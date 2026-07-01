НОВАЯ ЛАДОГА
НОВАЯ ЛАДОГА - город в России, в Ленинградской области, в Волховском районе.
Население 8,8 тыс. человек (2012 год). Расположен на левом берегу р. Волхов, в месте её впадения в Ладожское оз.; в городской черте - Староладожский и Новоладожский каналы. Ближайшая железнодорожная станция - Волховстрой (в 25 км от Новой Ладоги). Близ города проходит федеральная автотрасса «Кола» (Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск).
Впервые территория современного города упоминается в XIII веке в новгородских торговых договорах как урочище Медведка - крайний пункт владений Новгородской республики. Не позднее XV века здесь возник Медведский Никольский монастырь. Во время Ливонской войны 1558-1583 годов монастырь пострадал от нападения шведов в 1582-1583 годы, возобновлён в 1584 году. В Смутное время в январе 1611 года занят отрядом кн. Г.К. Волконского Кривого, в 1612 году разорён шведскими войсками. В 1653 году монастырь был приписан к Саввино-Сторожевскому мон.; вокруг него возникла подмонастырская слобода. В 1703 году монастырь посетил царь Пётр I, который принял решение основать здесь крепость как опорную базу для военных действий со Швецией и центр судостроения (в первой четверти XVIII века на местной верфи построено около 160 судов). В 1704 году Медведский Никольский монастырь упразднён, его территория окружена земляными укреплениями и превращена в крепость. С того же года город Новая Ладога; сюда были переведены городские учреждения из Ладоги (см. Старая Ладога) и переселена часть жителей. Входил в состав Санкт-Петербурга (1708-1727 годы; в 1708-1710 годы Ингерманландская губ.) и Новгородской (1727-1773 годы) губерний. Уездный город Новгородской губернии (1773-1781 годы, с 1776 года Новгородское наместничество), Санкт-Петербургская губ. (1781-1923 годы; с 1914 года Петроградская губ.). Через Новую Ладогу проложены Староладожский (1719-1731 годы) и Новоладожский (1861-1866 годы) каналы.
До начала XX века Новая Ладога - транзитный пункт на водном пути, центр торговли (здесь проходила крупнейшая в Санкт-Петербургской губ. Успенская ярмарка), судостроения и рыболовства. В связи с открытием в 1906 году постоянного движения по прошедшей в стороне от города железнодорожной линии Обухово - Вологда его торгово-экономическое значение упало.
В 1923-1924 годы в составе Волховского у. Петроградской губернии, центр Волховского уезда Ленинградской губ. (1924-1927 годы). В 1927-1946, 1963-1997 годы и с 2006 года в составе Волховского р-на, в 1946-1963 годы центр Новоладожского р-на, в 1997-2006 годы город областного подчинения Ленинградской обл. В Великую Отечественную войну в Новой Ладоге находились штаб и командование Ладожской военной флотилии, действовали госпитали и судоремонтные мастерские.
Сохранился комплекс бывшего Медведского Никольского мон. с Никольским собором (вторая полоивна XV - начало XVI веков, перестройки XVII-XIX веков) и собором Рождества Пресвятой Богородицы (до 1954 года Иоанна Богослова; 1702 год, перестроен в 1876-1877 годы, арх. М.А. Щурупов; колокольня 1756 года). Среди других церковных построек сохранились: церкви - Св. Климента, папы Римского, и Св. Петра, архиепископа Александрийского (1741-1743 годы; колокольня - 1873-1878 годы, арх. К.В. Фортунатов; росписи), Спаса Нерукотворного Образа (1763-1767 годы), бывшая тюремная Св. Александра Невского (1864-1871 годы, арх. А.В. Мусселиус); каменная трапезная и колокольня (1857-1861 годы) деревянной церкви Георгия Победоносца (т. н. Суворовская; 1764 год, сгорела в 1988 году). В центральной части Новой Ладоги также сохранились: здание бывшего офицерского клуба и бывшего казарма Суздальского полка (XVIII век), памятники гражданской застройки XIX - начла XX веков, в т. ч. дом купцов Костровых, корпуса каменного Гостиного двора (1835-1842 годы; арх. А.А. Малинин).
Обелиск в память погибших в Великую Отечественную войну на братском кладбище (1978 год); мемориал Ладожской флотилии (1985 год), бюст Петра I (2004 год, скульптор Б.А. Петров). Историко-краеведческий музей (1987 год; в доме купца Тимофеева, середина XIX века).
Среди предприятий - «Ладожская верфь» (строительство пассажирских судов, лодок, катеров; судоремонт; произ-во металлоконструкций), кожгалантерейная фабрика.