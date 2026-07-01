НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1418 ГОДА
НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1418 ГОДА - традиционное в отечественной историографии название крупного внутригородского конфликта в Новгороде.
Непосредственным поводом к Новгородскому восстанию послужили претензии жителей Торговой стороны Новгорода Степанко и его жены к боярину Софийской стороны Д.И. Божину. Степанко захватил своего противника и, заручившись поддержкой своих соседей, призвал к созыву веча Торговой стороны, которое постановило сбросить боярина Божина в Волхов. Боярин был спасён рыбаком Софийской стороны - «Личковым сыном», после чего двор рыбака на Софийской стороне был разграблен жителями правого берега. После этого события переросли в общегородское столкновение, в котором представителей Софийской и Торговой сторон возглавили их боярские лидеры. Кульминацией Новгородского восстания стало ожесточённое общегородское сражение, в котором сошлись жители обеих сторон Новгорода независимо от их сословной принадлежности. Исключительность ситуации вызвала ужас горожан («нападе страх на обе страны») и способствовала успеху вмешательства новгородского архиеп. Симеона, прекратившего восстание.
Рассказ новгородского летописца о Новгородском восстании содержит явную полемику с языческой моралью мести и связанным с ней языческим обычаем вражды и соперничества между древними частями города. Для летописца история постепенного перерастания частного конфликта в Новгородском восстании связана с забвением его участниками моральных заповедей христианства о необходимости прощения ближнему.
В советской историографии Новгородское воостание традиционно трактовалось как яркий пример классовой борьбы. В современной отечественной историографии события Новгородского восстания рассматриваются в связи с традиционными отношениями вражды и соперничества между древними частями Новгорода. Новгородское восстание оценивается как один из наиболее ярких примеров перерастания лично-бытового конфликта в городскую усобицу.