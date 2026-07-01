НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ

НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ - вос­кре­сен­ский Но­во-Ие­ру­са­лим­ский (Но­во­ие­ру­са­лим­ский) став­ро­пи­ги­аль­ный муж­ской мо­на­стырь, в г. Ис­т­ра (Мо­с­ков­ская обл.). Рас­по­ло­жен на ок­руг­лой воз­вы­шен­но­сти в из­лу­чи­не р. Ис­т­ра.

Ос­но­ван в 1656 году пат­ри­ар­хом Ни­ко­ном при под­держ­ке ца­ря Алек­сея Ми­хай­лови­ча.

По за­мыс­лу пат­ри­ар­ха Ни­ко­на, в Рос­сию, ос­та­вав­шую­ся в то вре­мя един­ст­вен­ным пра­во­слав­ным цар­ст­вом - «Вто­рым Ие­ру­са­ли­мом» и «Треть­им Ри­мом» (см. «Мо­ск­ва - тре­тий Рим»), сле­до­ва­ло пе­ре­не­сти то­по­гра­фию и ар­хи­тек­ту­ру Свя­той зем­ли пу­тём ко­пи­ро­ва­ния её то­по­ни­мов, со­ору­же­ний и сим­во­ли­ки. Та­кой «Рус­ской Па­ле­сти­ной» дол­жен был стать Ново-Иерусалимский монастырь и его ок­ре­ст­но­сти. Холм, на ко­то­ром был за­ло­жен мо­на­стырь, на­зва­ли Сио­ном, холм к вос­то­ку - Еле­о­ном, холм к се­ве­ру - Фа­во­ром, р. Ис­т­ра - Иор­да­ном; не­да­ле­ко был ос­но­ван не­боль­шой жен­ский мо­на­стырь - Ви­фа­ния и т. д.

Основным письменным ис­точ­ни­ком для обу­ст­рой­ст­ва «Рус­ской Па­ле­сти­ны» по­слу­жил «Про­ски­ни­та­рий» («По­клон­ник Свя­тых мест»), со­став­лен­ный по­се­тив­шим Свя­тую зем­лю ие­ро­мо­на­хом Ар­се­ни­ем Су­ха­но­вым. «Про­ски­ни­та­рий» пред­став­ляет со­бой под­роб­ное опи­са­ние го­ро­дов и хра­мов Свя­той зем­ли с де­таль­ны­ми об­ме­ра­ми главных свя­тынь, пре­ж­де все­го ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма Гро­ба Гос­под­ня . В рас­по­ря­же­нии пат­ри­ар­ха Ни­ко­на ока­за­лись так­же при­ве­зён­ные в Рос­сию мо­дель и гра­ви­ро­ван­ные чер­те­жи хра­ма Гро­ба Гос­под­ня, мо­де­ли Ку­вук­лии (часовни) Гро­ба Гос­под­ня и Ро­ж­де­ст­ва хра­ма в Виф­лее­ме, план свя­тых мест Ие­ру­са­ли­ма. Пат­ри­арх Ни­кон яв­лял­ся зод­чим мо­на­стыр­ско­го ком­плек­са и ру­ко­во­ди­те­лем строи­тель­ст­ва.

По пе­ри­мет­ру за­ло­жен­но­го мо­на­сты­ря бы­ла по­строе­на де­ревянная ог­ра­да «в две сте­ны» с 8 шат­ро­вы­ми баш­ня­ми. Де­ревянную тё­п­лую церковь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва «с тра­пе­зою и ке­лар­нею и служ­нею» по­строи­ли в юго-западной час­ти мо­на­сты­ря, ос­вя­тив в 1657 году в при­сут­ст­вии ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (при этом царь впер­вые упот­ре­бил название «Но­вый Ие­ру­са­лим»). Мо­на­стырь по­лу­чил вот­чи­ны с на­се­ле­ни­ем св. 6 тыс. душ. В 1658 году в Ново-иерусалимский монастырь был за­ло­жен ка­мен­ный со­бор Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва. При пат­ри­ар­хе Ни­ко­не со­бор был до­ве­дён до сво­дов. В 1658 году ря­дом с мо­на­сты­рём, на бе­ре­гу Ис­т­ры, патриарх Никон воз­вёл «От­ход­ную пус­тынь» - 4-ярус­ную баш­ню с кель­я­ми и церк­ва­ми Бо­го­яв­ле­ния Гос­под­ня и Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла, где уе­ди­нял­ся для мо­лит­вы и раз­мыш­ле­ний на вре­мя по­ста. В ию­ле 1658 года из-за кон­флик­та с ца­рём пат­ри­арх Ни­кон по­ки­нул Мо­ск­ву и по­се­лил­ся в Ново-Иерусалимском монастыре, ос­та­ва­ясь там до 1666 года.

В строи­тель­ст­ве мо­на­сты­ря при­ни­ма­ли уча­стие мас­те­ра При­ка­за ка­мен­ных дел (Авер­кий Ма­ке­ев, Иван Бе­ло­зер и др.), бе­ло­рус. и зап.-ев­роп. мас­те­ра. По ини­циа­ти­ве пат­ри­ар­ха Ни­ко­на в Ново-Иерусалимском монастыре бы­ла укомплектована биб­лио­те­ка, в ко­то­рую он пе­ре­да­вал ста­рин­ные ру­ко­пис­ные кни­ги, в т. ч. из лич­ной биб­лио­те­ки, а так­же греческой ру­ко­пи­си из афон­ских мо­на­сты­рей. В состав биб­лио­те­ки входи­ли та­кие па­мят­ни­ки пись­мен­но­сти, как Из­бор­ник Свя­то­сла­ва 1073 года, Юрь­ев­ское Еван­ге­лие (XII век), спи­ски Вос­кре­сен­ской и Ни­ка­но­ров­ской ле­то­пи­сей, том Ли­це­во­го сво­да (XVI век) и др. К концу XVII века биб­лио­те­ка Ново-Иерусалимского монастыря на­счи­ты­ва­ла около 600 то­мов. В 1907 году все ру­ко­пис­ные кни­ги бы­ли пе­ре­да­ны в Си­но­даль­ную биб­лио­те­ку, где со­ста­ви­ли Вос­кре­сен­ское со­б­ра­ние ру­ко­пи­сей (с 1920 года в со­ста­ве ГИМ).

По­сле со­бор­но­го осу­ж­де­ния пат­ри­арха Ни­ко­на (декабрь 1666 год) строи­тель­ст­во Ново-Иерусалимского монастыря бы­ло пре­рва­но, цар­ским ука­зом 1667 года мас­те­ра (31 человек) пе­ре­ве­де­ны в Мо­ск­ву. Ново-Иерусалимский монастырь при­рав­ня­ли к ря­до­вой под­мос­ков­ной оби­те­ли. Од­на­ко в 1679 году по­пе­че­ни­ем ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча во­зоб­нов­ле­но строи­тель­ст­во Вос­кре­сен­ско­го со­бо­ра, мо­на­стырь по­сту­пил в ве­де­ние Мас­тер­ской па­ла­ты (от­де­ле­ние Боль­шо­го двор­ца при­ка­за). В 1681 году в при­де­ле Усек­но­ве­ния гла­вы св. Ио­ан­на Пред­те­чи Вос­кре­сен­ско­го со­бо­ра был по­хо­ро­нен пат­ри­арх Ни­кон. В 1685 году со­вер­ше­но ос­вя­ще­ние Вос­кре­сен­ско­го со­бо­ра. В последней трети XVII века был окончательно сформирован монастырский ансамбль.

В первой половине XVIII века Ново-Иерусалимский монастырь по­стра­дал от ря­да круп­ных по­жа­ров. Боль­шие ре­монт­но-вос­ста­но­вит. ра­бо­ты про­во­ди­лись с 1749 года при императрице Ели­за­ве­те Пет­ров­не . До конца XIX века в Воскресенском соборе к 14 приделам по иерусалимскому образ­цу добавились ещё 15 приделов, устро­енных членами имп. семьи и знатных ро­дов. Пе­ред се­ку­ля­ри­за­ци­ей 1764 года мо­на­сты­рю при­над­ле­жа­ло ок. 14 тыс. (по др. дан­ным, св. 16 тыс.) душ и 22 тыс. дес. зем­ли. По­сле ма­ни­фе­ста 1764 года все мо­настыр­ские кре­сть­я­не бы­ли пе­ре­ве­де­ны в эко­но­ми­че­ские, у Ново-Иерусалимского монастыря ос­та­лись толь­ко по­дво­рья в Мо­ск­ве и 30 дес. зем­ли. Та­лант­ли­вы­ми строи­те­ля­ми, цер­ков­ны­ми ис­то­ри­ка­ми, духовными писателя­ми, ар­хео­гра­фа­ми, агио­гра­фа­ми яв­ля­лись мн. на­стоя­те­ли и на­сель­ни­ки Ново-Иерусалиского монастыря: ар­хи­ман­д­ри­ты Гер­ман (?-1682 годы), Ни­ка­нор (? - после 1704 годы), ар­хи­ман­дрит, впо­след­ст­вии ар­хи­еп. Ам­вро­сий (Зер­тис-Ка­мен­ский) (1708-1771 годы), ар­хи­ман­дрит, впо­след­ст­вии еп. Ам­фи­ло­хий (Сер­ги­ев­ский- Ка­зан­цев) (1818-1893 годы), ар­хим. Ле­о­нид (Ка­ве­лин) (1822-1891 годы), сщмч. Се­ра­фим (Чи­ча­гов) (1856-1937 годы) и др. В 1874 году ар­хим. Ле­о­ни­дом (Ка­ве­ли­ным) в Ново-Иерусалиском монатсыре был соз­дан Му­зей пат­ри­ар­ха Ни­ко­на. В XIX - начале XX веков мо­на­стырь был од­ним из цен­тров русского па­лом­ни­че­ст­ва.

В 1919 году Ново-Иерусалиский монастырь был за­крыт, в 1920 году на его тер­ри­то­рии об­ра­зо­ван крае­ведческий му­зей (с 1935 года Московский об­ла­ст­ной крае­ведческий му­зей; с 1991 года Ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный му­зей «Но­вый Иеру­са­лим»). Осе­нью 1941 года мо­на­стырь был за­нят немецкой ди­ви­зи­ей СС «Райх» (ис­поль­зо­вал­ся как гос­пи­таль); 10 декабря 1941 года не­мец­ко-фа­ши­ст­ские вой­ска, от­сту­пая, взо­рва­ли Вос­кре­сен­ский со­бор с шат­ром ро­тон­ды и ко­ло­коль­ней, над­врат­ную цер­ковь, баш­ни и сте­ны мо­на­сты­ря. Уже в январе 1942 года ос­тат­ки со­ору­же­ний об­сле­до­ва­ла мас­тер­ская Ака­дем­про­ек­та под рук. А.В. Щу­се­ва (худ. Е.Е. Лан­се­ре соз­да­на се­рия ак­ва­ре­лей), на ос­но­ве на­тур­ных об­ме­ров и фо­то­ма­те­риа­лов был соз­дан 1-й эс­киз­ный про­ект рес­тав­ра­ции. В 1957 году на­ча­лось вос­ста­нов­ле­ние со­бо­ра (про­ект арх. П.Д. Ба­ра­нов­ско­го). В 1959 году во­зоб­но­вил ра­бо­ту му­зей. К концу XX века был вос­ста­нов­лен ар­хитектурный об­лик стен, ба­шен, брат­ских ке­лий, не бы­ла вос­ста­нов­ле­на толь­ко ар­хитектурного до­ми­нан­та - ярус­ная ко­ло­коль­ня XVII века.

В 1994 году Ново-Иерусалиский монастырь был во­зоб­нов­лён. С 2009 года в мо­на­сты­ре ве­дут­ся научно-иследовательские ар­хео­ло­ги­чес­кие, так­же про­ект­ные и рес­тав­рационно-восстановительные ра­бо­ты.

Смы­сло­вой и ар­хитектурный центр Ново-Иерусалимского монастыря - со­бор Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва (стро­ил­ся в 1658-1685 годы с пе­ре­ры­вом в 1667-1679 годы) был за­ду­ман как об­раз хра­ма Гро­ба Гос­под­ня в Ие­ру­са­ли­ме. В пла­не со­бор по­вто­ря­ет ие­ру­са­лим­ский об­ра­зец. При этом объ­ём­ное ре­ше­ние впол­не са­мо­стоя­тель­но, срав­ни­мо с ори­ги­на­лом толь­ко в са­мых об­щих чер­тах и во мно­гом сле­ду­ет моск. тра­ди­ции цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ры. Центральный объ­ём - кре­сто­во-ку­поль­ный, 4-столп­ный, увен­чан­ный зо­ло­той гла­вой, с юга и се­ве­ра име­ет 2-этаж­ные га­ле­реи. Ал­тар­ная часть ох­ва­че­на об­хо­дом с 4 при­де­ла­ми. В слож­ную ком­по­зи­цию центр. про­стран­ст­ва со­бо­ра вхо­дит обширный алтарь. К югу от центральной час­ти рас­по­ла­га­ют­ся при­де­льные церк­ви и святыни: Ка­мень по­ма­за­ния, «Жа­ло­ст­ный путь» Христа на Гол­го­фу, Гол­гоф­ская церковь (Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня), при­дел Усек­но­ве­ния гла­вы св. Ио­ан­на Пред­те­чи («Гроб Ада­мов»). К се­ве­ру от центральной час­ти - церкви Рождества и Ус­пе­ния Пресвятой Богородицы. С вос­то­ка, при­мы­кая к обходу алтарной части, рас­по­ло­же­на под­зем­ная 4-столп­ная церковь Свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны, уг­луб­лён­ная в зем­лю на 6 м (в XVII веке её сте­ны воз­вы­ша­лись на высоте 1,5 м). Ро­тон­да Гро­ба Гос­под­ня рас­по­ло­же­на к за­па­ду от центральной час­ти и объ­еди­не­на с ней 2-этаж­ной га­ле­ре­ей. В цен­тре ро­тон­ды по­ме­ще­на Ку­вук­лия, вклю­чаю­щая, как и в ие­ру­са­лим­ском хра­ме, пе­ще­ру Гро­ба Гос­под­ня и при­дел Ан­ге­ла. Из­на­чаль­ный кир­пич­ный ша­тёр ро­тон­ды (выс. 18 м, диа­метр 23 м) был са­мым боль­шим в древне- русском зод­че­ст­ве. К южному фа­са­ду со­бо­ра при­мы­ка­ла 7-ярус­ная ко­ло­коль­ня, в ниж­ней час­ти схо­жая с ие­ру­са­лим­ским про­то­ти­пом, а в верх­ней - с Ко­ло­коль­ней Ива­на Ве­ли­ко­го. Но­ва­тор­ским ста­ло тех­ни­ко-ху­дожественное ре­ше­ние Вос­кре­сен­ско­го со­бо­ра: не­дос­туп­ные в Рос­сии XVII веке мра­мор и цвет­ной ка­мень, ис­поль­зо­ван­ные в ие­ру­са­лим­ском хра­ме, за­ме­ни­ла по­ли­хром­ная гла­зу­ров. ке­ра­ми­ка (мас­те­ра П. За­бор­ский, С. По­лу­бес, И. Мак­си­мов и др.), при­ме­нён­ная в уни­каль­ных мас­шта­бах - из­раз­ца­ми об­ли­цо­ва­ны ико­но­ста­сы, на­лич­ни­ки, пор­талы, кон­со­ли и кар­ни­зы, из­раз­ца­ми вы­ло­же­ны мно­го­числ. духовно-просветительные над­пи­си. Цер­ков­ную то­по­гра­фию ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма объясняли 48 плит «каменного путеводителя» (XVII век), вмурованные в стены собора, цитирующие «Про­скинитарий». Многие чер­ты Вос­кре­сен­ско­го со­бо­ра XVII века (в ча­ст­но­сти, его Ку­вук­лия и главный ал­тарь) от­ра­жа­ют ут­ра­чен­ные осо­бен­но­сти ие­ру­са­лим­ско­го про­то­ти­па, что ста­вит со­бор в чис­ло цен­ней­ших па­мят­ни­ков ми­ро­вой куль­ту­ры.

Вос­кре­сен­ский со­бор силь­но по­стра­дал от об­ру­ше­ния кир­пич­но­го шат­ра ро­тон­ды в 1723 году и боль­шо­го по­жа­ра 1726 года. В 1730-1740-х годы вос­ста­но­вительные ра­бо­ты ве­лись под руководством арх. И. Ф. Ми­чу­ри­на, в ре­кон­ст­рук­ции уча­ст­во­ва­ли ар­хи­тек­то­ры А. П. Ев­ла­шев и Д. В. Ух­том­ский. В 1754 спро­ек­ти­ро­ван ша­тёр ро­тон­ды из де­ре­ва (арх. Б.Ф. Рас­трел­ли, инж. В. Бер­нар­дац­ци), со­ору­же­ние ко­то­ро­го за­вер­шил в 1759 году К.И. Бланк. Фа­са­ды и ин­терь­е­ры со­бо­ра за­но­во офор­ми­ли в сти­ле ба­рок­ко (вклю­чая Ку­вук­лию по про­ек­ту Рас­трел­ли). Вос­соз­дан­ный со­бор ос­вя­ти­ли в 1759 году. Де­ревянный ша­тёр ро­тон­ды пол­но­стью ут­ра­чен при взры­ве со­бо­ра в 1941 году. В 1983-1993 годы смон­ти­ро­ван ме­тал­лический ша­тёр ро­тон­ды; с 2012 года со­ору­жа­ет­ся но­вый ша­тёр.

Ан­самбль Ново-Иерусалимский монастырь вклю­чал так­же де­ре­вян­ные на ка­мен­ном по­гре­бе па­ла­ты пат­ри­ар­ха Ни­ко­на (юж­нее со­бо­ра) с 6 жи­лы­ми кель­я­ми, па­рад­ны­ми и хо­зяйств. по­ме­ще­ния­ми и до­мо­вой де­рев. Трёх­свя­ти­тель­ской церкви; де­рев. хо­ро­мы (на юж. по­ло­ви­не, на­про­тив ко­ло­коль­ни) для от­ды­ха го­су­да­рей во вре­мя по­се­ще­ния ими Ново-Иерусалимского монастыря (обе по­строй­ки не сохр.). В 1686-1692 годыпо ре­ше­нию ца­ре­вен Тать­я­ны Ми­хай­лов­ны и Со­фьи Алек­се­ев­ны к за­па­ду от Вос­кре­сен­ско­го со­бо­ра на «ста­рых ка­мен­ных служ­бах» (на мес­те ка­мен­ной хлеб­ни, по­вар­ни, ква­со­вар­ни и по­гре­бов) бы­ли по­строе­ны тра­пез­ные па­ла­ты с тё­п­лым со­бор­ным хра­мом в честь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва. К ним при­мы­ка­ют боль­нич­ные па­ла­ты с хра­мом во имя Трёх Свя­ти­те­лей (1698 год) и на­стоя­тель­ские по­кои (1698 год). К се­ве­ру от Вос­кре­сен­ско­го со­бо­ра рас­по­ло­же­ны од­но­этаж­ные па­ла­ты ца­рев­ны Тать­я­ны Ми­хай­лов­ны (конец XVII века) и брат­ские кор­пу­са (XIX века). В 1690 году под руководством Я.Г. Бу­хво­сто­ва на­ча­ли воз­ве­де­ние ка­мен­ной (вме­сто де­ре­вян­ной) ог­ра­ды со Свя­ты­ми во­ро­та­ми с при­мы­каю­щи­ми ка­ра­уль­ны­ми и на­ме­ст­ничь­и­ми па­ла­та­ми и над­врат­ной 5-ярус­ной церкви Вхо­да Гос­под­ня в Ие­ру­са­лим в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко (1694-1697 годы; вос­ста­нов­ле­на в 1971-1976 годы по­сле раз­ру­ше­ния 1941 года); ве­ро­ят­но, к это­му же вре­ме­ни от­но­сит­ся строи­тель­ст­во со­ло­до­вой и куз­неч­ной па­ла­ты (од­но зда­ние). В пла­не ог­ра­да об­ра­зо­ва­ла не­пра­виль­ный шес­ти­уголь­ник с пе­ри­мет­ром бо­лее 1 км, с 8 баш­ня­ми, не­ко­то­рые из них по­лу­чи­ли на­зва­ния по во­ро­там Ие­ру­са­ли­ма (Да­мас­ская, Геф­си­ман­ская, Си­он­ская). Баш­ни раз­де­ле­ны пе­ре­кры­тия­ми на эта­жи: ниж­ние ис­поль­зо­ва­лись для хо­зяйственных нужд, верх­ние - как ке­льи. За ис­клю­че­ни­ем Ино­пле­мен­ничь­ей, все баш­ни увен­ча­ны ка­мен­ны­ми за­вер­ше­ния­ми. Баш­ни Да­ви­дов дом и Си­он­ская бы­ли про­езд­ны­ми, Еф­ре­мо­ва - про­ход­ной (ны­не во­ро­та за­ло­же­ны). Сте­ны с бое­вым хо­дом с па­ра­пе­том име­ют тол­щи­ну 3 м при вы­со­те 9 м и 3 ря­да бой­ниц.

За­пад­нее со­бо­ра, внут­ри не­го и под ко­ло­коль­ней, на­хо­дит­ся древ­ней­шая часть мо­на­стыр­ско­го нек­ро­по­ля.

Дополнительная литература:

Ле­о­нид (Ка­ве­лин Л.А.), ар­хим. Ис­то­ри­че­ское опи­са­ние став­ро­пи­ги­аль­но­го Вос­кре­сен­ско­го, Но­вый Ие­ру­са­лим име­нуе­мо­го, мо­на­сты­ря. М., 1876;

Бру­нов Н.И. Мо­дель Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма, при­ве­зен­ная в XVII в. в Рос­сию // Со­об­ще­ния Рос­сий­ско­го Па­ле­стин­ско­го об­ще­ст­ва. Л., 1926. Т. 29;

Не­кра­сов А.И. Со­бор Ис­т­ры // Ар­хи­тек­ту­ра СССР. 1936. № 8;

Без­со­нов С. Мо­на­стырь Но­вый Ие­ру­са­лим // Щу­сев А.В. Про­ект вос­ста­нов­ле­ния го­ро­да Ис­т­ры. М., 1946;

Бу­гае­ва Т.В., Гри­шин В.П. Под­зем­ная Кон­стан­ти­ное­ле­нин­ская цер­ковь Но­во-Ие­ру­са­лим­ско­го мо­на­сты­ря // Ма­те­риа­лы твор­че­ско­го от­че­та тре­ста «Мос­обл­рес­тав­ра­ция». М., 1979;

Бу­гае­ва Т.В., Гри­шин В.П., Теп­фер Л.Э., Чер­ны­шов М.Б. Ра­бо­ты И. Ф. Ми­чу­ри­на по вос­ста­нов­ле­нию Вос­кре­сен­ско­го со­бо­ра Но­во- Иеру­са­лим­ско­го мо­на­сты­ря // Ар­хи­тек­тур­ное на­сле­дие. 1988. № 35.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)