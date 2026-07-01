НОВГОРОДСКИЕ ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ
НОВГОРОДСКИЕ ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ - соглашения Новгорода с немецкими городами в XII-XV веках, фиксировавшие заключение торгового мира после очередного конфликта.
К числу государсвтенных актов Новгородской республики относятся также разнообразные торговые акты, которые, кроме гарантий «чистых путей», чаще всего посвящены возврату награбленного товара и взысканию долгов. Сохранилось 19 торговых договоров и 33 разлиные торговые грамоты. Из них 1 договор датируется концом XII века, 3 договора и 2 торговые грамоты - XIII века; 4 договора и 10 грамот относятся к 14 в., 11 договоров и 21 грамота - к XV веку. Подавляющее их число опубликовано в 1949 году С.Н. Валком, несколько обнаружены позднее и опубликованы в различных изданиях. Большинство из них заключались от имени высших должностных лиц Новгородской республики (князя, посадника, тысяцкого и архиепископа). Исключение составляют два ранних договора, в которых не упоминается архиепископ, при этом названы «все новгородци».
Непременными участниками заключения новгородских торговых договоров являлись старосты купеческие (впервые в 1270 году), купцы, дети купеческие. С развитием новгородской административной системы в XV веке наряду с действующими посадником и тысяцким упоминаются «все» (или, позднее, «старые») посадники и «все» («старые») тысяцкие, а также бояре, наряду со старостами купеческими - ещё и дети купеческие (или просто купцы). Со стороны городов Ганзы вплоть до 1392 года (до т. н. Нибурова мира) новгородские торговые договоры подписывались послами Любека и Готланда от имени всего заморского купечества. В 1392 году впервые наряду с ними названы послы 3 ливонских городов: Риги, Дерпта и Ревеля.
Формуляр новгородских торговых договоров был стандартным и отработанным в течение долгого времени. В преамбуле назывались имена должностных лиц с обеих сторон, которые его заключали. Далее излагалось существо дела или пересказывался конфликт, который должен быть улажен, после чего указывались виновные и определялось наказание; после этого купцам обеих сторон гарантировались «чистые пути», свободная торговля и устанавливался её порядок. Кроме того, в новогородских торговых договорых содержатся некоторые сведения, касающиеся устройства иноземных гостиных дворов в Новгороде, обязанностей купцов, их взаимоотношений с новгородцами.
Древнейший из дошедших до нас торговый договор Новгорода датируется 1191-1192 годами. Он урегулировал конфликт между обосновавшейся на о. Готланд (давний торговый партнёр Новгорода) немецкой купеческой общиной и новгородскими купцами, прибывшими торговать на Готланд. Договор был заключён от имени кн. Ярослава Владимировича, посадника Мирошки, тысяцкого Якова и «всех новгородцев» с послом Арбудом, «со всеми немецкими сынами и с готами». Этот документ сохранился на одном пергаменном листе со следующим торговым договором (заключён в 1259 или 1260 году, ратифицирован не ранее 1265 года). В договоре 1191-1192 годов впервые были закреплены сложившиеся на практике правила торговли. Наряду с разнообразными статьями уголовно-правового характера, восходящими к Русской правде и городскому праву Висбю, в нём содержатся статьи, непосредственно регулирующие состоявшееся «розмирье». Устанавливалось, что любое спорное дело, возникающее в торговых делах немцев в Новгороде или новгородцев «в немцах», не должно быть поводом для конфискации товаров («рубежа не творити») или для прекращения торговли. Договор также предписывал предъявлять иск только виновным лицам, а не наказывать всех нем. или новгородских купцов в случае нарушения одним из них правил торговли. В других статьях, касающихся торговли, немцам и новгородцам гарантировался безопасный путь, обусловливалось разрешение спорных дел, происходивших вне Новгорода, назначался штраф в 10 гривен серебра за убийство купца. Перечисленные статьи договора обеспечивали разрешение возможных будущих конфликтов и заложили осн. принципы взаимоотношений Новгорода с западными партнёрами.
Основополагающим в новгородско-немецкой торговле стал договор 1269 года, не связанный с конкретным случаем нарушения торговли и имевший общий характер. В нём определялись порядок приезда и отъезда ганзейских купцов, характер взаимоотношений между торговыми партнёрами и меры наказания за нарушение правил торговли, обеспечивались гарантии безопасности Немецкого и Готского гостиных дворов в Новгороде. На данный договор ганзейцы ссылались в 1554 году при восстановлении ганзейской конторы в Новгороде.
Все последующие соглашения носили частный характер, регулируя возникающие конфликты и возобновляя время от времени некоторые прежние постановления. Наиболее важным среди них стал договор 1392 года (т. н. Нибуров мир), заключённый после длительной торговой войны второй половины XIV века. Наряду с урегулированием конкретных нарушений торговли, в нём закреплялся традиц. порядок разрешения конфликтных ситуаций: истцу «ведаться» с истцом, возникающие тяжбы рассматривать там, где они произойдут, и т. д. Участие в заключении т. н. Нибурова мира ливонских послов обозначило рубеж в новгородско-ганзейской торговле, которая с этих пор целиком находилась в ведении ливонских городов.
Последним новгородским торговым договором периода независимости является договор 1466 года с ганзейцами о перемирии на 2 года. В 1487 году, уже после потери Новгородом независимости, было заключено перемирие с ганзейскими городами на 20 лет. Кроме того, торговые дела обсуждались и в двух договорах (1481 и 1493 годы) о перемирии с Ливонским орденом (каждый раз на 10 лет).
Исторические источники:
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.