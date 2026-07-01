НОВИКОВ ФЕЛИКС АРОНОВИЧ
НОВИКОВ ФЕЛИКС АРОНОВИЧ - российский архитектор, народный архитектор СССР (1991 год).
В 1944-1950 годы учился в МАРХИ у Л.В. Мелеги, Л.Н. Павлова и И.Н. Соболева. Работал в проектных мастерских Мосгорисполкома (1950-1980 годы) и Госкомархитектуры (1980-1993 годы).
Большая часть реализованных проектов Ф.А. Новикова сосредоточена в Москве. Первые постройки - в русле советского неоклассицизма (жилые дома на Семёновской набережной, 1950-1956 годы, и на Госпитальной набережной, 1951-1955 годы; станция метро «Краснопресненская», 1951-1954 годы).
После изменения государственной стилевой политики в 1956 году Ф.А. Новиков обратился к модернизму. Среди первых подобных построек - кинотеатры «Прогресс» (1958 год) и «Ленинград» (1959 год).
Один из авторов (совм. с архитекторами В.С. Кубасовым, В.С. Егеревым, Б.В. Палуем, И.А. Покровским, М.Н. Хажакяном и инж. Ю.И. Ионовым) проекта Московского городского дворца пионеров и школьников: построенный в 1962 году, этот объект стал символом перемен в советском зодчестве.
В Зеленограде Ф.А. Новиков возвёл Научный центр микроэлектроники (1962-1969 годы), 9-этажный жилой дом «Флейта» (1965-1970 годы); ансамбль Московского института электронной техники (1966-1971 годы) отличает контраст пространств, продуманное распределение света и тени, крупный масштаб пластических форм. В комплексе посольства СССР в Мавритании (в Нуакшоте; 1974-1977 годы) представительность государственного учреждения соединилась со свободой формообразования и использованием элементов местного зодчества. Неосуществлённые проекты главных туристических центров Самарканда и Бухары (1980-1983 годы), расположенных рядом с памятниками средне-вековой архитектуры Узбекистана, отличались гармоническим включением нового в историческую среду, единством масштаба, созвучием традиционных и современных форм и деталей. Это относится также к конкурсному проекту гостиницы «Рухабад» в Самарканде (1988 год, 1-я пр.). Комплекс Дома культуры в Чебоксарах (1985-1995 годы) интересен оригинальной диагональной композицией, отвечающей особенностям его расположения. По проекту Ф.А. Новикова велось строительство администартивного комплекса на Тургеневской пл. в Москве (1995 год; ныне здание ЛУКОЙЛа; проект изменён, здание перестроено). Автор св. 200 статей по проблемам зодчества. С 1993 года живёт в США.
Государственная премия РСФСР (1967 год), Государственная премия СССР (1975 год).
Сочинения:
Формула архитектуры. М., 1984;
Добрый Рочестер в штате Нью-Йорк. Рочестер, 1997;
Зодчие и зодчество. [М.], 2003;
Когда мы были молоды. М., 2007;
Дело жизни. Между делом. [М.], 2010. Т. 1–2;
Советский модернизм 1955–1985. М., 2011 (совм. с В. А. Белоголовским).