НОВОДВОРСКИЙ АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ

НОВОДВОРСКИЙ АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ (псевдоним - А. Оси­по́­вич) - русский про­за­ик.

Ро­дил­ся в обед­нев­шей дво­рян­ской се­мье поль­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния. Окон­чил Не­ми­ров­скую гим­на­зию (1870 год), в 1872 году слу­шал лек­ции на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом фаультете университета Св. Вла­ди­ми­ра в Кие­ве, но из-за не­достат­ка средств бро­сил учё­бу и уе­хал в Санкт-Пе­тер­бург. Слу­жил гу­вер­нё­ром и до­маш­ним учи­те­лем. В 1880 году за­бо­лел ча­хот­кой, в 1881 году при со­дей­ст­вии Литературного фон­да вы­ехал ле­чить­ся за гра­ни­цу.

Пер­вое и наи­бо­лее из­вест­ное про­из­ве­де­ние А.О. Новодворского - по­весть «Эпи­зод из жиз­ни ни па­вы, ни во­ро­ны. Днев­ник до­маш­него учи­те­ля» (1877), опуб­ли­ко­ван­ная в ж. «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки» и от­ра­зив­шая на­строе­ния руссокго об­ще­ст­ва по­сле кра­ха со­ци­аль­ных ил­лю­зий по­ко­ле­ния «шес­ти­де­сят­ни­ков»; её главной ге­рой - «лиш­ний че­ло­век», идеа­лист и меч­та­тель, отя­го­щён­ный соз­на­ни­ем сво­ей не­спо­соб­но­сти реа­ли­зо­вать вы­со­кие идеа­лы. По­весть , со­дер­жа­щую па­ро­дий­ные ре­ми­нис­цен­ции ро­ма­нов И.С. Тур­ге­не­ва (сре­ди дей­ст­вую­щих лиц - Ба­за­ров, Ру­дин, сам Тур­ге­нев и др.), от­ли­ча­ет иг­ра с сю­же­том и по­ве­ст­во­ва­ни­ем (пуб­ли­ци­стические от­сту­п­ле­ния, сю­жет­ные про­бе­лы и др.); её стиль на­сы­щен тон­кой иро­ни­ей и яз­ви­тель­ным юмо­ром.

В твор­че­ст­ве А.О. Новодворского, ис­пы­тав­ше­го воз­дей­ст­вие идей Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го , по­пыт­ки соз­да­ния по­ло­жи­тель­но­го об­раза дея­тель­но­го при­вер­жен­ца идей на­род­ни­че­ст­ва со­че­та­ют­ся с эле­мен­та­ми са­ти­ры в ду­хе Н.В. Го­го­ля и М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на: рас­ска­зы «Тё­туш­ка», «Карь­е­ра» (оба 1880 год), «Меч­та­те­ли», «Су­ве­нир» (оба 1881 год), по­весть «Ро­ман» (1881 год).

Сочинения:

Собр. соч. СПб., 1897;

«Су­ве­нир» и дру­гие рас­ска­зы. М., 1960;

Эпи­зод из жиз­ни ни па­вы, ни во­ро­ны. СПб., 2005.