НОВГОРОДСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА
НОВГОРОДСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА - памятник древнерусского права, судебный свод Новгородской республики.
По мнению Л.В. Черепнина, Новгородская судная грамота могла быть составлена около 1385 года, а затем редактировалась. Высказывались и др. точки зрения о времени появления Новгородской судной грамоты: 1440 год (П.Н. Мрочек-Дроздовский), 1446 год (А.Н. Филиппов, Б.М. Кочаков), 1456 год (И.Д. Беляев). Сохранилась в редакции 1471 года в единственном дефектном (без окончания) списке в составе рукописного сборника середины 1470-х годов (хранится в Росской национальной библиотеке, Санкт-Петербург).
Имеет заголовок, возникший позднее самого памятника: «О суде и о закладе на наездщики и на грабещики». По мнению исследователей (М.Ф. Владимирский-Буданов и др.), источниками Новгородской судной грамоты послужили отдельные статьи Русской правды, местное новгородское обычное право, вечевые постановления, договорные грамоты с князьями. Некоторые нормы Новгородской судной грамоты аналогичны нормам Псковской судной грамоты, судебным порядкам Северо-Восточной Руси, Белозерской уставной грамоты (1488 год) и Судебника 1497 год (см. в ст. Судебники XV-XVI веков).
Основным содержанием Новгородкой судной грамоты являются вопросы судоустройства и судопроизводства. Согласно ей, посадник должен был решать судебные дела только совместно с наместником вел. кн. московского (ст. 2). Судебные штрафы, ранее взыскивавшиеся в казну Новгородской республики, по Новгородской судной грамоту делились поровну между великокняжеской и новгородской казной. Княжеский суд осуществлял в большинстве случаев великокняжеский тиун, возглавлявший коллегию т. н. докладчиков, избиравшихся из числа крупных новгородских землевладельцев. Самостоятельным судебным органом, по Новгородской судной грамоте, являлся суд тысяцкого. Сотские вели судопроизводство в самом Новгороде по незначительным делам. Волостные посадники, назначавшиеся князем и новгородским посадником, рассматривали гражднские и уголовные дела в новгородских волостях. Церковный суд осуществлял по поручению новгородского архиепископа его спец. наместник - владычный посадник. Новгородская судная грамота устанавливала размеры судебных издержек (пошлин за каждый выдававшийся судом документ и за осуществление суда).
Судебный процесс по установлениям Новгородской судной грамоты носил обвинительный характер. Основными доказательствами суд признавал присягу, показания «послуха» (свидетеля) и исход судебного поединка - «поля». Наказания в основном заключались в денежных взысканиях. Сторона, в чью пользу выносилось решение, получала «судную грамоту». Если сторона признавалась выигравшей дело по причине неявки в суд своего оппонента или поскольку последний совершил насилие над «позовником» (по сути, судебным приставом), вызывавшим в суд, она получала «бессудную грамоту», дававшуюся без рассмотрения дела в суде. В этом случае виновный в течение месяца договаривался с судьёй об уплате судебных пошлин, а с выигравшим дело - о порядке исполнения судебного решения. Если такой договорённости в месячный срок не достигалось, истец имел право взять пристава от веча для принудительного исполнения решения. В том случае, когда проигравший дело уклонялся от исполнения решения суда, Новгородская судная грамота предписывала «его казнить всим Великим Новымгородом» (ст. 34).
Особое значение в Новгородской судной грамоте придавалось земельным тяжбам. При насильственном захвате спорных земель («наезде») суд прежде всего разбирал вопрос о «наезде» или «грабеже в земном деле», сам исходный земельный спор решался после. «Наезд» карался штрафом 50 руб. для боярина, 20 руб. для «житьего человека», 10 руб. для «молодшего человека».
Согласно Новгородской судной грамоте, требовалось обязательное письменные фиксирование судебного процесса в форме протоколов, засвидетельствованных и скреплённых печатями. Судебные документы назывались «срочными», «обетными» и «полевыми» грамотами. «Срочная» грамота содержала решение суда о вызове тяжущихся сторон на суд к определённому сроку; «обетная» грамота (фактически повестка в суд) в случае трёхкратного уклонения от явки в суд назначала обязательный вызов в суд в трёхдневный срок; «полевая» грамота представляла собой «судную» грамоту, содержавшую решение суда о поземельной тяжбе. Все решения по гражд. делам скреплялись печатью новгородского архиепископа и хранились в Софийском соборе.
Новгородская судная грамота отразила политику вел. кн. московского Ивана III по ограничению власти новгородского боярства в пользу вел. князя.
Впервые опубликована Н.М. Карамзиным в 1817 году в примечаниях к 5-му тому «Истории государства Российского».
Исторические источники:
Памятники русского права. М., 1953. Вып. 2;
Российское законодательство X–XX в. М., 1984. Т. 1: Законодательство Древней Руси.