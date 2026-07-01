НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1136 ГОДА
НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1136 ГОДА- традиционное в отечественной историографии наименование политических событий в Новгороде, связанных с изгнанием кн. Всеволода Мстиславича и политическим оформлением Новгородской республики.
По решению новгородского веча, куда были приглашены и представители новгородских «пригородов» (Псков, Ладога), 28 мая 1136 года кн. Всеволод Мстиславич (княжил с 1117 года, с кратковременным перерывом в 1132 году) был арестован, а затем 15 июля изгнан из города. Хотя у опального князя в Новгороде оставались сторонники, обвинения, выдвинутые против него, показывают, что он утратил доверие новгородцев. Князя обвиняли в том, что он не заботился об общинной собственности (смерды, по-видимому, были данниками, поселёнными на гос. землях Новгорода); в том, что он в 1132 году нарушил крестоцелование о пожизненном княжении в Новгороде; в трусости во время битвы с ростовцами на «Ждани горе» (26 января 1135 год); внешнеполитич. непоследовательности в отношениях с черниговским кн. Всеволодом Ольговичем.
В течение нескольких дней (15-19 июля) новгородский стол формально занимал сын Всеволода Мстиславича - младенец княжич Владимир. 19 июля 1136 года из Чернигова прибыл и был провозглашён князем приглашённый самими новгородцами Святослав Ольгович. Изгнанный из Новгорода Всеволод Мстиславич в 1137-1138 годы по приглашению жителей княжил в Пскове, рассчитывая вернуть себе новгородский стол. Однако большинство новгородцев не желали его возвращения, его сторонники в Новгороде подверглись репрессиям.
В советской историографии события 1136-1138 годов обычно рассматривали под углом зрения установления в Новгороде порядков феодальной боярской республики. В русле такого подхода новгородское восстание сначала прямо сравнивали с революцией, свергнувшей монархию и установившей республику (Б.Д. Греков). Впоследствии получил развитие взгляд на новгородское восстание как на один из эпизодов в длительной истории превращения монархического Новгорода в республиканский (В.Л. Янин). В 1990-2000-х годах Яниным была выдвинута концепция об изначальном ограничении власти новгородского князя в пользу боярства и о «коренном отличии новгородской государственности от монархической государственности Смоленска и Киева».
Согласно другой трактовке событий 1136-1138 годов (А.Е. Пресняков, И.Я. Фроянов, А.В. Петров), в их основе лежало стремление гор. общины Новгорода как целого высвободиться из-под власти киевских князей (возрождённой и усиленной в 1113-1132 годы киевскими князьями Владимиром Всеволодовичем Мономахом и Мстиславом Владимировичем Великим). Невнимание князя-наместника к местным интересам и мнению веча приводило к сбоям в работе социально-политич. механизма Новгорода, для нормального функционирования которого было необходимо согласие («одиначество») князя и свободного населения, основанное на взаимном доверии.
События новгородского восстания и его ближайшие последствия лишили новгородского князя последних черт наместника киевских князей. В Новгороде окончательно восторжествовало право вечевого избрания князей (т. н. вольность в князьях).