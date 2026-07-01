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НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ - российский ака­де­мический ис­то­рический жур­нал. Ос­но­ван в мае 1957 года.

Из­да­ёт­ся в Мо­ск­ве под ру­ко­во­дством От­де­ле­ния ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гических на­ук РАН.

Ос­ве­ща­ет про­бле­мы по­ли­тической, эко­но­мической, со­ци­аль­ной ис­то­рии за­ру­беж­ных стран, во­про­сы тео­рии и ме­то­до­ло­гии ис­то­рической нау­ки, ис­то­рии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, ис­то­рио­гра­фии.

Зна­чительное вни­ма­ние уде­ля­ет­ся пуб­ли­ка­ции ис­то­рич. ис­точ­ни­ков (до­ку­мен­тов, ме­муа­ров), ос­ве­ще­нию со­бы­тий на­учной жиз­ни, на­учной кри­ти­ке.

Вы­хо­дит 6 раз в год.

Главные ре­дак­то­ры: А.А. Гу­бер (1957-1962 годы), А.Л. На­роч­ниц­кий (1962-1974 годы), С.Л. Тих­вин­ский (1974-1982 годы), Г.Н. Се­во­сть­я­нов (1982-2013 годы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)