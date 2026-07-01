НОВО-КЛЕЙМЁНОВО

НОВО-КЛЕЙМЁНОВО - г о­ро­ди­ще II-V веков на тер­ри­то­рии Яс­но­гор­ско­го района, близ современной деревни Но­вое Клей­мё­но­во Алек­син­ско­го района (Туль­ская обл., Рос­сия).

Рас­по­ло­же­но на ле­вом бе­ре­гу бе­зы­мян­но­го ру­чья, ле­во­го при­то­ка р. Су­ле­ма (ле­вого при­то­ка р. Ва­ша­на, пра­во­го при­то­ка р. Ока). Из­вест­но в крае­ведческой литератре с XIX века, впер­вые об­сле­до­ва­но Г.А. Дор­ре­ром в 1937 году, рас­коп­ки А.М. Во­рон­цо­ва в 2001 году.

Пло­щад­ка (90×80 м) с на­поль­ной сто­ро­ны ук­ре­п­ле­на дву­мя ва­ла­ми и рва­ми. Изу­ча­лись на­зем­ные и по­лу­зем­ля­ноч­ные до­ма, хо­зяйственные ямы. Вы­де­ля­ют­ся слои куль­тур­ной груп­пы ти­па Но­во-Клей­мё­но­во (в т. ч. клад дву­шип­ных че­реш­ко­вых на­ко­неч­ни­ков стрел, ви­соч­ное коль­цо с ло­па­стью, но­жи с гор­ба­той спин­кой, коль­це­вид­ные за­стёж­ки, фраг­мен­ты уз­ко­лез­вий­ных то­по­ров, серп, до­ло­то) и мо­щин­ской куль­ту­ры (см. в ст. Мо­щи­но ; не ме­нее 3 го­ри­зон­тов III-V веков).

По ма­те­риа­лам ниж­не­го слоя Ново-Клеймёново А.М. Во­рон­цо­вым в 2000-е годы вы­де­ле­на и на­зва­на груп­па па­мят­ни­ков в бас­сей­не верх­не­го те­че­ния р. Ока, пре­имущественно на пра­во­бе­ре­жье. Основные ма­те­риа­лы да­ти­ру­ют­ся в рам­ках II века (не ис­клю­чая первую половину III века). Го­ро­ди­ща с од­ним, ред­ко с дву­мя ва­ла­ми с на­поль­ной сто­ро­ны; се­ли­ща ма­ло ис­сле­до­ва­ны; мо­гиль­ни­ки не­из­вест­ны. По­строй­ки на­зем­ные или по­лу­зем­лян­ки, за­глуб­лён­ные до 0,4 м, раз­ме­ром около 20 м2. Ке­ра­ми­ка леп­ная, есть ло­щё­ная. Ха­рак­тер­ны горш­ки с максимальным рас­ши­ре­ни­ем в се­ре­ди­не ту­ло­ва, плав­но ото­гну­тым не­вы­со­ким вен­чи­ком, ино­гда ор­на­мен­ти­ров. на­сеч­ка­ми и разл. вдав­ле­ния­ми по верх­не­му краю; ло­щё­ные мис­ко­об­раз­ные (бо­лее низ­кой про­пор­ции, чем у горш­ков) со­су­ды; есть ок­руг­ло­бо­кие мис­ки с плав­но за­гну­тым внутрь кра­ем.

Сре­ди на­хо­док - же­лез­ные ору­дия и на­ко­неч­ник ко­пья, как в других куль­ту­рах лес­ной зо­ны Восточной Ев­ро­пы; зер­ка­ло с ор­на­мен­том на спин­ке и бо­ко­вой пет­лей и, воз­мож­но, др. на­ход­ки, ха­рак­тер­ные для сар­мат­ских ар­хео­ло­ги­че­ских куль­тур; дву­член­ная про­гну­тая под­вяз­ная фи­бу­ла и ре­мен­ные на­ко­неч­ни­ки, имею­щие цен­траль­но­ев­роп. про­то­ти­пы; дву­шип­ные че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел и ряд ве­щей, как в ря­за­но-ок­ских мо­гиль­ни­ков куль­ту­ре, дья­ков­ской куль­ту­ре. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (яч­мень, пол­ба, ко­но­п­ля) и жи­вот­но­вод­ст­во. Па­мят­ни­ки ти­па Ново-Клеёмёново сфор­ми­ро­ва­лись на ос­но­ве тра­ди­ций, при­не­сён­ных на­се­ле­ни­ем ле­со­степ­но­го По­до­нья позд­не­сар­мат­ско­го пе­рио­да, и, ве­ро­ят­но, ме­ст­ных (па­мят­ни­ки ти­па Упа-2). Пре­ем­ст­вен­ность па­мят­ни­ков ти­па Ново-Клёйменово со сме­нив­шей их мо­щин­ской куль­ту­рой прак­ти­че­ски не про­сле­жи­ва­ет­ся.

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