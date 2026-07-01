НОВАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ВОЛНА
НОВАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ВОЛНА - стилевое направление в современной музыке 2-й половины 1950-х - 1980-х годов.
Отразило находки современной музыкальной фольклористики и новый взгляд на фольклор как средоточие этических и эстетических ценностей. Близко некоторым тенденциям в литературе того времени (см., напр., Деревенская проза).
Стремление постичь традиционную народную музыку в подлинном виде подвигнуло ряд композиторов к её профессиональному изучению (Ф. Амиров, Ю.М. Буцко, В.А. Гаврилин, Г.В. Свиридов, Н.Н. Сидельников, В. Тормис, Р.К. Щедрин и др.).
Способы творческого претворения фольклора в композиторской музыке - от непосредственной обработки оригинального материала (в кантате «Курские песни» Свиридова тексты и напевы взяты из экспедиционных записей А.В. Рудневой, в хоровом цикле «Эстонские календарные песни» Тормиса - из записей Х. Тампере) до обобщённого использования традиционных национальных форм и стилевых идиом, отличающих народную музыку от классико-романтич. традиции («Симфонические танцы» П.Б. Ривилиса).
Для некоторых композиторов характерно внимание к речевой интонации («Русская тетрадь» Гаврилина), стремление к воспроизведению особенностей бытования жанра (сценич. игровые действа Тормиса); «неточности» народного исполнения рассматриваются как его органическое свойство. Опираясь на достижения неофольклоризма, композиторы воспроизводят специфику локальных стилей («Свадебные песни острова Кихну» Тормиса, «Семь лакских песен» Ш.Р. Чалаева), расширяют временной диапазон используемого фольклора; происходит взаимопроникновение средств профессионального и народного искусство вплоть до их принципиальной неразличимости (напр., у Тормиса).
С «Новой фольклорной волной» связано широкое распространение исполнительских коллективов (в т. ч. студенческих), ориентированных на наиболее точное воспроизведение локальных фольклорных стилей, включая специфические приёмы импровизации; образцами послужили пение и инструментальная игра народных музыкантов - представителей живой традиции.