НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ - российский академический исторический журнал. Основан в мае 1957 года.
Издаётся в Москве под руководством Отделения историко-филологических наук РАН.
Освещает проблемы политической, экономической, социальной истории зарубежных стран, вопросы теории и методологии исторической науки, истории международных отношений, историографии.
Значительное внимание уделяется публикации историч. источников (документов, мемуаров), освещению событий научной жизни, научной критике.
Выходит 6 раз в год.
Главные редакторы: А.А. Губер (1957-1962 годы), А.Л. Нарочницкий (1962-1974 годы), С.Л. Тихвинский (1974-1982 годы), Г.Н. Севостьянов (1982-2013 годы).