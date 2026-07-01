НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ - российский литературоведческий журнал.
Выходит в Москве с 1992 года.
Публикует материалы, освещающие историю и современное состояние отечественной словесности, обзоры исследовательских стратегий западные литературоведения и важнейшие теоретические работы отечественных и зарубежных учёных, архивные документы (художественные тексты, мемуары, эпистолярий и др.), обозрения книжно-журнальных новинок.
Заметное место занимает хроника научной жизни: информация о конференциях и симпозиумах, презентация новых трудов по истории и теории литературы.
Главный редактор - И.Д. Прохорова.
В разное время с «Новым литературным обозрением» сотрудничали В.Э. Вацуро, М.Л. Гаспаров, А.П. Чудаков, В.М. Живов, А.К. Жолковский, И.П. Смирнов и др.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)