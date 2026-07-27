НОВОДВОРСКИЙ АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ
НОВОДВОРСКИЙ АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ (псевдоним - А. Осипо́вич) - русский прозаик.
Родился в обедневшей дворянской семье польского происхождения. Окончил Немировскую гимназию (1870 год), в 1872 году слушал лекции на физико-математическом фаультете университета Св. Владимира в Киеве, но из-за недостатка средств бросил учёбу и уехал в Санкт-Петербург. Служил гувернёром и домашним учителем. В 1880 году заболел чахоткой, в 1881 году при содействии Литературного фонда выехал лечиться за границу.
Первое и наиболее известное произведение А.О. Новодворского - повесть «Эпизод из жизни ни павы, ни вороны. Дневник домашнего учителя» (1877), опубликованная в ж. «Отечественные записки» и отразившая настроения руссокго общества после краха социальных иллюзий поколения «шестидесятников»; её главной герой - «лишний человек», идеалист и мечтатель, отягощённый сознанием своей неспособности реализовать высокие идеалы. Повесть, содержащую пародийные реминисценции романов И.С. Тургенева (среди действующих лиц - Базаров, Рудин, сам Тургенев и др.), отличает игра с сюжетом и повествованием (публицистические отступления, сюжетные пробелы и др.); её стиль насыщен тонкой иронией и язвительным юмором.
В творчестве А.О. Новодворского, испытавшего воздействие идей Н.Г. Чернышевского, попытки создания положительного образа деятельного приверженца идей народничества сочетаются с элементами сатиры в духе Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина: рассказы «Тётушка», «Карьера» (оба 1880 год), «Мечтатели», «Сувенир» (оба 1881 год), повесть «Роман» (1881 год).
Сочинения:
Собр. соч. СПб., 1897;
«Сувенир» и другие рассказы. М., 1960;
Эпизод из жизни ни павы, ни вороны. СПб., 2005.