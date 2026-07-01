НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1418 ГОДА

НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1418 ГОДА - тра­ди­ци­он­ное в отечественной ис­то­рио­гра­фии на­звание круп­но­го внут­ри­го­род­ско­го кон­флик­та в Нов­го­ро­де .

Не­по­сред­ст­вен­ным по­во­дом к Новгородскому восстанию по­слу­жи­ли пре­тен­зии жи­те­лей Тор­го­вой сто­ро­ны Нов­го­ро­да Сте­пан­ко и его же­ны к боя­ри­ну Со­фий­ской сто­ро­ны Д.И. Бо­жи­ну. Сте­пан­ко за­хва­тил сво­его про­тив­ни­ка и, за­ру­чив­шись под­держ­кой сво­их со­се­дей, при­звал к со­зы­ву ве­ча Тор­го­вой сто­ро­ны, ко­то­рое по­ста­но­ви­ло сбро­сить боя­ри­на Бо­жи­на в Вол­хов. Боя­рин был спа­сён ры­ба­ком Со­фий­ской сто­ро­ны - «Лич­ко­вым сы­ном», по­сле че­го двор ры­ба­ка на Со­фий­ской сто­ро­не был раз­граб­лен жи­те­ля­ми пра­во­го бе­ре­га. По­сле это­го со­бы­тия пе­ре­рос­ли в об­ще­го­род­ское столк­но­ве­ние, в ко­то­ром пред­ста­ви­те­лей Со­фий­ской и Тор­го­вой сто­рон воз­гла­ви­ли их бо­яр­ские ли­де­ры. Куль­ми­на­ци­ей Новгородского восстания ста­ло ожес­то­чён­ное об­ще­го­род­ское сра­же­ние, в ко­то­ром со­шлись жи­те­ли обе­их сто­рон Нов­го­ро­да не­за­ви­си­мо от их со­слов­ной при­над­леж­но­сти. Ис­клю­чи­тель­ность си­туа­ции вы­зва­ла ужас го­ро­жан («на­па­де страх на обе стра­ны») и спо­соб­ст­во­ва­ла ус­пе­ху вме­ша­тель­ст­ва нов­го­род­ско­го ар­хи­еп. Си­ме­о­на, пре­кра­тив­ше­го вос­ста­ние.

Рас­сказ нов­го­род­ско­го ле­то­пис­ца о Новгородском восстании со­дер­жит яв­ную по­ле­ми­ку с языческой мо­ра­лью мес­ти и свя­зан­ным с ней языческим обы­ча­ем вра­ж­ды и со­пер­ни­че­ст­ва ме­ж­ду древ­ни­ми час­тя­ми го­ро­да. Для ле­то­пис­ца ис­то­рия по­сте­пен­но­го пе­ре­рас­та­ния ча­ст­но­го кон­флик­та в Новгородском восстании свя­за­на с заб­ве­ни­ем его уча­ст­ни­ка­ми мо­раль­ных за­по­ве­дей хри­сти­ан­ст­ва о не­об­хо­ди­мо­сти про­ще­ния ближ­не­му.

В советской ис­то­рио­гра­фии Новгородское воостание тра­ди­ци­он­но трак­то­ва­лось как яр­кий при­мер клас­со­вой борь­бы. В современной отечественной ис­то­рио­гра­фии со­бы­тия Новгородского восстания рас­смат­ри­ва­ют­ся в свя­зи с тра­диционными от­но­ше­ния­ми вра­ж­ды и со­пер­ни­че­ст­ва ме­ж­ду древ­ни­ми час­тя­ми Нов­го­ро­да. Новгородское восстание оце­ни­ва­ет­ся как один из наи­бо­лее яр­ких при­ме­ров пе­ре­рас­та­ния лич­но-бы­то­во­го кон­флик­та в городскую усо­би­цу.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)