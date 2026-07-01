НОВЕЛЛЕТТА

НОВЕЛЛЕТТА (итал. novelletta) - умень­ши­тель­ное от novella - рас­сказ, но­вел­ла , не­боль­шая ин­ст­ру­мен­таль­ная музыкальная пье­са по­ве­ст­во­вательного ха­рак­те­ра; раз­но­вид­ность ми­ниа­тю­ры.

Название «новеллета» впер­вые при­ме­нил Р. Шу­ман (8 но­вел­летт для фортеинного ор. 21, 1838 год).

Позд­нее новеллеты соз­да­ва­ли Н. Га­де (для фортепианное трио, ор. 29), Й.П.Э. Харт­ман (для фортепиано, ор. 55, с тек­ста­ми X.К. Ан­дер­се­на в ка­че­ст­ве про­грамм, и ор. 65), К. Рей­не­ке (для фортепиано, ор. 226), З. Фи­бих (для фортепиано, ор. 44, 33 пье­сы), Ф. Пу­ленк (для фортепиано) и др., а так­же М.А. Ба­ла­ки­рев (для фортепиано), А.К. Гла­зу­нов (для струн­но­го квар­те­та, ор. 15), А.К. Ля­дов («Но­вин­ка» для фортепиано, ор. 20).

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