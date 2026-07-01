НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650 ГОДА

НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650 ГОДА - хлеб­ный бунт, вы­сту­п­ле­ние в г. Нов­го­род слу­жи­лых лю­дей «по при­бо­ру» (ря­до­вых стрель­цов и ка­за­ков), под­дер­жан­ное ча­стью по­сад­ско­го на­се­ле­ния, про­тив ме­ст­ных вла­стей и бо­га­то­го ку­пе­че­ст­ва.

Про­хо­ди­ло с 15(25) мар­та по 28 апреля (8 мая) од­но­вре­мен­но с Псков­ским вос­ста­ни­ем 1650 года.

Вы­зва­но вы­плата­ми пра­ви­тель­ст­вом ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча Шве­ции де­неж­ных сумм со­глас­но русско-шведскому Сток­гольм­ско­му до­го­во­ру 1649 года (за­клю­чён в до­пол­не­ние к Стол­бов­ско­му ми­ру 1617), а так­же раз­ре­ше­ни­ем шве­дам за­ку­пить в 1650 в Нов­го­род­ском уезде и вы­вез­ти бес­по­шлин­но круп­ную пар­тию зер­на, не­смот­ря на не­уро­жай 1649 года. В свя­зи со зна­чительным по­вы­ше­ни­ем цен на хлеб эти ме­ры бы­ли вос­при­ня­ты по­сад­ски­ми людь­ми, стрель­ца­ми и ка­за­ка­ми Нов­го­ро­да как по­соб­ни­че­ст­во «нем­цам-об­ман­щи­кам» и нов­го­род­ским куп­цам, гл. обр. С.И. и В.Г. Стоя­но­вым, по­лу­чив­шим в 1650 году при­ви­ле­ги­ро­ван­ное пра­во на экс­порт про­до­воль­ст­вия.

По­во­дом к на­ча­лу Новгородского восстания стал при­езд в го­род датского по­слан­ни­ка И. Краб­бе, при­ня­то­го нов­го­род­ца­ми за шведского тор­го­во­го аген­та.

В пер­вый день Новгородского восстания го­ро­жа­не на­па­ли на Краб­бе и его сви­ту, а так­же на куп­цов Ган­зей­ско­го сою­за на их под­во­рье (Лю­бек­ском дво­ре), в ночь с 15(25) на 16(26) мар­та раз­гра­би­ли дво­ры Стоя­но­вых, А. Зем­ско­го, В. Про­ез­жа­ло­ва и др. куп­цов, за­по­доз­рен­ных в при­ча­ст­но­сти к от­прав­ке за ру­беж про­до­воль­ст­вия. На­хо­див­шие­ся в го­ро­де дво­ря­не и ко­ман­ди­ры стре­лец­ко­го вой­ска, оче­вид­но, не ре­ши­лись по­да­вить на­чав­шее­ся вос­ста­ние. Нов­го­род­ский вое­во­да кн. Ф.А. Хил­ков и дьяк В. Со­фо­нов, ис­пу­гав­шись рас­пра­вы, пе­ре­бра­лись на двор митр. Нов­го­род­ско­го (бу­ду­ще­го пат­ри­ар­ха) Ни­ко­на , за­тем об­ра­ти­лись к ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу с прось­бой ока­зать им во­енную по­мощь. 16(26) мар­та вос­став­ши­ми из тюрь­мы ос­во­бо­ж­де­ны ми­тро­по­ли­чий сын бо­яр­ский И.П. Жег­лов и соло­дов­ник («мо­ло­дож­ник») Иг­на­тий, став­шие на­ря­ду с по­сад­ским че­ло­ве­ком Ели­се­ем Гри­горь­е­вым по про­зви­щу Ли­си­ца ру­ко­во­ди­те­ля­ми Новгородского восстания. Съез­жая из­ба (кан­це­ля­рия вое­во­ды) бы­ла от­стра­не­на вос­став­ши­ми от управ­ле­ния го­ро­дом, ко­то­рое со­сре­до­то­чи­лось в зем­ской из­бе (кан­це­ля­рии зем­ско­го ста­рос­ты), где со­став­ле­ны две че­ло­бит­ные на имя Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча. В них нов­го­род­цы вы­ска­за­ли опа­се­ния о яко­бы го­то­вив­шем­ся на­па­де­нии шве­дов на Нов­го­род и Псков; про­си­ли за­пре­тить вы­воз де­нег и про­до­воль­ст­вия в Шве­цию, за­ме­нить вое­во­ду кн. Ф.А. Хил­ко­ва, об­ви­нив его в со­труд­ни­че­ст­ве со шве­да­ми, а так­же при­тес­не­нии на­се­ле­ния (за­пре­тил в хо­лод­ное вре­мя го­да то­пить из­бы и пр.); жа­ло­ва­лись на ми­тро­по­ли­та Ни­ко­на (не объ­я­вил ам­ни­стию пре­ступ­ни­кам в свя­зи с ро­ж­де­ни­ем у ца­ря в фев­рале до­че­ри Ев­до­кии, буд­то бы на­ме­ревал­ся раз­ру­шить Со­фий­ский со­бор и др.).

Пра­ви­тель­ст­во ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча за­по­доз­ри­ло в при­ча­ст­но­сти к ор­га­ни­за­ции Новгородского восстания кн. С.А. Уру­со­ва, пре­ды­ду­ще­го нов­го­род­ско­го вое­во­ду, об­ви­нён­но­го в 1648 году, по-ви­ди­мо­му, Стоя­но­вы­ми в же­ла­нии под­дер­жать Со­ля­ной бунт 1648 года; при­ка­за­ло нов­го­род­цам под­чи­нить­ся кн. И.Н. Хо­ван­ско­му, на­прав­лен­но­му в Нов­го­род для на­ве­де­ния по­ряд­ка [всту­пил в го­род во гла­ве не­боль­шо­го от­ря­да 13(23) апреля], рас­сле­до­ва­ния об­стоя­тельств Новгородского восстания и на­ка­за­ния его уча­ст­ни­ков.

По ре­зуль­та­там след­ст­вия на городской пло­ща­ди за из­бие­ние датского по­слан­ни­ка каз­нён по­сад­ский че­ло­век Тро­фим по про­зви­щу Волк, 169 уча­ст­ни­ков Новгородского восстания би­ты кну­том и ба­то­га­ми, в т. ч. чет­ве­ро «не­щад­но», 22 человека за­клю­че­ны в тюрь­му (в мар­те 1651 года боль­шин­ст­во из них по­ми­ло­ва­ны Алек­се­ем Ми­хай­ло­ви­чем по че­ло­би­тью род­ст­вен­ни­ков). В том же го­ду но­вым нов­го­род­ским вое­во­дой на­зна­чен кн. Ю.П. Буй­но­сов-Рос­тов­ский.

Исторические источники:

До­ку­мен­ты о Нов­го­род­ском вос­ста­нии 1650 г. // Нов­го­род: К 1100-ле­тию го­ро­да. М., 1964;

Па­не­ях В.М. Но­вые ма­те­риа­лы о нов­го­род­ском вос­ста­нии // Во­про­сы ис­то­рии. 1981. № 2;

«Мя­теж­ное вре­мя»: след­ст­вен­ное де­ло о нов­го­род­ском вос­ста­нии 1650 г. / Сост. Г. М. Ко­ва­лен­ко, Т. А. Лап­те­ва, Т. Б. Со­ловь­е­ва. Киш.; СПб., 2001.

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