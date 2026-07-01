НОВГОРОДСКИЙ ДОГОВОР 1557 ГОДА

НОВГОРОДСКИЙ ДОГОВОР 1557 ГОДА - со­гла­ше­ние о ми­ре ме­ж­ду Русским государством и Шве­ци­ей, за­вер­шив­шее русско-шведскую вой­ну 1555-1557 годов.

Под­пи­сан в Нов­го­ро­де 2 апреля нов­го­род­ским на­ме­ст­ни­ком кн. М.В. Глин­ским (из ро­да Глин­ских) и ру­ко­во­ди­телем шведского по­соль­ст­ва, чл. Государственного со­ве­та Шве­ции С. Эрикс­со­ном Лей­он­ху­ву­дом. Ра­ти­фи­ци­ро­ван в том же го­ду шведским ко­ро­лём Гус­та­вом I Ва­зой .

Пе­ре­го­во­ры о ми­ре на­ча­лись по ини­циа­ти­ве шведского ко­ро­ля, на­пра­вив­ше­го в начале 1557 года в Мо­ск­ву по­соль­ст­во (в его со­ста­ве был вы­даю­щий­ся финский про­све­ти­тель - еп. Абос­ский М. Аг­ри­ко­ла), ко­то­рое ста­ло пер­вым пол­но­мас­штаб­ным по­соль­ст­вом не­за­ви­си­мой Шве­ции пос­ле её вы­хо­да из Каль­мар­ской унии 1397-1523 годов. Оно по­ло­жи­ло на­ча­ло русско-шведскому спо­ру о «по­соль­ском обы­чае» - по­ряд­ке осу­ще­ст­в­ле­ния ди­пло­ма­тических кон­так­тов ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми. Русская сто­ро­на на­стаи­ва­ла на не­об­хо­ди­мо­сти для шве­дов под­дер­жи­вать кон­так­ты с Мо­ск­вой не на­пря­мую, а по-преж­не­му че­рез нов­го­род­ских на­ме­ст­ни­ков. Шведский ко­роль Гус­тав I пы­тал­ся до­бить­ся от­ме­ны уни­жав­ше­го его обы­чая и из­ме­нить фор­мат ди­пло­ма­тических кон­так­тов.

Русские пред­ста­ви­те­ли хо­те­ли по­лу­чить вы­куп за «швед­ский по­лон» и в то же вре­мя тре­бо­ва­ли без­воз­мезд­ной пе­ре­да­чи русских плен­ных. Шведские по­слы от­ка­зы­ва­лись при­знать шведскую сто­ро­ну ви­нов­ной в раз­вя­зы­ва­нии вой­ны; в ко­неч­ном ито­ге они бы­ли вы­ну­ж­де­ны при­нять пред­ло­жен­ные им ус­ло­вия. В свою оче­редь, царь Иван IV Ва­силь­е­вич Гроз­ный по­шёл на ус­туп­ки: на­ча­ло вой­ны бы­ло объ­яс­не­но «ссо­ра­ми по­ру­беж­ных лю­дей»; бы­ло обе­ща­но ос­во­бо­дить плен­ных из тю­рем без вы­ку­па (сле­до­ва­ло вы­ку­пать лишь тех шве­дов, ко­то­рые ока­за­лись в пле­ну у ча­ст­ных лиц). Раз­ме­же­ва­ние гра­ни­цы пред­по­ла­га­лось про­вес­ти в 1559 году в со­от­вет­ст­вии с ус­ло­вия­ми Оре­хов­ско­го ми­ра 1323 года.

Новгородский договор был за­клю­чён на 40 лет, но фак­ти­че­ски ут­ра­тил своё зна­че­ние в 1572 году в ре­зуль­та­те всту­п­ле­ния русских войск в Эстлян­дию в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов.

Исторические источники:

Сбор­ник Рус­ско­го Им­пе­ра­тор­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва. СПб., 1910. Т. 129. № 2;

Ruotsin ja Venäjän rauhaneuvottelut 1557. Hels., 2007.

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