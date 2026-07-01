НОВАЯ ВЕНСКАЯ ШКОЛА
НОВАЯ ВЕНСКАЯ ШКОЛА, Нововенская школа - одно из самых влиятельных направлений в музыке XX века.
Сложилась в 1900-х годах в Вене как кружок композиторов во главе с А. Шёнбергом.
Немецкое название «Zweite Wiener Schule» («вторая венская школа») производно от принадлежащего Э. Веллесу термина «Junge Wiener Schule» («молодая венская школа»), соотносимого с понятием венская классическая школа. Главные представители - Шёнберг и его ближайшие ученики А. Берг и А. фон Веберн. К Новой венской школе иногда относят всех венских учеников Шёнберга, занимавшихся у него до Первой мировой войны (композитор и музыковед-византолог Веллес, теоретики и исполнители Г. Яловец, Р. Колиш, музыковед и издатель Э. Штайн и др.), а также X. Эйслера (в начальный период творчества).
С 1918 года сочинения композиторов Новой венской школы, как и др. представителей раннего музыкального авангарда, звучали в концертах организованного Шёнбергом Общества закрытых музыкальных исполнений (распущено в 1921 году из-за инфляции).
Музыка нововенцев - реакция на цивилизационный слом, затронувший в начале и середине XX века европейскую культуру (девальвация традиционных духовных, этических и художественых ценностей, нарастающие социальные противоречия, фашизм, мировые войны); ей свойственны экспрессионистские тенденции (монодрама «Ожидание» Шёнберга), в тематике прослеживаются реалистич. пафос трагедии «маленького человека», позиция социального сострадания (опера «Воццек» Берга), антифашистский протест (кантата «Уцелевший из Варшавы» Шёнберга), политич. сатира («Ода Наполеону» Шёнберга).
По типу музыкальной образности историко-стилистическая грань проходит внутри Новой венской школы: Шёнберг и Берг непосредственно продолжили традицию австро-немецкого позднего романтизма, а эстетические основы музыки Веберна - его новое ощущение музыкального времени, внутренняя реорганизация музыкального целого - стали ориентиром для ряда композиторов послевоенного поколения (конец 1940-х - 1970-е годы). Новизна образного содержания у композиторов Новой венской школы нашла отражение в радикальном обновлении художественного языка и стиля, связанном с отказом от тематизма в традиционном понимании (тема - мелодия), мажора и минора, тональных планов и модуляционного развития, на которых строились музыкальные формы классического типа (см. в ст. Атональность). Сохранению этих форм способствовали выработанные в Новой венской школе средства «новотонального» письма («Лирическая сюита» и Концерт для скрипки с оркестром Берга, 3-й квартет Шёнберга, Концерт для 9 инструментов ор. 24 Веберна). В условиях кризиса позднеромантич. гармонии, с её «пантональностью» (термин Шёнберга) и хроматичностью, возникла необходимость в новой системе композиции, призванной обезопасить музыку от звуковой анархии. С этой целью Шёнберг разработал метод додекафонии (композиция при помощи ряда из «двенадцати лишь между собой соотнесённых тонов»; см. также Серийная техника).
Деятельность композиторов Новой венской школы подчас оценивалась критикой как разрушительная для искусства, исполнение и распространение их музыки преследовалось властями тоталитарных режимов (в частности, в гитлеровской Германии и в СССР 1930-х - начала 1980-х годов). Между тем творчество нововенцев им самим представлялось как логический итог европейской истории музыки. Метод преподавания композиции в классе А. Шёнберга, позднее у Веберна был ориентирован прежде всего на музыку венских классиков, что определённо указывает на связь Новой венской школы с австро-немецкой культурной традицией.