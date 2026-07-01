НОВЕЛЛЕТТА
НОВЕЛЛЕТТА (итал. novelletta) - уменьшительное от novella - рассказ, новелла, небольшая инструментальная музыкальная пьеса повествовательного характера; разновидность миниатюры.
Название «новеллета» впервые применил Р. Шуман (8 новеллетт для фортеинного ор. 21, 1838 год).
Позднее новеллеты создавали Н. Гаде (для фортепианное трио, ор. 29), Й.П.Э. Хартман (для фортепиано, ор. 55, с текстами X.К. Андерсена в качестве программ, и ор. 65), К. Рейнеке (для фортепиано, ор. 226), З. Фибих (для фортепиано, ор. 44, 33 пьесы), Ф. Пуленк (для фортепиано) и др., а также М.А. Балакирев (для фортепиано), А.К. Глазунов (для струнного квартета, ор. 15), А.К. Лядов («Новинка» для фортепиано, ор. 20).