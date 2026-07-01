НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ
НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ - воскресенский Ново-Иерусалимский (Новоиерусалимский) ставропигиальный мужской монастырь, в г. Истра (Московская обл.). Расположен на округлой возвышенности в излучине р. Истра.
Основан в 1656 году патриархом Никоном при поддержке царя Алексея Михайловича.
По замыслу патриарха Никона, в Россию, остававшуюся в то время единственным православным царством - «Вторым Иерусалимом» и «Третьим Римом» (см. «Москва - третий Рим»), следовало перенести топографию и архитектуру Святой земли путём копирования её топонимов, сооружений и символики. Такой «Русской Палестиной» должен был стать Ново-Иерусалимский монастырь и его окрестности. Холм, на котором был заложен монастырь, назвали Сионом, холм к востоку - Елеоном, холм к северу - Фавором, р. Истра - Иорданом; недалеко был основан небольшой женский монастырь - Вифания и т. д.
Основным письменным источником для обустройства «Русской Палестины» послужил «Проскинитарий» («Поклонник Святых мест»), составленный посетившим Святую землю иеромонахом Арсением Сухановым. «Проскинитарий» представляет собой подробное описание городов и храмов Святой земли с детальными обмерами главных святынь, прежде всего иерусалимского храма Гроба Господня. В распоряжении патриарха Никона оказались также привезённые в Россию модель и гравированные чертежи храма Гроба Господня, модели Кувуклии (часовни) Гроба Господня и Рождества храма в Вифлееме, план святых мест Иерусалима. Патриарх Никон являлся зодчим монастырского комплекса и руководителем строительства.
По периметру заложенного монастыря была построена деревянная ограда «в две стены» с 8 шатровыми башнями. Деревянную тёплую церковь Воскресения Христова «с трапезою и келарнею и служнею» построили в юго-западной части монастыря, освятив в 1657 году в присутствии царя Алексея Михайловича (при этом царь впервые употребил название «Новый Иерусалим»). Монастырь получил вотчины с населением св. 6 тыс. душ. В 1658 году в Ново-иерусалимский монастырь был заложен каменный собор Воскресения Христова. При патриархе Никоне собор был доведён до сводов. В 1658 году рядом с монастырём, на берегу Истры, патриарх Никон возвёл «Отходную пустынь» - 4-ярусную башню с кельями и церквами Богоявления Господня и Святых апостолов Петра и Павла, где уединялся для молитвы и размышлений на время поста. В июле 1658 года из-за конфликта с царём патриарх Никон покинул Москву и поселился в Ново-Иерусалимском монастыре, оставаясь там до 1666 года.
В строительстве монастыря принимали участие мастера Приказа каменных дел (Аверкий Макеев, Иван Белозер и др.), белорус. и зап.-европ. мастера. По инициативе патриарха Никона в Ново-Иерусалимском монастыре была укомплектована библиотека, в которую он передавал старинные рукописные книги, в т. ч. из личной библиотеки, а также греческой рукописи из афонских монастырей. В состав библиотеки входили такие памятники письменности, как Изборник Святослава 1073 года, Юрьевское Евангелие (XII век), списки Воскресенской и Никаноровской летописей, том Лицевого свода (XVI век) и др. К концу XVII века библиотека Ново-Иерусалимского монастыря насчитывала около 600 томов. В 1907 году все рукописные книги были переданы в Синодальную библиотеку, где составили Воскресенское собрание рукописей (с 1920 года в составе ГИМ).
После соборного осуждения патриарха Никона (декабрь 1666 год) строительство Ново-Иерусалимского монастыря было прервано, царским указом 1667 года мастера (31 человек) переведены в Москву. Ново-Иерусалимский монастырь приравняли к рядовой подмосковной обители. Однако в 1679 году попечением царя Фёдора Алексеевича возобновлено строительство Воскресенского собора, монастырь поступил в ведение Мастерской палаты (отделение Большого дворца приказа). В 1681 году в приделе Усекновения главы св. Иоанна Предтечи Воскресенского собора был похоронен патриарх Никон. В 1685 году совершено освящение Воскресенского собора. В последней трети XVII века был окончательно сформирован монастырский ансамбль.
В первой половине XVIII века Ново-Иерусалимский монастырь пострадал от ряда крупных пожаров. Большие ремонтно-восстановит. работы проводились с 1749 года при императрице Елизавете Петровне. До конца XIX века в Воскресенском соборе к 14 приделам по иерусалимскому образцу добавились ещё 15 приделов, устроенных членами имп. семьи и знатных родов. Перед секуляризацией 1764 года монастырю принадлежало ок. 14 тыс. (по др. данным, св. 16 тыс.) душ и 22 тыс. дес. земли. После манифеста 1764 года все монастырские крестьяне были переведены в экономические, у Ново-Иерусалимского монастыря остались только подворья в Москве и 30 дес. земли. Талантливыми строителями, церковными историками, духовными писателями, археографами, агиографами являлись мн. настоятели и насельники Ново-Иерусалиского монастыря: архимандриты Герман (?-1682 годы), Никанор (? - после 1704 годы), архимандрит, впоследствии архиеп. Амвросий (Зертис-Каменский) (1708-1771 годы), архимандрит, впоследствии еп. Амфилохий (Сергиевский- Казанцев) (1818-1893 годы), архим. Леонид (Кавелин) (1822-1891 годы), сщмч. Серафим (Чичагов) (1856-1937 годы) и др. В 1874 году архим. Леонидом (Кавелиным) в Ново-Иерусалиском монатсыре был создан Музей патриарха Никона. В XIX - начале XX веков монастырь был одним из центров русского паломничества.
В 1919 году Ново-Иерусалиский монастырь был закрыт, в 1920 году на его территории образован краеведческий музей (с 1935 года Московский областной краеведческий музей; с 1991 года Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим»). Осенью 1941 года монастырь был занят немецкой дивизией СС «Райх» (использовался как госпиталь); 10 декабря 1941 года немецко-фашистские войска, отступая, взорвали Воскресенский собор с шатром ротонды и колокольней, надвратную церковь, башни и стены монастыря. Уже в январе 1942 года остатки сооружений обследовала мастерская Академпроекта под рук. А.В. Щусева (худ. Е.Е. Лансере создана серия акварелей), на основе натурных обмеров и фотоматериалов был создан 1-й эскизный проект реставрации. В 1957 году началось восстановление собора (проект арх. П.Д. Барановского). В 1959 году возобновил работу музей. К концу XX века был восстановлен архитектурный облик стен, башен, братских келий, не была восстановлена только архитектурного доминанта - ярусная колокольня XVII века.
В 1994 году Ново-Иерусалиский монастырь был возобновлён. С 2009 года в монастыре ведутся научно-иследовательские археологические, также проектные и реставрационно-восстановительные работы.
Смысловой и архитектурный центр Ново-Иерусалимского монастыря - собор Воскресения Христова (строился в 1658-1685 годы с перерывом в 1667-1679 годы) был задуман как образ храма Гроба Господня в Иерусалиме. В плане собор повторяет иерусалимский образец. При этом объёмное решение вполне самостоятельно, сравнимо с оригиналом только в самых общих чертах и во многом следует моск. традиции церковной архитектуры. Центральный объём - крестово-купольный, 4-столпный, увенчанный золотой главой, с юга и севера имеет 2-этажные галереи. Алтарная часть охвачена обходом с 4 приделами. В сложную композицию центр. пространства собора входит обширный алтарь. К югу от центральной части располагаются придельные церкви и святыни: Камень помазания, «Жалостный путь» Христа на Голгофу, Голгофская церковь (Воздвижения Креста Господня), придел Усекновения главы св. Иоанна Предтечи («Гроб Адамов»). К северу от центральной части - церкви Рождества и Успения Пресвятой Богородицы. С востока, примыкая к обходу алтарной части, расположена подземная 4-столпная церковь Святых Константина и Елены, углублённая в землю на 6 м (в XVII веке её стены возвышались на высоте 1,5 м). Ротонда Гроба Господня расположена к западу от центральной части и объединена с ней 2-этажной галереей. В центре ротонды помещена Кувуклия, включающая, как и в иерусалимском храме, пещеру Гроба Господня и придел Ангела. Изначальный кирпичный шатёр ротонды (выс. 18 м, диаметр 23 м) был самым большим в древне- русском зодчестве. К южному фасаду собора примыкала 7-ярусная колокольня, в нижней части схожая с иерусалимским прототипом, а в верхней - с Колокольней Ивана Великого. Новаторским стало технико-художественное решение Воскресенского собора: недоступные в России XVII веке мрамор и цветной камень, использованные в иерусалимском храме, заменила полихромная глазуров. керамика (мастера П. Заборский, С. Полубес, И. Максимов и др.), применённая в уникальных масштабах - изразцами облицованы иконостасы, наличники, порталы, консоли и карнизы, изразцами выложены многочисл. духовно-просветительные надписи. Церковную топографию иерусалимского храма объясняли 48 плит «каменного путеводителя» (XVII век), вмурованные в стены собора, цитирующие «Проскинитарий». Многие черты Воскресенского собора XVII века (в частности, его Кувуклия и главный алтарь) отражают утраченные особенности иерусалимского прототипа, что ставит собор в число ценнейших памятников мировой культуры.
Воскресенский собор сильно пострадал от обрушения кирпичного шатра ротонды в 1723 году и большого пожара 1726 года. В 1730-1740-х годы восстановительные работы велись под руководством арх. И. Ф. Мичурина, в реконструкции участвовали архитекторы А. П. Евлашев и Д. В. Ухтомский. В 1754 спроектирован шатёр ротонды из дерева (арх. Б.Ф. Растрелли, инж. В. Бернардацци), сооружение которого завершил в 1759 году К.И. Бланк. Фасады и интерьеры собора заново оформили в стиле барокко (включая Кувуклию по проекту Растрелли). Воссозданный собор освятили в 1759 году. Деревянный шатёр ротонды полностью утрачен при взрыве собора в 1941 году. В 1983-1993 годы смонтирован металлический шатёр ротонды; с 2012 года сооружается новый шатёр.
Ансамбль Ново-Иерусалимский монастырь включал также деревянные на каменном погребе палаты патриарха Никона (южнее собора) с 6 жилыми кельями, парадными и хозяйств. помещениями и домовой дерев. Трёхсвятительской церкви; дерев. хоромы (на юж. половине, напротив колокольни) для отдыха государей во время посещения ими Ново-Иерусалимского монастыря (обе постройки не сохр.). В 1686-1692 годыпо решению царевен Татьяны Михайловны и Софьи Алексеевны к западу от Воскресенского собора на «старых каменных службах» (на месте каменной хлебни, поварни, квасоварни и погребов) были построены трапезные палаты с тёплым соборным храмом в честь Рождества Христова. К ним примыкают больничные палаты с храмом во имя Трёх Святителей (1698 год) и настоятельские покои (1698 год). К северу от Воскресенского собора расположены одноэтажные палаты царевны Татьяны Михайловны (конец XVII века) и братские корпуса (XIX века). В 1690 году под руководством Я.Г. Бухвостова начали возведение каменной (вместо деревянной) ограды со Святыми воротами с примыкающими караульными и наместничьими палатами и надвратной 5-ярусной церкви Входа Господня в Иерусалим в стиле нарышкинского барокко (1694-1697 годы; восстановлена в 1971-1976 годы после разрушения 1941 года); вероятно, к этому же времени относится строительство солодовой и кузнечной палаты (одно здание). В плане ограда образовала неправильный шестиугольник с периметром более 1 км, с 8 башнями, некоторые из них получили названия по воротам Иерусалима (Дамасская, Гефсиманская, Сионская). Башни разделены перекрытиями на этажи: нижние использовались для хозяйственных нужд, верхние - как кельи. За исключением Иноплеменничьей, все башни увенчаны каменными завершениями. Башни Давидов дом и Сионская были проездными, Ефремова - проходной (ныне ворота заложены). Стены с боевым ходом с парапетом имеют толщину 3 м при высоте 9 м и 3 ряда бойниц.
Западнее собора, внутри него и под колокольней, находится древнейшая часть монастырского некрополя.
Дополнительная литература:
Леонид (Кавелин Л.А.), архим. Историческое описание ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. М., 1876;
Брунов Н.И. Модель Иерусалимского храма, привезенная в XVII в. в Россию // Сообщения Российского Палестинского общества. Л., 1926. Т. 29;
Некрасов А.И. Собор Истры // Архитектура СССР. 1936. № 8;
Безсонов С. Монастырь Новый Иерусалим // Щусев А.В. Проект восстановления города Истры. М., 1946;
Бугаева Т.В., Гришин В.П. Подземная Константиноеленинская церковь Ново-Иерусалимского монастыря // Материалы творческого отчета треста «Мособлреставрация». М., 1979;
Бугаева Т.В., Гришин В.П., Тепфер Л.Э., Чернышов М.Б. Работы И. Ф. Мичурина по восстановлению Воскресенского собора Ново- Иерусалимского монастыря // Архитектурное наследие. 1988. № 35.