НОВГОРОДСКИЙ ДОГОВОР 1557 ГОДА
НОВГОРОДСКИЙ ДОГОВОР 1557 ГОДА - соглашение о мире между Русским государством и Швецией, завершившее русско-шведскую войну 1555-1557 годов.
Подписан в Новгороде 2 апреля новгородским наместником кн. М.В. Глинским (из рода Глинских) и руководителем шведского посольства, чл. Государственного совета Швеции С. Эрикссоном Лейонхувудом. Ратифицирован в том же году шведским королём Густавом I Вазой.
Переговоры о мире начались по инициативе шведского короля, направившего в начале 1557 года в Москву посольство (в его составе был выдающийся финский просветитель - еп. Абосский М. Агрикола), которое стало первым полномасштабным посольством независимой Швеции после её выхода из Кальмарской унии 1397-1523 годов. Оно положило начало русско-шведскому спору о «посольском обычае» - порядке осуществления дипломатических контактов между двумя государствами. Русская сторона настаивала на необходимости для шведов поддерживать контакты с Москвой не напрямую, а по-прежнему через новгородских наместников. Шведский король Густав I пытался добиться отмены унижавшего его обычая и изменить формат дипломатических контактов.
Русские представители хотели получить выкуп за «шведский полон» и в то же время требовали безвозмездной передачи русских пленных. Шведские послы отказывались признать шведскую сторону виновной в развязывании войны; в конечном итоге они были вынуждены принять предложенные им условия. В свою очередь, царь Иван IV Васильевич Грозный пошёл на уступки: начало войны было объяснено «ссорами порубежных людей»; было обещано освободить пленных из тюрем без выкупа (следовало выкупать лишь тех шведов, которые оказались в плену у частных лиц). Размежевание границы предполагалось провести в 1559 году в соответствии с условиями Ореховского мира 1323 года.
Новгородский договор был заключён на 40 лет, но фактически утратил своё значение в 1572 году в результате вступления русских войск в Эстляндию в ходе Ливонской войны 1558-1583 годов.
Исторические источники:
Сборник Русского Императорского исторического общества. СПб., 1910. Т. 129. № 2;
Ruotsin ja Venäjän rauhaneuvottelut 1557. Hels., 2007.