ни­ки Второй ми­ро­вой вой­ны, украинские му­че­ни­ки (в основном униа­ты из Западной Ук­раи­ны и За­кар­па­тья), му­че­ни­ки из чис­ла жертв на­циз­ма и различных дик­та­тор­ских ре­жи­мов XX века. Од­на­ко эти му­че­ни­ки не объ­е­ди­не­ны в осо­бый чин свя­то­сти, по­это­му по­ня­тия новомученников в ли­тур­гическом ка­лен­да­ре Рим­ско-ка­то­лической церк­ви нет, т. е. па­мять по­стра­дав­ших за ве­ру в Но­вое и Но­вей­шее вре­мя ни­как осо­бо не вы­де­ля­ет­ся.

Литература:

Поль­ский М., про­то­прес­ви­тер. Но­вые му­че­ни­ки Рос­сий­ские. Jordanville, 1949-1957. Т. 1-2;

Да­ма­скин (Ор­лов­ский), игу­мен. Му­че­ни­ки, ис­по­вед­ни­ки и под­виж­ни­ки бла­го­чес­тия ХХ сто­ле­тия Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви. Тверь, 1992-2002. Кн. 1-7;

Μαϰάρι- ος, μητρ. Κορίνθου, Νιϰόδημος ’Αγιορείτης, Νιϰήφορος ιερομον., ’Αθανάσιος ο Πάριος. Συναξαριστής νεομαρτύρων. Θεσσαλονίϰη, 1996;

Но­во­му­че­ни­ки Бал­кан­ские. М., 1999;

Жи­тия но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских ХХ в. / Сост. игу­мен Да­ма­скин (Ор­лов­ский). Тверь, 2005-2008. [Ян­варь–июнь].

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)