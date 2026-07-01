НОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

НОВОЕ ВОСПИТАНИЕ - те­че­ние в пе­да­го­ги­ке , от­ра­жаю­щее по­треб­ность об­ще­ст­ва в под­го­тов­ке че­рез шко­лу (главным образом сред­нюю) раз­но­сто­рон­не раз­ви­тых ини­циа­тив­ных лю­дей, го­то­вых к ак­тив­ной дея­тель­но­сти в различных сфе­рах эко­но­мической, государственной и об­щественной жиз­ни.

Воз­ник­ло в конце XIX века в рам­ках ре­фор­ма­тор­ской пе­да­го­ги­ки.

Пред­ста­ви­те­ли нового воспитания (А. Ферь­ер, Ж.О. Дек­ро­ли, Э. Де­мо­лен, Дж. Дьюи, К.Н. Вент­цель, И.И. Гор­бу­нов-По­са­дов и др.) счи­та­ли се­бя по­сле­до­ва­те­ля­ми Ж.Ж. Рус­со, вы­дви­нув­ше­го идею ес­те­ст­вен­но­го вос­пи­та­ния.

Пер­вая «но­вая шко­ла» от­кры­та С. Ред­ди в 1889 году в Аб­ботс­холь­ме (Ве­ли­ко­бри­та­ния). Вско­ре бы­ли ос­но­ва­ны Би­дель­ская шко­ла Дж. Бэд­ли (Ве­ли­ко­бри­та­ния, 1892 год), шко­ла Рош Э. Де­мо­ле­на (Фран­ция, 1899 год), «сель­ские вос­пи­та­тель­ные до­ма» Г. Лит­ца (Гер­ма­ния, 1902 год), «сво­бод­ная школь­ная об­щи­на Ви­керс­дорф» Г. Ви­не­ке­на ( Гер­ма­ния , 1906 год), а так­же ряд школ в др. стра­нах, в т. ч. и в Рос­сии - шко­ла E.С. Ле­виц­кой в Цар­ском Се­ле (1900 год). В 1912 году соз­да­но «Ме­ж­ду­народных бю­ро но­вых школ» во гла­ве с Ферь­е­ром.

Был сфор­му­ли­ро­ван ряд прин­ци­пов, ха­рак­те­ри­зую­щих «но­вые шко­лы»: про­ве­де­ние ими пе­да­го­гич. экс­пе­ри­мен­тов, со­вме­ст­ное вос­пи­та­ние маль­чи­ков и де­во­чек, ин­тер­нат­ный ха­рак­тер шко­лы, объ­е­ди­не­ние де­тей в не­боль­шие груп­пы (10-12 человек), со­че­та­ние в обу­че­нии кол­лек­тив­ных и ин­ди­ви­ду­аль­ных форм ра­бо­ты, дет­ское са­мо­управ­ле­ние и т. д. «Но­вые шко­лы» бы­ли ча­ст­ны­ми сред­ни­ми учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми для де­тей из со­сто­ятельных се­мей.

На­ка­ну­не Первой ми­ро­вой вой­ны на­ча­ли по­яв­лять­ся т. н. экс­пе­ри­мен­таль­ные, как пра­ви­ло, на­чаль­ные «но­вые шко­лы» для при­хо­дя­щих де­тей (шко­лы Ж.О. Дек­ро­ли в Бель­гии, шко­лы Р. Ку­зи­не во Фран­ции, шко­лы-об­щи­ны в Гам­бур­ге, опыт­ные шко­лы в Бре­ме­не, ряд школ в США ). Ра­бо­та в них ве­лась в ду­хе «пе­да­го­ги­ки дей­ст­вия», ис­поль­зо­ва­лась ком­плекс­ная сис­те­ма обу­че­ния, ин­ди­ви­ду­аль­ная са­мо­сто­ят. ра­бо­та или за­ня­тия в груп­пах доб­ро­воль­но соз­да­вае­мых деть­ми. В 1915 году объ­е­ди­не­ние сто­рон­ни­ков новой школы рас­па­лось; в 1921 году вос­ста­нов­ле­но под названием «Ли­га но­во­го вос­пи­та­ния». В 1932 году в неё вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли 53 стран, де­лив­шие­ся на сек­ции по язы­ко­во­му прин­ци­пу. По­сле 1933 года «Ли­га» прак­ти­че­ски пре­кра­ти­ла свою ра­бо­ту. В начале 1950-х годов дея­тель­ность сто­рон­ни­ков Нового времени во­зоб­но­ви­лась под эги­дой ЮНЕСКО.

Дополнительная литература:

По­бе­до­нос­цев К.П. Но­вая шко­ла. M., 1898;

Reddie С. Abbotsholme. L., 1900;

Джун­ков­ская Е.В. Сред­няя шко­ла но­во­го ти­па в за­пад­но-ев­ро­пей­ских го­су­дар­ст­вах. СПб., 1902;

Пе­ре­до­вые шко­лы и вос­пи­та­тель­ные уч­ре­ж­де­ния Ев­ро­пы и Аме­ри­ки. M., 1912. Кн. 2;

Grunder Fr. Landerziehungsheime und freie Schulgemeinden. Lpz., 1916;

Lietz H. Deutsche Landerziehungsheime. Lpz., 1917;

Wyne­ken G. Der Kampf für die Jugend. Jena, 1919;

Кар­сен Ф. Со­вре­мен­ные опыт­ные шко­лы в Гер­ма­нии. M.; Л., 1924;

Гер­гет А., Го­та­лов-Гот­либ А. Со­вре­мен­ные пе­да­го­ги­че­ские те­че­ния. Хар., 1925;

Фер­рь­ер А. Из опы­та но­вой шко­лы За­па­да. M.; Л., 1926.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)