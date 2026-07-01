НОВИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

НОВИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - российский об­щественный и по­ли­тический дея­тель, зоо­лог.

Из ме­щан. Окон­чил Московское ком­мерческое училище (1894 год) и Зоо­ло­гический институт Гей­дель­берг­ско­го университета (1904 год), уче­ник О. Бюч­ли. С 1905 года при­ват-до­цент Московского университета, в 1906-1908 годы в на­учной ко­ман­диров­ке в Ев­ро­пе. В 1911 году, про­тес­туя про­тив по­ли­ти­ки министра народного просве­ще­ния Л.А. Кас­со , по­дал в от­став­ку вме­сте с боль­шой груп­пой пре­по­да­ва­те­лей Московского университета (в 1916 году вер­нул­ся в университет, из­бран про­фес­со­ром). Про­фес­сор Московского ком­мерческого института (1911-1916 годы). Глас­ный Московской городской ду­мы (1908-1917 годы), дея­тель­ный член учи­лищ­ной ко­мис­сии Ду­мы; сбли­зил­ся с пред­ста­ви­те­ля­ми пар­тии ка­де­тов, за­тем стал чле­ном её ЦК. Тре­бо­вал сни­зить со­дер­жа­ние и ог­ра­ни­чить функ­ции городской го­ло­вы. Вме­сте с Н.П. Оку­не­вым и М.М. Ду­хов­ским соз­дал в Мо­ск­ве Общество по­пе­че­ния об уча­щих­ся де­тях Бу­тыр­ско­го р-на (1910 год), ко­то­рое от­кры­ва­ло клу­бы при на­чаль­ных и сред­них учеб­ных за­ве­де­ни­ях для ор­га­ни­за­ции до­су­га де­тей из со­ци­аль­но не­бла­го­по­луч­ных се­мей.

Де­пу­тат 4-й Государственной ду­мы (1912-1917 годы), при­над­ле­жал к пра­во­му кры­лу ка­де­тов, ори­ен­ти­ро­вал­ся на В.А. Мак­ла­ко­ва и М.В. Чел­но­ко­ва. Счи­тал, что в хо­де дум­ской ра­бо­ты на­до за­ни­мать­ся ре­ше­ни­ем кон­крет­ных дел, а не от­стаи­вать тео­ре­тич. и не­реа­ли­зуе­мые про­грам­мы. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года вы­сту­пил ини­циа­то­ром соз­да­ния трёх ко­мис­сий при Министерстве народного про­све­ще­ния - по на­чаль­но­му, сред­не­му и выс­ше­му об­ра­зо­ва­нию, воз­гла­вил ко­мис­сию по выс­ше­му об­ра­зо­ва­нию, по ини­циа­ти­ве ко­то­рой пол­номо­чия по­пе­чи­те­лей учеб­ных ок­ру­гов в от­но­ше­нии университетов пе­ре­да­ны со­ве­там универстиетов и Министерству народного про­све­ще­ния, в со­ве­ты университетов вве­де­ны пред­ста­ви­те­ли млад­ших пре­по­да­ва­те­лей с пра­вом го­ло­са, сту­ден­там раз­ре­ше­но соз­да­вать в сте­нах университета собств. ор­га­ни­за­ции. Де­кан фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета (1918 год), рек­тор (1919-1920 годы) Московского университета.

Не­га­тив­но от­но­сил­ся к ре­фор­мам выс­шей шко­лы, про­во­ди­мым Народным ко­мис­са­риа­том про­све­ще­ния РСФСР: не до­пус­тил вве­де­ния в со­став со­ве­та ун-та пред­ста­ви­те­лей от ра­бо­че­го факультета и факультета об­щественных на­ук, ак­тив­но вы­сту­пал про­тив от­ме­ны воз­рас­тных и об­ра­зо­ват. ог­ра­ни­че­ний для аби­ту­ри­ен­тов, др. но­во­вве­де­ний, на­ру­шав­ших нор­маль­ное те­че­ние уни­вер­си­тет­ской жиз­ни. В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годы М.М. Новиков спо­соб­ст­во­вал со­хра­не­нию до­ре­во­люционных на­учно-пе­да­го­гических кад­ров университета, ор­га­ни­зо­вал специальный хо­зяйственный от­дел, ко­то­рый обес­пе­чи­вал университет то­п­ли­вом, стро­ительными ма­те­риа­ла­ми, пи­та­ни­ем. В 1919 году из­бран председателем На­учной ко­мис­сии при на­учно-тех­ническом от­де­ле ВСНХ. В апреле 1920 года аре­сто­ван по де­лу Так­ти­че­ско­го цен­тра, вско­ре ос­во­бо­ж­дён. В но­яб­ре то­го же го­да вы­шел в от­став­ку с по­ста рек­то­ра в свя­зи с ре­ор­га­ни­за­ци­ей управ­ле­ния уни­вер­си­те­том.

В 1922 году вновь аре­сто­ван и в со­ста­ве боль­шой груп­пы пред­ста­ви­те­лей российской ин­тел­ли­ген­ции вы­слан из РСФСР в Гер­ма­нию (см. в ст. «Фи­ло­соф­ский па­ро­ход»). Ак­тив­но уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции Русского на­учного института в Бер­ли­не. С 1923 года в Пра­ге, один из ор­га­ни­за­то­ров и пер­вый рек­тор (1923-1939 годы) Русского народного университета (с 1933 года Русский сво­бод­ный универиситет), спо­соб­ст­во­вал соз­да­нию при нём Русского куль­тур­но-ис­то­рического му­зея (1935 год). Про­фес­сор и ди­рек­тор Зоо­ло­гического института Бра­ти­слав­ско­го универистета (1939-1945 годы). В 1945 году, во вре­мя на­сту­п­ле­ния советских войск, уе­хал в Гер­ма­нию, по­пал в американскую ок­ку­пационную зо­ну, обос­но­вал­ся в Ре­генс­бур­ге (до 1949 года). В 1945-1947 годы про­фес­сор и де­кан ес­те­ственно-на­учного фа­куль­те­та университета в Мюн­хе­не, соз­дан­но­го при Ад­ми­ни­ст­ра­ции ООН по ока­за­нию по­мо­щи и реа­би­ли­та­ции (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). С 1949 года в Нью-Йор­ке, ру­ко­во­дил Русской ака­де­мической груп­пой, вы­сту­пал с пуб­лич­ны­ми лек­ция­ми, раз­ра­бо­тал про­ект Русского сво­бод­но­го университета им. М.В. Ло­мо­но­со­ва в США (не реа­ли­зо­ван). Ав­тор вос­по­ми­на­ний «От Мо­ск­вы до Нью-Йор­ка. Моя жизнь в нау­ке и по­ли­ти­ке» (Нью-Йорк, 1952 год; М., 2009 год).

Основные тру­ды в об­лас­ти срав­нительно-ана­то­мического изу­че­ния строе­ния ор­га­нов зре­ния бес­по­зво­ноч­ных. Соз­дал но­вую клас­си­фи­ка­цию ор­га­нов зре­ния мле­ко­пи­таю­щих. Счи­тал, что сход­ст­во в строе­нии ор­га­нов зре­ния обу­слов­ле­но не толь­ко общ­но­стью их ге­не­тич. про­ис­хо­ж­де­ния (го­мо­ло­ги­ей), но и вклю­ча­ет био­ло­гический ме­ха­низм при­спо­соб­ле­ния к вы­пол­не­нию оди­на­ко­вых функ­ций - ана­ло­гию.

Сочинения:

Про­бле­мы жиз­ни. Бер­лин, 1923;

Мо­с­ков­ский уни­вер­си­тет в пер­вый пе­ри­од боль­ше­ви­ст­ско­го ре­жи­ма // Мо­с­ков­ский уни­вер­си­тет: 1755–1930. Па­риж, 1930;

Пол­сто­ле­тие на­уч­ной дея­тель­но­сти. N. Y., 1956;

Ве­ли­ка­ны рос­сий­ско­го ес­те­ст­во­зна­ния. Fr./M., 1960.