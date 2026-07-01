НОВАЯ ГАРМОНИЯ
НОВАЯ ГАРМОНИЯ (New Harmony) - поселение-коммуна в США в 1810-1820-х годы, ныне город-музей.
Основано под названием Гармония в 1814-1815 годы на р. Уобаш (штат Индиана) приверженцами немецкой пиетистской секты (см. Пиетизм) И.Г. Раппа (1757-1847 годы), практиковавшими отказ от частной собственности и целибат.
Рапп продал земли Гармонии в январе 1825 года Р. Оуэну, стремившемуся на практике реализовать идею мирного, эволюционное преобразования капиталистического общества в коммунистическое.
Заселение «Новой Гармонии» началось весной 1825 года, вскоре колония насчитывала около 1 тыс. членов.
Однако уже 26 мая 1827 года Оуэн, потративший на создание «Новой Гармонии» почти всё своё состояние, был вынужден признать фактический распад коммуны (в 1826-1827 годы распались оуэнистские коммуны в американских штатах Нью-Йорк, Огайо, Индиана).
Среди поселенцев «Новой Гармонии» были видные геологи и биологи, продолжавшие жить и работать в коммуне и после её распада.
Исторические источники:
A documentary history of the Indiana decade of the Harmony Society 1814–1824. Indianapolis, 1975–1978. Vol. 1–2;
Оуэн Р. Конституция общины «Новая Гармония» // Антология мировой правовой мысли. М., 1993. Т. 3.