НОВГОРОДСКИЕ ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ

НОВГОРОДСКИЕ ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ - со­гла­ше­ния Нов­го­ро­да с немецкими го­ро­да­ми в XII-XV веках, фик­си­ро­вав­шие за­клю­че­ние тор­го­во­го ми­ра по­сле оче­ред­но­го кон­флик­та.

К чис­лу государсвтенных ак­тов Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки от­но­сят­ся так­же раз­но­об­раз­ные тор­го­вые ак­ты, ко­то­рые, кро­ме га­ран­тий «чис­тых пу­тей», ча­ще все­го по­свя­ще­ны воз­вра­ту на­граб­лен­но­го то­ва­ра и взы­ска­нию дол­гов. Со­хра­ни­лось 19 тор­го­вых до­го­во­ров и 33 разлиные тор­го­вые гра­мо­ты. Из них 1 договор да­ти­ру­ет­ся концом XII века, 3 договора и 2 торговые гра­мо­ты - XIII века; 4 до­го­во­ра и 10 гра­мот от­но­сят­ся к 14 в., 11 до­го­во­ров и 21 гра­мо­та - к XV веку. По­дав­ляю­щее их чис­ло опуб­ли­ко­ва­но в 1949 году С.Н. Вал­ком, не­сколь­ко об­на­ру­же­ны позд­нее и опуб­ли­ко­ва­ны в различных из­да­ни­ях. Боль­шин­ст­во из них за­клю­ча­лись от име­ни выс­ших долж­но­ст­ных лиц Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки (кня­зя, по­сад­ни­ка, ты­сяц­ко­го и ар­хи­епи­ско­па). Ис­клю­че­ние со­став­ля­ют два ран­них до­го­во­ра, в ко­то­рых не упо­ми­на­ет­ся ар­хи­епи­скоп, при этом на­зва­ны «все нов­го­род­ци».

Не­пре­мен­ны­ми уча­ст­ни­ка­ми за­клю­че­ния новгородских торговых договоров яв­ля­лись ста­рос­ты ку­пе­че­ские (впер­вые в 1270 году), куп­цы, де­ти ку­пе­че­ские. С раз­ви­ти­ем нов­го­род­ской административной сис­те­мы в XV веке на­ря­ду с дей­ст­вую­щи­ми по­сад­ни­ком и ты­сяц­ким упо­ми­нают­ся «все» (или, позд­нее, «ста­рые») по­сад­ни­ки и «все» («ста­рые») ты­сяц­кие, а так­же боя­ре, на­ря­ду со ста­рос­та­ми ку­пе­че­ски­ми - ещё и де­ти ку­пе­че­ские (или про­сто куп­цы). Со сто­ро­ны го­ро­дов Ган­зы вплоть до 1392 года (до т. н. Ни­бу­ро­ва ми­ра) новгородские торговые договоры под­пи­сы­ва­лись по­сла­ми Лю­бе­ка и Гот­лан­да от име­ни все­го за­мор­ско­го ку­пе­че­ст­ва. В 1392 году впер­вые на­ря­ду с ни­ми на­зва­ны по­слы 3 ли­вон­ских го­ро­дов: Ри­ги, Дер­пта и Ре­ве­ля.

Фор­му­ляр новгородских торговых договоров был стан­дарт­ным и от­ра­бо­тан­ным в те­че­ние дол­го­го вре­ме­ни. В пре­ам­бу­ле на­зы­ва­лись име­на долж­но­ст­ных лиц с обе­их сто­рон, ко­то­рые его за­клю­ча­ли. Да­лее из­ла­га­лось су­ще­ст­во де­ла или пе­ре­ска­зы­вал­ся кон­фликт, ко­то­рый дол­жен быть ула­жен, по­сле че­го ука­зы­ва­лись ви­нов­ные и оп­ре­де­ля­лось на­ка­за­ние; по­сле это­го куп­цам обе­их сто­рон га­ран­ти­ро­ва­лись «чис­тые пу­ти», сво­бод­ная тор­гов­ля и ус­та­нав­ли­вал­ся её по­ря­док. Кро­ме то­го, в новогородских торговых договорых со­дер­жат­ся не­ко­то­рые све­де­ния, ка­саю­щие­ся уст­рой­ст­ва ино­зем­ных гос­ти­ных дво­ров в Нов­го­ро­де, обя­зан­но­стей куп­цов, их взаи­мо­от­но­ше­ний с нов­го­род­ца­ми.

Древ­ней­ший из до­шед­ших до нас тор­го­вый до­го­вор Нов­го­ро­да да­ти­ру­ет­ся 1191-1192 годами. Он уре­гу­ли­ро­вал кон­фликт ме­ж­ду обос­но­вав­шей­ся на о. Гот­ланд (дав­ний тор­го­вый парт­нёр Нов­го­ро­да) немецкой ку­печеской об­щи­ной и нов­го­род­ски­ми куп­ца­ми, при­быв­ши­ми тор­го­вать на Гот­ланд. До­го­вор был за­клю­чён от име­ни кн. Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча, по­сад­ни­ка Ми­рош­ки, ты­сяц­ко­го Яко­ва и «всех нов­город­цев» с по­слом Ар­бу­дом, «со все­ми не­мец­ки­ми сы­на­ми и с го­та­ми». Этот до­ку­мент со­хра­нил­ся на од­ном пер­га­мен­ном лис­те со сле­дую­щим тор­го­вым до­го­во­ром (за­клю­чён в 1259 или 1260 году, ра­ти­фи­ци­ро­ван не ра­нее 1265 года). В до­го­во­ре 1191-1192 годов впер­вые бы­ли за­кре­п­ле­ны сло­жив­шие­ся на прак­ти­ке пра­ви­ла тор­гов­ли. На­ря­ду с раз­но­об­раз­ны­ми стать­я­ми уго­лов­но-пра­во­во­го ха­рак­те­ра, вос­хо­дя­щи­ми к Рус­ской прав­де и го­род­ско­му пра­ву Вис­бю, в нём со­дер­жат­ся ста­тьи, не­по­сред­ст­вен­но ре­гу­ли­рую­щие со­сто­яв­шее­ся «роз­ми­рье». Ус­та­нав­ли­ва­лось, что лю­бое спор­ное де­ло, воз­ни­каю­щее в тор­го­вых де­лах нем­цев в Нов­го­ро­де или нов­го­род­цев «в нем­цах», не долж­но быть по­во­дом для кон­фи­ска­ции то­ва­ров («ру­бе­жа не тво­ри­ти») или для пре­кра­ще­ния тор­гов­ли. До­го­вор так­же пред­пи­сы­вал предъ­яв­лять иск толь­ко ви­нов­ным ли­цам, а не на­ка­зы­вать всех нем. или нов­го­род­ских куп­цов в слу­чае на­ру­шения од­ним из них пра­вил тор­гов­ли. В других стать­ях, ка­саю­щих­ся тор­гов­ли, нем­цам и нов­го­род­цам га­ран­ти­ро­вал­ся безо­пас­ный путь, обу­слов­ли­ва­лось раз­ре­ше­ние спор­ных дел, про­ис­хо­див­ших вне Нов­го­ро­да, на­зна­чал­ся штраф в 10 гри­вен се­реб­ра за убий­ст­во куп­ца. Пе­ре­чис­лен­ные ста­тьи до­го­во­ра обес­пе­чи­ва­ли раз­ре­ше­ние воз­мож­ных бу­ду­щих кон­флик­тов и за­ло­жи­ли осн. прин­ци­пы взаи­мо­от­но­ше­ний Нов­го­ро­да с западными парт­нё­ра­ми.

Ос­но­во­по­ла­гаю­щим в нов­го­род­ско-немецкой тор­гов­ле стал до­го­вор 1269 года, не свя­зан­ный с кон­крет­ным слу­ча­ем на­ру­шения тор­гов­ли и имев­ший об­щий ха­рак­тер. В нём оп­ре­де­ля­лись по­ря­док при­ез­да и отъ­ез­да ган­зей­ских куп­цов, ха­рак­тер взаи­мо­от­но­ше­ний ме­ж­ду тор­го­вы­ми парт­нё­ра­ми и ме­ры на­ка­за­ния за на­ру­ше­ние пра­вил тор­гов­ли, обес­пе­чи­ва­лись га­ран­тии безо­пас­но­сти Не­мец­ко­го и Гот­ско­го гос­ти­ных дво­ров в Нов­го­ро­де. На дан­ный до­го­вор ган­зей­цы ссы­ла­лись в 1554 году при вос­ста­нов­ле­нии ган­зей­ской кон­то­ры в Нов­го­ро­де.

Все по­сле­дую­щие со­гла­ше­ния но­си­ли ча­ст­ный ха­рак­тер, ре­гу­ли­руя воз­ни­каю­щие кон­флик­ты и во­зоб­нов­ляя вре­мя от вре­ме­ни не­ко­то­рые преж­ние по­ста­нов­ле­ния. Наи­бо­лее важ­ным сре­ди них стал до­го­вор 1392 года (т. н. Ни­бу­ров мир), за­клю­чён­ный по­сле дли­тель­ной тор­го­вой вой­ны второй половины XIV века. На­ря­ду с уре­гу­ли­ро­ва­ни­ем кон­крет­ных на­ру­ше­ний тор­гов­ли, в нём за­кре­п­лял­ся тра­диц. по­ря­док раз­ре­ше­ния кон­фликт­ных си­туа­ций: ист­цу «ве­дать­ся» с ист­цом, воз­ни­каю­щие тяж­бы рас­смат­ри­вать там, где они про­изой­дут, и т. д. Уча­стие в за­клю­че­нии т. н. Ни­бу­ро­ва ми­ра ли­вон­ских по­слов обо­зна­чи­ло ру­беж в нов­го­род­ско-ган­зей­ской тор­гов­ле, ко­то­рая с этих пор це­ли­ком на­хо­ди­лась в ве­де­нии ли­вон­ских го­ро­дов.

По­след­ним новгородским торговым договором пе­рио­да не­за­ви­си­мо­сти яв­ля­ет­ся до­го­вор 1466 года с ган­зей­ца­ми о пе­ре­ми­рии на 2 го­да. В 1487 году, уже по­сле по­те­ри Нов­го­ро­дом не­за­ви­си­мо­сти, бы­ло за­клю­че­но пе­ре­ми­рие с ган­зей­ски­ми го­ро­да­ми на 20 лет. Кро­ме то­го, тор­го­вые де­ла об­су­ж­да­лись и в двух до­го­во­рах (1481 и 1493 годы) о пе­ре­ми­рии с Ли­вон­ским ор­де­ном (ка­ж­дый раз на 10 лет).

Исторические источники:

Гра­мо­ты Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да и Пско­ва. М.; Л., 1949.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)