НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП)

Курс, проводившийся коммунистической партией в 1921-1929 гг., основанный на сочетании государственного управления промышленностью и рыночных методов регулирования народного хозяйства .

Под давлением крестьянских и рабочих выступлений, включая Кронштадтское восстание 1921 г. и Антоновское восстание, Х съезд РКП (б) по инициативе В. Ленина принял решение о замене продовольственной разверстки продналогом, что положило начало НЭП, введенной законодательством 1921 г. Вся полнота политической власти оставалась в руках руководства РКП(б), что давало ему возможность в любое время возобновить политику, близкую к " военному коммунизму ". Первоначально НЭП считался «передышкой», но вскоре стал восприниматься как путь строительства социализма.

После финансовой реформы 1922-1924 гг. налог выплачивался государству деньгами, а государство закупало у крестьян продовольствие, которое использовалось для дополнительного снабжения городов и экспорта. Была разрешена торговля. Новая система давала крестьянам экономический стимул трудиться. Налоги с крестьян должны были материально обеспечить проведение политики большевизма, прежде всего индустриализацию.

Основой рыночного сектора российской экономики было крестьянское хозяйство. Питание крестьян улучшилось. Разрешалось частное предпринимательство. В частные руки перешла часть торговли, предприятий легкой и пищевой промышленности. Новых предпринимателей стали называть "нэпманами". Государство продолжало удерживать "ключевые высоты" экономики - большую часть тяжелой промышленности и транспорт. Государственные предприятия объединялись в отраслевые тресты, которые формально находились на хозрасчете, но реально в своей деятельности руководствовались указаниями ВСНХ и партийный организаций. Как правило, тресты были монополистами производства товаров в своей отрасли, что позволяло им не опасаться конкуренции. Цены на товары трестов определялись под руководством вышестоящих государственных и партийных организаций. Государство не давало обанкротиться своим трестам, предоставляя им дотации. Из-за неповоротливости бюрократического хозяйствования частники контролировали более 80% розничного товарооборота, торгуя товарами, которые производились в государственном секторе или с помощью государственных ресурсов. В городе частные предприятия действовали преимущественно в легкой промышленности, где занимали до 11% рабочих и производили до 45% товаров. Расцвела коррупция. После первых успехов НЭП произошел кризис сбыта продукции 1923-1924 гг.

Победила политика правого крыла большевизма, идеологом которого являлся Н. Бухарин, а основным организатором — И. Сталин . Бухарин доказывал в своих работах и выступлениях, что рост крестьянских хозяйств даст государству достаточное количество средств для строительства промышленных объектов, гарантирующих экономическую независимость и военную безопасность, рост благосостояния трудящихся.

Реформы 1925 г. облегчили аренду земли, разрешили наемный труд на селе. Эти меры вызвали критику со стороны «левой оппозиции», лидеры которой считали, что слишком большие уступки капиталистическим элементам деревни приведут к окончательному подрыву позиций государственного сектора и сделают невозможным дальнейшее продвижение к социализму.

Система НЭП была неустойчивой, план закупок продовольствия время от времени не выполнялся, возникал товарный «голод». Неспособность государственной промышленности произвести достаточное количество товаров, которые устроили бы крестьян, могло завести в тупик очередную заготовительную кампанию — крестьянин не хотел отдавать хлеб слишком дешево, предпочитая потреблять его сам. В этом крылись пределы роста НЭПа — к 1926 г. он выполнил задачу восстановления экономики после вызванной войной «разрухи», но по мере приближения к уровню 1913 г. для дальнейшего роста требовались новая техника, квалифицированное управление предприятиями, либо дополнительные стимулы к труду работников. Этого коммунисты пока предложить не могли. Соответственно, они не могли предложить деревне достаточного количества товаров. Поэтому в городе не хватало хлеба и других сельских товаров, чтобы обеспечить дальнейшее развитие промышленности.

Преодолеть этот «замкнутый круг» можно было только осуществив модернизацию производства, которое в значительной степени выработало свой ресурс, физически и морально устарело.

К 1927 г. после двух урожайных лет у крестьянства возникли запасы зерна и денег. Необходимых ему промышленных товаров было недостаточно. Деньги опять обесценивались инфляцией. В такой неопределенной ситуации крестьяне предпочитали удерживать зерно в своем хозяйстве. Крестьяне снижали производство в соответствии с возможностями купить промышленные товары. В 1926-1927 гг. производство хлеба упало на 300 млн. пудов. Хлеба не хватало не только для строительства новых предприятий, но и для обеспечения городов. Зимой 1927-1928 гг. в городах впервые с 1921 г. возникли очереди за хлебом.

Очередная неудача хлебозаготовок убедила Сталина и его сторонников в том, что модель НЭП, оправдавшая себя в короткий период 1924-1926 гг., не в состоянии дать достаточно средств для индустриализации . В январе 1928 г. Сталин санкционировал применение «чрезвычайных методов хлебозаготовок», что вызвало конфликт в руководстве ВКП(б) между сталинской фракцией и «правым уклоном». Его поражение в 1929 г. привело к фактической ликвидации НЭП в ходе Первой пятилетки, хотя официально НЭП не была отменена.

Несмотря на то, что модель НЭПа была несовершенна, его опыт учитывался при переходе в 30-е гг. к государственному регулированию экономики развитых индустриальных стран.

Исторические источники:

Архив Троцкого. М., 1990;

Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927 гг. М., 1996;

Бухарин Н.И. Избранные труды. М., 1988;

Е.А. Преображенский, Н.И. Бухарин. Пути развития: дискуссии 20-х гг. Л., 1990;

Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928-1929 гг. М., 2000;

Сталин И. Сочинения. Т. 5-11. М., 1947-1949.

Автор статьи: Ш убин А.В.