НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ - российский ли­те­ра­ту­ро­вед­че­ский жур­нал.

Вы­хо­дит в Мо­ск­ве с 1992 года.

Пуб­ли­ку­ет ма­териа­лы, ос­ве­щаю­щие ис­то­рию и современное со­стоя­ние отечественной сло­вес­но­сти, об­зо­ры ис­сле­до­ва­тель­ских стра­те­гий западные ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния и важ­ней­шие тео­ре­тические ра­бо­ты отечественных и за­ру­беж­ных учё­ных, ар­хив­ные до­ку­мен­ты (ху­дожественные тек­сты, ме­муа­ры, эпи­сто­ля­рий и др.), обо­зре­ния книж­но-жур­наль­ных но­ви­нок.

За­мет­ное ме­сто за­ни­ма­ет хро­ни­ка на­учной жиз­ни: ин­фор­ма­ция о кон­фе­рен­ци­ях и сим­по­зиу­мах, пре­зен­та­ция но­вых тру­дов по ис­то­рии и тео­рии ли­те­ра­ту­ры.

Главный ре­дак­тор - И.Д. Про­хо­ро­ва.

В раз­ное вре­мя с «Новым литературным обозрением» со­труд­ни­ча­ли В.Э. Ва­цу­ро, М.Л. Гас­па­ров , А.П. Чу­да­ков, В.М. Жи­вов, А.К. Жол­ков­ский, И.П. Смир­нов и др.

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