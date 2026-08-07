НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ

Религиозно-философское течение, возникшее в начале 20 века в среде русской либеральной интеллигенции, является важной составляющей русской религиозной философии в целом. Основные представители НРС – Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев и др.

НРС формировалось под влиянием идей В.С. Соловьёва и Ф.М. Достоевского, Ф. Ницше и С. Кьеркегора, русского сектантства и старообрядчества, видна связь и с учением средневекового мистика Иоахима Флорского о наступлении эпохи Третьего Завета как нового этапа в отношениях Бога и человека. Наиболее полно идею НРС развил Мережковский, который понимал её, как стремление к синтезу неба и земли, духа и плоти, христианства и язычества, как наступление эпохи «Третьего завета», связанной с дальнейшим догматическим развитием христианства и способной обеспечить свободную, полнокровную и религиозно насыщенную жизнь. Основной ячейкой новой «религиозной общественности» Мережковский считал религиозную общину из 3 человек (по примеру «церкви», основанной Мережковским, Гиппиус и Д.В. Философовым). Н.А. Бердяев в рамках НРС развивал идеи сакрализации культурного творчества и свободы человеческого духа. В.В. Розанов выступал за «освящение полноты мира», критиковал отношение православной церкви к браку и добивался признания половых отношений как заповеданного Богом священного акта (эта идея оказала влияние на концепцию «святой плоти» Мережковского).

Важной составляющей НРС являлось критическое отношение к православной церкви и «историческому» христианству, не способному к дальнейшему развитию в первую очередь из-за подчинения церкви государству. Таким образом критике подвергалась не только церковная, но и государственная власть, что сближало концепцию Мережковского с идеями политического радикализма (это сближение особенно усилилось в годы первой русской революции 1905-1907 годов и было принято далеко не всеми представителями НРС). Средством воплощения НРС в жизнь Мережковский считал социальную революцию, а основными силами, которые должны её осуществить – профессиональных революционеров, разделявших идеи НРС (особые надежды возлагались на партию эсеров), и интеллигенцию.

Идеи НРС обсуждались и пропагандировались на Религиозно-философских собраниях 1901-1903 годов (там впервые появился этот термин), на заседаниях петербургского Религиозно-философского общества 1907-1917 годов, в журналах «Новый Путь» (1902-1904), «Вопросы жизни» (1905) и др. Представители православной церкви оценивали НРС как ересь.

Представители НРС приветствовали Февральскую революцию 1917 года, однако Октябрьскую революцию не приняли. Оказавшись в эмиграции, многие из них пересмотрели своё отношение к НРС. Часть идей НРС нашла отражение в программах обновленческого движения начала 1920-х годов.