НОВО-КЛЕЙМЁНОВО
НОВО-КЛЕЙМЁНОВО - городище II-V веков на территории Ясногорского района, близ современной деревни Новое Клеймёново Алексинского района (Тульская обл., Россия).
Расположено на левом берегу безымянного ручья, левого притока р. Сулема (левого притока р. Вашана, правого притока р. Ока). Известно в краеведческой литератре с XIX века, впервые обследовано Г.А. Доррером в 1937 году, раскопки А.М. Воронцова в 2001 году.
Площадка (90×80 м) с напольной стороны укреплена двумя валами и рвами. Изучались наземные и полуземляночные дома, хозяйственные ямы. Выделяются слои культурной группы типа Ново-Клеймёново (в т. ч. клад двушипных черешковых наконечников стрел, височное кольцо с лопастью, ножи с горбатой спинкой, кольцевидные застёжки, фрагменты узколезвийных топоров, серп, долото) и мощинской культуры (см. в ст. Мощино; не менее 3 горизонтов III-V веков).
По материалам нижнего слоя Ново-Клеймёново А.М. Воронцовым в 2000-е годы выделена и названа группа памятников в бассейне верхнего течения р. Ока, преимущественно на правобережье. Основные материалы датируются в рамках II века (не исключая первую половину III века). Городища с одним, редко с двумя валами с напольной стороны; селища мало исследованы; могильники неизвестны. Постройки наземные или полуземлянки, заглублённые до 0,4 м, размером около 20 м2. Керамика лепная, есть лощёная. Характерны горшки с максимальным расширением в середине тулова, плавно отогнутым невысоким венчиком, иногда орнаментиров. насечками и разл. вдавлениями по верхнему краю; лощёные мискообразные (более низкой пропорции, чем у горшков) сосуды; есть округлобокие миски с плавно загнутым внутрь краем.
Среди находок - железные орудия и наконечник копья, как в других культурах лесной зоны Восточной Европы; зеркало с орнаментом на спинке и боковой петлей и, возможно, др. находки, характерные для сарматских археологических культур; двучленная прогнутая подвязная фибула и ременные наконечники, имеющие центральноевроп. прототипы; двушипные черешковые наконечники стрел и ряд вещей, как в рязано-окских могильников культуре, дьяковской культуре. В основе хозяйства - земледелие (ячмень, полба, конопля) и животноводство. Памятники типа Ново-Клеёмёново сформировались на основе традиций, принесённых населением лесостепного Подонья позднесарматского периода, и, вероятно, местных (памятники типа Упа-2). Преемственность памятников типа Ново-Клёйменово со сменившей их мощинской культурой практически не прослеживается.