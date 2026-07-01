НОВИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
НОВИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - российский общественный и политический деятель, зоолог.
Из мещан. Окончил Московское коммерческое училище (1894 год) и Зоологический институт Гейдельбергского университета (1904 год), ученик О. Бючли. С 1905 года приват-доцент Московского университета, в 1906-1908 годы в научной командировке в Европе. В 1911 году, протестуя против политики министра народного просвещения Л.А. Кассо, подал в отставку вместе с большой группой преподавателей Московского университета (в 1916 году вернулся в университет, избран профессором). Профессор Московского коммерческого института (1911-1916 годы). Гласный Московской городской думы (1908-1917 годы), деятельный член училищной комиссии Думы; сблизился с представителями партии кадетов, затем стал членом её ЦК. Требовал снизить содержание и ограничить функции городской головы. Вместе с Н.П. Окуневым и М.М. Духовским создал в Москве Общество попечения об учащихся детях Бутырского р-на (1910 год), которое открывало клубы при начальных и средних учебных заведениях для организации досуга детей из социально неблагополучных семей.
Депутат 4-й Государственной думы (1912-1917 годы), принадлежал к правому крылу кадетов, ориентировался на В.А. Маклакова и М.В. Челнокова. Считал, что в ходе думской работы надо заниматься решением конкретных дел, а не отстаивать теоретич. и нереализуемые программы. После Февральской революции 1917 года выступил инициатором создания трёх комиссий при Министерстве народного просвещения - по начальному, среднему и высшему образованию, возглавил комиссию по высшему образованию, по инициативе которой полномочия попечителей учебных округов в отношении университетов переданы советам универстиетов и Министерству народного просвещения, в советы университетов введены представители младших преподавателей с правом голоса, студентам разрешено создавать в стенах университета собств. организации. Декан физико-математического факультета (1918 год), ректор (1919-1920 годы) Московского университета.
Негативно относился к реформам высшей школы, проводимым Народным комиссариатом просвещения РСФСР: не допустил введения в состав совета ун-та представителей от рабочего факультета и факультета общественных наук, активно выступал против отмены возрастных и образоват. ограничений для абитуриентов, др. нововведений, нарушавших нормальное течение университетской жизни. В годы Гражданской войны 1917-1922 годы М.М. Новиков способствовал сохранению дореволюционных научно-педагогических кадров университета, организовал специальный хозяйственный отдел, который обеспечивал университет топливом, строительными материалами, питанием. В 1919 году избран председателем Научной комиссии при научно-техническом отделе ВСНХ. В апреле 1920 года арестован по делу Тактического центра, вскоре освобождён. В ноябре того же года вышел в отставку с поста ректора в связи с реорганизацией управления университетом.
В 1922 году вновь арестован и в составе большой группы представителей российской интеллигенции выслан из РСФСР в Германию (см. в ст. «Философский пароход»). Активно участвовал в организации Русского научного института в Берлине. С 1923 года в Праге, один из организаторов и первый ректор (1923-1939 годы) Русского народного университета (с 1933 года Русский свободный универиситет), способствовал созданию при нём Русского культурно-исторического музея (1935 год). Профессор и директор Зоологического института Братиславского универистета (1939-1945 годы). В 1945 году, во время наступления советских войск, уехал в Германию, попал в американскую оккупационную зону, обосновался в Регенсбурге (до 1949 года). В 1945-1947 годы профессор и декан естественно-научного факультета университета в Мюнхене, созданного при Администрации ООН по оказанию помощи и реабилитации (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). С 1949 года в Нью-Йорке, руководил Русской академической группой, выступал с публичными лекциями, разработал проект Русского свободного университета им. М.В. Ломоносова в США (не реализован). Автор воспоминаний «От Москвы до Нью-Йорка. Моя жизнь в науке и политике» (Нью-Йорк, 1952 год; М., 2009 год).
Основные труды в области сравнительно-анатомического изучения строения органов зрения беспозвоночных. Создал новую классификацию органов зрения млекопитающих. Считал, что сходство в строении органов зрения обусловлено не только общностью их генетич. происхождения (гомологией), но и включает биологический механизм приспособления к выполнению одинаковых функций - аналогию.
Сочинения:
Проблемы жизни. Берлин, 1923;
Московский университет в первый период большевистского режима // Московский университет: 1755–1930. Париж, 1930;
Полстолетие научной деятельности. N. Y., 1956;
Великаны российского естествознания. Fr./M., 1960.