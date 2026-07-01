НОВОЕ ВРЕМЯ
Новая история, принятое в исторической науке наименование периода всемирной истории, следующего за средними веками и предшествующего Новейшему времени.
Впервые понятие «Н. в.» в периодизацию всемирной истории ввели итал. гуманисты 15–16 вв. Однако до сих пор спорным остаётся вопрос о хронологич. рамках Н. в. Завершением Средневековья и нижней хронологич. границей Н. в. часто считают: 1) начало эпохи Возрождения (14 в.); 2) завоевание Константинополя турками- османами (1453); 3) Великие географич. открытия кон. 15 – сер. 16 вв.; 4) начало Реформации в Европе (1-я четв. 16 в.); 5) Нидерландскую революцию 16 в.; 6) Английскую революцию 17 в.; 7) Французскую революцию 18 в. и др. В рамках Н. в. обычно выделяют 2 периода. В марксистской историографии границей между ними считались франко-прусская война 1870– 1871 и Парижская коммуна 1871, в совр. рос. историографии – Франц. революция 18 в. и наполеоновские войны. Большинство отеч. и зарубежных историков склонны выделять также особый (третий) период Н. в. – Раннее Н. в., верхней хро- нологич. границей которого предлагают считать крупные социально-политич. катаклизмы сер. 17 в. (Англ. революция 17 в., Тридцатилетняя война 1618–48).