НОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
НОВОЕ ВОСПИТАНИЕ - течение в педагогике, отражающее потребность общества в подготовке через школу (главным образом среднюю) разносторонне развитых инициативных людей, готовых к активной деятельности в различных сферах экономической, государственной и общественной жизни.
Возникло в конце XIX века в рамках реформаторской педагогики.
Представители нового воспитания (А. Ферьер, Ж.О. Декроли, Э. Демолен, Дж. Дьюи, К.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-Посадов и др.) считали себя последователями Ж.Ж. Руссо, выдвинувшего идею естественного воспитания.
Первая «новая школа» открыта С. Редди в 1889 году в Абботсхольме (Великобритания). Вскоре были основаны Бидельская школа Дж. Бэдли (Великобритания, 1892 год), школа Рош Э. Демолена (Франция, 1899 год), «сельские воспитательные дома» Г. Литца (Германия, 1902 год), «свободная школьная община Викерсдорф» Г. Винекена (Германия, 1906 год), а также ряд школ в др. странах, в т. ч. и в России - школа E.С. Левицкой в Царском Селе (1900 год). В 1912 году создано «Международных бюро новых школ» во главе с Ферьером.
Был сформулирован ряд принципов, характеризующих «новые школы»: проведение ими педагогич. экспериментов, совместное воспитание мальчиков и девочек, интернатный характер школы, объединение детей в небольшие группы (10-12 человек), сочетание в обучении коллективных и индивидуальных форм работы, детское самоуправление и т. д. «Новые школы» были частными средними учебными заведениями для детей из состоятельных семей.
Накануне Первой мировой войны начали появляться т. н. экспериментальные, как правило, начальные «новые школы» для приходящих детей (школы Ж.О. Декроли в Бельгии, школы Р. Кузине во Франции, школы-общины в Гамбурге, опытные школы в Бремене, ряд школ в США). Работа в них велась в духе «педагогики действия», использовалась комплексная система обучения, индивидуальная самостоят. работа или занятия в группах добровольно создаваемых детьми. В 1915 году объединение сторонников новой школы распалось; в 1921 году восстановлено под названием «Лига нового воспитания». В 1932 году в неё входили представители 53 стран, делившиеся на секции по языковому принципу. После 1933 года «Лига» практически прекратила свою работу. В начале 1950-х годов деятельность сторонников Нового времени возобновилась под эгидой ЮНЕСКО.
Дополнительная литература:
Победоносцев К.П. Новая школа. M., 1898;
Reddie С. Abbotsholme. L., 1900;
Джунковская Е.В. Средняя школа нового типа в западно-европейских государствах. СПб., 1902;
Передовые школы и воспитательные учреждения Европы и Америки. M., 1912. Кн. 2;
Grunder Fr. Landerziehungsheime und freie Schulgemeinden. Lpz., 1916;
Lietz H. Deutsche Landerziehungsheime. Lpz., 1917;
Wyneken G. Der Kampf für die Jugend. Jena, 1919;
Карсен Ф. Современные опытные школы в Германии. M.; Л., 1924;
Гергет А., Готалов-Готлиб А. Современные педагогические течения. Хар., 1925;
Феррьер А. Из опыта новой школы Запада. M.; Л., 1926.