НОВАЯ ЛЯЛЯ
НОВАЯ ЛЯЛЯ - город в России, в Свердловской области, центр Новолялинского района.
Население 12,5 тыс. человек (2012 год). Расположен на восточном склоне Ср. Урала, на р. Ляля. Железнодорожная станция. Через Новую Лялю проходит автодорога Екатеринбург - Серов.
Историографическая традиция связывает возникновение Новой Ляли с посёлком при Лялинском казённом медеплавильном заводе (1723-1744 годы), однако он располагался значительно выше по течению реки (у с. Караульное) и прямой преемственной связи с современным городом не имел.
Новая Ляля основана в 1903 году в связи со строительством железнодорожной линии Гороблагодатская - Надеждинский Завод (постоянное движение открыто в 1906 году) и развитием в окрестностях лесопильного производства. В 1913-1914 годы пущена бумажная фабрика (ныне в составе целлюлозно-бумажного комплекса) с кирпичным заводом и механическими мастерскими. В конце 1917 года установлена советская власть.
В годы Гражданской войны 1917-1922 годы посёлок находился под контролем Уральского временного правительства (октябрь - ноябрь 1918 год), Уфимской директории (ноябрь 1918 год), «Омского правительства» (ноябрь 1918 - июль 1919 годы). Занят частями РККА в ходе Екатеринбургской операции 1919 года во время Восточного фронта наступления 1919-1920 годов.
Районный центр Нижнетагильского округа Уральской области(1924-1930 годы), Уральской области (1930-1934 годы), с 1934 года Свердловской области. В 1922 году пущен целлюлозный завод (одно из первых отечественных сульфатно-целлюлозных предприятий), в 1932 году - завод по выпуску деревяных труб, в 1934 году - фабрика по производству бумажных мешков (ныне в составе целлюлозно-бумажного комплекса).
С 1938 года город. В 1941 года в Новой Ляле из г. Калинин (ныне Тверь) эвакуирован патронный завод № 529 (в 1942-1945 годы на его базе выпускались патроны для скорострельных авиац. пулемётов ШКАС), в 1942 году построена картонная фабрика (ныне в составе целлюлозно-бумажного комплекса). Деревянная церковь Воскресения Христова (2000-е годы). Городской музей.
Градообразующее предприятие - целлюлозно-бумажный комплекс (бумага, бумажные мешки, водостойкий картон). Леспромхоз.