НОВАЯ ЛАДОГА

НОВАЯ ЛАДОГА - го­род в Рос­сии, в Ле­нин­град­ской области, в Вол­хов­ском районе.

Население 8,8 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу р. Вол­хов, в мес­те её впа­де­ния в Ла­дож­ское оз.; в городской чер­те - Ста­ро­ла­дож­ский и Но­во­ла­дож­ский ка­на­лы. Бли­жай­шая железнодорожная стан­ция - Вол­хов­ст­рой (в 25 км от Новой Ладоги). Близ го­рода про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Ко­ла» ( Санкт-Пе­тер­бург - Пет­ро­за­водск - Мур­манск).

Впер­вые тер­ри­то­рия современного го­ро­да упо­ми­на­ет­ся в XIII веке в нов­го­род­ских тор­го­вых до­го­во­рах как уро­чи­ще Мед­вед­ка - край­ний пункт вла­де­ний Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки. Не позд­нее XV века здесь воз­ник Мед­вед­ский Ни­коль­ский монастырь. Во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов мо­на­стырь по­стра­дал от на­па­де­ния шве­дов в 1582-1583 годы, во­зоб­нов­лён в 1584 году. В Смут­ное вре­мя в январе 1611 года за­нят от­ря­дом кн. Г.К. Вол­кон­ско­го Кри­во­го, в 1612 году ра­зо­рён шведскими вой­ска­ми. В 1653 году мо­на­стырь был при­пи­сан к Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ско­му мон.; во­круг не­го воз­ник­ла под­мо­настыр­ская сло­бо­да. В 1703 году мо­на­стырь по­се­тил царь Пётр I, ко­то­рый при­нял ре­ше­ние ос­но­вать здесь кре­пость как опор­ную ба­зу для во­енных дей­ст­вий со Шве­ци­ей и центр су­до­строе­ния (в первой четверти XVIII века на ме­ст­ной вер­фи по­строе­но около 160 су­дов). В 1704 году Мед­вед­ский Ни­коль­ский монастырь уп­разд­нён, его тер­ри­то­рия ок­ру­же­на зем­ля­ны­ми ук­ре­п­ле­ния­ми и пре­вра­ще­на в крепость. С то­го же го­да го­род Новая Ладога; сю­да бы­ли пе­ре­ве­де­ны городские уч­ре­ж­де­ния из Ла­до­ги (см. Ста­рая Ла­до­га) и пе­ре­се­ле­на часть жи­те­лей. Вхо­дил в со­став Санкт-Пе­тербурга (1708-1727 годы; в 1708-1710 годы Ин­гер­ман­ланд­ская губ.) и Нов­го­род­ской (1727-1773 годы) гу­бер­ний. Уезд­ный го­род Нов­го­род­ской губернии (1773-1781 годы, с 1776 года Нов­го­род­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Санкт-Пе­тербургская губ. (1781-1923 годы; с 1914 года Пет­роградская губ.). Че­рез Новую Ладогу про­ло­же­ны Ста­ро­ла­дож­ский (1719-1731 годы) и Но­во­ла­дож­ский (1861-1866 годы) ка­на­лы.

До начала XX века Новая Ладога - тран­зит­ный пункт на вод­ном пу­ти, центр тор­гов­ли (здесь про­хо­ди­ла круп­ней­шая в Санкт-Пе­тербургской губ. Ус­пен­ская яр­мар­ка), су­до­строе­ния и ры­бо­лов­ст­ва. В свя­зи с от­кры­ти­ем в 1906 году по­сто­ян­но­го дви­же­ния по про­шед­шей в сто­ро­не от го­ро­да железнодорожной ли­нии Обу­хо­во - Во­ло­гда его тор­го­во-эко­но­мическое зна­че­ние упа­ло.

В 1923-1924 годы в со­ста­ве Вол­хов­ско­го у. Пет­ро­град­ской губернии, центр Вол­хов­ско­го уезда Ле­нин­град­ской губ. (1924-1927 годы). В 1927-1946, 1963-1997 годы и с 2006 года в со­ста­ве Вол­хов­ско­го р-на, в 1946-1963 годы центр Но­во­ла­дож­ско­го р-на, в 1997-2006 годы го­род об­ла­ст­но­го под­чи­не­ния Ле­нинградской обл. В Великую Отечественную вой­ну в Новой Ладоге на­хо­дились штаб и ко­ман­до­ва­ние Ла­дож­ской во­ен­ной фло­ти­лии, дей­ст­во­ва­ли гос­пи­та­ли и су­до­ре­монт­ные мас­тер­ские.

Со­хра­нил­ся ком­плекс бывшего Мед­вед­ско­го Ни­коль­ско­го мон. с Ни­коль­ским со­бо­ром (вторая полоивна XV - начало XVI веков, пе­ре­строй­ки XVII-XIX веков) и со­бо­ром Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (до 1954 года Ио­ан­на Бо­го­сло­ва; 1702 год, пе­ре­стро­ен в 1876-1877 годы, арх. М.А. Щу­ру­пов; ко­ло­коль­ня 1756 года). Сре­ди других цер­ков­ных по­стро­ек со­хра­ни­лись: церк­ви - Св. Кли­мен­та, па­пы Рим­ско­го, и Св. Пет­ра, ар­хи­епи­ско­па Алек­сан­д­рий­ско­го (1741-1743 годы; ко­ло­коль­ня - 1873-1878 годы, арх. К.В. Фор­ту­на­тов; рос­пи­си), Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го Об­ра­за (1763-1767 годы), бывшая тю­рем­ная Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1864-1871 годы, арх. А.В. Мус­се­ли­ус); ка­мен­ная тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня (1857-1861 годы) де­ре­вян­ной церкви Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (т. н. Су­во­ров­ская; 1764 год, сго­ре­ла в 1988 году). В центральной час­ти Новой Ладоги так­же со­хра­ни­лись: зда­ние бывшего офи­цер­ско­го клу­ба и бывшего ка­зар­ма Суз­даль­ско­го пол­ка (XVIII век), па­мят­ни­ки гражданской за­строй­ки XIX - начла XX веков, в т. ч. дом куп­цов Ко­ст­ро­вых, кор­пу­са ка­мен­но­го Гос­ти­но­го дво­ра (1835-1842 годы; арх. А.А. Ма­ли­нин).

Обе­лиск в па­мять по­гиб­ших в Великую Отечественную вой­ну на брат­ском клад­би­ще (1978 год); ме­мо­ри­ал Ла­дож­ской фло­ти­лии (1985 год), бюст Пет­ра I (2004 год, скульп­тор Б.А. Пет­ров). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1987 год; в до­ме куп­ца Ти­мо­фее­ва, середина XIX века).

Сре­ди пред­при­ятий - «Ла­дож­ская верфь» (строи­тель­ст­во пас­са­жир­ских су­дов, ло­док, ка­те­ров; су­до­ре­монт; про­из-во ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций), кож­га­лан­те­рей­ная фаб­ри­ка.

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