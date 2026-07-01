НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1136 ГОДА

НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1136 ГОДА- тра­ди­ци­он­ное в отечественной ис­то­рио­гра­фии на­име­но­ва­ние по­ли­тических со­бы­тий в Нов­го­ро­де, свя­зан­ных с из­гна­ни­ем кн. Все­во­ло­да Мсти­сла­ви­ча и по­ли­тическим оформ­ле­ни­ем Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки.

По ре­ше­нию нов­го­род­ско­го ве­ча, ку­да бы­ли при­гла­ше­ны и пред­ста­ви­те­ли нов­го­род­ских «при­го­ро­дов» (Псков, Ла­до­га), 28 мая 1136 года кн. Все­во­лод Мсти­сла­вич (кня­жил с 1117 года, с крат­ко­вре­мен­ным пе­ре­ры­вом в 1132 году) был аре­сто­ван, а за­тем 15 июля из­гнан из го­ро­да. Хо­тя у опаль­но­го кня­зя в Нов­го­ро­де ос­та­ва­лись сто­рон­ни­ки, об­ви­не­ния, вы­дви­ну­тые про­тив не­го, по­ка­зы­ва­ют, что он ут­ра­тил до­ве­рие нов­го­род­цев. Кня­зя об­ви­ня­ли в том, что он не за­бо­тил­ся об об­щин­ной соб­ст­вен­но­сти (смер­ды, по-ви­ди­мо­му, бы­ли дан­ни­ка­ми, по­се­лён­ны­ми на гос. зем­лях Нов­го­ро­да); в том, что он в 1132 году на­ру­шил кре­сто­це­ло­ва­ние о по­жиз­нен­ном кня­же­нии в Нов­го­ро­де; в тру­со­сти во вре­мя бит­вы с рос­тов­ца­ми на «Жда­ни го­ре» (26 января 1135 год); внеш­не­по­ли­тич. не­по­сле­до­ва­тель­но­сти в от­но­ше­ни­ях с чер­ни­гов­ским кн. Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем.

В те­че­ние не­сколь­ких дней (15-19 ию­ля) нов­го­род­ский стол фор­маль­но за­ни­мал сын Все­во­ло­да Мсти­сла­ви­ча - мла­де­нец кня­жич Вла­ди­мир. 19 июля 1136 года из Чер­ни­го­ва при­был и был про­воз­гла­шён кня­зем при­гла­шён­ный са­ми­ми нов­го­род­ца­ми Свя­то­слав Оль­го­вич. Из­гнан­ный из Нов­го­ро­да Все­во­лод Мсти­сла­вич в 1137-1138 годы по при­гла­ше­нию жи­те­лей кня­жил в Пско­ве, рас­счи­ты­вая вер­нуть се­бе нов­го­род­ский стол. Од­на­ко боль­шин­ст­во нов­го­род­цев не же­ла­ли его воз­вра­ще­ния, его сто­рон­ни­ки в Нов­го­ро­де под­верг­лись ре­прес­си­ям.

В советской ис­то­рио­гра­фии со­бы­тия 1136-1138 годов обыч­но рас­смат­ри­ва­ли под уг­лом зре­ния ус­та­нов­ле­ния в Нов­го­ро­де по­ряд­ков фео­даль­ной бо­яр­ской рес­пуб­лики. В рус­ле та­ко­го под­хо­да новгородское восстание сна­ча­ла пря­мо срав­ни­ва­ли с ре­во­лю­ци­ей, сверг­нув­шей мо­нар­хию и ус­та­но­вив­шей рес­пуб­ли­ку (Б.Д. Гре­ков). Впо­след­ствии по­лу­чил раз­ви­тие взгляд на новгородское восстание как на один из эпи­зо­дов в дли­тель­ной ис­то­рии пре­вра­ще­ния мо­нар­хического Нов­го­ро­да в рес­пуб­ли­кан­ский (В.Л. Янин). В 1990-2000-х годах Яни­ным бы­ла вы­дви­ну­та кон­цеп­ция об из­на­чаль­ном ог­ра­ни­че­нии вла­сти нов­го­род­ско­го кня­зя в поль­зу бо­яр­ст­ва и о «ко­рен­ном от­ли­чии нов­го­род­ской го­су­дар­ст­вен­но­сти от мо­нар­хи­че­ской го­су­дар­ст­вен­но­сти Смо­лен­ска и Кие­ва».

Со­глас­но дру­гой трак­тов­ке со­бы­тий 1136-1138 годов (А.Е. Пре­сня­ков, И.Я. Фроя­нов, А.В. Пет­ров), в их ос­но­ве ле­жа­ло стрем­ле­ние гор. об­щи­ны Нов­го­ро­да как це­ло­го вы­сво­бо­дить­ся из-под вла­сти ки­ев­ских кня­зей (воз­ро­ж­дён­ной и уси­ленной в 1113-1132 годы ки­ев­ски­ми князь­я­ми Вла­ди­ми­ром Все­во­ло­до­ви­чем Мо­но­ма­хом и Мсти­сла­вом Вла­ди­ми­ро­ви­чем Ве­ли­ким ). Нев­ни­ма­ние кня­зя-на­ме­ст­ни­ка к ме­ст­ным ин­те­ре­сам и мне­нию ве­ча при­во­ди­ло к сбо­ям в ра­бо­те со­ци­аль­но-по­ли­тич. ме­ха­низ­ма Нов­го­ро­да, для нор­маль­но­го функ­цио­ни­ро­ва­ния ко­то­ро­го бы­ло не­об­хо­ди­мо со­гла­сие («оди­на­че­ст­во») кня­зя и сво­бод­но­го на­се­ле­ния, ос­но­ван­ное на вза­им­ном до­ве­рии.

Со­бы­тия новгородского восстания и его бли­жай­шие по­след­ст­вия ли­ши­ли нов­го­род­ско­го кня­зя по­след­них черт на­ме­ст­ни­ка ки­ев­ских кня­зей. В Нов­го­ро­де окон­ча­тель­но вос­тор­же­ст­во­ва­ло пра­во ве­че­во­го из­бра­ния кня­зей (т. н. воль­ность в князь­ях).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)