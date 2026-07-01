НОВАЯ ВЕНСКАЯ ШКОЛА

НОВАЯ ВЕНСКАЯ ШКОЛА, Но­во­вен­ская шко­ла - од­но из са­мых влия­тель­ных на­прав­ле­ний в му­зы­ке XX века.

Сло­жи­лась в 1900-х годах в Ве­не как кру­жок ком­по­зито­ров во гла­ве с А. Шён­бер­гом.

Немецкое название «Zweite Wiener Schule» («вто­рая вен­ская шко­ла») про­из­вод­но от при­над­ле­жа­ще­го Э. Вел­ле­су тер­ми­на «Junge Wiener Schule» («мо­ло­дая вен­ская шко­ла»), со­от­но­си­мо­го с по­ня­ти­ем вен­ская клас­си­че­ская шко­ла. Главные пред­ста­ви­те­ли - Шён­берг и его бли­жай­шие уче­ни­ки А. Берг и А. фон Ве­берн. К Новой венской школе ино­гда от­но­сят всех вен­ских уче­ни­ков Шён­бер­га, за­ни­мав­ших­ся у не­го до Первой ми­ро­вой вой­ны (ком­по­зи­тор и му­зы­ко­вед-ви­зан­то­лог Вел­лес, тео­ре­ти­ки и ис­пол­ни­те­ли Г. Яло­вец, Р. Ко­лиш, му­зы­ко­вед и из­да­тель Э. Штайн и др.), а так­же X. Эйс­ле­ра (в на­чаль­ный пе­ри­од твор­че­ст­ва).

С 1918 года со­чи­не­ния ком­по­зи­то­ров Новой венской школы, как и др. пред­ста­ви­те­лей ран­не­го музыкального аван­гар­да, зву­ча­ли в кон­цер­тах ор­га­ни­зо­ван­но­го Шён­бер­гом Общества за­кры­тых музыкальных ис­пол­не­ний (рас­пу­ще­но в 1921 году из-за ин­фля­ции).

Му­зы­ка но­во­вен­цев - ре­ак­ция на ци­ви­ли­за­ци­он­ный слом, за­тро­нув­ший в начале и середине XX века европейскую куль­ту­ру (де­валь­ва­ция тра­диционных ду­хов­ных, этических и ху­дожественых цен­но­стей, на­рас­таю­щие со­ци­аль­ные про­ти­во­ре­чия, фа­шизм, ми­ро­вые вой­ны); ей свой­ст­вен­ны экс­прес­сио­ни­ст­ские тен­ден­ции ( мо­но­дра­ма «Ожи­да­ние» Шён­бер­га), в те­ма­ти­ке про­сле­жи­ва­ют­ся реа­ли­стич. па­фос тра­ге­дии «ма­лень­ко­го че­ло­ве­ка», по­зиция со­ци­аль­но­го со­стра­да­ния (опе­ра «Воц­цек» Бер­га), ан­ти­фа­ши­ст­ский про­тест (кан­та­та «Уце­лев­ший из Вар­ша­вы» Шён­бер­га), по­ли­тич. са­ти­ра («Ода На­по­ле­о­ну» Шён­бер­га).

По ти­пу музыкальной об­раз­но­сти ис­то­ри­ко-сти­ли­стическая грань про­хо­дит внут­ри Новой венской школы: Шён­берг и Берг не­по­сред­ст­вен­но про­дол­жи­ли тра­ди­цию ав­ст­ро-немецкого позд­не­го ро­ман­тиз­ма, а эс­те­тические ос­но­вы му­зы­ки Ве­бер­на - его но­вое ощу­ще­ние музыкального вре­ме­ни, внутренняя ре­ор­га­ни­за­ция музыкального це­ло­го - ста­ли ори­ен­ти­ром для ря­да ком­по­зи­то­ров по­сле­во­ен­но­го по­ко­ле­ния (конец 1940-х - 1970-е годы). Но­виз­на об­раз­но­го со­дер­жа­ния у ком­по­зито­ров Новой венской школы на­шла от­ра­же­ние в ра­ди­каль­ном об­нов­ле­нии ху­дожественного язы­ка и сти­ля, свя­зан­ном с от­ка­зом от те­ма­тиз­ма в тра­диционном по­ни­ма­нии (те­ма - ме­ло­дия), ма­жо­ра и ми­но­ра , то­наль­ных пла­нов и мо­ду­ля­ци­он­но­го раз­ви­тия, на ко­то­рых строи­лись музыкальные фор­мы клас­сического ти­па (см. в ст. Ато­наль­ность). Со­хра­не­нию этих форм спо­соб­ст­во­ва­ли вы­ра­бо­тан­ные в Новой венской школе сред­ст­ва «но­во­то­наль­но­го» пись­ма («Ли­ри­че­ская сюи­та» и Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром Бер­га, 3-й квар­тет Шён­бер­га, Кон­церт для 9 ин­ст­ру­мен­тов ор. 24 Ве­бер­на). В ус­ло­ви­ях кри­зи­са позд­не­ро­ман­тич. гар­мо­нии, с её «пан­то­наль­но­стью» (тер­мин Шён­бер­га) и хро­ма­тич­но­стью, воз­ник­ла не­об­хо­ди­мость в но­вой сис­те­ме ком­по­зи­ции, при­зван­ной обезо­па­сить му­зы­ку от зву­ко­вой анар­хии. С этой це­лью Шён­берг раз­ра­бо­тал ме­тод до­де­ка­фо­нии (ком­по­зи­ция при по­мо­щи ря­да из «две­на­дца­ти лишь ме­ж­ду со­бой со­от­не­сён­ных то­нов»; см. так­же Се­рий­ная тех­ни­ка).

Дея­тель­ность ком­по­зи­то­ров Новой венской школы под­час оце­ни­ва­лась кри­ти­кой как раз­ру­ши­тель­ная для искусства, ис­пол­не­ние и рас­про­стра­не­ние их му­зы­ки пре­сле­до­ва­лось вла­стя­ми то­та­ли­тар­ных ре­жи­мов (в ча­ст­но­сти, в гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии и в СССР 1930-х - начала 1980-х годов). Ме­ж­ду тем твор­че­ст­во но­во­вен­цев им са­мим пред­став­ля­лось как ло­гический итог ев­ропейской ис­то­рии му­зы­ки. Ме­тод пре­по­да­ва­ния ком­по­зи­ции в клас­се А. Шён­бер­га, позд­нее у Ве­бер­на был ори­ен­ти­ро­ван пре­ж­де все­го на му­зы­ку вен­ских клас­си­ков, что оп­ре­де­лён­но ука­зы­ва­ет на связь Новой венской школы с ав­ст­ро-немецкой куль­тур­ной тра­ди­ци­ей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)