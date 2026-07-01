НОВИКОВ ФЕЛИКС АРОНОВИЧ

НОВИКОВ ФЕЛИКС АРОНОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор, народный ар­хи­тек­тор СССР (1991 год).

В 1944-1950 годы учил­ся в МАРХИ у Л.В. Ме­ле­ги, Л.Н. Пав­лова и И.Н. Со­бо­ле­ва. Ра­бо­тал в про­ект­ных мас­тер­ских Мос­гор­ис­пол­ко­ма (1950-1980 годы) и Гос­ко­мар­хи­тек­ту­ры (1980-1993 годы).

Большая часть реа­ли­зо­ван­ных про­ек­тов Ф.А. Новикова со­сре­до­то­че­на в Мо­ск­ве. Пер­вые по­строй­ки - в рус­ле советского не­оклас­си­циз­ма (жи­лые до­ма на Се­мё­нов­ской на­бе­реж­ной, 1950-1956 годы, и на Гос­пи­таль­ной на­бе­реж­ной, 1951-1955 годы; стан­ция мет­ро «Крас­но­пре­снен­ская», 1951-1954 годы).

По­сле из­ме­не­ния государственной сти­ле­вой по­ли­ти­ки в 1956 году Ф.А. Новиков об­ра­тил­ся к мо­дер­низ­му. Сре­ди пер­вых по­доб­ных по­стро­ек - ки­но­те­ат­ры «Про­гресс» (1958 год) и «Ле­нин­град» (1959 год).

Один из ав­то­ров (совм. с ар­хи­тек­то­ра­ми В.С. Ку­ба­со­вым, В.С. Еге­ре­вым, Б.В. Па­лу­ем, И.А. По­кров­ским , М.Н. Ха­жа­кя­ном и инж. Ю.И. Ио­но­вым) про­ек­та Московского городского двор­ца пио­не­ров и школь­ни­ков: по­стро­ен­ный в 1962 году, этот объ­ект стал сим­во­лом пе­ре­мен в советском зод­че­ст­ве.

В Зе­ле­но­гра­де Ф.А. Новиков воз­вёл На­учный центр мик­ро­элек­тро­ни­ки (1962-1969 годы), 9-этаж­ный жи­лой дом «Флей­та» (1965-1970 годы); ан­самбль Московского института элек­трон­ной тех­ни­ки (1966-1971 годы) от­ли­ча­ет кон­траст про­странств, про­ду­ман­ное рас­пре­де­ле­ние све­та и те­ни, круп­ный мас­штаб пла­стических форм. В ком­плек­се по­соль­ст­ва СССР в Мав­ри­та­нии (в Ну­ак­шо­те; 1974-1977 годы) пред­ста­ви­тель­ность государственного уч­ре­ж­де­ния со­еди­ни­лась со сво­бо­дой фор­мо­об­ра­зо­ва­ния и ис­поль­зо­ва­ни­ем эле­мен­тов ме­ст­но­го зод­че­ст­ва. Не­осу­ще­ст­в­лён­ные про­ек­ты главных ту­ри­стических цен­тров Са­мар­кан­да и Бу­ха­ры (1980-1983 годы), рас­по­ло­жен­ных ря­дом с па­мят­ни­ка­ми средне-вековой ар­хи­тек­ту­ры Уз­бе­ки­ста­на, от­ли­ча­лись гар­мо­ническим вклю­че­ни­ем но­во­го в ис­то­рическую сре­ду, един­ст­вом мас­шта­ба, со­зву­чи­ем тра­диционных и современных форм и де­та­лей. Это от­но­сит­ся так­же к кон­курс­но­му про­ек­ту гос­ти­ни­цы «Ру­ха­бад» в Са­мар­кан­де (1988 год, 1-я пр.). Ком­плекс До­ма куль­ту­ры в Че­бок­са­рах (1985-1995 годы) ин­те­ре­сен ори­ги­наль­ной диа­го­наль­ной ком­по­зи­цией, от­ве­чаю­щей осо­бен­но­стям его рас­по­ло­же­ния. По про­ек­ту Ф.А. Новикова ве­лось строи­тель­ст­во администартивного ком­плек­са на Тур­ге­нев­ской пл. в Мо­ск­ве (1995 год; ны­не зда­ние ЛУКОЙЛа; про­ект из­ме­нён, зда­ние пе­ре­строе­но). Ав­тор св. 200 ста­тей по про­бле­мам зод­че­ст­ва. С 1993 года жи­вёт в США .

Государственная премия РСФСР (1967 год), Государственная премия СССР (1975 год).

Сочинения:

Фор­му­ла ар­хи­тек­ту­ры. М., 1984;

До­б­рый Ро­че­стер в шта­те Нью-Йорк. Ро­че­стер, 1997;

Зод­чие и зод­че­ст­во. [М.], 2003;

Ко­гда мы бы­ли мо­ло­ды. М., 2007;

Де­ло жиз­ни. Ме­ж­ду де­лом. [М.], 2010. Т. 1–2;

Со­вет­ский мо­дер­низм 1955–1985. М., 2011 (совм. с В. А. Бе­ло­го­лов­ским).