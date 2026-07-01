НОВАЯ ЛЯЛЯ

НОВАЯ ЛЯЛЯ - го­род в Рос­сии, в Сверд­лов­ской области, центр Но­во­ля­лин­ско­го района.

Население 12,5 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на восточном скло­не Ср. Ура­ла, на р. Ля­ля. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Новую Лялю про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ека­те­рин­бург - Се­ров.

Ис­то­рио­гра­фическая тра­ди­ция свя­зы­ва­ет воз­ник­но­ве­ние Новой Ляли с по­сёл­ком при Ля­лин­ском ка­зён­ном ме­де­пла­виль­ном за­во­де (1723-1744 годы), од­на­ко он рас­по­ла­гал­ся зна­чи­тель­но вы­ше по те­че­нию ре­ки (у с. Ка­ра­уль­ное) и пря­мой пре­ем­ст­вен­ной свя­зи с современным го­ро­дом не имел.

Новая Ляля ос­но­ва­на в 1903 году в свя­зи со строи­тель­ст­вом железнодорожной ли­нии Го­роб­ла­го­дат­ская - На­де­ж­дин­ский За­вод (по­сто­ян­ное дви­же­ние от­кры­то в 1906 году) и раз­ви­ти­ем в ок­ре­ст­но­стях ле­со­пиль­но­го про­изводства. В 1913-1914 годы пу­ще­на бу­маж­ная фаб­ри­ка (ны­не в со­ста­ве цел­лю­лоз­но-бу­маж­но­го ком­плек­са) с кир­пич­ным за­во­дом и ме­ха­ническими мас­тер­ски­ми. В конце 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть.

В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годы по­сё­лок на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Ураль­ско­го вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва (октябрь - но­ябрь 1918 год), Уфим­ской ди­рек­то­рии (но­ябрь 1918 год), «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (но­ябрь 1918 - июль 1919 годы). За­нят час­тя­ми РККА в хо­де Ека­те­рин­бург­ской опе­ра­ции 1919 года во вре­мя Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов.

Рай­он­ный центр Ниж­не­та­гиль­ско­го округа Ураль­ской области(1924-1930 годы), Ураль­ской области (1930-1934 годы), с 1934 года Сверд­лов­ской области. В 1922 году пу­щен цел­лю­лоз­ный за­вод (од­но из пер­вых отечественных суль­фат­но-цел­лю­лоз­ных пред­при­ятий), в 1932 году - за­вод по вы­пус­ку де­ревяных труб, в 1934 году - фаб­ри­ка по про­изводству бу­маж­ных меш­ков (ны­не в со­ста­ве цел­лю­лоз­но-бу­маж­но­го ком­плек­са).

С 1938 года го­род. В 1941 года в Новой Ляле из г. Ка­ли­нин (ны­не Тверь) эва­куи­ро­ван па­трон­ный за­вод № 529 (в 1942-1945 годы на его ба­зе вы­пус­ка­лись па­тро­ны для ско­ро­стрель­ных авиац. пу­ле­мё­тов ШКАС), в 1942 году по­строе­на кар­тон­ная фаб­ри­ка (ны­не в со­ста­ве цел­лю­лоз­но-бу­маж­но­го ком­плек­са). Де­ревянная церковь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва (2000-е годы). Городской му­зей.

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - цел­лю­лоз­но-бу­маж­ный ком­плекс (бу­ма­га, бу­маж­ные меш­ки, во­до­стой­кий кар­тон). Лес­пром­хоз.

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