НОВОЕ ВРЕМЯ

Но­вая ис­то­рия, при­ня­тое в ис­то­ри­ческой нау­ке на­име­но­ва­ние пе­рио­да все­мир­ной ис­то­рии, сле­дую­ще­го за сред­ни­ми ве­ка­ми и пред­ше­ст­вую­ще­го Но­вей­ше­му вре­ме­ни.

Впер­вые по­ня­тие «Н. в.» в пе­рио­ди­за­цию все­мир­ной ис­то­рии вве­ли итал. гу­ма­ни­сты 15–16 вв. Од­на­ко до сих пор спор­ным ос­та­ёт­ся во­прос о хро­но­ло­гич. рам­ках Н. в. За­вер­ше­ни­ем Сред­не­ве­ко­вья и ниж­ней хро­ноло­гич. гра­ни­цей Н. в. час­то счи­та­ют: 1) на­ча­ло эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (14 в.); 2) за­вое­ва­ние Кон­стан­ти­но­по­ля тур­ка­ми- ос­ма­на­ми (1453); 3) Ве­ли­кие гео­гра­фич. от­кры­тия кон. 15 – сер. 16 вв.; 4) на­ча­ло Ре­фор­ма­ции в Ев­ро­пе (1-я четв. 16 в.); 5) Ни­дер­ланд­скую ре­во­лю­цию 16 в.; 6) Анг­лий­скую ре­во­лю­цию 17 в.; 7) Фран­цуз­скую ре­во­лю­цию 18 в. и др. В рам­ках Н. в. обыч­но вы­де­ля­ют 2 пе­рио­да. В мар­кси­ст­ской ис­то­рио­гра­фии гра­ни­цей ме­ж­ду ни­ми счи­та­лись фран­ко-прус­ская вой­на 1870– 1871 и Па­риж­ская ком­му­на 1871, в совр. рос. ис­то­рио­гра­фии – Франц. ре­во­лю­ция 18 в. и на­по­ле­о­нов­ские вой­ны. Боль­шин­ст­во отеч. и за­ру­беж­ных ис­то­ри­ков склон­ны вы­де­лять так­же осо­бый (тре­тий) пе­ри­од Н. в. – Ран­нее Н. в., верх­ней хро- ноло­гич. гра­ни­цей ко­то­ро­го пред­ла­га­ют счи­тать круп­ные со­ци­аль­но-по­ли­тич. ка­так­лиз­мы сер. 17 в. ( Англ. ре­волю­ция 17 в ., Три­дца­ти­лет­няя вой­на 1618–48).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)