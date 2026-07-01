НОВАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ВОЛНА

НОВАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ВОЛНА - сти­ле­вое на­прав­ле­ние в современной му­зы­ке 2-й половины 1950-х - 1980-х годов.

От­ра­зи­ло на­ход­ки современной музыкальной фольк­ло­ри­сти­ки и но­вый взгляд на фольк­лор как сре­до­то­чие этических и эс­те­тических цен­но­стей. Близ­ко не­ко­то­рым тен­ден­ци­ям в литературе то­го вре­ме­ни (см., напр., Де­ре­вен­ская про­за ).

Стрем­ле­ние по­стичь тра­диционную народную му­зы­ку в под­лин­ном ви­де под­виг­ну­ло ряд ком­по­зи­то­ров к её профессиональному изу­че­нию (Ф. Ами­ров, Ю.М. Буц­ко, В.А. Гав­ри­лин, Г.В. Сви­ри­дов , Н.Н. Си­дель­ни­ков, В. Тор­мис, Р.К. Щед­рин и др.).

Спо­со­бы творческого пре­тво­ре­ния фольк­ло­ра в ком­по­зи­тор­ской му­зы­ке - от не­по­средственной об­ра­бот­ки ори­ги­наль­но­го ма­те­риа­ла (в кан­та­те «Кур­ские пес­ни» Сви­ри­до­ва тек­сты и на­пе­вы взя­ты из экс­пе­диционных за­пи­сей А.В. Руд­не­вой, в хо­ро­вом цик­ле «Эс­тон­ские ка­лен­дар­ные пес­ни» Тор­ми­са - из за­пи­сей Х. Там­пе­ре) до обоб­щён­но­го ис­поль­зо­ва­ния тра­диционных национальных форм и сти­ле­вых иди­ом, от­личаю­щих народную му­зы­ку от клас­си­ко-ро­ман­тич. тра­ди­ции («Сим­фо­ни­че­ские тан­цы» П.Б. Ри­ви­ли­са).

Для не­ко­то­рых ком­по­зи­то­ров ха­рак­тер­но вни­ма­ние к ре­че­вой ин­то­на­ции («Рус­ская тет­радь» Гав­ри­ли­на), стрем­ле­ние к вос­про­из­ве­де­нию осо­бен­но­стей бы­то­ва­ния жан­ра (сце­нич. иг­ро­вые дей­ст­ва Тор­ми­са); «не­точ­но­сти» народного ис­пол­не­ния рас­смат­ри­ва­ют­ся как его ор­га­ническое свой­ст­во. Опи­ра­ясь на дос­ти­же­ния не­офольк­ло­риз­ма, ком­по­зи­то­ры вос­про­из­во­дят спе­ци­фи­ку ло­каль­ных сти­лей («Сва­деб­ные пес­ни ост­ро­ва Ких­ну» Тор­ми­са, «Семь лак­ских пе­сен» Ш.Р. Ча­лае­ва), рас­ши­ря­ют вре­мен­ной диа­па­зон ис­поль­зуе­мо­го фольк­ло­ра; про­ис­хо­дит взаи­мо­про­ник­но­ве­ние средств профессионального и народного искусство вплоть до их прин­ци­пи­аль­ной не­раз­ли­чи­мо­сти (напр., у Тор­ми­са).

С «Новой фольклорной волной» свя­за­но ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние ис­пол­ни­тель­ских кол­лек­ти­вов (в т. ч. сту­ден­че­ских), ори­ен­ти­ро­ван­ных на наи­бо­лее точ­ное вос­про­из­ве­де­ние ло­каль­ных фольк­лор­ных сти­лей, вклю­чая спе­ци­фические приё­мы им­про­ви­за­ции; об­раз­ца­ми по­слу­жи­ли пе­ние и ин­ст­ру­мен­таль­ная иг­ра народных му­зы­кан­тов - пред­ста­ви­те­лей жи­вой тра­ди­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)