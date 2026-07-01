НОВИКОВ ГЕННАДИЙ НИКИФОРОВИЧ

Родился 08.02.1949, Ачинск Красноярского края. Окончил Иркутский государственный университет в 1971 году и аспирантуру исторического факультета МГУ . В 1975 г.; стажировка в Институте политических наук (Париж, 1978-1979); стажировка в Дипломатической академии, 1989 г.; докторант Реннского университета (Франция) по политическим наукам.

Кандидатская диссертация : Программа «нового общества» и борьба партий во Франции(1969-1972) (МГУ,1975).

Докторская диссертация : Идейная и социально-политическая эволюция голлизма после де Голля (конец 60-х – начало 80-х гг.) (МГУ, 1985).

С 1976 – старший преподаватель кафедры всеобщей истории Иркутского государственного университета (ИрГУ). В 1978–1979 – доцент кафедры всеобщей истории ИрГУ. В 1980–1984 – ассоциированный профессор Национальной административной школы Республики Мали, руководитель группы преподавателей Минвуза СССР. В 1989 избран профессором и заведующим кафедрой новой, новейшей истории и междунарных отношений исторического факультета ИрГУ.

Работал научным директором Иркутского межрегионального института общественных наук, директор Центра им. Фернана Броделя при ИрГУ.

Область интересов : Новейшая история Франции; история и теория межд. отношений.

Сочинения: Теории межд. отношений. Иркутск, 1996;

L’effondrement du federalisme sovietique. L’Aquarium, hiver 1995–printemps 1996. №13-14. Rennes;

А.Ф. Керенский. История России. Иркутск., 1996 (председ., сост., гл. ред.);

Голлизм после де Голля. Идейная и социально-политическая эволюция.1969-1981. М., 1984;

L'introduction a la Theorie des Relations internationales.Bamako,1988;

Де Голль и голлизм во французской историографии, публицистике и политологии (40-е – 80-е гг.) // Французский Ежегодник-1988. М.,1990;

Le Gaullisme a l'epreuve du temps(reflexions d'un observateur lointain // De Gaulle en son siecle.Vol.2: La Politique. P.Plon,1992;

Два этюда о де Голле и голлизме: Учеб. пособ. Иркутск: Оттиск, 2001.