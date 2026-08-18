НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

Название внешнеполитического курса М. Горбачева , направленного на прекращение «Холодной войны».

Термин был предложен в книге А. Громыко (младшего) и В. Ломейко “Новое мышление в ядерный век” (М., 1984). «Новое мышление» предполагало прекращение противостояния СССР и США, а также ОВД и НАТО, сокращение ракетно-ядерных потенциалов в несколько раз, прекращение затянувшихся локальных конфликтов (в том числе войны в Афганистане), взаимное доверие и равноправие в международных отношениях при сохранении общественного строя каждой страны. Первые признаки улучшения советско-американских отношений наметились после Женевской встречи 1985 г. , но затем отношения между СССР и США вновь обострились. СССР поддержал Ливию в ее конфликте с США. США отказались соблюдать договоренности по ОСВ-2. Это был последний всплеск «Холодной войны». «Похолодание» в международных отношениях наносило удар по планам Горбачева, выдвинувшего широкомасштабную программу разоружения и всерьез рассчитывавшего на экономический эффект конверсии, преобразования военных производств в мирные. Рейкъявикская встреча 1986 г. была призвана исправить ситуацию. Несмотря на неудачу этих переговоров, стратегия Горбачева увенчалась успехом — США фактически заморозили СОИ до конца века. В 1986 г. администрация США отказалась от проводившейся с 1981 г. политики прямого военно-политического и экономического давления на СССР, сменив ее на более гибкие методы давления, не исключавшие компромиссов. Был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г., в 1988 г. Рейган посетил СССР, велись переговоры о сокращении ракетно-ядерных вооружений (стратегических наступательных вооружений, СНВ). В 1985-1987 гг. заметно улучшились отношения СССР со странами Западной Европы, началось преодоление советско-китайского конфликта. В 1989-1990 гг. в результате Восточноевропейских революций пали коммунистические режимы в Европе, после чего начался вывод советских войск из стран Варшавского договора, который в 1991 г. прекратил существование. В 1990 г. произошло объединение Германии. Таким образом, противостояние блоков в Европе прекратилось. В 1987-1990 гг. «новое мышление» позволило добиться завершения «Холодной войны». В 1991 г. произошел распад СССР. В 90-е гг. началось расширение НАТО на восток.

Исторические источники:

Ахромеев С., Корниенко Г. Глазами маршала и дипломата. М., 1992;

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995;

Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.). М., 1996;

Рейган Р. Откровенно говоря. М., 1989;

Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым. М., 1993.

Автор статьи: Шубин А.В.