НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650 ГОДА
НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650 ГОДА - хлебный бунт, выступление в г. Новгород служилых людей «по прибору» (рядовых стрельцов и казаков), поддержанное частью посадского населения, против местных властей и богатого купечества.
Проходило с 15(25) марта по 28 апреля (8 мая) одновременно с Псковским восстанием 1650 года.
Вызвано выплатами правительством царя Алексея Михайловича Швеции денежных сумм согласно русско-шведскому Стокгольмскому договору 1649 года (заключён в дополнение к Столбовскому миру 1617), а также разрешением шведам закупить в 1650 в Новгородском уезде и вывезти беспошлинно крупную партию зерна, несмотря на неурожай 1649 года. В связи со значительным повышением цен на хлеб эти меры были восприняты посадскими людьми, стрельцами и казаками Новгорода как пособничество «немцам-обманщикам» и новгородским купцам, гл. обр. С.И. и В.Г. Стояновым, получившим в 1650 году привилегированное право на экспорт продовольствия.
Поводом к началу Новгородского восстания стал приезд в город датского посланника И. Краббе, принятого новгородцами за шведского торгового агента.
В первый день Новгородского восстания горожане напали на Краббе и его свиту, а также на купцов Ганзейского союза на их подворье (Любекском дворе), в ночь с 15(25) на 16(26) марта разграбили дворы Стояновых, А. Земского, В. Проезжалова и др. купцов, заподозренных в причастности к отправке за рубеж продовольствия. Находившиеся в городе дворяне и командиры стрелецкого войска, очевидно, не решились подавить начавшееся восстание. Новгородский воевода кн. Ф.А. Хилков и дьяк В. Софонов, испугавшись расправы, перебрались на двор митр. Новгородского (будущего патриарха) Никона, затем обратились к царю Алексею Михайловичу с просьбой оказать им военную помощь. 16(26) марта восставшими из тюрьмы освобождены митрополичий сын боярский И.П. Жеглов и солодовник («молодожник») Игнатий, ставшие наряду с посадским человеком Елисеем Григорьевым по прозвищу Лисица руководителями Новгородского восстания. Съезжая изба (канцелярия воеводы) была отстранена восставшими от управления городом, которое сосредоточилось в земской избе (канцелярии земского старосты), где составлены две челобитные на имя Алексея Михайловича. В них новгородцы высказали опасения о якобы готовившемся нападении шведов на Новгород и Псков; просили запретить вывоз денег и продовольствия в Швецию, заменить воеводу кн. Ф.А. Хилкова, обвинив его в сотрудничестве со шведами, а также притеснении населения (запретил в холодное время года топить избы и пр.); жаловались на митрополита Никона (не объявил амнистию преступникам в связи с рождением у царя в феврале дочери Евдокии, будто бы намеревался разрушить Софийский собор и др.).
Правительство царя Алексея Михайловича заподозрило в причастности к организации Новгородского восстания кн. С.А. Урусова, предыдущего новгородского воеводу, обвинённого в 1648 году, по-видимому, Стояновыми в желании поддержать Соляной бунт 1648 года; приказало новгородцам подчиниться кн. И.Н. Хованскому, направленному в Новгород для наведения порядка [вступил в город во главе небольшого отряда 13(23) апреля], расследования обстоятельств Новгородского восстания и наказания его участников.
По результатам следствия на городской площади за избиение датского посланника казнён посадский человек Трофим по прозвищу Волк, 169 участников Новгородского восстания биты кнутом и батогами, в т. ч. четверо «нещадно», 22 человека заключены в тюрьму (в марте 1651 года большинство из них помилованы Алексеем Михайловичем по челобитью родственников). В том же году новым новгородским воеводой назначен кн. Ю.П. Буйносов-Ростовский.
Исторические источники:
Документы о Новгородском восстании 1650 г. // Новгород: К 1100-летию города. М., 1964;
Панеях В.М. Новые материалы о новгородском восстании // Вопросы истории. 1981. № 2;
«Мятежное время»: следственное дело о новгородском восстании 1650 г. / Сост. Г. М. Коваленко, Т. А. Лаптева, Т. Б. Соловьева. Киш.; СПб., 2001.