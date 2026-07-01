НОВАЯ ГАРМОНИЯ

НОВАЯ ГАРМОНИЯ (New Harmony) - по­се­ле­ние-ком­му­на в США в 1810-1820-х годы, ны­не го­род-му­зей.

Ос­но­ва­но под названием Гар­мо­ния в 1814-1815 годы на р. Уо­баш (штат Ин­диа­на) при­вер­жен­ца­ми немецкой пие­ти­ст­ской сек­ты (см. Пие­тизм) И.Г. Рап­па (1757-1847 годы), прак­ти­ко­вав­ши­ми от­каз от ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и це­ли­бат.

Рапп про­дал зем­ли Гар­мо­нии в январе 1825 года Р. Оу­эну , стре­мив­ше­му­ся на прак­ти­ке реа­ли­зо­вать идею мир­но­го, эво­люционное пре­об­ра­зо­ва­ния ка­пи­та­ли­стического об­ще­ст­ва в ком­му­ни­сти­че­ское.

За­се­ле­ние «Новой Гармонии» на­ча­лось вес­ной 1825 года, вско­ре ко­ло­ния на­счи­ты­ва­ла около 1 тыс. чле­нов.

Од­на­ко уже 26 мая 1827 года Оу­эн, по­тра­тив­ший на со­з­да­ние «Новой Гармонии» поч­ти всё своё со­стоя­ние, был вы­ну­ж­ден при­знать фак­тический рас­пад ком­му­ны (в 1826-1827 годы рас­па­лись оу­эни­ст­ские ком­му­ны в американских шта­тах Нью-Йорк, Огайо, Ин­диа­на).

Сре­ди по­се­лен­цев «Новой Гармонии» бы­ли вид­ные гео­ло­ги и био­ло­ги, про­дол­жав­шие жить и ра­бо­тать в ком­му­не и по­сле её рас­па­да.

Исторические источники:

A documentary history of the Indiana decade of the Harmony Society 1814–1824. In­dianapolis, 1975–1978. Vol. 1–2;

Оу­эн Р. Кон­сти­ту­ция об­щи­ны «Но­вая Гар­мо­ния» // Ан­то­ло­гия ми­ро­вой пра­во­вой мыс­ли. М., 1993. Т. 3.

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